Жаныбек Иманалиев избран председателем Постоянного совета ОДКБ

Москва. 28 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности председателем совета был избран полномочный представитель Казахстана при ОДКБ Жаныбек Иманалиев, передает Kazakhstan Today.

"В связи с тем, что председательство в Организации в 2017-2018 году от Беларуси перешло к Казахстану, в соответствии с принципом ротации председателем Постоянного совета ОДКБ был избран полномочный представитель Республики Казахстан при ОДКБ Жаныбек Иманалиев", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Вместе с тем постоянному и полномочному представителю Беларуси при ОДКБ, послу Беларуси в России Игорю Петришенко была выражена благодарность за плодотворную и конструктивную работу на посту председателя Постоянного совета Организации в 2016-2017 году.

Также в ходе заседания Постоянный совет принял к сведению информацию Секретариата ОДКБ об итогах рассмотрения в государствах - членах ОДКБ проекта Дорожной карты (Плана мероприятий "Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН на период до 2020 года").

Принято к сведению предложение Белорусской стороны о необходимости проведения комплексного анализа нормативной и правовой базы ОДКБ и представления соответствующих предложений, заключил Зайнетдинов.

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