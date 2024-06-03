Город Иу в провинции Чжэцзян - крупнейший в мире центр распределения товаров  

Фото: kitau.ru

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Иу - город в провинции Чжэцзян, который до появления интернет-торговли называли "крупнейшим товарным рынком Китая". Сегодня Иу считается самым крупным центром распределения товаров в мире, пользуясь признанием даже таких авторитетных международных организаций, как Организация Объединенных Наций и Всемирный банк.





В Китае Иу называют одним из лучших мест для шопинга наряду с Шанхаем и Гонконгом. Выгодное отличие от последних двух городов заключается в том, что на рынках Иу можно приобрести все что угодно по низким оптовым ценам. Это обусловлено тем, что в Иу располагаются несколько десятков тысяч заводов и производственных цехов.





Рынок Футьен - главная достопримечательность города - специализируется на оптовых продажах мелких товаров, таких как сувениры, бижутерия, ювелирные украшения, аксессуары, фурнитура, игрушки и подарки, товары широкого потребления, бытовые товары, ткани и материалы. С каждым годом ассортимент представленной продукции растет, привлекая оптовых клиентов из других китайских городов-конкурентов.













На протяжении почти 10 лет в рамках инициативы "Один пояс, один путь" курсируют грузовые поезда Иу - Синьцзян - Европа. Маршрут берет начало в городе Иу и следует до столицы Испании города Мадрида. Это единственное направление в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа, эксплуатируемое частным предприятием Tianmeng.





Грузовой поезд Китай - Европа отправился из Иу 18 ноября 2014 года, прошел через порт Алашанькоу в Синьцзяне, через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию и Францию продолжительностью пути в 21 день. Итоговое прибытие поезда было в Мадрид, столицу Испании. Общая протяженность этой железнодорожной линии составляет 13 052 километра. Этот грузовой поезд находится в центре внимания стратегии "Один пояс и один путь" и укрепляет связь между восточным побережьем Китая, Центральной Азией и Европой.



