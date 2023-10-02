Как китайский бизнес-подход спас стекольный завод в Кызылорде  

Фото: Kazakhstan Today

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Кызылорда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители стекольного завода Orda Glass LTD в Кызылорде в рамках пресс-тура, организованного посольством Китая в Республике Казахстан, побеседовали с журналистами о перспективах развития производства стекла в стране, передает корреспондент агентства.





Мы сделали корректировки в технологическом проектировании, вложили средства для эксплуатации завода. В 2022 году завод уже завершил строительство и вводился в эксплуатацию. Если бы не китайская компания, завод бы еще стоял", - рассказал административный директор предприятия Джао Лиенсуй.





Завод является дочерней компанией холдинга China National Glass, которая стопроцентно владеет кызылординским предприятием, инвестиционным проектом инициативы "Один пояс - один путь".





До 2017 года, до приобретения завода китайскими партнерами, производство в полном объеме находилось на остановке. Были конфликты между бывшими акционерами, скандальный арест бывшего министра нацэкономики Казахстана по факту неоднократного получения взяток, в том числе 2 млн долларов за покровительство одной из компаний, участвовавшей в строительстве стеклозавода. Предприятие было на грани банкротства, так как был большой объем долгов перед поставщиками. Сейчас все долги уже покрыты.





Kazakhstan Today

Можно сказать, что мы как акционеры вложили в этот завод в 2-3 раза больше, чем куда-либо. До приобретения нами этого завода государством было вложено около 50 млн долларов США. После завершения строительства мы вернули эту сумму государству. Успешный ввод завода в эксплуатацию - самый большой вклад для Кызылординской области", - добавил директор завода.





Первый запуск завода был произведен 9 октября в 2022 году. Компания является первой по производству листового стекла в Казахстане.





На заводе работают 377 человек, 107 из которых - граждане Китая. На сегодня запущена программа, по которой казахстанцев за три года обучают технологии производства и продвигают по карьерному росту до руководящих должностей. Для повышения квалификации сотрудников будут отправлять в Китай.





Если свет отключат, местные рабочие не знают, что делать. К примеру, недавно на 40 минут отключили свет, это стало убытком в 250 млн тенге из-за того, что сотрудники не знали, что именно нужно делать. Для точного понимания принципа производства необходимо минимум три года обучения", - объяснил директор завода.





Средняя зарплата сотрудников предприятия выше среднего показателя в Кызылординской области - 300 тысяч тенге.





Планируется сокращать китайских сотрудников. К 2025 году планируем оставить около 50 китайцев на рабочих местах. Их семьи в Китае, они хотят работать там. Здесь у них зарплата, соответственно, выше, это тоже сказывается на себестоимости продукции", - поделился планами руководитель.





Холдинг CNG занимает третье место по выпуску стекольной продукции в Китае. Производство превышает весь общий объем российского производителя. Выпуск стекла превышает и спрос Казахстана, поэтому 30 процентов готовой продукции экспортируется в Узбекистан, Таджикистан и Россию.





В планах - производство стекла для панелей солнечных станций. Такое стекло выпускается только в Китае, но если его начнут изготавливать в Казахстане, то возможен экспорт в Европу. Также в следующем году планируется производство энергосберегающего стекла Low-e и цветного стекла. В этой перспективе в предприятие планируется инвестировать еще 15 млн долларов.





Kazakhstan Today

Каждый день завод выпускает 500 тонн листового стекла толщиной от 3,5 до 12 миллиметров. Мощнейшее шведское, итальянское, немецкое, турецкое и японское оборудование потребляет 1,800 тысячи кВт в час.





Температура в цехах поднимается до 45 градусов. При этом рабочий труд здесь минимизирован. Человеку достаточно контролировать работу машин и управлять установками.





По ГОСТу продукция соответствует всем требованиям. Каждое стекольное полотно тщательно проверяется на прочность.