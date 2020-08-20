Завершилась дипмиссия посла Австрии в Казахстане

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Посол Австрии завершил свою миссию в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди принял посла Австрии в Казахстане Герхарда Сайллера по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

Стороны произвели обмен мнениями о прошедших визитах в Казахстан и Австрию, поделились планами относительно предстоящих мероприятий как двустороннего, так и многостороннего характера. Дипломаты подчеркнули взаимную приверженность сторон к дальнейшей активизации экономического сотрудничества между двумя странами.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана поблагодарил посла за вклад в развитие казахстанско-австрийских отношений, а также за активную деятельность в укреплении политических, экономических и культурно-гуманитарных связей.

Герхард Сайллер выразил в уверенность в дальнейшем развитии прочных и доверительных отношений по всему спектру казахстанско-австрийской двусторонней повестки.

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