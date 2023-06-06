Заседание совета глав правительств СНГ состоится 8 июня в Сочи

Фото: Акорда

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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 2 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в лице заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова) и президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовали проведение второй региональной встречи высокого уровня в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба - 2 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в лице заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова) и президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовали проведение второй региональной встречи высокого уровня в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба Акорды





В ходе открытой и конструктивной встречи участники рассмотрели многостороннее и взаимовыгодное сотрудничество между Европейским союзом и государствами Центральной Азии после прошлогодней инаугурационной встречи в Астане, а также обсудили отношения между Европейским союзом и Центральной Азией в контексте международных событий. Они подтвердили свою приверженность продолжению диалога на высшем уровне между Центральной Азией и Европейским союзом и развитию партнерства ЕС - ЦА в соответствии с приоритетными направлениями, определенными между сторонами с общей целью процветания и безопасности Центральной Азии.





Лидеры приветствовали вклад существующих и новых платформ высокого уровня в поддержку дальнейшей институционализации отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Участники выразили удовлетворение положительными результатами последних диалогов и платформ ЕС - ЦА, в частности Второго экономического форума ЕС - ЦА, состоявшегося в Алматы 18-19 мая 2023 года, Форума гражданского общества в Ташкенте 10 марта 2023 года, конференции высокого уровня ЕС - ЦА по окружающей среде и водным ресурсам в Риме 23-24 февраля 2023 года, Конференции ЕС - ЦА по взаимосвязанности и министерской встречи ЕС - ЦА, состоявшихся в Самарканде 18-19 ноября 2022 года. Участники выразили намерение принять дорожную карту ЕС - ЦА на следующей министерской встрече. Они подтвердили свою готовность продолжать амбициозное сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимной поддержки.





Лидеры выразили неизменную приверженность соблюдению устава ООН, в частности принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного урегулирования международных споров.





Участники выразили общую обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане и подтвердили свою приверженность превращению Афганистана в безопасную, мирную, стабильную, процветающую страну. В этой связи они признали усилия международного сообщества по оказанию помощи народу Афганистана на принципиальной основе и в соответствии с международным правом и общепризнанными нормами и принципами, несмотря на сложные обстоятельства. Участники призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь народу Афганистана и отметили ключевую роль ООН в оказании гуманитарной помощи Афганистану на принципиальной основе. Они подчеркнули важность создания инклюзивного и представительного правительства, а также важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех граждан Афганистана, особенно женщин, девочек и представителей этнических групп. В этом отношении они отметили важность диалога между Европейским союзом и Центральной Азией по Афганистану, включая итоги четвертой встречи специальных представителей и специальных посланников Европейского союза и Центральной Азии по Афганистану, состоявшейся 25-26 мая в Ашхабаде.





Они подчеркнули недопустимость публичных призывов и подстрекательств к терроризму и экстремизму, выступили за активизацию усилий по борьбе с распространением идеологии и пропаганды терроризма через Интернет. В этой связи Лидеры призвали к последовательной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию распространению террористических, сепаратистских и экстремистских идеологий, в том числе в сети Интернет.





Лидеры отметили необходимость укрепления сотрудничества между Центральной Азией и Европейским союзом по старым, новым и возникающим вызовам, как указано в Стратегии ЕС по ЦА и в соответствии с универсальными принципами.





Лидеры поручили своим министрам иностранных дел и верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю формализовать и продвинуть реализацию совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским союзом и Центральной Азией.





Они подтвердили совместную приверженность работе по достижению целей в области устойчивого развития и в этой связи подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества для укрепления верховенства права, демократии, надлежащего управления, гендерного равенства и всеобщих прав человека и основных свобод, как указано в рамках стратегии Европейского союза по Центральной Азии от 2019 года.





Лидеры согласились с тем, что усилия по диверсификации и достижению целей в области устойчивой взаимосвязанности в соответствии со стратегией "Global Gateway" по-прежнему имеют первостепенное значение. В этом контексте участники приветствовали положительные итоги состоявшейся в Самарканде конференции "Европейский союз - Центральная Азия" по взаимосвязанности, на которой была выражена заинтересованность и готовность Центральной Азии и Европейского союза к активизации сотрудничества как внутри региона Центральной Азии, так и между Европой и Центральной Азией в укреплении энергетической безопасности и развитии альтернативных маршрутов энергоснабжения, расширении устойчивой и безопасной цифровизации и цифрового суверенитета, совершенствовании транспортных связей, переходе к зеленой, устойчивой, климато- и экологически дружественной экономике и электронной коммерции. В этом отношении они приветствовали новые инициативы Team Europe в области водных ресурсов, энергетики и изменения климата, а также в области цифровой связи с участием частного сектора и европейских финансовых учреждений и выразили надежду на их быструю реализацию. Лидеры приветствовали исследование Европейского Союза по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии и ожидают публикации окончательного отчета. Президент Европейского совета также высоко оценил соображения по зеленому переходу, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата в Центральной Азии, которые обсуждались на последней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.





Лидеры подчеркнули важность дальнейшего расширения взаимных торговых и инвестиционных механизмов для ускорения социально-экономического развития всех сторон. Они также подчеркнули важность тесного диалога в контексте санкционного режима Европейского союза.





Участники подтвердили свою заинтересованность в укреплении совместных действий по полной и эффективной реализации обязательств сторон в рамках Парижского соглашения. Они приветствовали итоги Водной конференции ООН 2023 года в Нью-Йорке, прошедшей под совместным председательством Таджикистана и Нидерландов, и подтвердили свое желание работать вместе над Повесткой дня действий по воде. Отмечая, что вода является одним из важнейших ресурсов для мира и благополучия народов Центральной Азии, они признали, что необходимо учитывать интересы стран и народов региона, чтобы найти общее решение по ее устойчивому использованию.





Лидеры подтвердили необходимость продолжения диалога высокого уровня и межрегионального сотрудничества на высоком уровне между Европейским союзом и странами Центральной Азии для реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии в сферах рационального использования и охраны водных ресурсов, адаптации к изменению климата, а также сохранения окружающей среды и биоразнообразия в Центральной Азии и призвали к усилению и укреплению практических мер регионального сотрудничества. В этом контексте президент Европейского совета подтвердил готовность Европейского союза поделиться положительным опытом в вышеуказанных сферах.





Участники отметили негативное влияние аральской катастрофы на региональную безопасность и высказались за необходимость активизации совместных усилий по поиску наиболее приемлемых путей преодоления проблемы.





Они подтвердили важность совместной работы для расширения связей между людьми, особенно молодежью, в Европе и Центральной Азии, в том числе посредством высшего образования, культуры и туризма. Лидеры призвали министров иностранных дел к дальнейшему развитию этих инициатив в рамках совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским союзом и Центральной Азией. Они отметили важность усиления взаимодействия между аналитическими центрами и гражданским обществом, а также обсудили возможности совместного обучения дипломатов Центральной Азии, в том числе в Европейском союзе.





Президент Европейского совета поддержал усилия стран Центральной Азии, направленные на обеспечение процветания, мира, устойчивого развития, добрососедства, доверия и дружбы в регионе и приветствовал укрепление регионального сотрудничества в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии и ожидает результатов предстоящей пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в Таджикистане.





Президент Европейского совета приветствовал продолжающиеся усилия по социально-экономическим и демократическим реформам в регионе, а также положительные результаты регионального взаимодействия в качестве важной основы для сотрудничества между ЕС и ЦА. По случаю 30-летия с момента создания Международного фонда спасения Арала (МФСА) он поздравил МФСА с важной работой, проделанной для улучшения экологической ситуации в районах, пострадавших от аральской катастрофы, и решения социально-экономических проблем в регионе.





Участники выразили глубокую признательность Кыргызстану за проведение второй встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета.





Лидеры договорились встречаться на регулярной основе, намереваясь провести свою следующую встречу в формате первого саммита в следующем году. Узбекская сторона предложила провести встречу в Узбекистане.



