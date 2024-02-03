02.02.2024, 21:32 5251
Зеленский позвонил Токаеву
Президент Украины поблагодарил за гуманитарную помощь
Фото: Акорда
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе разговора Владимир Зеленский выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за предоставление гуманитарной помощи по линии казахстанских общественных организаций народу Украины, а также подробно проинформировал об итогах недавней встречи представителей более 80 государств по "формуле мира" в Давосе и подготовке к очередному глобальному саммиту в Швейцарии.
Лидеры Казахстана и Украины также обсудили вопросы развития двусторонних гуманитарных и торгово-экономических связей.
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02.02.2024, 15:30 11226
В Алматы проходит заседание Евразийского межправсовета
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран - участниц Евразийского экономического союза, передает корреспондент агентства.
Заседания ЕМПС по традиции проходит в узком и расширенном составах. Его повестка охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.
В мероприятии принимают участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.
Отметим, заседание проходит без участия премьер-министра Кыргызстана. Акылбек Жапаров досрочно покинул мероприятие и вылетел в Бишкек из-за ЧП на ТЭЦ.
01.02.2024, 20:57 24181
Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы
Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и председателя правительства России Михаила Мишустина. Переговоры прошли в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и образования.
Алихан Смаилов подчеркнул, что благодаря политической воле глав двух государств отношения РК и РФ развиваются поступательно на принципах взаимного уважения.
Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил $24 млрд", - сказал он.
Михаил Мишустин поблагодарил за традиционное гостеприимство и отметил, что Россия придает приоритетное значение вопросам укрепления взаимовыгодных отношений с Казахстаном.
Мы совместно реализуем крупные инвестиционные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и во многих других областях. Предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек. Хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов России и Казахстана", - сказал председатель правительства РФ.
Напомним, 1 февраля в Алматы в рамках Digital Almaty 2024 открылся цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
01.02.2024, 15:06 28346
В Казахстане впервые проходит цифровой форум ШОС
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 февраля в Алматы в рамках Digital Almaty 2024 открылся цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Идея его проведения была выдвинута президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе онлайн-заседания Совета глав государств - членов ШОС, состоявшегося под председательством Республики Индия 4 июля 2023 года.
Это мероприятие призвано подтвердить готовность Казахстана активно развивать цифровую повестку и продолжать строить тесные связи с партнерами в этой ключевой сфере. Наша национальная инициатива нашла отклик, и сегодняшний форум становится заметным шагом вперед, обозначая наше стремление к инновационному развитию и глубокому сотрудничеству в области цифровых технологий", - сказал министр цифрового развития РК Багдат Мусин в ходе совещания руководителей министерств и ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
По его словам, сегодня Казахстан уверенно лидирует в Центрально-Азиатском регионе и достиг значительных успехов в сфере цифровизации, GovTech и в развитии IТ. Устойчивый рост превратил страну в ведущую экономику в регионе Центральной Азии, что привело к повышению уровня жизни и сокращению бедности, со среднегодовым темпом роста 5%.
Казахстан занял 28-е место по развитию электронного правительства в глобальном индексе развития "Электронное правительство" ООН среди 193 стран мира, а по индексу качества онлайн-услуг наша страна занимает 8-е место. Но, что самое важное, Казахстан - это не просто страна, богатая ресурсами, но также она активно заявляет о себе в цифровом мире. Я хочу подчеркнуть, что Казахстан готов помогать другим странам в области цифровизации, даже тем, которые не являются членами ШОС", - отметил Мусин.
Глава Минцифры подчеркнул важность поддержания диалога и обмен опытом в сфере IT между всеми странами ШОС.
Наша задача - создать условия для эффективного сотрудничества и взаимодействия IT-хабов между разными странами. Мы стремимся к тому, чтобы к следующему году мы могли говорить о конкретных результатах этого сотрудничества, о продуктах, созданных совместными усилиями стран, таких как Китай и Казахстан, Индия и Россия", - сказал министр.
Он добавил, что Казахстан открыт и призывает к активному взаимовыгодному сотрудничеству в сфере цифровизации, цифровых решений в сфере GovTech, в том числе обмена опытом и знаниями в сфере ИИ со странами - участниками ШОС.
Кроме того, Мусин предложил создать совместный Альянс технопарков участников стран ШОС для дальнейшего развития инновационной экосистемы и всесторонней поддержки стартап-проектам и ИТ-компаниям.
По словам министра, еще одним направлением сотрудничества может стать строительство волоконно-оптических линий связи. Использование высокого транзитного потенциала Казахстана, обеспечит ряд существенных преимуществ для наших стран по подключению к сети интернет и позволит значительно улучшить условия для пропуска трафика на Евразийском континенте. Поэтому, предложено рассмотреть возможность строительства ВОЛС по маршруту Россия - Казахстан - Иран, с выходом к Индийскому океану.
Также, по его словам, в рамках нацпроекта "Доступный Интернет" в Казахстане планируется строительство крупных Дата-центров для обработки и хранения транзитного трафика.
По информации МЦРИАП, предлагается объединить усилия по разработке совместных баз хранений данных. В этой связи предлагается внедрить совместные проекты с участием стран ШОС, начиная с создания спутников и заканчивая реализацией цифровых платформ. Совместное создание группировок спутников на основе мощностей стран ШОС также предполагает обеспечение общего доступа к космическим снимкам всех стран-участников группировки. Это повысит периодичность космической съемки одной и той же территории.
Следующее Совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий, состоится в 2025 году в Китае.
Работа форума Digital Almaty продлится до 3 февраля.
Напомним, 2 февраля премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии форума Digital Almaty.
31.01.2024, 12:41 39586
Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане месяц без регистрации
Гражданам Узбекистана тоже продлили срок пребывания без регистрации в Казахстане до 30 дней
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан увеличивают взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней.
Протокол с соответствующими изменениями в межправительственное соглашение двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года сегодня ратифицировал мажилис.
Согласно документу, граждане Казахстана и Узбекистана смогут находиться на территории двух стран без регистрации 30 дней.
Протокол подписан 22 декабря 2022 года в Ташкенте.
Новый документ позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между двумя странами", - подчеркивается в информации нижней палаты.
26.01.2024, 17:13 61921
Скляр и Хао Минцзинь обсудили укрепление сотрудничества между Казахстаном и Китаем
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Хао Минцзинь в ходе встречи обсудили укрепление сотрудничества между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Стороны подробно остановились на вопросах дальнейшего развития двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем. Роман Скляр и Хао Минцзинь констатировали сложившийся высокий уровень политического и экономического взаимодействия.
Также первый заместитель премьер-министра РК проинформировал собеседника о проводимых в Казахстане политических и экономических реформах.
В свою очередь Хао Минцзинь дал высокую оценку проводимой работе, особо отметив сбалансированность внешней политики и принятие всех мер по обеспечению внутриполитической стабильности в Казахстане.
В завершение встречи отмечена необходимость развивать и укреплять дружественные и партнерские связи между РК и КНР в духе добрососедства и сотрудничества.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям.
25.01.2024, 16:39 75896
Стороны международной встречи по Сирии сделали совместное заявление
22-я Международная встреча по Сирии состоится в Астане во второй половине 2024 года
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Астане состоялась 21-я Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса.
В рамках двухдневных переговоров стороны обсудили вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарную ситуацию в Сирии и мобилизацию усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии, рассказали в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Стороны по итогам встречи сделали совместное заявление.
Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран - гарантов Астанинского формата:
1. Рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.
2. Констатировали негативное влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике эскалации палестино-израильского конфликта. Подчеркнули важность предотвращения расширения зоны вооруженной конфронтации и втягивания в нее других государств региона.
Выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость положить конец жестокому нападению Израиля на палестинцев и направить гуманитарную помощь в Газу. Призвали к исполнению резолюции ГА ООН A/ES/-10/L.27 (2023) с требованием немедленного прекращения огня и выполнения всеми сторонами своих обязательств в рамках международного права.
3. Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.
4. Подчеркнули важность продолжения усилий по восстановлению отношений между Турцией и Сирией на основе взаимоуважения, доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи всем сирийцам. Приветствовали предпринимаемые в этих целях усилия гарантов Астанинского формата в рамках четырехстороннего формата.
5. Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на гражданские объекты, которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.
6. Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации (ИЗД) и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу. Выразили серьезную обеспокоенность присутствием и активностью террористических групп, которые угрожают мирным жителям внутри ИЗД и за ее пределами. Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в ИЗД и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию.
7. Обсудили ситуацию на северо-востоке САР и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Подтвердили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе посредством трансграничных атак и инфильтрации также с запада от Евфрата.
Вновь выразили неприятие продолжающихся незаконного захвата и передачи нефтяных ресурсов, которые должны принадлежать Сирии. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, включая все избирательные меры и изъятия в отношении конкретных районов Сирии, которые могут привести к распаду страны, способствуя реализации сепаратистских планов.
Осудили действия стран, оказывающих поддержку терроризму, подрывающему единство сирийского государства, включая незаконные инициативы по самоуправлению на северо-востоке Сирии.
Выразили серьезную обеспокоенность относительно всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата, что недавно привело к боестолкновениям с арабскими племенами в регионе, в том числе насильственного призыва на военную службу, подавления мирных демонстраций и дискриминационных практик в области образования, а также ограничений на политическую деятельность, в отношении журналистов, права на собрание и свободу передвижения.
8. Осудили любую деятельность любой страны по поддержке террористических и сепаратистских устремлений отдельных этноконфессиональных групп населения и их вооружению.
9. Осудили все военные нападения Израиля в Сирии. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усиливающими напряженность в регионе, а также призвали к прекращению этих нападений.
Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, особенно ввиду того, что решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы.
10. Выразили убеждение, что в Сирии не может быть военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.
11. Подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран - гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР. Призвали к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению девятой сессии его Редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон. В связи с этим подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы Комитета.
Подчеркнули необходимость осуществления Конституционным комитетом своей деятельности без каких-либо бюрократических и логистических препятствий. Призвали срочно обеспечить все необходимые условия для беспрепятственной работы Комитета.
Высказали убежденность, что в своей работе Конституционный комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы.
12. Выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, отягощенной последствиями разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 г.
13. Подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии в соответствии с нормами международного права и резолюцией 46/182 Генеральной ассамблеи ООН. Призвали обеспечить необходимое донорское финансирование для гумсодействия всем сирийцам с учетом повышенного риска нехватки продовольствия из-за сокращения числа программ помощи, реализуемых по линии ВПП, в связи с бюджетными ограничениями.
Приняли к сведению решение правительства Сирийской Арабской Республики продлить разрешение гуманитарным агентствам ООН использовать погранпереход "Баб аль-Хава" на границе с Турцией с 13 января до 13 июля 2024 г. для трансграничных операций по доставке помощи гражданскому населению северо-западных районов САР, а также два погранперехода на границе с Турцией - "Баб Ас-Салям" и "Ар-Раи" до 13 февраля 2024 г. в интересах оказания помощи районам, пострадавшим от землетрясения 6 февраля 2023 г.; подчеркнули важность продолжения бесперебойной поставки гуманитарной помощи всем сирийцам через утвержденные ООН процедуры, включая предоставление помощи ООН на северо-запад Сирии через границу и линии соприкосновения.
Подчеркнули необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации или выдвижения предварительных условий.
14. В целях содействия улучшению гуманитарной ситуации Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь всем сирийцам через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, санитарии, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
15. Подчеркнули необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и ВПЛ в места их проживания в Сирии и обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. Призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации. Отметили важность продолжения работы по созданию в Сирии необходимых условий для добровольного и достойного возвращения сирийцев.
16. Подтвердили свою решимость продолжать операции по взаимному освобождению задержанных/похищенных в рамках рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, которая является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами. Решили нарастить совместные усилия по обеспечению освобождения задержанных/похищенных лиц. Сошлись во мнении относительно необходимости расширения деятельности Рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей пропавших без вести. Приветствовали стремление по активизации мероприятий в рамках работы Группы.
17. Приветствовали участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата, а также представителей ООН и МККК.
18. Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 21-й Международной встречи по Сирии в Астане.
Выделили особую роль казахстанской стороны как страны-хозяйки мероприятий Международных встреч по Сирии, которая стояла у истоков "Астанинского процесса" и неизменно предоставляла свою территорию и гостеприимство для обеспечения успешного функционирования данного уникального многостороннего механизма.
19. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать встречу на высшем уровне в Российской Федерации.
20. Договорились провести 22-ю Международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года.
Напомним, от Турции в переговорах участвуют замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы МИД Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи. Российскую сторону представляют сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов. Также в переговорах участвуют представители ООН, управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.
25.01.2024, 10:11 82321
Казахстан и Россия создадут совместную группу по мониторингу опасных инфекций
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 23 января в Саратове состоялись российско-казахстанские консультации в межведомственном формате по вопросам биологической безопасности. Проведен обмен оценками угроз биобезопасности на территориях России и Казахстана, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Состоялась дискуссия по инициативам Казахстана об организации совместной группы по мониторингу особо опасных инфекций в приграничных районах и создании Международного агентства по биологической безопасности", - говорится в сообщении.
Рассмотрена реализация договоренностей по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Обсуждены вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в данной области, в том числе путем формирования соответствующего консультативного механизма.
Встреча подтвердила единство подходов России и Казахстана к проблематике биобезопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС", - отметили в МИД РФ.
24.01.2024, 16:13 89331
Токаев обсудил с главой Башкортостана вопросы многостороннего сотрудничества двух республик
Показатели взаимной торговли по итогам 11 месяцев 2023 года превысили 350 млн долларов
Фото: Акорда
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Башкортостан Радия Хабирова, сообщили в пресс-службе президента РК.
На встрече особое внимание было уделено активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, промышленной и других сферах, представляющих взаимный интерес.
Глава государства подчеркнул, что весомый вклад в двусторонние отношения Астаны и Москвы вносит межрегиональное взаимодействие, в котором Республика Башкортостан занимает особое место.
Ваш визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера", - сказал он.
Президент отметил успешную реализацию ряда соглашений, включая подписанную на уровне правительств дорожную карту по сотрудничеству на 2023-2024 годы.
Токаев позитивно оценил динамику товарооборота регионов Казахстана с Башкортостаном. Показатели торговли по итогам 11 месяцев 2023 года превысили 350 млн долларов. При этом Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Республики Башкортостан.
В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.
За 2-3 года мы существенно увеличили объемы и товарооборота, и промышленной кооперации. Сегодня мы открыли форум "Казахстан - Башкортостан". Для нас Казахстан - главный партнер. Мы здесь чувствуем себя комфортно", - подчеркнул гость.
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