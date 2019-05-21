Киев. 20 мая. Kazakhstan Today - Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Торжественная церемония принесения присяги украинскому народу прошла на заседании Верховной рады, передает Kazakhstan Today.

"Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал новый президент страны, положив правую ладонь на Пересопницкое Евангелие, а локоть - на конституцию Украины.

Церемония началась с исполнения государственного гимна Украины, после чего председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объявила результаты выборов президента, на которых Зеленский одержал победу. Затем глава Конституционного суда Наталья Шаптала привела Зеленского к присяге. После этого в зал внесли президентский штандарт, и Зеленский занял место президента в Верховной раде, где он подписал присягу. Слипачук вручила Зеленскому удостоверение президента Украины, а Шаптала - символы президентской власти - печать и булаву, а также надела на него нагрудный знак президента - орденскую цепь с гербовыми медальонами, пишет ТАСС.

Зеленский на церемонию принятия присяги пришел пешком из находящегося рядом Мариинского парка, где он перед началом церемонии приветствовал своих сторонников. Его появление в парке сопровождалось приветственными криками и аплодисментами, собравшиеся скандировали: "Зеленский", "Победа будет за нами". Оттуда он направился в Раду, где его ожидали депутаты, члены правительства, четверо бывших украинских президентов.

На церемонию прибыли также около 60 иностранных представителей. Казахстанскую делегацию возглавляет заместитель председателя сената Бектас Бекназаров.

Сразу же после принесения присяги Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады и проведении парламентских выборов в течение двух месяцев.

Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - заявил он в своем первом обращении к украинскому народу, которое он сделал в зале Рады сразу же после принесения присяги.

При этом Владимир Зеленский призвал депутатов за два месяца, остающихся до окончания срока их полномочий, принять несколько важных законов, например, лишить парламентариев иммунитета. Помимо этого, в числе таких инициатив президент назвал "многострадальный" Избирательный кодекс и закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Он также настаивает на открытых избирательных списках по выборам в Верховную раду.

Президент потребовал от Рады нынешнего созыва уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны страны Степана Полторака. Сделать это, по мнению нового главы государства, необходимо в течение двух месяцев.





Прошу уволить главу СБУ, генпрокурора Украины, министра обороны Украины. У вас на это два месяца", - заявил он. Зеленский обратился и к членам нынешнего правительства, заявив, что пришло время им "брать бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений".

Согласно Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначаются президентом и проводятся в течение 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий парламента.

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