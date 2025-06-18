Как роза в Синьцзяне останавливает опустынивание и меняет экономику региона

19 мая 2023 года, Сиань, Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры пяти стран Центральной Азии после первого саммита Китай-ЦА посадили шесть гранатовых деревьев, символизирующих тесную солидарность и сотрудничество между шестью государствами. Фото: Синьхуа

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В залитом летним солнцем Сиане, древней столице Китая, шесть гранатовых деревьев грациозно стоят возле места проведения первого саммита "Китай - Центральная Азия" в мае 2023 года, их ветви низко склонились, усыпанные плодами, сообщает "Синьхуа".





Посаженная два года назад председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами пяти стран Центральной Азии, эта живая аллея служит ярким свидетельством все более тесных и динамичных связей между Китаем и Центральной Азией.





Опираясь на прошлые достижения, Си Цзиньпин и его коллеги из Центральной Азии соберутся в казахстанском городе Астане позже в этом месяце на второй саммит, чтобы обеспечить еще более тесное сотрудничество в сферах торговли, безопасности и коммуникаций в самом сердце Евразии.





25 апреля 2023 года, Сиань, Китай. Ворота Юннинмэнь в древнем Сиане. Фото: Синьхуа





ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ





Саммит в Сиане в 2023 году стал первой в истории встречей глав государств в рамках механизма сотрудничества между Китаем и Центральной Азией. В объятиях древнего города они договорились проводить встречу на высшем уровне каждые два года поочередно в Китае и Центральной Азии.





В прошлом году этот механизм был еще более институционализирован благодаря созданию секретариата в Сиане, административном центре Шэньси, родной провинции Си Цзиньпина.





Китайский лидер придает большое значение отношениям КНР с регионом. По его мнению, Центральная Азия находится на стратегическом перекрестке, связывая Восток и Запад, Север и Юг.





Развитие дружественных отношений сотрудничества со странами Центральной Азии является приоритетом внешней политики Китая", - заявил Си Цзиньпин во время своего первого визита в Центральную Азию после того, как был избран председателем КНР в 2013 году.





С тех пор он восемь раз посещал этот регион, углубляя партнерские отношения на двусторонней основе, а также в рамках таких платформ, как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.





18 мая 2023 года, Сиань, Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань вместе с гостями направляются к месту проведения приветственного банкета. Фото: Синьхуа





Сегодня Центральная Азия - единственный регион в мире, где каждая страна является стратегическим партнером Китая. По словам Си Цзиньпина, эти партнерские отношения проложили новый путь добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, создав новую парадигму международных отношений.





Главным событием саммита в Сиане стало подписание Сианьской декларации, в которой председатель КНР и лидеры пяти стран Центральной Азии пообещали работать вместе над созданием более тесного китайско-центральноазиатского сообщества с единой судьбой.





Это обещание соответствует основной идее дипломатической стратегии Xiplomacy: создание сообщества с единой судьбой для человечества. Примечательно, что эта идея уже полностью реализована на двустороннем уровне в Центральной Азии.





Шерадил Бактыгулов, директор Института мировой политики Кыргызстана, отметил, что общая политическая воля Си Цзиньпина и лидеров стран Центральной Азии является ключом к устойчивому развитию китайско-центральноазиатского сотрудничества.





Это сотрудничество не только укрепляет двусторонние связи, но и закладывает основу для новой модели многостороннего взаимодействия в Евразийском регионе", - добавил он.





Сильное личное взаимопонимание главы КНР с лидерами стран Центральной Азии способствует укреплению этих связей. На саммите в Сиане Си Цзиньпин приветствовал президента Таджикистана Эмомали Рахмона как своего "старого друга". На переговорах с Си Цзиньпином президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал его своим "дорогим братом".





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, также опытный китаевед, прибыл в Сиань в свой 70-й день рождения. Си Цзиньпин сказал ему: "Ваш визит в такую особую дату много говорит о прочности наших двусторонних отношений и подтверждает вашу уникальную связь с Китаем".





ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ





Начинайте погрузку!" - эту команду Си Цзиньпин и К.-Ж. Токаев совместно отдали на церемонии запуска Транскаспийского международного транспортного маршрута Китай - Европа, состоявшейся в июле 2024 года в Астане.





Это событие ознаменовало официальное создание многомерной сети взаимосвязанности, объединяющей автомобильные и железные дороги, авиалинии и трубопроводы, чтобы лучше связать Азию с Европой через Каспийское море. Ожидается, что эта сеть станет оживленной артерией в рамках инициативы "Пояс и путь".





26 июня 2024 года, Ляньюньган, Китай. Вид на китайско-казахстанскую базу логистического сотрудничества. Фото: Синьхуа





В то время как древний Шелковый путь был свидетелем активных торговых и культурных обменов между Китаем и Центральной Азией, Си Цзиньпин рассматривает регион как важного партнера в современном сотрудничестве в рамках "Пояса и пути".





В сентябре 2013 года также в Астане председатель КНР выступил с исторической речью в Назарбаев университете, где впервые изложил свое видение строительства "Экономического пояса Шелкового пути" - ключевого компонента инициативы "Пояс и путь".





Мы можем активно обсуждать наилучшие способы улучшения трансграничной транспортной инфраструктуры, - сказал Си Цзиньпин, - и работать над созданием транспортной сети, соединяющей Восточную, Западную и Южную Азию, чтобы способствовать экономическому развитию и поездкам в регионе".





За прошедшие с тех пор годы видение китайского лидера неуклонно воплощалось в жизнь. Например, в конце прошлого года в приграничном кыргызском городе Джалал-Абаде состоялась церемония начала строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Си Цзиньпин в поздравительном послании призвал превратить железную дорогу в "новый демонстрационный проект" сотрудничества в рамках "Пояса и пути".





Железнодорожная магистраль начнется в узле древнего Шелкового пути - Кашгаре (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), пройдет в Кыргызстан через перевал Торугарт, достигнет Джалал-Абада и закончится в Андижане на востоке Узбекистана.





По словам президента Кыргызстана Садыра Жапарова, эта железная дорога является не просто транспортным коридором, а важным стратегическим мостом, соединяющим страны Востока и Запада.





Сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" эффективно стимулирует торговлю, поездки и обмены в регионе. В 2024 году объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии достиг рекордных 94,8 млрд долларов США, чему отчасти способствовал бурный рост трансграничной электронной коммерции. В настоящее время Китай является главным торговым партнером региона и основным источником инвестиций для него.





31 мая, Душанбе. Студенты осваивают навыки в "Мастерской Лу Баня". Фото: Синьхуа





В 2014 году Таджикистан стал первой страной, подписавшей с Китаем меморандум о взаимопонимании по совместному развитию "Экономического пояса Шелкового пути". С тех пор сотрудничество принесло ощутимые результаты, многие из которых были лично поддержаны Си Цзиньпином, начиная от строительства новых автомагистралей и электростанций и заканчивая новыми знаковыми зданиями в городах.





В Таджикистане также находится первая в Центральной Азии "мастерская Лу Бань" - китайский центр профессионального образования, который уже обучил более 1500 студентов практическим навыкам в области инженерии, архитектуры, управления водными ресурсами и охраны окружающей среды, подготовив таланты для будущего развития страны.





Во время своего государственного визита в Душанбе в 2024 году Си Цзиньпин сказал Э. Рахмону: "Я увидел более процветающий Таджикистан".





ПЛЕТЕНИЕ "КУЛЬТУРНОГО ПОЛОТНА"





Осенью 2022 года во время посещения легендарного города на Великом шелковом пути Самарканда Си Цзиньпин преподнес президенту Узбекистана Ш. Мирзиёеву особый подарок: миниатюру Хивы, древнего форпоста на Великом шелковом пути.





Хива - первый проект по сохранению культурного наследия в Центральной Азии, реализации которого содействует Китай. Благодаря многолетним реставрационным работам под руководством китайских специалистов древний город приобрел новый облик.





21 сентября 2023 года, Хива, Узбекистан. Исторические достопримечательности древнего города. Фото: Синьхуа





Проект по сохранению и реставрации исторических памятников в Хиве, запущенный во время моего визита в Самарканд в 2013 году, успешно завершен, что еще больше усиливает очарование этого древнего города", - написал Си Цзиньпин в авторской статье в преддверии своего визита в Узбекистан в 2022 году.





Во время предыдущей поездки в страну в 2016 году Си Цзиньпин встретился с китайскими экспертами, работающими над проектом. "Позаботьтесь о том, чтобы культурные реликвии были надежно защищены", - призвал он их.





С тех пор совместные археологические исследования ученых из Китая и Центральной Азии распространились по всему региону, включая древний город Рахат в Казахстане и древний буддийский храм в городище Красная Речка в Кыргызстане.





Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что дружба между Китаем и Центральной Азией имеет долгую историю. Он неоднократно ссылался на жизнеописание Чжан Цяня, посланника династии Хань, который более 2100 лет назад отправился на запад и открыл путь к прочной дружбе и обменам между Китаем и регионом. Он также подчеркнул необходимость "развивать нашу традиционную дружбу".





Во время своего государственного визита в Казахстан в 2024 году Си Цзиньпин вместе с президентом К.-Ж. Токаевым открыл казахстанский филиал Пекинского университета языка и культуры, того самого вуза, в котором президент Казахстана изучал китайский язык в 1980-х годах. Си Цзиньпин выразил надежду, что создание филиала укрепит взаимопонимание между двумя народами, особенно между молодыми поколениями.





2 июля 2024 года, Астана. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Казахстан с государственным визитом и для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Фото: Синьхуа





В рамках визита Си Цзиньпин встретился с группой школьников, которые поприветствовали его на китайском языке и спели китайскую песню. Некоторые из них рассказали о своей мечте - поступить в Университет Цинхуа, альма-матер китайского лидера.





Я также от всего сердца желаю, чтобы в будущем вы смогли поступить в хорошие университеты. И мы будем рады, если вы продолжите обучение в Китае", - отметил председатель КНР с улыбкой.





Комментируя более широкое воздействие таких обменов, узбекский политический обозреватель Шарофиддин Тулаганов отметил, что в рамках механизма сотрудничества между Китаем и Центральной Азией взаимное обучение цивилизаций будет значительно расширено.





В сегодняшней сложной международной обстановке, добавил он, подобные институционализированные гуманитарные обмены придадут ценный культурный импульс усилиям по сохранению регионального мира и содействию совместному развитию.





Источник: информационное агентство "Синьхуа"