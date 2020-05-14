Злоупотребляющих азартными играми лиц предложили признавать ограниченно дееспособными

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Как подчеркнул председатель мажилиса, в ходе работы над законопроектом депутаты инициировали более 150 поправок, имеющих принципиальное значение. По предложению депутатов исключены нормы об открытии дополнительно трех игорных зон, создать которые, согласно первоначальному варианту законопроекта, предполагалось в Талгарском и Панфиловском районах Алматинской области и на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. Разработчики согласились с поправкой депутатов, отметив, что инициатива о трех новых игорных зонах была обусловлена прежде всего задачей развития туристического кластера.

Нельзя, прикрываясь необходимостью развития туризма и пополнения бюджета, создавать условия для распространения игромании, тем более вблизи крупных мегаполисов и областных центров", - считает Нурлан Нигматулин.

По мнению спикера мажилиса, даже для развития туристической отрасли нельзя жертвовать безопасностью и морально-психологическим здоровьем населения.

Также, согласно поправкам депутатов, букмекерские конторы и тотализаторы переносятся на территории существующих игорных зон.

При этом председатель мажилиса акцентировал внимание, что данный бизнес не закрывается, а регулируется. Кроме того, за счет онлайн-букмекеров и улучшения налогового администрирования путем создания Центра учета ставок будет пополняться и бюджет.

Ситуация улучшится как с точки зрения экономики, так и безопасности граждан", - уверен Нурлан Нигматулин.

Кроме того, согласно поправкам депутатов, лиц, злоупотребляющих азартными играми и пари, суд по обращению близких родственников вправе признавать ограниченно дееспособными. Данная поправка мажилисменов направлена на ограничение таких игроманов от их участия в азартных играх.

Как отметил Нурлан Нигматулин, для ограждения людей, злоупотребляющих азартными играми, недостаточно только предусмотренного в законопроекте механизма самоограничения - необходимы более эффективные меры, которые предлагаются поправками депутатов.

Полагаю, что результатом реализации данного законопроекта станет повышение контроля сферы игорного бизнеса как с экономической точки зрения, так и морально-психологической", - сказал он, подводя итог обсуждения на пленарном заседании, сообщили в пресс-службе мажилиса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства