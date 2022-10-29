Система Orphus

Новый путь Китая - новые возможности для мира

28.10.2022, 11:01 1246
Новый путь Китая - новые возможности для мира
Фото: Посольство КНР в РК
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
 
22 октября с.г. в Пекине успешно завершился 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, приковавший к себе внимание всего мира, где было избрано новое центральное руководство.
 
20-й Съезд рассмотрел и подвел итоги работы КПК за последние 5 лет и десятилетие новой эпохи, а также наметил план развития Китая на следующие пять лет. Все это знаменует собой историческую победу, благодаря которой Коммунистическая партия Китая и китайский народ определяют путь дальнейшего развития, а также это оказывает далеко идущее влияние на весь мир и дает новые возможности для прогресса всей человеческой цивилизации.
 
1. После 18-го Съезда КПК Китай добился достижений в своем развитии, которые стали известны во всем мире
 
За 10 лет, прошедших после 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, страна выполнила историческую задачу всесторонней борьбы с бедностью и построения средне зажиточного общества и достигла своей первой столетней цели. ВВП Китая увеличился с 54 трлн юаней до 114 трлн юаней, а общий объем производства Китая составил 18,5% мировой экономики, увеличившись на 7,2 процентных пункта, заняв второе место в мире; ВВП на душу населения в Китае увеличилось с 39 800 юаней до 81 000 юаней. По общему производству зерна Китай занимает первое место в мире, а его масштабы производства и валютные резервы занимают первое место в мире. Китай добился прорыва в некоторых ключевых технологиях, а наиболее крупные цели были достигнуты в области пилотируемых космических полетов, суперкомпьютеров, спутниковой навигации, квантовой информации, технологий ядерной энергетики, производства крупных самолетов и биомедицины. Инициатива совместного строительства "Одного пояса и одного пути" стала международным общественным благом и площадкой для международного сотрудничества, пользующимися широким одобрением. Китай стал главным торговым партнером более чем 140 стран и регионов, занял первое место в мире по совокупному объему товарооборота, стоял в первых рядах стран мира в сфере привлечения иностранного капитала и инвестирования за рубежом.
 
2. Коммунистическая партия Китая определила миссии и задачи для новой эпохи
 
Китай вступил в новый этап исторического развития, и центральная задача, стоящая перед ним, состоит в том, чтобы построить модернизированную социалистическую державу, достичь намеченной к столетию КНР цели, во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. Китайская модернизация - это социалистическая модернизация, осуществляемая под руководством КПК. Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на присущих Китаю национальных реалиях. Китайская модернизация охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, гармоничного сосуществования человека и природы, а также осуществляется при следовании по пути мирного развития. Общий стратегический план по полному построению модернизированной социалистической державы состоит из двух этапов, а именно: с 2020 года по 2035 год стоит задача осуществить социалистическую модернизацию; с 2035 года до середины нынешнего века - превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу.
 
3. Коммунистическая партия Китая отстаивает верховенство народа
 
Коммунистическая партия Китая рассматривала борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию, ведущую китайский народ к выполнению исторической задачи по борьбе с бедностью и построению среднезажиточного общества Сяокан. На 10 лет раньше запланированного срока достигнута цель по сокращению бедности, которая стоит во главе угла в повестке дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года, вклад в глобальное сокращение бедности составил более 70%, и почти 100 миллионов сельских бедняков вырвались из нищеты.
 
Особенно стоит отметить, что перед лицом внезапно вспыхнувшей эпидемии COVID-19 КПК твердо придерживалась принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего", прилагала все возможные усилия для предотвращения завоза инфекции в страну извне и ее повторного распространения внутри страны. В отчете 20-го Съезда слово "народ" встречается 177 раз. Вступая в новую эпоху Коммунистическая партия Китая будет и впредь следовать концепции развития, в которой народ занимает центральное место, развивать народную демократию во всем процессе, стремиться к достижению общего процветания для всех людей и сплоченно строить модернизированное социалистическое государство, а также всесторонне продвигать процесс великого возрождения китайской нации!
 
4. КПК настаивает на самосовершенствовании и самореволюции
 
Мужественный подход к самореволюции - это успешный кодекс Коммунистической партии Китая, который стал более энергичным после века вызовов и трудностей. В отчете 20-го Съезда четко прописано: "Китай начал беспрецедентную борьбу с коррупцией с огромным чувством ответственности перед 1,4-миллиардным китайским народом и чувством бесстрашия перед сотнями и тысячами коррупционеров, что разрешило наболевшие проблемы и навело Порядок в партии". За последние 10 лет органы проверки дисциплины и надзора Китая возбудили более 4,648 млн дел, 553 сотрудника находятся под следствием, более 25 000 сотрудников на уровне бюро и более 182 000 сотрудников на уровне уездов и отделов. В новую эпоху, идя по новому пути, Коммунистическая партия Китая будет продолжать укреплять честное поведение и дисциплину, решительно искоренять привилегированное мышление и поведение, решительно побеждать в борьбе с коррупцией, наказывать зло с позиции абсолютной нетерпимости и настойчиво продвигать строгое управление партией. Самореволюция ведет к социальной революции и вырывается из исторического круговорота скорости подъема и падения хаоса.
 
5. КПК привержена содействию и построению сообщества единой судьбы человечества
 
Коммунистическая партия Китая придерживается основной государственной политики открытости внешнему миру и активно ведет международное сотрудничество. Китай установил дипломатические отношения со 181 страной, установил различные формы партнерства со 112 странами и международными организациями, поставил более 2,2 миллиарда доз вакцин более чем 120 странам и международным организациям. Согласно исследовательскому отчету Всемирного банка, совместное строительство "Одного пояса и одного пути" выведет 7,6 млн человек из крайней бедности и 32 млн человек из умеренной бедности в соответствующих странах. 20-й Всекитайский съезд КПК подчеркнул, что Китай будет придерживаться основной государственной политики открытости, всегда поддерживать мир во всем мире и содействовать общему развитию, твердо проводить независимую внешнюю политику мира, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении, и стремиться содействовать построению сообщества единой судьбы человека. Съезд заложил начало новому пути в истории Китая и предоставил миру новые возможности.
 
Китай и Казахстан - добрые соседи, хорошие друзья и стратегические партнеры, связанные общими горами и реками и разделяющие общую судьбу. Казахстан также является местом, где была выдвинута инициатива "Один пояс и один путь". С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад отношения между двумя странами постоянно улучшались и модернизировались, достигнув высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства, принося ощутимую пользу двум народам. С начала этого года обмены на высоком уровне между Китаем и Казахстаном стали частыми. В сентябре Председатель Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве своего первого зарубежного визита после вспышки коронавируса. Несколько дней назад Президент Касым-Жомарт Токаев сразу же поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Генерального секретаря ЦК КПК. В новую эпоху и на новом пути Китай и Казахстан будут еще больше углублять политическое взаимное доверие, укреплять стратегическую согласованность и интеграцию интересов, а также совместно строить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы с высоким уровнем дружбы поколений, взаимного доверия в горе и радости, и совместно создавать еще одно "золотое" 30-летие двусторонних отношений.
 

новости по теме

XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая единогласно принял ряд резолюций

25.10.2022, 09:08 5661
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая единогласно принял ряд резолюций
Пекин. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая рассмотрел и единогласно принял ряд программных документов и резолюций в свете решений по продвижению процессов развития современного Китая.
 

XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая рассмотрел и единогласно принял проект пересмотренного Устава КПК, представленный ЦК 19-го созыва, и постановил ввести его в силу со дня принятия. Съезд считает, что содействие китаизации и осовремениванию марксизма - это процесс стремления к истине, ее раскрытия и неуклонного следования ей. Начиная с XIX съезда партии ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, неизменно сочетая основные положения марксизма с конкретными реалиями Китая и лучшими достижениями традиционной китайской культуры, выдвинул ряд новых концепций, новых идей и новых стратегий в области государственного управления, непрерывно обогащал и развивал идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, открывал новые горизонты в китаизации и осовременивании марксизма. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи - это марксизм современного Китая, марксизм XXI века, а также квинтэссенция китайской культуры и китайского духа в современную эпоху", - подчеркивает Резолюция ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по проекту пересмотренного устава КПК (принята ХХ Всекитайским съездом КПК 22 октября 2022 года).

 
Кроме того, XX Всекитайский съезд КПК утвердил доклад, сделанный товарищем Си Цзиньпином от имени Центрального комитета 19-го созыва. "Съезд выработал стратегический план по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и по всестороннему продвижению процесса великого возрождения китайской нации, разработал всесторонний план по комплексному продвижению реализации общей схемы пятилетнего строительства и по согласованному осуществлению четырехаспектной всесторонней стратегической концепции, тем самым указав направление и утвердив руководство к действию для развития дела партии и государства в новом походе в новую эпоху, для осуществления намеченной к столетию КНР цели. Принятый съездом доклад Центрального комитета 19-го созыва, будучи квинтэссенцией мудрости партии и народа, представляет собой политическую декларацию и программу действий нашей партии, сплачивающей и ведущей за собой многонациональный народ страны в завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой, а также программный документ марксизма. Съезд считает, что освещенная в докладе основная тема съезда является его душой и общей программой развития дела партии и государства", - говорится в Резолюции ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по докладу Центрального комитета 19-го созыва (принята ХХ Всекитайским съездом КПК 22 октября 2022 года).
 
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая рассмотрел и утвердил доклад о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва.
 

Все комиссии неуклонно продвигали работу по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, содействовали высококачественному развитию работы по осуществлению дисциплинарных проверок и контроля. В тесной увязке с общим планом работы партии и государства они исполняли свои функции по осуществлению контроля и дисциплинарных проверок для обеспечения реализации политических установок, содействия совершенствованию институтов и социально-экономическому развитию, тем самым предоставив надежные гарантии для полного построения среднезажиточного общества, реализации намеченной к столетию КПК цели, отправления в новый поход к всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и вступления на путь к реализации цели, приуроченной к столетию КНР, отлично выполнив миссию, возложенную на них партией и народом", - отмечает Резолюция ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по докладу о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва(принята ХХ Всекитайским съездом КПК

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

21.10.2022, 23:11 7031
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:
 
  • Си Цзиньпин выступил с докладом на 20-м съезде Коммунистической партии Китая
  • Жители Поднебесной отметили улучшение качества жизни за последнее десятилетие
  • Онлайн-технологии оживили деловую программу Кантонской ярмарки

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

20.10.2022, 18:05 8906
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:

  • Делегаты 20-го съезда Коммунистической партии Китая выступили перед прессой.
  • 82-летний агроном помогает фермерам развивать органическое земледелие.
  • В Синьцзян-Уйгурском автономном округе и в провинции Хэнань повысился уровень механизации сельского хозяйства.
  • В Китае появляется всё больше тематических кофейн.

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

19.10.2022, 22:46 10086
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:
 
  • В Поднебесной выпустили марки в честь 20-го съезда Коммунистической партии Китая
  • Делегат 20-го съезда КПК развивает традиционное искусство вышивки этнической группы Цян
  • Эксперты из 20 стран разработали первые в истории международные стандарты автономного вождения
  • Китай стал мировым лидером в производстве судов для перевозки автомобилей
  • В Шанхае открыли производство высокопрочного углеродного волокна
  • В КНР приступили к новым этапам строительства двух ключевых проектов страны
  • Китайские фермеры осваивают продажи через прямые трансляции

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

18.10.2022, 17:56 12026
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:

  • В Пекин прибыли делегаты 20-го съезда Коммунистической партии Китая
  • Почтальон из Сычуани рассказал, как новые дороги повлияли на жизнь местного населения
  • Журналисты побывали на экскурсии по Центральной оси Пекина
  • Уникальные находки в руинах Саньсиндуй проливают свет на формирование китайской цивилизации

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Видео от 14.10.2022

17.10.2022, 21:42 13251
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Видео от 14.10.2022
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:
 
  • Центральный комитет Коммунистической партии Китая провёл симпозиум с участием внепартийных деятелей.
  • В Национальной комиссии здравоохранения Китая рассказали о борьбе с COVID-19.
  • Китайская высококачественная продукция из никеля выходит на мировой рынок.
  • Учёные радуются пополнению в семье редких южно-китайских тигров.

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Видео от 14.10.2022

15.10.2022, 12:20 15881
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Видео от 14.10.2022
Фото: кадр из видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:
 
  • Центральный комитет Компартии Китая провел седьмое пленарное заседание
  • В Пекине открылся пресс-центр 20-го съезда КПК
  • В Поднебесной подвели итоги десятилетней работы по защите окружающей среды
  • В КНР прошла прямая трансляция первой лекции из космического лабораторного модуля "Вэньтянь"
  • В Европе повысился спрос на китайские обогреватели и одеяла с подогревом
  • Пекин внедряет новые услуги по уходу за пожилыми людьми
  • Захватывающие дух осенние пейзажи появляются в разных уголках Поднебесной

 

CIPCC - 2022: Брифинг cпецпредставителя МИД по правам человека о позиции Китая по "проекту решения"

04.10.2022, 08:25 22606
CIPCC - 2022: Брифинг cпецпредставителя МИД по правам человека о позиции Китая по "проекту решения"
Брифинг cпециального представителя Министерства иностранных дел по правам человека госпожи Ли Сяомэй о позиции Китая по "проекту решения", предложенному некоторыми западными странами на 51-й сессии Совета ООН по правам человека.
 
Какова скрытая повестка "проекта решения", предложенного некоторыми западными странами?
 
Некоторые западные страны продолжают использовать уловку наказания развивающихся стран под предлогом озабоченности правами человека. Недавно они представили так называемый проект решения Совету по правам человека. Это звучит так: "С интересом принимая к сведению данные оценки Верховного комиссара по правам человека проблем с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики, опубликованной 31августа 2022 года, решает провести дебаты о ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на своей пятьдесят второй сессии по пункту 2."
 
Обманчиво простой проект решения, подобный этому, на самом деле таит в себе злые намерения. Долгое время всем был известен политический заговор западных стран с целью использования проблем, связанных с Синьцзяном, для сдерживания Китая. Первоначально они сговорились провести срочные дебаты по вопросам, связанным с Синьцзяном, и даже принять резолюцию в ходе 51-й сессии Совета по правам человека. Из-за сильного противодействия со стороны подавляющего большинства развивающихся стран у западных стран не было иного выбора, кроме как предложить план Б: выдвинуть довольно короткий, но более запутанный "проект решения" и замаскировать его под "процедурный вопрос". Их истинная цель не что иное, как включение слухов, связанных с Синьцзяном, в повестку дня Совета по правам человека, унижение и наказание Китая, а также вмешательство во внутренние дела Китая, все это служит их политическому плану использования вопросов, связанных с Синьцзяном, для сдерживания Китая. Этот проект решения ни в коем случае не является простым "процедурным вопросом", а существенным актом, который серьезно подрывает основные интересы Китая.
 
Почему развивающиеся страны должны голосовать против такого "проекта решения"?
 
Некоторые западные страны пытались обмануть развивающиеся страны, утверждая, что "проект решения направлен на содействие диалогу" или "те, кто не поддерживает права человека, Совет по правам человека для обсуждения вопросов, связанных с Синьцзяном, использует двойные стандарты". На самом деле Китай всегда был открыт для диалога и обмена мнениями по вопросам прав человека. Именно Соединенные Штаты и другие западные страны всегда занимаются разжиганием конфронтации под знаменем диалога. Если они действительно заинтересованы в инициировании диалога, их представители могут высказаться и свободно начать дискуссию в области прав человека. Нет необходимости намеренно подталкивать Совет по правам человека к принятию решения.
 
США и Запад состряпали и распространили ложь и слухи о Синьцзяне, пытаясь провести политические манипуляции в Совете по правам человека, которые разрушат атмосферу диалога и сотрудничества. Правда в том, что Соединенные Штаты и многие западные страны предпочитают закрывать глаза на свои собственные серьезные проблемы с правами человека и плохие послужные списки, но в то же время указывают пальцем на состояние прав человека в других странах. Это типичные двойные стандарты. Некоторые иностранные СМИ процитировали высокопоставленного американского официального представителя, который заявил, что реальная цель США - включить вопрос о Синьцзяне в повестку дня Совета по правам человека и проложить путь для продвижения межстрановых резолюций против Китая, предпринять дальнейшие действия, наказать и унизить Китай, а также вмешаться во внутренние дела Китая. До сих пор почти все страны, выступившие соавторами "проекта решения", являются западными, что в полной мере демонстрирует, что "проект решения" является сутью давления, оказываемого США и Западом на развивающиеся страны.
 
Что произойдет, если такой "проект решения" будет принят? Почему это подорвет интересы всех развивающихся стран?
 
Если "решение" будет принято, это будет равносильно одобрению так называемой Синьцзянской оценке Совета по правам человека, которая подорвет авторитет и доверие к Совету по правам человека. Этот метод представления проблем с правами человека в конкретной стране в форме так называемых процедурных решений на основе ложной и предвзятой "оценки" откроет ящик Пандоры, создаст "опасный короткий путь" для США и Запада использовать проблемы с правами человека, чтобы наказать развивающиеся страны и открыть для них новую удобную дверь для нападения на развивающиеся страны в политических целях. Сегодня они нацелены на Китай, а завтра они могут фабриковать ложь по своему желанию и делать все, что им заблагорассудится, с любыми развивающимися странами. Можно сказать, что выступать против "проекта решения" - значит, выступать против политизации и инструментализации вопросов прав человека, защищать основные нормы международных отношений о невмешательстве во внутренние дела и защищать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций.
 
Почему "оценка" УВКПЧ Синьцзяна недействительна и ничтожна?
 
Синьцзян ведет борьбу с терроризмом и экстремизмом в соответствии с законом, эффективно пресекая тенденцию к учащению террористической деятельности. С 2017 года в Синьцзяне более пяти лет не было серьезных случаев насильственных террористических актов, ситуация с социальным обеспечением значительно улучшилась, и в жизни людей вернулись мир и гармония. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) является избирательно слепы к этому. Под влиянием манипуляций нескольких западных стран оно состряпало "оценку" в отношении Синьцзяна, энергично преследует презумпцию виновности, использует так называемые "свидетельские показания" некоторых антикитайских сепаратистов за рубежом в качестве основного источника информации, которая полна слухов, лжи и необоснованных нападок на Китай.
 
Так называемые свидетельские показания некоторых антикитайских сепаратистов за рубежом в качестве основного источника информации, которые полны слухов, лжи и необоснованных нападок на Китай. Такая "оценка" не основана на фактах, без разрешения Комиссии по правам человека, Совета по правам человека и без согласия китайского правительства. Это было против воли бывшего Верховного комиссара мадам Мишель Бачелет. Это абсолютно незаконно, не имеет юридической силы. Китайское правительство пригласило мадам Бачелет посетить Китай, включая Синьцзян, в мае. Я сопровождала ее всю поездку. Она находилась под таким огромным давлением со стороны США и некоторых западных сил, что решила не баллотироваться на второй срок, так как она не сделала заявления, которое удовлетворило бы эти силы. Именно поэтому эти западные силы пытались еще сильнее надавить на УВКПЧ, чтобы оно опубликовало так называемую "оценку": в попытке очернить Китай и напасть на него. Однако даже эта незаконная и недостоверная "оценка" не осмелилась преувеличить существование таких заблуждений, как: так называемый геноцид, "вынужденный труд", "религиозное угнетение" и "принудительная стерилизация" в Синьцзяне. Можно видеть, что ложь века, сфабрикованная Соединенными Штатами и Западом, обанкротилась.
 
Какова истинная природа "проблем", связанных с Синьцзяном?
 
Проблемы, связанные с Синьцзяном, касаются не этнической принадлежности, религии и прав человека. Они касаются противодействия насильственному терроризму, радикализации и сепаратизму и имеют непосредственное отношение к защите суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Китая. В последние годы в Синьцзяне наблюдается устойчивый экономический рост, социальная гармония и стабильность, повышение уровня жизни, процветающая культура, свобода религиозных убеждений и религиозный гармония. Иностранные друзья, побывавшие в Синьцзяне, сказали, что то, что они видели своими глазами в Синьцзяне, полностью отличается от того, что сообщалось западными СМИ или изображалось антикитайскими силами. Во время 51-й сессии Совета по правам человека, Синьцзян-Уйгурский автономный район также направил делегацию для ознакомления с фактами борьбы с терроризмом и дерадикализации в Синьцзяне и провел выставку под названием "Синьцзян - хорошее место", чтобы показать реальную ситуацию социальной стабильности и развития в Синьцзяне, которая была тепло встречена развивающимися странами, включая множество мусульманских стран.
 
Почему развивающиеся страны должны поддерживать Китай в Совете по правам человека?
 
Мы должны твердо придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других стран, который является золотым правилом выживания развивающихся стран, в частности малых и средних стран. Если Соединенным Штатам и Западу будет позволено добиться успеха в вопросах, связанных с Китаем, им нечего будет бояться. Поддержка Китая путем голосования против "проекта решения" в Совете по правам человека означает соблюдение принципа невмешательство во внутренние дела, поддержка самих развивающихся стран и защита общих интересов развивающихся стран и международной справедливости. Справедливость.
 
Подавляющее число развивающихся стран уже давно ясно видят попытки Соединенных Штатов и Запада вмешиваться во внутренние дела Китая и подавлять и сдерживать развитие Китая с помощью вопросов, связанных с Синьцзяном. В последние годы почти 100 стран, включая большинство мусульманских стран, выступили в Совете по правам человека, Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН и на других публичных мероприятиях в поддержку Законной позиции Китая по вопросам, включая Синьцзян, и выступили против вмешательства в Внутренние дела Китая во имя так называемых вопросов, связанных с Синьцзяном. Во время этой сессии Совета по правам человека почти 70 стран одобрили совместное заявление в поддержку Китая, и более 20 стран поддержали Китай, сделав заявления в своем национальном качестве, что еще раз создало мощный импульс поддержки законной позиции Китая и противодействия вмешательству во внутренние дела Китая со стороны почти 100 стран, включая почти все мусульманские страны. Широкий спектр развивающиеся страны также высказались против "проекта решения", связанного с Синьцзяном, решительно выступая против политических маневров США и других западных стран. При неизменной поддержке развивающихся стран эта несправедливая политическая программа закончится лишь провалом. Активное участие Китая в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека: проблема прав человека является одним из трех столпов Организации Объединенных Наций и важной областью участия Китая в работе Организации Объединенных Наций и глобальном правлении. Китай всегда придавал большое значение защите прав человека.

Уважение и защита прав человека" была прописана в Конституции Китая и Уставе Коммунистической партии Китая и включена в наши национальные стратегии и планы развития. Китай является единственной крупной страной, которая разработала и осуществила четыре последовательных национальных плана действий в области прав человека. Мы активно участвовали в глобальном управлении правами человека и внесли свой вклад в понимание и решение проблемы Китая в глобальных усилиях в области прав человека. Мы активно участвовали в обмене и сотрудничестве в области прав человека со многими странами, в частности, с развивающимися странами. В ходе текущей сессии Совета по правам человека (12 сентября - 7 октября) представитель Китая сделал много совместных заявлений от имени развивающихся стран, призывая вносить больший вклад в содействие защите экономических, социальных и культурных прав и ликвидации неравенства, выступая против незаконных односторонних принудительных мер и призывая Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) уважать путь развития прав человека, самостоятельно выбранный странами в свете их национальных условий. Мы призываем международное сообщество осуществить инициативы глобального развития и построения сообщества общего будущего для человечества. Мы призываем все стороны реализовать инициативу глобальной безопасности и совместно противостоять гегемонии и блоковой политике. Мы призываем международное сообщество уделять больше внимания негативному воздействию колониализма на осуществление в полном объеме прав человека. НПО Китая также организовали ряд параллельных мероприятий для обсуждения концепций, политики и практики в области прав человека, а также других тем, представляющих общий интерес для развивающихся стран.

 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
Китайский Международный Пресс-Центр Евразии 2022 (CIPCC)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов