28.02.2025, 12:51 3931
Дружба между Китаем и Казахстаном глубоко укоренилась в сердцах людей - Хань Чуньлинь
Рассказать друзьям
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь в ходе своего выступления на приеме по случаю его вступления в должность заявил, что дружба между КНР и РК глубоко укоренилась в сердцах людей, передает корреспондент агентства.
На протяжении более десяти лет обе стороны были привержены совместному строительству "Пояса и пути" (...) и достигли плодотворных результатов. В 2024 году объем двусторонней торговли достиг 43,82 миллиарда долларов. Китай остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Мы постоянно углубляем сотрудничество в таких традиционных областях, как торговля, инвестиции, взаимосвязь и энергетика", - заявил посол.
Он также напомнил, что вступило в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном, что значительно облегчило обмен персоналом между двумя странами. Также успешно прошел Год туризма Казахстана в Китае.
Были открыты культурные центры двух стран. Были созданы такие учреждения, как филиалы китайских университетов в Казахстане, Luban Workshops, Центр традиционной китайской медицины. Китай также создает пять институтов Конфуция в Казахстане", - проинформировал Хань Чуньлинь.
По словам посла, Китай и Казахстан являются важными странами на Глобальный юге.
Мы тесно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС, СВМДА и механизма Китай - Центральная Азия для продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении. Мы совместно боремся с "тремя силами зла" и транснациональной преступностью, совместно работаем над международным ядерным нераспространением, глобальным управлением биобезопасностью, глобальным управлением киберпространством и другими вопросами", - отметил он.
Посол подчеркнул, Китай и Казахстан должны углублять сотрудничество в различных областях и непрерывно продвигать постоянное всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами.
Существует известная китайская идиома: "Братья, работающие вместе, могут пробить металл". Пословица в Казахстане гласит: "Истинная дружба дороже золота". Давайте работать вместе, чтобы разработать новый план сотрудничества Китая и Казахстана, продолжить писать новую главу дружбы и позволить дружбе между народами Китая и Казахстана расправить крылья, как феникс и золотой орел, летя к лучшему будущему", - добавил Хань Чуньлинь.
новости по теме
26.02.2025, 09:46 12006
Международное авторалли "Такла-Макан 2025" стартует 20 мая
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
18 февраля в Урумчи, Синьцзян, состоялась пресс-конференция, посвященная международному авторалли "Такла-Макан 2025", сообщает информационная компания "Урумчи".
Во время мероприятия официальные организаторы представили информацию о гонке. В этом году соревнования пройдут с 20 мая по 1 июня и продлятся 13 дней. Общая протяженность маршрута составит около 4500 км, из которых 2350 км приходятся на 10 спецучастков. В дополнение к традиционным категориям - автомобили, мотоциклы и грузовики - в этом году впервые введен класс для электромобилей.
25.02.2025, 14:38 15471
Новая концепция развития Китая стала международным общественным благом
Фото: Сотрудники ангольского подразделения международной компании разведки и добычи Sinopec участвуют в посадке мангровых деревьев в прибрежной зоне Анголы. Фотоматериал/Чжао Сюйчи
Рассказать друзьям
Сегодня новая концепция развития Китая, основанная на инновациях, координации, экологичных подходах, открытости и совместном использовании, становится востребованным международным общественным благом, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В прошлом году город Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай), инновационный центр страны, посетили более десяти глав иностранных государств и правительств, проявивших интерес к местным технологическим компаниям. Уезд Аньцзи (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай), где председатель КНР Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в 2005 году высказал суждение "Изумрудные воды и зеленые горы - это бесценное сокровище", был признан ООН "Очаровательным городом с богатым биоразнообразием". На участие в образовательных программах по вопросам развития, организуемых Китаем, активно подают заявки представители многих развивающихся государств.
Почему другие страны проявляют столь большой интерес к китайскому опыту? Ответ кроется в том, что Китай избрал принципиально иной путь модернизации, отличный от западного, продемонстрировав миру альтернативную модель развития.
Китай вывел из нищеты 800 млн человек, показав многим странам возможность кардинального изменения ситуации с бедностью. Масштабное строительство канала Пинлу в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай) вызвало восхищение иностранных пользователей Сети, назвавших его "проектом из области научной фантастики". Китайские электромобили завоевывают признание по всему миру, системы электронных платежей получают международное распространение, а искусственный интеллект DeepSeek демонстрирует "восточное чудо" - многие страны признают, что "будущее уже наступило".
Насколько применима новая концепция развития Китая в других государствах?
Практика показывает немало успешных примеров. Одна из лаосских деревень, взяв за образец китайскую деревню Шибадун в провинции Хунань (Центральный Китай), создает модель устойчивого развития сельских районов. Узбекистан внедряет китайский опыт борьбы с бедностью во всех областях и городах, что содействует ежегодному сокращению числа малоимущих. Руанда адаптирует опыт Китая в сфере электронной коммерции для стимулирования экономического роста.
Китайский опыт, учитывающий национальную специфику, находит как эмоциональный отклик, так и практическое применение в развивающихся странах. Президент Перу Дина Болуарте отметила: "Китай научил нас, что нет ничего невозможного".
В последние годы множество инфраструктурных проектов принесли ощутимую пользу населению разных стран. В их числе железная дорога Момбаса-Найроби, автомагистраль Пномпень-Сиануквиль, международный аэропорт имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе Нигерии и порт Чанкай в Перу. Эти сооружения также демонстрируют активное участие Китая в глобальном развитии и практическое воплощение новой концепции развития.
Для достижения благосостояния в первую очередь нужно построить дороги - это китайский опыт развития, сформировавшийся в ходе политики реформ и открытости и проверенный в борьбе с бедностью. Теперь данный принцип распространяется по миру в рамках высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь", становясь эффективным ориентиром для развивающихся государств в преодолении бедности и повышении уровня жизни населения.
Посещая Китай, многие зарубежные политические лидеры и государственные деятели находят в своем плотном графике время для поездок в сельскую местность, стремясь глубже понять китайский опыт развития. По возвращении они изучают труды Си Цзиньпина "О государственном управлении", сборники его высказываний о преодолении бедности, книгу "Избавление от бедности", рассматривая их как практическое руководство с учетом особенностей своих стран.
Возможно ли, чтобы концепция развития одной страны стала международным общественным благом?
Традиционно под международными общественными благами понимаются механизмы и действия, требующие международной координации в сфере глобальной безопасности, экономической стабильности, защиты окружающей среды и направленные на благо многих стран или всего мирового сообщества - например, миротворческие операции ООН и Парижское соглашение по климату. Однако это узкое понимание. Концепции, имеющие универсальную ценность, также способствуют достижению международного консенсуса по общественно значимым вопросам и стимулируют глобальное сотрудничество и развитие.
В последние годы китайские идеи и инициативы, такие как концепция сообщества единой судьбы человечества, инициатива "Один пояс, один путь", три глобальные инициативы (а именно инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации), концепция развития с приоритетом интересов народа, идеи устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества, получили широкое распространение. Они не только определяют траекторию развития самого Китая, но и обогащают международное сообщество ценным опытом. Как в теоретическом, так и в практическом плане эти концепции и инициативы обладают характеристиками международных общественных благ.
Китай готов делиться успешным опытом развития со всеми странами для достижения общего процветания. Сегодня лишь около 1 млрд человек живут в условиях современности, а более 700 млн по-прежнему сталкиваются с проблемой голода. Китай убежден, что подлинное развитие возможно только при совместном прогрессе всех стран, когда более развитые государства помогают временно отстающим. Только увеличивая общий потенциал развития, можно достичь ситуации, выгодной для всех участников.
Таким образом, закономерно, что новые концепции развития КНР получают все большее признание в мире, особенно среди развивающихся стран, находят практическое применение и становятся востребованным международным общественным благом.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Гун Мин
19.02.2025, 11:31 29711
Китайский кинематограф обогащает мировую культуру восточной мудростью
Фото: Зрители проходят мимо киноафиши кинотеатра в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Гэн Юйхэ
Рассказать друзьям
Анимационный фильм "Нэчжа побеждает Царя драконов" (далее - "Нэчжа 2") триумфально вышел в прокат в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Фиджи и других странах, продемонстрировав рекордные предварительные продажи и вызвав восторженные отклики, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Картина не только свидетельствует о мощном развитии китайской анимации, но и показывает, как безгранично могут раскрываться традиционные китайские мифологические сюжеты в современном прочтении", - отмечается в рецензии на американском портале IMDb, распространенной мировыми СМИ.
Органичное сочетание традиций и новаторства позволяет китайскому кинематографу неизменно удивлять мировую аудиторию. В фильме каждая деталь - будь то мистические существа, вдохновленные находками из руин Саньсиндуя, или бог Тайи, говорящий с юмором на сычуаньском диалекте - свидетельствует о виртуозном переосмыслении традиционных культурных символов.
Китайская культура - неисчерпаемый источник духовного богатства с многовековой историей. Образ Нэчжа, пройдя через века, обретал новые черты в произведениях разных эпох. В "Нэчжа 2" столкновение древних мифологических персонажей с современностью, сплетение воедино героического и реалистического формируют многоплановое повествование, которое при всей своей кажущейся фантастичности наполнено живыми, осязаемыми характерами. Созданный в картине эмоциональный мир и современное звучание позволяют зрителю прочувствовать всю глубину и многогранность великой традиционной китайской культуры.
Взросление подростка, родительская самоотверженность, стремление к справедливости - сюжетные линии "Нэчжа 2" затрагивают универсальные человеческие переживания, находя отклик у зрителей независимо от их культурной принадлежности.
В последние годы китайский кинематограф демонстрирует способность преодолевать культурные барьеры: от патриотического боевика "Война волков 2", пробудившего национальную гордость, до фантастической эпопеи "Блуждающая Земля", воплотившей китайский взгляд на романтизм и героизм, и теперь - "Нэчжа 2", покоряющий мировой прокат.
Примечательны и другие премьеры нынешнего новогоднего сезона. "Детектив из Чайнатауна 1900" искусно переплетает личные судьбы с любовью к Родине, предлагая не только развлечение, но и глубокое размышление о стойкости нации, где каждое поколение готово жертвовать личным во имя общего блага. Боевик "Операция "Левиафан"" вновь подчеркивает растущую мощь Китая и его приверженность делу мира. Опираясь на концепцию единой судьбы человечества и продолжая творчески осмысливать национальное культурное наследие, китайский кинематограф обогащает мировую культуру восточной мудростью.
Успех "Нэчжа 2" - как кассовый, так и в плане публичных отзывов - отражает общий рост китайской анимации и всей киноиндустрии. Показательно, что в создании фильма участвовали около 140 китайских анимационных студий, а все спецэффекты выполнены отечественными специалистами. Развитие кинорынка стимулирует совершенствование технологий, и наоборот.
От новой интерпретации классических легенд в фильмах "Король обезьян: Возвращение Героя" и "Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении" до поэтического путешествия в картине "Три тысячи ли до Чанъаня" - китайское кино создает уникальный национальный стиль, объединяя передовые технологии с культурными традициями. Китайская индустрия визуальных эффектов не только входит в число мировых лидеров по технологиям, но и достигает инновационных прорывов в передаче содержания, производя мощное визуальное воздействие и демонстрируя художественную выразительность, пропитанную уникальной восточной эстетикой.
Каждый успешный китайский фильм, повествуя национальные истории и отражая китайскиеценности и достижения, открывает миру новый взгляд на современный Китай и укрепляет культурные мосты между странами. Многовековая китайская культура, богатство национальных сюжетов и неиссякаемый творческий потенциал позволяют надеяться, что все больше китайских фильмов будут покорять сердца зрителей по всему миру, создавая гармоничный синтез культурных традиций, увлекательных историй и передовых технологий.
Источник: Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
13.02.2025, 14:28 42186
Индустрия электромобилей Китая: "проблемы роста" и прорывы
Фото: На умном заводе компании Leapmotor в городе Цзиньхуа (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай) на автоматизированных производственных линиях осуществляется сборка комплектующих для электромобилей. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн /Цзинь Сычэн
Рассказать друзьям
В последнее время индустрию автомобилей на новых источниках энергии сотрясают громкие банкротства: недавний крах бренда JIYUE, ранее - компании HiPhi и других производителей. Что стоит за этими событиями и каковы перспективы китайского рынка электромобилей?
По сути, банкротства некоторых производителей электромобилей и появление "брошенных" проектов - неизбежные "проблемы роста" молодой отрасли, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Путь развития китайской индустрии автомобилей на новых источниках энергии можно охарактеризовать двумя противоположными определениями: впечатляющий и безжалостный.
Впечатляющие достижения очевидны. Китай лидирует в мире по разнообразию моделей, функциональности, производственным мощностям и привлекательности цен. Особенно примечательно, что основными владельцами электромобилей стали представители поколений 1990-х и 2000-х годов - именно они формируют потребительские тренды и стимулируют развитие отрасли.
Безжалостность проявляется в жесткой реальности рынка. При стремительном росте отрасли конкуренция достигла небывалой остроты, а рентабельность остается низкой - даже ведущие компании получают всего около 8000 юаней (приблизительно 1 095 долл. США) прибыли с каждого проданного автомобиля.
Проблемы роста затрагивают не только саму отрасль, но и смежные сферы. Популярность электромобилей приводит к снижению спроса на автомобили с двигателем внутреннего сгорания; развитие сети зарядных станций ведет к упадку традиционных автозаправочных станций. Такова специфика индустрии электромобилей - она развивается через преодоление трудностей.
Однако этих проблем не стоит бояться. Именно первоначальные трудности часто становятся драйвером развития отрасли.
В прошлом китайская автомобильная промышленность могла только "обменивать свой рынок на зарубежные технологии", а теперь КНР стала мировым лидером в сегменте электромобилей. Китайская фотоэлектрическая индустрия преодолела зависимость от импортного сырья, зарубежного оборудования и рынков сбыта и сегодня обеспечивает более 80% мирового производства модулей. Судостроительная отрасль, начав практически с нуля, уже 15 лет удерживает мировое лидерство по трем ключевым показателям, таким как объем производства, количество новых и текущих заказов. Все эти примеры показывают, как "проблемы роста" стимулируют инновационное развитие.
Для дальнейшего развития промышленности необходимо постоянно решать новые задачи. Сегодня конкуренция в секторах электромобилей и солнечной энергетики достигла беспрецедентного уровня; судостроительная отрасль сталкивается с давлением традиционных морских держав и новыми технологическими вызовами. Этот процесс постоянного появления и решения проблем можно сравнить с диалектической спиралью развития, которая укрепляет устойчивость промышленности и стимулирует экономический рост.
Рынок живет по законам естественного отбора. Одни компании уходят со сцены, другие поднимаются на новые высоты. В 2024 году традиционный автопроизводитель BYD стал мировым лидером по продажам электромобилей; новичок рынка Xiaomi успешно выполнил годовой план; корпорация SAIC вывела свою продукцию и услуги более чем в 100 стран мира. Компании, обладающие стратегическим видением и смелостью, добиваются успеха благодаря инновационному подходу.
В городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) проходят масштабные зимние испытания автомобилей, где 70% тестируемых машин - электромобили. Рост этого сектора дал новый импульс развитию приграничного города и создал целую производственную экосистему.
По сообщению американского портала Electric Vehicle News, на недавней выставке потребительской электроники (CES) в США журналист Патрик Джордж, протестировавший китайские электромобили, отметил, что в беседах с десятками руководителей, инженеров и аналитиков автомобильной и технологической отраслей тема "догнать Китай" поднималась чаще, чем он ожидал.
Развитие промышленности можно сравнить с ростом ребенка. Родители часто сталкиваются с тем, что ребенок быстро вырастает из одежды, приходится покупать новую, а вскоре и она становится мала.
Так же и со страной: Китай за несколько десятилетий прошел путь индустриализации, на который развитым странам потребовались столетия. Такой стремительный рост неизбежно сопровождается вызовами.
От первоначальных реформ к их всестороннему углублению, а затем к дальнейшему комплексному углублению преобразований - Китай не только намерен решать существующие проблемы, но и, образно говоря, "обеспечивать быстро растущего ребенка одеждой по размеру". Это достигается путем согласованного развития новой индустриализации, информационных технологий, урбанизации и модернизации сельского хозяйства, что позволяет последовательно преодолевать различные "проблемы роста".
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Линь Линь
12.02.2025, 16:53 46501
Казахстанские студенты в Китае
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
09.02.2025, 17:22 54886
Посол Китая в Казахстане торжественно зажег свечи в честь Китайского Нового года
Фото: kz.china-embassy.gov.cn
Рассказать друзьям
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно китайской традиции, Новый год отмечается до окончания первого месяца восточного календаря. В 11-й день Нового года по китайскому календарю посольство Китая в Казахстане организовало выставку разноцветных фонарей "Веселый праздник весны", а также организовало презентацию Года туризма Китая в Казахстане 2025. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан господин Хань Чуньлинь поздравил собравшихся.
Для меня большая радость быть с вами в этот прекрасный праздник и зажигать свечи, которые считаются символом семейного благополучия и добра", - сказал посол.
Он отметил, что в последние годы отношения Китая и Казахстана под стратегическим руководством глав двух государств достигли динамичного развития, поднялись на уровень всестороннего стратегического партнерства и успешно стартовали новые "золотые тридцать лет" сотрудничества между двумя странами. Казахстан И Китай продолжают укреплять политическое взаимное доверие и вносят важный вклад в продвижение мира и стабильности во всем мире.
Наши страны активно работают в рамках инициативы "Один пояс, один путь", которая уже приносит реальные результаты и открывает новые возможности для совместного развития двух стран. Также хочу отметить важность братских связей между Астаной и китайскими городами, такими как Пекин и Урумчи. Это партнерство способствует не только укреплению дружбы, но и расширению взаимопонимания между странами.
2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, а 2025 год - Годом туризма Китая в Казахстане. Это можно назвать проявлением взаимного уважения между двумя странами", - сказал Хань Чуньлинь.
Он подчеркнул, что благодаря успешным мероприятиям, проведенным совместно в 2024 году, китайские партнеры смогли ближе познакомиться с культурой и природными богатствами Казахстана, что послужило прочной основой для дальнейшего роста туристского обмена.
Не сомневаюсь, что мероприятия, которые пройдут в этом году, будут способствовать укреплению нашего партнерства и созданию новых возможностей в сфере туризма, культуры", - сказал посол.
Хань Чуньлинь отметил, что сегодняшняя выставка является уникальным мероприятием, ярко отражающим богатство и глубину китайской культуры.
Уверен, что эта выставка, несомненно, займет особое место в сердцах жителей и гостей столицы и откроет новые горизонты двустороннего культурного обмена и дружбы. Пусть китайско-казахстанская дружба процветает в новую эпоху , Пусть китайско-казахстанское сотрудничество будет вечным, как текущая река, и разноцветные огни осветят путь к мечте каждого человека!" - сказал в заключение посол КНР в РК.
07.02.2025, 16:18 59926
DeepSeek: китайский прорыв, который удивил весь мир
Фото: Фотоматериал взят с новостного сайта «Хуаньцюван»
Рассказать друзьям
В дни празднования наступления года Змеи (с 28 января по 4 февраля) китайская компания DeepSeek произвела настоящий фурор в мире искусственного интеллекта, представив свою модель с открытым исходным кодом DeepSeek-R1, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Стремительный рост популярности поражает воображение. После официального запуска DeepSeek-R1 20 января потребовалась всего неделя, чтобы приложение возглавило рейтинги App Store в Китае и США. Вскоре оно заняло первые строчки в магазинах приложений около 140 стран, демонстрируя феноменальный успех как в Восточном, так и в Западном полушариях.
Отклик профессионального сообщества впечатляет не меньше. Сэм Альтман, генеральный директор американской компании OpenAI, приветствовал появление "воодушевляющего конкурента". The New York Times назвала это событие "исторической вехой", а технологические гиганты NVIDIA, Amazon и Microsoft в один день объявили об интеграции с DeepSeek-R1.
Компании удалось совершить прорыв при затратах существенно ниже среднеотраслевых. Прогресс в области мультимодального взаимодействия, энергоэффективных вычислений и многоязычной поддержки, наряду со значительным усовершенствованием способностей модели к логическим рассуждениям, позволил DeepSeek предложить высокоэффективные инновационные решения. Это бросило вызов устоявшейся в отрасли практике достижения результатов за счет увеличения вычислительных мощностей.
Британская газета Financial Times отмечает, что DeepSeek опровергает господствовавшее в последние годы представление, согласно которому ключом к развитию ИИ является исключительно наращивание аппаратных возможностей.
Успех DeepSeek, созданный китайским предприятием, заставляет задуматься. В условиях американских санкций и ограничений китайские технологические компании, и DeepSeek в их числе, продолжают совершать технологические прорывы. Парадоксально, но попытки США ограничить доступ Китая к передовым микросхемам привели к рождению более эффективных технологических решений.
Развитие DeepSeek открывает новые перспективы для всего мира. Благодаря открытому исходному коду технологии ИИ становятся доступнее. В ряде стран системы распознавания диалектов DeepSeek уже помогают жителям отдаленных районов получать медицинскую помощь с использованием ИИ, а устройства на базе DeepSeek способны предупреждать о рисках в сельском хозяйстве. Все больше развивающихся стран получают доступ к передовым технологиям через эту эффективную модель с открытым кодом.
Только совместное развитие сможет преодолеть цифровое и интеллектуальное неравенство и в особенности помочь развивающимся странам равноправно участвовать в процессе развития ИИ", - подчеркнул постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
Особого внимания заслуживает страна, где появился DeepSeek - Китай. КНР активно реализует стратегии, направленные на развитие страны с помощью науки и образования, укрепления кадрового и инновационного потенциала, непрерывно готовя новые поколения специалистов в области высоких технологий.
Когда бывший политический директор OpenAI Джек Кларк упомянул о "команде непостижимых гениев" в DeepSeek, основатель компании Лян Вэньфэн пояснил, что речь идет о недавних выпускниках ведущих вузов, аспирантах-старшекурсниках и молодых специалистах с небольшим опытом работы.
В подготовке специалистов по ИИ Китай достиг мирового уровня на всех ступенях образования - от бакалавриата до докторантуры", - отметил лауреат премии Тьюринга, академик Китайской академии наук Яо Цичжи.
Как метко заметил Фу Цун, никогда не стоит недооценивать интеллектуальный потенциал китайских ученых.
Согласно Глобальному инновационному индексу 2024 года, опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Китай поднялся на 11-е место в мировом рейтинге инноваций, продемонстрировав один из самых высоких темпов роста за последнее десятилетие. От квантовых вычислений и управляемого термоядерного синтеза до интерфейсов "мозг - компьютер" и добычи ресурсов в космосе, от собственной операционной системы HarmonyOS компании Huawei до первого в мире оптического накопителя петабайтного объема - Китай уверенно движется к высокому уровню технологической независимости и самодостаточности.
И этот путь, освещенный светом инноваций, открывает новые горизонты для всего человечества.
Автор: Сун Шуан, газета "Жэньминь жибао"
28.01.2025, 16:39 77476
Китайский гороскоп на 2025 год для всех знаков
Рассказать друзьям
Время Дракона подходит к концу и наступает час Зеленой Деревянной Змеи. Какие перспективы сулит нам это загадочное животное? Ведь Змею из остального зодиака выделяют такие качества как мудрость, осторожность, вдумчивость, ловкость, притягательность. Это отличный стратег и мыслитель, способный просчитать перспективы на много ходов вперед, сообщает Rambler.
Сначала я дам анонс прогноза для каждого знака китайского гороскопа", - отметила астролог Ася Миллер.
Крыса
Крысам Змея приготовила определенные испытания - в зодиаке эти знаки не дружат, а соперничают, хотя и имеют общие черты. Главный совет: стоит умерить амбиции и избегать манипулирования другими ради собственной выгоды. Все это может дорого обойтись вам в 2025: публичным скандалом, потерей репутации и своего положения в обществе.
Однако если вы будете достаточно мудры и великодушны, чтобы без ревности и зависти позволить быть звездой тем, кто рядом с вами, не станете им мешать и конкурировать - Змея щедро наградит вас внутренней гармонией и любовью окружающих.
Бык
Бык и Змея в китайском гороскопе являются родственными знаками и состоят в приятельских отношениях. Их объединяет ответственность, целеустремленность и любовь к стабильности. Поэтому Быки в новом году будут чувствовать себя уверенно и спокойно, будут хозяевами на своем любимом "лугу".
Змея добавит вам проницательности, маневренности и новых идей - того, что необходимо в текущих современных реалиях, но обычно дается Быкам с трудом. От вас требуется всего лишь чуть больше чуткости - к себе, к другим и к окружающему пространству.
Тигр
После авантюрного года Дракона для Тигра наступает пора взвешенных и обдуманных действий. Пора немного снизить темп жизни и прекратить хвататься за все подряд. Змея ждет от вас целенаправленности, четкости и конкретики в своих желаниях. Эмоции должны быть подчинены разуму, а идеи - контекстны текущим реалиям. Иначе вы будете строить замки на песке - неустойчивые и подверженные внезапному разрушению.
Кролик
Кролика ждет гораздо более комфортный и легкий год, нежели предыдущий. Со Змеей у него прекрасное взаимопонимание и похожее мировоззрение - в отличие от Дракона. Благодаря Змее ваши сильные качества: чувствительность, чуткость, общительность, дипломатичность - станут вашим оружием, а не слабостью. Вы сможете укрепить важные связи и завязать новые - тем самым создавая себе благоприятную среду для жизни и развития.
Дракон
На первый взгляд такие похожие Дракон и Змея на самом деле представляют собой совершенно разные принципы и энергии. Дракон - активный, импульсивный, напористый и прямолинейный. Змея же - почти полная противоположность: пассивная, вдумчивая, мягкая и хитрая. Поэтому Драконам в 2025 будет непросто - зачастую они просто не будут понимать, чего от них хотят и какого поведения ждут в той или иной ситуации.
Змея
Змейки, наступает ваш звездный час! Точнее, год. В 2025 все семена, которые вы сажали и терпеливо взращивали предыдущие 11 лет, дадут свой урожай. То, что складывалось хорошо, пойдет просто идеально, а то, что не получалось - сдвинется с мертвой точки благодаря счастливой случайности. Которая, как вы понимаете, никакая не случайность, а закономерность высшего порядка.
Лошадь
Для Лошади активный и насыщенный завоеваниями год Дракона сменяется довольно застойным годом Змеи. Эти знаки слишком разные и с трудом понимают друг друга, поэтому Змея не даст Лошади возможностей проявить себя в полной мере и реализовать все ее замыслы. Не нужно строить грандиозных планов и ожиданий, чтобы не разочароваться.
Овца (коза)
Будущий год станет значимым для Овцы, продолжая череду счастливых перемен предыдущих двух лет. Змею и Овцу объединяет тонкое внутреннее устройство и особое мировосприятие - как у художников или философов. Поэтому год позволит Овце еще глубже проникнуть в тайны как своей собственной души, так и загадок мироздания. Возможно, вам встретится человек, книга или фильм, который станет вашим духовным наставником и проводником в мир чего-то до сих пор непознанного. И велика вероятность, что эти открытия вдохновят вас на создание своего собственного шедевра - в любой области жизни.
Обезьяна
Змея относится к Обезьяне нейтрально. Поэтому не стоит ожидать супер успехов в этом году, но зато и глобальных жизненных неурядиц тоже не предвидится. Главные трансформации будут для вас скорее внутренними, чем внешними. Змея сделает вас более собранными, сосредоточенными, настроит на созерцание и философский лад. Но берегитесь! - одновременно существует возможность попасть под чары ложных идей, верований и убеждений. Которые в будущем могут завести дорогу вашей жизни в никуда.
Петух
Еще один яркий год для Петуха. Змея сделает вас настоящим магнитом для интересных людей, королевских предложений и умопомрачительных перспектив. Если обыкновенно вы привыкли всеми силами привлекать к себе внимание, чтобы вас заметили, то сейчас для этого ничего не потребуется. Люди сами будут к вам тянутся, очарованные ореолом шарма и респектабельности вокруг вас. Ваша задача - всего лишь не препятствовать наилучшему развитию событий.
Собака
Это сложный год для Собаки - со Змеей они не в ладах и милостей от нее ждать не приходится. Ваша открытость и прямолинейность может стать причиной обмана или конфликта с серьезными последствиями для будущего. Звезды настаивают: держите свои взгляды, планы, намерения и тайны при себе - иначе кто-то менее честный воспользуется этой информацией со злым умыслом. При этом сохраняйте верность своим принципам и не идите на поводу у соблазнительных, но опасных искушений.
Свинья
Для Свиньи продолжается череда удачных лет. Если Дракон добавил ей решимости и харизмы, то год Змеи пройдет под девизом самосовершенствования и углубления своих познаний в разных сферах. Вообще, Свиньи часто грешат поверхностностью: нахвататься всего "по вершкам", но так и не дойти до "корешков", до сути. Эта особенность мешает осознать фундаментально важные вещи, дойти до глубинных смыслов жизни. Да и в профессиональном становлении это становится препятствием к тому, чтобы выйти в категорию "ТОП".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.02.2025, 10:08Повышение ставки НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства и росту цен 28.02.2025, 11:06122016Аналитики повысили прогнозы по инфляции в Казахстане 28.02.2025, 11:49103111Иргалиев стал главой Агентства по стратегическому планированию и реформам 28.02.2025, 11:47102571Шарлапаев назначен помощником президента Казахстана 28.02.2025, 11:50102411Кайырбеков назначен замминистра внутренних дел - главой КУИС 26.02.2025, 16:25334511Это не отлов - в акимате Алматы рассказали о ветеринарной скорой помощи для бездомных животных 26.02.2025, 19:15323036Избиение подростка в Семее: уволен директор школы 26.02.2025, 15:18279001Минюст ликвидирует фонд Перизат Кайрат 27.02.2025, 10:40273066В управлении здравоохранения Абайской области рассказали о состоянии избитого мальчика 27.02.2025, 11:11269361Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта 26.02.2025, 16:25334511Это не отлов - в акимате Алматы рассказали о ветеринарной скорой помощи для бездомных животных 26.02.2025, 19:15323036Избиение подростка в Семее: уволен директор школы 12.02.2025, 20:10281676В Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада 26.02.2025, 15:18279001Минюст ликвидирует фонд Перизат Кайрат 27.02.2025, 10:40273066В управлении здравоохранения Абайской области рассказали о состоянии избитого мальчика
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?