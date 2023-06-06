05.06.2023, 18:50 3991
Заседание совета глав правительств СНГ состоится 8 июня в Сочи
Главы правительств обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в СНГ
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Москва. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание совета глав правительств СНГ под председательством Кыргызстана пройдет 8 июня 2023 года в Сочи, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
Как ожидается, главы правительств обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в СНГ, обсудят вопросы гуманитарной направленности, рассмотрят кадровую повестку.
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04.06.2023, 19:15 10286
Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии открытия мечети Султана Бейбарса в Египте
Фото: пресс-служба сената РК
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Каир. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева принял участие в церемонии открытия мечети Султана Бейбарса в Египте, сообщает пресс-служба сената.
В ходе мероприятия выступил верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб, а также представители религиозных объединений, политические и общественные деятели Казахстана и Египта.
В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что имя Султана Бейбарса вписано золотыми буквами в мировую историю как мудрого правителя и великого полководца. 800-летие Султана Бейбарса - глубоко символичное и значимое событие как для жителей Египта, так и для казахского народа, подчеркнул спикер сената.
Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев передает теплые слова приветствия всем участникам мероприятий, посвященных 800-летию Султана Бейбарса. Глава государства придает особое значение их организации на высоком уровне. В рамках юбилейной даты организовано более 600 мероприятий, часть из них проводится в Египте. Отношения между казахским и египетским народами имеют глубокие исторические корни, берущие начало со времен мамлюков. Султан Бейбарс, являвшийся великим полководцем, в то же время уделял особое внимание строительству мечетей и медресе, развитию науки и образования. Мечеть "Султан Аз-Захир Бейбарс", которая сегодня вновь открывается после реставрации, по праву признана одним из уникальных объектов мирового культурного наследия. Поэтому сегодняшнее мероприятие является важным событием международного масштаба", - отметил председатель сената.
Маулен Ашимбаев на торжественной церемонии объявил о том, что за значительный вклад в укрепление взаимоотношений Казахстана и Египта указом президента Казахстана верховный имам университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тайеб награжден орденом "Достық" І степени, а председатель сената Египта Абдель Уахаб Абдель Разек - орденом "Достык" II степени. Также государственными наградами РК награждены ряд других религиозных, политических и общественных деятелей Египта за активную деятельность по расширению культурно-духовных связей между двумя государствами и народами.
Как отметил спикер сената, за 30 лет двусторонние отношения между двумя государствами достигли качественно высокого уровня, основанного на взаимном доверии и дружбе. Укреплению сотрудничества способствует в первую очередь уровень взаимоотношений глав двух государств.
Кроме того, в рамках визита Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмадом ат-Тайебом. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога. Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан с университетом Аль-Азхар связывают давние отношения и общие идеи по распространению культуры мира, а шейх Ахмад ат-Тайеб принимал активное участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Астане в 2022 году.
Еще одним направлением тесного взаимодействия двух государств Маулен Ашимбаев назвал теологическое образование, которое казахстанцы уже на протяжении многих лет получают в университете Аль-Азхар.
В этот же день Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с председателем сената Египта Абдель Уахаб Абдель Разеком. В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев отметил, что Египет является ключевым партнером Казахстана в исламском мире, и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении многосторонних взаимоотношений. Озвучивая свое видение перспектив дальнейшего развития сотрудничества, спикер сената подчеркнул важность расширения межпарламентских связей.
03.06.2023, 17:39 14411
Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару Дополнено
Фото: Акорда
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Анкара. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару, сообщила пресс-служба Акорды.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана примет участие в церемонии инаугурации президента Турции", - говорится в сообщении.
Дополнено. 03.06.2023, 21.00.
Глава государства прибыл во дворец "Кулие" для участия в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Касым-Жомарта Токаева в резиденции президента встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции.
Напомним, выборы президента в Турции прошли в два тура в мае 2023 года. Первый тур состоялся 14 мая, второй тур прошел 28 мая. В результате победил Реджеп Эрдоган.
02.06.2023, 21:22 33736
Глава Евросовета рассказал о разговоре с президентом РК
Шарль Мишель опубликовал фотографию с Касым-Жомартом Токаевым
Фото: twitter.com/CharlesMichel/
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем аккаунте в Twitter опубликовал фотографию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В подписи он отметил, что в разговоре с Токаевым была подчеркнута глубина сотрудничества в ключевых областях - транспорт, связь и критическое сырье.
Вместе мы делаем наши общества более экологичными и цифровыми. Мы также обсудили последствия войны России против Украины", - написал Шарль Мишель.
2 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в лице заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова) и президент Европейского совета Шарль Мишель приняли участие во второй региональной встрече высокого уровня в Чолпон-Ате.
02.06.2023, 20:17 34876
Совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента ЕС
Фото: Акорда
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 2 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в лице заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова) и президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовали проведение второй региональной встречи высокого уровня в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе открытой и конструктивной встречи участники рассмотрели многостороннее и взаимовыгодное сотрудничество между Европейским союзом и государствами Центральной Азии после прошлогодней инаугурационной встречи в Астане, а также обсудили отношения между Европейским союзом и Центральной Азией в контексте международных событий. Они подтвердили свою приверженность продолжению диалога на высшем уровне между Центральной Азией и Европейским союзом и развитию партнерства ЕС - ЦА в соответствии с приоритетными направлениями, определенными между сторонами с общей целью процветания и безопасности Центральной Азии.
Лидеры приветствовали вклад существующих и новых платформ высокого уровня в поддержку дальнейшей институционализации отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Участники выразили удовлетворение положительными результатами последних диалогов и платформ ЕС - ЦА, в частности Второго экономического форума ЕС - ЦА, состоявшегося в Алматы 18-19 мая 2023 года, Форума гражданского общества в Ташкенте 10 марта 2023 года, конференции высокого уровня ЕС - ЦА по окружающей среде и водным ресурсам в Риме 23-24 февраля 2023 года, Конференции ЕС - ЦА по взаимосвязанности и министерской встречи ЕС - ЦА, состоявшихся в Самарканде 18-19 ноября 2022 года. Участники выразили намерение принять дорожную карту ЕС - ЦА на следующей министерской встрече. Они подтвердили свою готовность продолжать амбициозное сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимной поддержки.
Лидеры выразили неизменную приверженность соблюдению устава ООН, в частности принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного урегулирования международных споров.
Участники выразили общую обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане и подтвердили свою приверженность превращению Афганистана в безопасную, мирную, стабильную, процветающую страну. В этой связи они признали усилия международного сообщества по оказанию помощи народу Афганистана на принципиальной основе и в соответствии с международным правом и общепризнанными нормами и принципами, несмотря на сложные обстоятельства. Участники призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь народу Афганистана и отметили ключевую роль ООН в оказании гуманитарной помощи Афганистану на принципиальной основе. Они подчеркнули важность создания инклюзивного и представительного правительства, а также важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех граждан Афганистана, особенно женщин, девочек и представителей этнических групп. В этом отношении они отметили важность диалога между Европейским союзом и Центральной Азией по Афганистану, включая итоги четвертой встречи специальных представителей и специальных посланников Европейского союза и Центральной Азии по Афганистану, состоявшейся 25-26 мая в Ашхабаде.
Они подчеркнули недопустимость публичных призывов и подстрекательств к терроризму и экстремизму, выступили за активизацию усилий по борьбе с распространением идеологии и пропаганды терроризма через Интернет. В этой связи Лидеры призвали к последовательной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию распространению террористических, сепаратистских и экстремистских идеологий, в том числе в сети Интернет.
Лидеры отметили необходимость укрепления сотрудничества между Центральной Азией и Европейским союзом по старым, новым и возникающим вызовам, как указано в Стратегии ЕС по ЦА и в соответствии с универсальными принципами.
Лидеры поручили своим министрам иностранных дел и верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю формализовать и продвинуть реализацию совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским союзом и Центральной Азией.
Они подтвердили совместную приверженность работе по достижению целей в области устойчивого развития и в этой связи подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества для укрепления верховенства права, демократии, надлежащего управления, гендерного равенства и всеобщих прав человека и основных свобод, как указано в рамках стратегии Европейского союза по Центральной Азии от 2019 года.
Лидеры согласились с тем, что усилия по диверсификации и достижению целей в области устойчивой взаимосвязанности в соответствии со стратегией "Global Gateway" по-прежнему имеют первостепенное значение. В этом контексте участники приветствовали положительные итоги состоявшейся в Самарканде конференции "Европейский союз - Центральная Азия" по взаимосвязанности, на которой была выражена заинтересованность и готовность Центральной Азии и Европейского союза к активизации сотрудничества как внутри региона Центральной Азии, так и между Европой и Центральной Азией в укреплении энергетической безопасности и развитии альтернативных маршрутов энергоснабжения, расширении устойчивой и безопасной цифровизации и цифрового суверенитета, совершенствовании транспортных связей, переходе к зеленой, устойчивой, климато- и экологически дружественной экономике и электронной коммерции. В этом отношении они приветствовали новые инициативы Team Europe в области водных ресурсов, энергетики и изменения климата, а также в области цифровой связи с участием частного сектора и европейских финансовых учреждений и выразили надежду на их быструю реализацию. Лидеры приветствовали исследование Европейского Союза по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии и ожидают публикации окончательного отчета. Президент Европейского совета также высоко оценил соображения по зеленому переходу, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата в Центральной Азии, которые обсуждались на последней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.
Лидеры подчеркнули важность дальнейшего расширения взаимных торговых и инвестиционных механизмов для ускорения социально-экономического развития всех сторон. Они также подчеркнули важность тесного диалога в контексте санкционного режима Европейского союза.
Участники подтвердили свою заинтересованность в укреплении совместных действий по полной и эффективной реализации обязательств сторон в рамках Парижского соглашения. Они приветствовали итоги Водной конференции ООН 2023 года в Нью-Йорке, прошедшей под совместным председательством Таджикистана и Нидерландов, и подтвердили свое желание работать вместе над Повесткой дня действий по воде. Отмечая, что вода является одним из важнейших ресурсов для мира и благополучия народов Центральной Азии, они признали, что необходимо учитывать интересы стран и народов региона, чтобы найти общее решение по ее устойчивому использованию.
Лидеры подтвердили необходимость продолжения диалога высокого уровня и межрегионального сотрудничества на высоком уровне между Европейским союзом и странами Центральной Азии для реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии в сферах рационального использования и охраны водных ресурсов, адаптации к изменению климата, а также сохранения окружающей среды и биоразнообразия в Центральной Азии и призвали к усилению и укреплению практических мер регионального сотрудничества. В этом контексте президент Европейского совета подтвердил готовность Европейского союза поделиться положительным опытом в вышеуказанных сферах.
Участники отметили негативное влияние аральской катастрофы на региональную безопасность и высказались за необходимость активизации совместных усилий по поиску наиболее приемлемых путей преодоления проблемы.
Они подтвердили важность совместной работы для расширения связей между людьми, особенно молодежью, в Европе и Центральной Азии, в том числе посредством высшего образования, культуры и туризма. Лидеры призвали министров иностранных дел к дальнейшему развитию этих инициатив в рамках совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским союзом и Центральной Азией. Они отметили важность усиления взаимодействия между аналитическими центрами и гражданским обществом, а также обсудили возможности совместного обучения дипломатов Центральной Азии, в том числе в Европейском союзе.
Президент Европейского совета поддержал усилия стран Центральной Азии, направленные на обеспечение процветания, мира, устойчивого развития, добрососедства, доверия и дружбы в регионе и приветствовал укрепление регионального сотрудничества в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии и ожидает результатов предстоящей пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в Таджикистане.
Президент Европейского совета приветствовал продолжающиеся усилия по социально-экономическим и демократическим реформам в регионе, а также положительные результаты регионального взаимодействия в качестве важной основы для сотрудничества между ЕС и ЦА. По случаю 30-летия с момента создания Международного фонда спасения Арала (МФСА) он поздравил МФСА с важной работой, проделанной для улучшения экологической ситуации в районах, пострадавших от аральской катастрофы, и решения социально-экономических проблем в регионе.
Участники выразили глубокую признательность Кыргызстану за проведение второй встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета.
Лидеры договорились встречаться на регулярной основе, намереваясь провести свою следующую встречу в формате первого саммита в следующем году. Узбекская сторона предложила провести встречу в Узбекистане.
Ранее в ходе выступления на второй встрече лидеров "Центральная Азия - Европейский союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС.
02.06.2023, 11:32 41376
Токаев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Фото: Акорда
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Бишкек. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза, сообщила пресс-служба Акорды.
В аэропорту президента Казахстана встретил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.
02.06.2023, 11:16 41996
Подведены предварительные результаты голосования на выборах депутата сената от СКО
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Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подведены предварительные результаты голосования на выборах депутата сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области.
По предварительным данным ЦИК, Асем Рахметова набрала наибольшее число голосов выборщиков - 134 голоса.
Рауза Касенова набрала 39 голосов.
Против всех отдано 6 голосов.
Напомним, сегодня проходят выборы депутата сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего. Депутата сената избирают выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. На мандат депутата сената парламента от региона претендуют 2 кандидата. В список выборщиков по области включено 193 депутатов маслихатов.
Как сообщалось ранее, 14 января 2023 года в Казахстане прошли выборы в сенат. От Северо-Казахстанской области на выборах в сенат парламента РК победила Гульмира Каримова, которая скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет.
02.06.2023, 08:43 44481
Сегодня состоятся выборы депутата сената от СКО вместо выбывшего
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 2 июня 2023 года состоятся выборы депутата сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего.
Депутата сената избирают выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы пройдут на совместном заседании выборщиков, которое начнется в 10.00 (по времени столицы)", - сообщили в Центральной избирательной комиссии РК.
По данным ЦИК, на мандат депутата сената парламента от региона претендуют 2 кандидата.
В список выборщиков по области включено 193 депутата маслихатов.
Напомним, 14 января 2023 года в Казахстане прошли выборы в сенат. 24 января президент назначил новых сенаторов. В результате состав депутатов сената обновился на 80 процентов.
От Северо-Казахстанской области на выборах в сенат парламента РК победила Гульмира Каримова, которая скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет.
02.06.2023, 08:27 43961
МИД Ирана: республика станет полноценным членом ШОС в июле
В июле 2023 года председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет от Индии к Казахстану
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Тегеран. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) завершится в июле. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
Мы станем полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле, когда состоится очередной саммит объединения", - цитирует министра РБК.
Иран не могли принять в ШОС из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза, поэтому Тегеран имел статус наблюдателя. После 2016 года ограничения стали постепенно снимать, в том числе благодаря заключению соглашения по ядерной программе, согласно которому Иран обязался не производить ядерное оружие. В сентябре прошлого года Тегеран подписал меморандум о вступлении в ШОС.
Напомним, саммит ШОС пройдет под председательством Индии 4 июля в онлайн-формате. Как сообщили в МИД Индии, на саммит были приглашены все страны - участницы ШОС: Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще три страны - Иран, Беларусь и Монголия - будут участвовать в саммите в качестве наблюдателей, а Туркмения - в качестве гостя председателя.
В июле 2022 года заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена также подала Беларусь. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В мае этот статус также получили ОАЭ.
Как сообщалось ранее, в июле 2023 года председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет от Индии к Казахстану. Как отметил заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш, работа по проведению соответствующих мероприятий уже начата.
В период председательства усилия нашей страны будут направлены на сбалансированное развитие всех направлений сотрудничества. Это сфера безопасности, торгово-экономическая, культурно-гуманитарная области, а также совершенствование деятельности ШОС и позиционирование организации в качестве надежной платформы для плодотворного сотрудничества.
В период председательства РК по линии ШОС запланировано порядка 80 мероприятий. Финальным этапом станет саммит ШОС, который пройдет в следующем году в Астане.
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