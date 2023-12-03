Гендиректор Медиакорпорации Китая награжден медалью аргентинского правительства

Фото: Медиакорпорация КНР

Рассказать друзьям

Пекин. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Аргентины наградило медалью генерального директора Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюна за успехи в продвижении культурного обмена между Китаем и Аргентиной и укрепление дружбы между двумя народами.





Президент Аргентины Альберто Фернандес подписал решение по этому поводу и выступил с речью.





Медаль "За выдающиеся достижения в области международного культурного обмена и сотрудничества" изготовлена из серебра и составляет 13 сантиметров в диаметре. Она была разработана известным аргентинским дизайнером украшений Эмилио Хорхе Патаркой.





Награда присуждается высокопоставленным иностранным должностным лицам, которые внесли выдающийся вклад в укрепление политического взаимного доверия и содействие культурным обменам между Аргентиной и другими странами.





Это последняя медаль, подаренная иностранным деятелям от имени нынешнего правительства, поскольку 10 декабря вступит в должность новый президент Аргентины Хавьер Милей.