Заседание межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ пройдет в Алматы в марте
29.01.2022, 11:09 17841
АЛМАТЫ. 29 ЯНВАРЯ - Состоялся телефонный разговор председателя сената парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе переговоров стороны обсудили подготовку мероприятий межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, была затронута тема подготовки предстоящих мероприятий межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Планируется, что торжественное заседание, посвященное 30-летию ассамблеи, пройдет в Алматы в марте этого года.
Также Валентина Матвиенко поздравила Маулена Ашимбаева с днем рождения, сообщается на сайте Совета Федерации.
Организаторы антикитайских демонстраций в Казахстане преследуют свои политические цели, считает президент
29.01.2022, 22:36 8251
Фото: пресс-служба генерального консульства
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Организаторы антикитайских демонстраций в Казахстане преследуют свои политические цели, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Что касается Китая, надо понимать, во-первых, что это наш ближайший сосед, как бы от Бога. Мы же не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг огромных успехов в своем экономическом развитии. Китай является передовой страной с точки зрения развития высоких технологий, искусственного интеллекта. Мы должны, конечно, сотрудничать с Китаем. Мы зависим от рынка Китая, все наши крупные предприниматели, выпускающие стратегическую продукцию, наши сельхозпроизводители очень сильно надеются на китайский рынок. И отрицать это было бы совершенно неправильно", - сказал глава государства.
По его словам, люди, которые организовывают антикитайские демонстрации, естественно, преследуют свои политические цели.
Возможно, они абсолютно не разбираются в потребностях нашей экономики и вообще плохо понимают экономические реалии. Возможно, они проплачены соответствующими фондами, структурами, поскольку идет геополитическое столкновение в мировом сообществе и хотелось бы, чтобы здесь присутствовала некая синофобия. Во всяком случае, до сегодняшнего дня Китай нам ничего плохого по большом счету не сделал", - добавил Токаев.
Президент напомнил, что за 11 месяцев прошлого года объем торговли между нами достиг 17 млрд долларов.
Это значительная цифра и мы заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества с Китаем. Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Речь не идет о том, что мы должны сдаваться с поднятыми руками, но должны понимать, что это большая, можно сказать, Великая страна, с которой у Казахстана должны быть очень хорошие отношения", - заключил президент.
Токаев: миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела
29.01.2022, 20:40 9481
Фото: twitter/Минобороны России
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане не произвел ни одного выстрела, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела", - заявил в интервью телеканалу "Хабар 24" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что "обращаясь в ОДКБ, я не обращался к посторонним людям. Я фактически обращался к самому себе и своим союзникам".
Нам нужен был тыл. Нужно хорошо понимать, что сама весть о прибытии миротворческого контингента в Казахстан сыграла очень важную психологическую, можно сказать, устрашающую роль для бандитов", - сказал президент РК.
Медведев: в Казахстане произошла попытка "цветной революции"
28.01.2022, 16:39 49531
Фото: tehnowar.ru
МОСКВА. 28 ЯНВАРЯ - Внешние силы пытались реализовать в Казахстане стандартный сценарий "цветной революции", считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Очевидно, что на территории Казахстана была попытка провести в жизнь такой стандартный сценарий "цветной революции", который использовался и в других странах, например, на Украине и в других. И вот это, конечно, не может не настораживать", - заявил Медведев в интервью ряду российских СМИ, в том числе, "Интерфаксу".
По его словам, совершенно очевидно, что ситуация была подготовлена по единому лекалу, в числе прочих и внешними игроками.
Они, потирая руки, смотрели и ожидали, что, так сказать, власть к ним свалится", - подчеркнул зампред российского Совбеза.
При этом Медведев отметил, что наряду с внешними факторами, к которым он отнес желание раскачать ситуацию и провести таким бандитско-террористическим способом передел власти в стране, были еще и внутренние причины для нестабильности.
В Казахстане, несмотря на то, что это развитая и современная страна, проблем тоже хватает. Президент Казахстана об этом же открыто сказал, мне кажется, это точная оценка, что речь идет о разрыве в доходах, в том, что часть населения очень бедная, а с другой стороны, есть олигархические группировки, которые вызывают в этом смысле раздражение", - сказал Медведев.
Он также призвал вынести серьезные уроки из-за событий в Казахстане, отметив, что ситуация в этой стране является вопросом региональной безопасности.
Это мы не можем недооценивать, поскольку речь идет о близком нам партнере, союзнике, участнике Евразийского союза, о члене ОДКБ, просто близком нам народе, который таким образом попытались направить в другое русло", - подчеркнул Медведев.
Он также назвал операцию Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане первым успешным опытом использования миротворцев этой организации.
Я помню события в Киргизии 2010 года, но тогда, к сожалению, может быть, для Киргизии самой, не удалось достичь согласия среди членов ОДКБ для того, чтобы помочь им в этой ситуации. И это привело, кстати, к тому, что там происходили бесконечные смены власти и проблемы экономические", - сказал он.
По его мнению, позиция стран ОДКБ была единой.
После обращения президента Касым-Жомарта Токаева к странам ОДКБ соответствующий контингент был введен, свою миссию с успехом исполнил и вернулся. Всем были продемонстрированы возможности, которые существуют в рамках ОДКБ. Это тоже позволило, как мне представляется, навести порядок в стране", - добавил Медведев.
Состав политсовета партии Nur Otan обновлен на 55%
28.01.2022, 16:30 50101
Фото: instagram/nur_otan
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - На внеочередном съезде партии Nur Otan определен новый состав политического совета партии Nur Otan, сообщила пресс-служба партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За изменения в составе политсовета 389 делегатов проголосовали единогласно. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов.
В целом высший представительный орган партии обновился на 55%.
Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет - в шесть раз, до 13%. Средний возраст снизился на четыре года и составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть.
В составе Политического совета значительно увеличилась представленность гражданского сектора.
Представителей сферы образования стало в два раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в два раза - до 15,2%.
Новый состав политического совета партии Nur Otan.
Кроме того, участники рассмотрели вопрос о внесении изменений в устав партии. Как известно, до настоящего времени партийный взнос был привязан к минимальному размеру заработной платы и составлял 0,7% от МЗП, или 3570 тенге в год.
В соответствии с решением главы государства с января этого года отменена привязка всех государственных платежей к минимальной заработной плате.
Поскольку по уставу партии утверждение размера взноса относится к компетенции съезда, сегодня делегаты приняли решение об исчислении партийного взноса с привязкой к месячному расчетному показателю - 0,1 от МРП, то есть 3676 тенге в год.
Из 389 делегатов съезда за внесение изменений в устав проголосовало 389 человек.
Моя конституционная обязанность - обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan", - отметил глава государства.
Токаев отметил, что партии следует повысить свою организационную эффективность, пересмотрев и оптимизировав структуру. Акцент должен быть сделан на перестройке партаппарата в сторону сервисной модели.
Необходимо пересмотреть и организационную структуру. В частности, вместо первого заместителя председателя партии предусмотреть позицию исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям", - сказал президент РК.
Указ по регламентации благотворительности намерен выпустить Токаев
28.01.2022, 15:58 62071
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В ходе съезда партии Nur Otan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о нежелании крупных представителей бизнеса участвовать в благотворительности и заявил о намерении выпустить указ о регламентации благотворительности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент выразил признательность предпринимателям за денежные вклады в фонд "Казакстан халкына". Он отметил, что таким образом бизнесмены проявляют гражданскую ответственность в отношении граждан страны, которые нуждается в благотворительной помощи.
Вместе с тем, некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства. Это что - жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение?", - возмутился Токаев.
Он подчеркнул, что у государства "имеется весь набор полномочий, чтобы получить полный ответ на этот вопрос".
Со своей стороны планирую выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса", - приводит слова президента твиттер Акорды.
Токаев высказался о Назарбаеве
28.01.2022, 15:25 64421
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на съезде партии Nur Otan высказался о годах правления Нурсултана Назарбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали нашей стране скорый распад, Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства", - цитирует Токаева твиттер Акорды.
Он рассказал, что в середине 90-х годов началась работа по юридическому оформлению границ, которая завершилась ее делимитацией и демаркацией. Это достижение, по словам президента, имело стратегически важное значение для безопасного функционирования нашего государства.
Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно – и за рубежом, и у нас в стране. В целом, Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе", - заявил глава государства.
Он также отметил, что в мировом сообществе Нурсултана Назарбаева называют лидером глобального антиядерного движения.
Нельзя также забывать, что в годы независимости Казахстан вышел на передовые позиции в центрально-азиатском регионе по всем экономическим показателям. Давайте не будем забывать об исторических заслугах Первого Президента. В конце концов, надо быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего", - высказался Токаев.
Президент подчеркнул, что ошибки свойственны многим лидерам стран.
Недостатки были присущи и американским президентам, и китайским руководителям. И даже сингапурскому лидеру Ли Куан Ю, о котором сейчас все так хвалебно отзываются. Народы и правящие круги и Сингапура, и США, и Китая сумели отделить зерна от плевел, поставив достоинства своих руководителей выше недостатков. Ведь давно известно - не ошибается тот, кто не работает. Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам Первого Президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны", - добавил Токаев.
Создать межрегиональный транспортно-логистический консорциум в Азии предложил Токаев
27.01.2022, 18:26 68226
Фото: telegram/ТРК президента
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящем сегодня онлайн-саммите "Центральная Азия - Индия" предложил создать межрегиональный транспортно-логистический консорциум для эффективной и безопасной транзитной инфраструктуры Центральной и Южной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предлагаю рассмотреть возможность создания межрегионального транспортно-логистического консорциума. Данная структура могла бы обеспечить эффективную координацию национальных политик относительно полноценной и взаимовыгодной загрузки транспортных маршрутов в направлении Индии и портов Каспийского моря и в Персидском заливе", - заявил глава Казахстана.
По его словам, за последние десять лет Казахстан инвестировал в развитие национальной транспортной инфраструктуры около 30 млрд долларов.
В перспективе мы продолжим вкладывать в ее модернизацию значительные инвестиции. Для наших стран, не имеющих выхода к морю, это вопрос стратегического значения. Глубоко убежден, что ключевым элементом архитектуры взаимосвязанности Центральной и Южной Азии должно стать создание надежной, эффективной и безопасной транзитной инфраструктуры", - подчеркнул президент.
Ольга Перепечина избрана вице-спикером сената
27.01.2022, 10:02 69266
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - На пленарном заседании сената парламента РК Ольга Перепечина избрана на должность заместителя спикера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предлагаю кандидатуру Перепечиной Ольги Валентиновны на должность заместителя председателя сената. Вы все хорошо знаете Ольгу Валентиновну, она настоящий мастер своего дела, опытный сенатор", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.
Все депутаты проголосовали за ее назначение.
Ольга Перепечина родилась 23 августа 1967 года. Окончила Курганский сельскохозяйственный институт, по специальности - экономика и организация сельскохозяйственного производства.
Трудовая деятельность:
С 1989 по 1992 годы - экономист совхоза "Новокаменский", село Новокаменка Бишкульского района Северо-Казахстанской области.
С 1992 по 1996 годы - главный экономист агрофирмы.
С 1996 по 2002 годы - начальник Кызылжарского райфинуправления.
С 2002 по 2011 годы - начальник управления финансов Северо-Казахстанской области.
С 2011 по 2014 годы - заместитель начальника, начальник департамента статистики Северо-Казахстанской области.
С 17 октября 2014 года по настоящее время - депутат сената парламента Республики Казахстан VI созыва от Северо-Казахстанской области.