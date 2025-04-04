Заседание совета глав МИД стран СНГ пройдет 11 апреля в Алматы

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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 11 апреля 2025 года в городе Алматы состоятся заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств и VIII встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия", сообщили в казахстанском МИД.





В ходе СМИД СНГ планируется обсуждение широкого круга вопросов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Содружества. Особое внимание будет уделено координации усилий в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах взаимодействия.





В рамках очередной встречи министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия" планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия стран региона в торгово-экономической и инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной безопасности.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в предстоящем заседании.





11 апреля в Алма-Ате министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в первом в этом году заседании совета министров иностранных дел СНГ", - цитирует дипломата ТАСС .





По словам Захаровой, в ходе встречи особое внимание будет уделено обсуждению процесса подготовки государств - участников Содружества к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках объединения и укрепления пограничной безопасности.





Министры подведут итоги выполнения в 2024 году плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников Содружества", - добавила она.