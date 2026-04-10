09.04.2026, 18:12 7756
Китай проложит высокоскоростную железную дорогу под водой реки Янцзы
Фото: CCTV News
В первый год реализации пятнадцатой пятилетки, нацеленной на строительство сильного государства и национальное возрождение, грандиозный план постепенно разворачивается по всей стране. В настоящее время от побережья Янцзы до приграничных и прибрежных районов новые транспортные артерии непрерывно расширяются, придавая региональному развитию постоянный новый импульс.
В устье реки Янцзы крупные грузовые суда курсируют туда и обратно, "золотая водная артерия" демонстрирует оживленную картину. Под поверхностью реки ускоренными темпами ведется строительство знакового проекта пятнадцатой пятилетки - высокоскоростной железной дороги вдоль Янцзы.
На глубине 89 метров под водой Янцзы здесь ускоренно продвигается крупнейшая в мире щитовая машина для прокладки высокоскоростных железных дорог. Находясь внутри этой машины, можно увидеть, что ее высота достигает уровня пятиэтажного здания. Этот гигант проложит 14-километровый тоннель под дном реки, чтобы высокоскоростная железная дорога могла беспрепятственно пересечь Янцзы.
Мы оснастили это оборудование чувствительными "нервными окончаниями" и интеллектуальным "мозгом", чтобы точно контролировать его положение. Ожидается, что к концу этого года будет достигнута сквозная проходка всего тоннеля", - сообщает главный инженер проекта тоннеля через Янцзы (участок Чунмин - Тайцан) управления тоннелей Китайской железнодорожной корпорации Ли Бинь.
В план пятнадцатой пятилетки включено создание высокостандартного транспортного коридора высокоскоростной железной дороги вдоль Янцзы, который входит в число 109 ключевых проектов. Он протянется от Шанхая до Чэнду, соединяя три крупных городских кластера, общей протяженностью около 2000 километров.
Каждый дополнительный участок высокоскоростной железной дороги расширяет возможности развития. Прокладка тоннелей и строительство мостов стимулируют разработку и индивидуальное производство более чем 200 комплектов крупных машин, таких как щитовые проходческие комплексы и мостостроительные установки. Укладка рельсов приносит заказы на 570 тысяч тонн высокопрочной специальной стали, даже сборные железобетонные конструкции для тоннелей способствовали созданию интеллектуального производственного предприятия. Общий объем инвестиций в высокоскоростную железную дорогу вдоль Янцзы превышает 500 млрд юаней. По оценкам, это приведет к росту добавленной стоимости смежных отраслей почти на 1,5 трлн юаней.
Новый экономический коридор также ускоренно формируется. Если наложить маршрут высокоскоростной железной дороги вдоль Янцзы на карту распределения национальных кластеров передового производства, можно увидеть, что она соединит более четверти таких кластеров по всей стране. Более того, она свяжет почти 40% ключевых национальных лабораторий, что позволит инновационным ресурсам быстрее перемещаться вдоль железнодорожных линий. Если посмотреть еще детальнее, новые станции высокоскоростной железной дороги уже закладываются, более 20 небольших городов вдоль маршрута впервые войдут в эпоху скорости 350 км/ч, пространственно-временные расстояния значительно сократятся, а возможности развития придут прямо к порогу.
В уезде Лэчжи провинции Сычуань строительство станции высокоскоростной железной дороги еще продолжается, однако данные мобильных сигналов уже показывают изменения: с момента начала строительства интенсивность деловых поездок в регионе растет из года в год, многие делегации подписывают соглашения о намерениях сотрудничества.
Сейчас первая очередь проекта только начала работать, и мы уже активно готовим вторую очередь, чтобы успеть занять выгодную позицию до открытия высокоскоростной железной дороги", - поделился инвестор из уезда Лэчжи города Цзыяна провинции Сычуань Чэнь Лянфэн.
Если открыть план пятнадцатой пятилетки, можно увидеть, что еще больше межрегиональных и межбассейновых транспортных коридоров формируют новую картину развития. Проект пролива Шицзыян сокращает расстояние между берегами Жемчужной реки и способствует ускоренному формированию мирового уровня городского кластера в районе Большого залива Гуандун - Гонконг - Макао, канал Пинлу обеспечивает самый быстрый выход к морю для юго-западных регионов, соединяя внутренние районы с акваторией залива Бэйбу.
К концу пятнадцатой пятилетки в Китае в основном будет создана основная сеть высокоскоростных железных дорог по схеме "восемь вертикалей и восемь горизонталей", а степень завершенности основной структуры национальной комплексной транспортной сети повысится с нынешних 90% до более чем 95%.
Природные преграды превращаются в удобные транспортные магистрали, и огромный потенциал согласованного регионального развития полностью раскрывается.
Источник: по сообщению CCTV News, перевод Равиль Будуков
09.04.2026, 23:00 5311
Как казахстанский наставник повлиял на развитие борьбы в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
27 марта в спортивном зале уезда Хутуби развернулись напряженные поединки в рамках первого в Синьцзяне тренировочного лагеря и противостояния по вольной борьбе среди мужчин "Кубок Даху". У тренерской зоны, сбоку от ковра, тихо сидел пожилой человек с поседевшими волосами в форме национальной сборной Казахстана, внимательно наблюдая за спортсменами. Каждый раз, когда китайский спортсмен покидал ковер, он переговаривался с сидящим рядом главным тренером мужской сборной Синьцзяна по вольной борьбе Даутнур Тур. Присутствующие на месте тренеры из Узбекистана, Беларуси и других стран при встрече с ним уважительно кивали, сообщает информационная компания "Урумчи".
Этот уважаемый всеми пожилой человек у края ковра - 71-летний бывший главный тренер национальной сборной Казахстана по борьбе Нургали Рахманкулов. Его связь с китайским Синьцзяном началась более 20 лет назад.
В 2004 году я был главным тренером сборной Казахстана по боксу. На многих азиатских соревнованиях я видел немало спортсменов из Синьцзяна - у них была особая настойчивость и талант, что произвело на меня глубокое впечатление", - вспоминает Нургали Рахманкулов.
Именно это впечатление побудило его в 2006 году, после ухода с поста главного тренера сборной Казахстана по боксу, отправиться в Синьцзян Китая и занять должность главного тренера команды по борьбе.
В тот год перед Нургали Рахманкуловым стояли подростки - среди них были нынешние тренеры Даутнур Тур и Куатбек Бакытхан.
Тогда в команде было более 40 мальчиков и более 20 девочек. Они были трудолюбивыми и усердными - каждый технический момент, о котором я говорил, они записывали. Для меня было честью быть их тренером", - говорит он.
Нургали Рахманкулов привез с собой передовые для того времени в Центральной Азии тренировочные концепции и системную тактико-техническую базу, особенно усилив подготовку в ближней борьбе вольного стиля. Под его руководством Даутнур и Куатбек быстро выросли как спортсмены, проявили себя на национальных соревнованиях и впоследствии неоднократно становились чемпионами страны.
Он не только обучал нас технике, но и расширил наш кругозор", - говорит Даутнур.
В период с 2006 по 2008 год Нургали Рахманкулов неоднократно возил молодых спортсменов из Синьцзяна на тренировки и соревнования в Казахстан, Беларусь и другие страны.
Это был первый раз, когда я по-настоящему тренировался и соревновался с ведущими спортсменами Центральной Азии и Европы. Мы познакомились со многими людьми - наши тогдашние соперники сегодня стали тренерами национальных сборных разных стран. Мы до сих пор поддерживаем связь, и это позволяет мне постоянно знакомиться с передовыми международными методиками тренировок", - говорит он.
По его словам, Нургали Рахманкулов "открыл для них дверь в мир".
В 2009 году Нургали Рахманкулов покинул Синьцзян. В течение следующих 14 лет он не возвращался туда, но продолжал следить за выступлениями синьцзянских борцов. В 2023 году, когда Даутнур планировал международное мероприятие, он вспомнил о своем наставнике, нашел его контакты и направил приглашение. В августе того же года, спустя 14 лет, Нургали Рахманкулов вновь приехал в Синьцзян уже как тренер молодежной сборной Казахстана по борьбе.
Изменения огромные! Тренировочные базы стали очень современными, спортсмены и персонал в отличной форме - это радует", - говорит Нургали Рахманкулов.
С тех пор контакты стали еще более тесными: он неоднократно привозил молодежную сборную Казахстана в Синьцзян для совместных тренировок, а синьцзянская команда также выезжала в Казахстан. Когда Даутнур со своей командой участвует в соревнованиях в Центральной Азии, Нургали Рахманкулов, где бы он ни находился, старается приехать на место и дать советы своим бывшим ученикам.
Сейчас я часто учусь у своих учеников", - с улыбкой говорит Нургали Рахманкулов.
Он с удовлетворением наблюдает, как Даутнур вырос в самостоятельного и выдающегося тренера. Сегодня он в основном сосредоточен на подготовке молодых борцов в Казахстане и внимательно следит за развитием борьбы в Синьцзяне. Он считает, что возраст начала профессиональной подготовки у детей в Синьцзяне можно снизить.
Борьба - это вид спорта, требующий прочной базы. Если шире внедрять её в школах и знакомить детей с ней с шести-семи лет, в будущем в Синьцзяне обязательно появится больше спортсменов мирового уровня", - поделился Нургали Рахманкулов.
От зрелости до преклонного возраста Нургали Рахманкулов за 20 лет построил между Синьцзяном Китая и Казахстаном, а также на более широкой спортивной арене Центральной Азии, мост дружбы, связующим звеном которого стала борьба. Состоявшееся в уезде Хутуби противостояние стало очередным ярким подтверждением существования этого моста.
07.04.2026, 19:57 23401
На долю Синьцзяна приходится более 40% всей торговли Китая с Центральной Азией
Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) закрепил за собой роль главного торгового канала между КНР и Центрально-Азиатским регионом, на долю СУАР приходится более 40% всей торговли Китая с Центральной Азией, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
В 2025 году объем импортно-экспортных операций Синьцзяна с пятью странами Центральной Азии достиг 276,69 млрд юаней, третий год подряд сохраняясь на уровне выше 270 млрд юаней", - отметил спикер.
По его словам, "это составляет более половины от общего внешнеторгового оборота Синьцзяна и более 40% от общего объема торговли Китая с Центральной Азией".
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованного Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о динамике торговых отношений. В частности, было особо отмечено стратегическое значение СУАР для дальнейшего укрепления экономических связей.
07.04.2026, 12:34 25616
Смена лидера на мировом авторынке: как стратегия и инновации вывели Китай в лидеры
Фото: Жэньминь жибао/Тан Кэ
В 2025 году совокупные мировые продажи китайских автопроизводителей вплотную приблизились к отметке в 27 млн единиц. Китай впервые превзошел Японию с ее показателем в 25 млн, положив конец 25-летнему японскому лидерству.
В топ-10 крупнейших автоконцернов мира вошли сразу три китайские компании, а BYD четвертый год подряд удерживает статус мирового лидера по продажам электромобилей.
Смена фаворита на мировом авторынке вызвала бурные обсуждения. Один из пользователей Сети подобрал точное сравнение: сегодня японские автоконцерны напоминают Nokia в момент взлета Apple или Kodak, оказавшуюся на обочине цифровой революции.
И действительно, подъем китайского автопрома - это не просто количественный рост продаж. Это глобальная смена поколений в отрасли, за которой стоят четкое стратегическое видение и неустанное стремление к инновациям.
Автомобильная промышленность - это "жемчужина в короне" современной индустрии и один из главных символов промышленной мощи государства.
В начале XX века внедрение конвейера Ford перенесло центр тяжести мирового автомобилестроения из Европы в Америку. В 1970-е годы, на фоне мирового нефтяного кризиса, Япония покорила рынки Европы и США благодаря концепции бережливого производства, экономичности и надежности своих машин. В 1980 году Япония впервые обошла США по объему выпуска. С начала 2000-х Toyota, Honda, Nissan и другие японские марки прочно удерживали глобальное лидерство.
Теперь пришла очередь Китая. В то время как мировая экономика разворачивалась в сторону "зеленого" развития, китайские компании вовремя уловили тренды электрификации и интеллектуализации. Они сделали ставку на тяговые аккумуляторы, широкоформатные дисплеи и системы умного вождения (NOA), ориентированные на городские условия. Пока руководство японских концернов на бесконечных совещаниях задавалось вопросом: смогут ли электромобили действительно вытеснить гибриды, и осторожно держалось за зону комфорта, китайские игроки активно инвестировали в будущее. Именно так возник этот исторический разрыв.
К 2025 году доля автомобилей на новых источниках энергии (электромобилей и подзаряжаемых гибридов) в структуре продаж Китая достигла почти 60%, тогда как на японском рынке этот показатель не превысил и 3%.
Сменить полосу и уйти в отрыв китайскому автопрому позволило прежде всего стратегическое мышление.
Еще в 2001 году Китай включил разработку транспорта на новых источниках энергии в государственную программу развития высоких технологий (Программу 863) в качестве приоритетного спецпроекта. На протяжении более 20 лет через субсидии для покупателей и строительство сети зарядных станций, через технологические прорывы и планомерное формирование рынка страна неуклонно следовала принципу "делать трудное, но правильное". Все это создало мощный политический фундамент для развития отрасли.
Кроме того, наличие самой полной в мире производственной цепочки в секторе транспорта на новых источниках энергии и колоссальный внутренний рынок создали идеальные условия для быстрой доработки продуктов и внедрения инноваций. Например, развитая экосистема смежных отраслей, включая разработку новых материалов, ускорила технологический прорыв в сфере тяговых аккумуляторов и позволила Китаю занять лидирующие позиции по объемам производства.
Кластерные преимущества всей производственной цепочки не только обеспечивают синергию инноваций, но и существенно снижают издержки, сокращая сроки разработок. По некоторым оценкам, китайские автопроизводители выводят новый электромобиль на рынок всего за 18 месяцев - вдвое быстрее японских конкурентов. Эксперт японской финансовой группы Mizuho Financial Group с нескрываемым восхищением констатировал: это концентрированное воплощение передовых технологий, ценовых преимуществ и высочайшей скорости разработки в их совокупности.
Однако лидерство в продажах еще не означает обладания подлинной мощью. Путь от "крупной" к "великой" автомобильной державе - это марафон, а не спринт.
В 2025 году чистая прибыль Toyota сократилась, но прибыль с одного проданного автомобиля составила около 17 тыс. юаней (2,47 тыс. долларов США) - это по-прежнему выше показателей китайских компаний. Завоевав первенство по объемам продаж, теперь необходимо бороться за стабильные технологические прорывы и высокую маржинальность.
Перед китайскими автопроизводителями стоит еще немало серьезных испытаний: премиальность бренда, скрытые барьеры, "зарядная тревога" и совершенствование систем автопилотирования.
За одной вершиной всегда открывается следующая, еще более высокая. Однако одно не вызывает сомнений: китайский автопром вышел на центральную арену мирового рынка. И на всей дистанции, что ждет впереди, необходимо продолжать "делать трудное, но правильное".
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ван Хуэй
04.04.2026, 07:42 53846
Объем перевозок через Хоргос в 2025 году превысил 9,8 тысячи грузовых поездов
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
Железнодорожные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая демонстрируют рекордные показатели по транзиту грузов, объем перевозок через Хоргос в 2025 году превысил 9,8 тысячи грузовых поездов, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
"В 2025 году через порт Хоргос проследовало 9882 китайско-европейских поезда, что на 13,2% больше, чем в прошлом году. Объем переваленных грузов составил 14,237 млн тонн, увеличившись на 17,8%", - сообщил спикер.
По его словам, "два порта Синьцзяна - Алашанькоу и Хоргос - за год обеспечили пропуск более 16,4 тысячи поездов, что на протяжении многих лет подряд удерживает масштаб свыше 10 тысяч составов".
В марте 20256 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о текущих показателях логистики, в частности, по мнению экспертов, регион остается фундаментом транспортной системы на современном Шелковом пути.
03.04.2026, 07:54 62571
МЦПС "Хоргос": На китайской стороне центра прошел масштабный медиасалон "Китай - Центральная Азия"
ХОРГОС. На территории китайской части международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" состоялся первый в этом году медиасалон "Китай - Центральная Азия". Встреча, организованная по приглашению китайской стороны, объединила экспертное сообщество, представителей СМИ Казахстана и Китая, педагогов, а также студенческие делегации профильных вузов двух стран, передает корреспондент агентства.
Культурный код и приграничный диалог
Официальный старт мероприятию на китайской стороне центра дала презентация этнического многообразия региона. Торжественная встреча участников прошла в формате культурной дипломатии: представители местных диаспор в национальных костюмах представили танцы народов, населяющих приграничье. Казахские и китайские, уйгурские, дунганские и русские мелодии сменяли друг друга, завершившись общим танцем, объединившим гостей и артистов в едином кругу.
В рамках открытия состоялось подведение итогов международного видеоконкурса "Кубок Хоргоса", направленного на популяризацию туристического потенциала региона. В нем приняли участие авторы видеороликов из состава делегаций. Победителем конкурса и обладателем первого места стала китайская медиакомпания "Майя".
Молодежная повестка и экспертные стратегии
Особое внимание организаторы уделили молодежному треку. Неформальная беседа казахстанской и китайской молодежи прошла в формате живого обмена мнениями на тему дружественного сотрудничества и взаимного обучения цивилизаций. Студенты двух стран участвовали не только в дискуссиях о цифровых перспективах, но и в командных играх, что позволило будущим специалистам найти точки соприкосновения прямо на площадке МЦПС. К слову, именно молодежной тематике будет посвящен и анонсированный на встрече второй международный видеоконкурс "Кубок Хоргоса", который пройдет под названием "Диалог с поколением Z".
Центральной дискуссионной частью стал непосредственно медиасалон, в ходе которого казахстанские и китайские эксперты обсудили стратегические направления интеграции. Участников дискуссии встретили теплыми словами о том, что в эти дни в китайском Или и казахстанском Алматы одновременно наступила весна - самый прекрасный сезон для Центральной Азии. Как отметили организаторы, в эпоху турбулентности перед медиасообществом стоит важный выбор: способствовать взаимопониманию или возводить барьеры. В этом стремлении к созиданию, по мнению присутствующих, кроется многовековая мудрость, направленная на укрепление добрососедства.
В продолжение темы созидательного партнерства спикеры перешли к анализу конкретных стратегий
Практический аспект взаимодействия предложил специалист ТИЦ "Visit Alatau" управления туризма Алматинской области Нурлан Токтасын. Он подчеркнул, что участие делегации стало возможным благодаря тесному сотрудничеству региона с синьцзянским филиалом China News Service. Отметив колоссальный потенциал Алматинской области - от Чарынского каньона до озер Кольсай и Каинды, спикер назвал туризм важнейшим мостом, соединяющим народы и традиции.
Мы видим большие перспективы в создании совместных маршрутов и реализации культурных проектов на площадке МЦПС "Хоргос", который является символом открытости наших стран", - резюмировал представитель ведомства.
В свою очередь китайские эксперты представили данные, подтверждающие статус Синьцзяна как главного торгового канала между КНР и Центральной Азией. Было отмечено, что только за прошлый год через порт Хоргос проследовало почти 10 тысяч грузовых поездов, а объем переваленных грузов вырос на 17,8%. Особое внимание коллеги уделили работе пилотной зоны свободной торговли, которая стала "высоткой институциональной открытости". По мнению китайской стороны, Хоргос сегодня - это не просто точка на карте, а ключевой хаб, где физическое соединение границ перерастает в "сближение сердец народов" через совместные медиапроекты, образовательные обмены и туризм.
Промышленный и технологический потенциал
Программа пребывания на китайской территории также включила знакомство с ключевой инфраструктурой. Делегация посетила музей биотехнологий "Наньи" при Центре традиционной китайской медицины, где были представлены последние достижения в области клеточных технологий. Живой интерес вызвали павильоны индустриального парка "Байжуйсэнь", который сегодня функционирует как полноценный торгово-логистический узел с широкой линейкой моделей китайского автопрома, доступных для прямого приобретения и тест-драйва.
Визит завершился в атмосфере укрепления партнерских связей. Прошедшая встреча подтвердила важность прямых контактов для развития приграничного сотрудничества и, что особенно значимо, для экономик двух стран в рамках возрождения Шелкового пути. Хоргос вновь зарекомендовал себя как уникальное пространство для открытого профессионального и межкультурного диалога.
02.04.2026, 12:35 67916
Вместе по Зеленому Шелковому Пути: итоги устойчивого развития 2025
Вместе по Зеленому Шелковому Пути, открывая новую главу устойчивого развития - ТОО "Kazakhstan Investment" представляет отчет об устойчивом развитии за 2025 год, опубликованный 9 января 2026 года.
На фоне ускоряющегося в мире энергетического перехода и совместных усилий по построению сообщества с единой судьбой для человечества, Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Investment" (далее - ТОО "Kazakhstan Investment") опубликовало отчет об устойчивом развитии за 2025 год. В отчете системно отражены практические достижения компании в содействии зелёному низкоуглеродному развитию, углублении казахстанско-китайского производственно-инвестиционного сотрудничества и выполнении социальной ответственности.
Являясь комплексной опорной платформой Государственной энергетической инвестиционной корпорации Китая (State Power Investment Corporation, SPIC) в Казахстане, ТОО "Kazakhstan Investment" неизменно придерживается принципов "совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования", рассматривая устойчивое развитие как ключевую миссию компании. Ориентированное на локализацию операционной деятельности и долгосрочное развитие, ТОО обеспечивает реализацию каждого проекта в соответствии с требованиями экологической безопасности, охраны труда и высокой эффективности, поставляя чистую энергию миллионам местных домохозяйств.
В последние годы ТОО "Kazakhstan Investment" последовательно реализует принципы зелёного развития, внедряет энергосбережение и сокращение выбросов, содействует достижению Казахстаном цели углеродной нейтральности и минимизирует воздействие на окружающую среду в процессе строительства объектов. Придерживаясь принципа локализации, компания обеспечивает уровень занятости местного персонала свыше 80%, подготовила ряд местных специалистов в области новых источников энергии, что способствует росту занятости, а также осуществляет благотворительные программы, повышающие качество жизни населения. Деятельность ТОО строго соответствует законодательным и нормативным требованиям, постоянно совершенствуется система контроля добросовестности и управления рисками, усиливается ответственность за безопасность производства. Особое внимание уделяется интеграции китайской и казахстанской культур: формируется инклюзивная рабочая среда, проводятся содержательные культурные мероприятия, укрепляющие доверие и взаимопонимание между китайскими и казахстанскими сотрудниками.
Устремляя свой взгляд в будущее, ТОО "Kazakhstan Investment" продолжит использовать зелёную энергетику в качестве связующего звена, постоянно улучшая показатели в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления, чтобы результаты устойчивого развития реально приносили пользу каждой казахстанской семье.
30.03.2026, 14:13 83371
Сто дней режима независимых таможенных операций: Хайнань стремительно раскрывает потенциал развития
Фото: На контейнерном терминале Янпу — ключевом логистическом узле Хайнаньского порта свободной торговли — контейнеры выстроены аккуратными ровными рядами. Фото/Е Лунбинь
С 18 декабря прошлого года, когда Хайнаньский порт свободной торговли (Южный Китай) официально перешел на режим независимых таможенных операций, администрация города Хайкоу последовательно совершенствует систему "корпоративного помощника", предоставляя предприятиям индивидуальные пакеты услуг. Условия для ведения и развития бизнеса на всем острове становятся все более благоприятными, сообщает газета "Жэньминь жибао".
К 27 марта этого года исполнилось ровно сто дней с момента введения режима независимых таможенных операций. За это время преимущества политики Хайнаньского порта свободной торговли все более отчетливо проявляются на практике: деловая активность стремительно растет, а уровень открытости неуклонно повышается.
За этот период объем беспошлинных покупок при выезде с острова составил 15,62 млрд юаней (2,26 млрд долларов США), увеличившись на 27,64% в годовом выражении. В то же время объем внешней торговли превысил 80 млрд юаней (11,58 млрд долларов США), показав рост на 32,9%.
После введения режима особого таможенного контроля на Хайнане были сформированы необходимые структурные условия для дальнейшего расширения и углубления открытости внешнему миру.
16 марта партия оборудования для пищевой промышленности без затруднений прошла таможенное оформление в таможне города Санья, подведомственной Хайкоуской таможне.
Теперь предприятиям не требуется предъявлять импортные лицензии: благодаря платформе интеллектуального таможенного контроля Хайнаньского порта свободной торговли декларирование осуществляется без каких-либо административных барьеров", - пояснил заместитель начальника таможни Саньи Гань Цзяюн.
Он добавил, что таможня продолжит внедрение практических мер по расширению открытости порта свободной торговли.
Оптимизация институциональной среды уже приносит конкретные результаты. Хайнань ускоренными темпами формирует систему политических механизмов порта свободной торговли, сосредотачивая усилия на создании особого таможенного района, конкурентоспособного и значимого на международной арене.
В конце прошлого года был запущен авиамаршрут Санья - Прага. Это первый в Китае регулярный рейс, выполняемый по правилам седьмой свободы воздуха. Как сообщил Хэ Бан, начальник отдела гражданской авиации департамента транспорта провинции Хайнань, по состоянию на 23 марта этими рейсами воспользовались уже более 1700 пассажиров.
В начале февраля в аэропорту "Феникс" Саньи открылся терминал Т3, что значительно увеличило его пропускную способность. На сегодняшний день Санья обслуживает 34 международных направления, а пассажиропоток на этих маршрутах вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ставя во главу угла комплексное реформирование институциональной системы, Хайнань активно создает первоклассную деловую среду - рыночную, правовую и интернациональную.
На начальном этапе введения режима независимых таможенных операций Хайнань представил частному капиталу первый пакет из 72 приоритетных инвестиционных проектов. Профильные ведомства, включая Хайнаньский комитет по делам развития и реформ, совместно создали специальную платформу для презентации этих проектов инвесторам. Это позволит устранить дисбаланс между наличием свободного капитала и дефицитом качественных объектов для инвестирования.
Политическая поддержка и планомерное улучшение деловой среды заметно повысили активность инвесторов. К примеру, к строительству первой очереди международного парка пищевой промышленности Guoquan, расположенного в индустриальном парке Даньчжоу, приступили сразу после выделения земельного участка. Земля под вторую очередь уже зарезервирована, и в целом возведение комплекса идет с опережением графика.
В индустриальном парке "Сянцюн" сосредоточено около 30 передовых производственных предприятий, в том числе производитель строительной техники Sany. Совокупный плановый объем инвестиций в парк составляет 13,92 млрд юаней (2,01 млрд долларов США). Кроме того, интенсивно реализуются знаковые проекты иностранных компаний - немецкой Siemens Energy и французской фармацевтической группы Mayoly.
С момента введения режима независимых таможенных операций на Хайнане в совокупности зарегистрировано 85 тыс. новых хозяйствующих субъектов - прирост на 39,87% в годовом исчислении.
21 марта власти провинции обнародовали 20 ключевых мер по поддержке и привлечению бизнеса. Они предусматривают создание комплексной системы сопровождения предприятий, рыночное распределение факторов производства, а также углубленную интеграцию инновационных, производственных, финансовых и кадровых цепочек.
Притягательная сила политики порта свободной торговли превращается в движущую силу высококачественного развития. Хайнань планомерно формирует современную отраслевую систему, опирающуюся на местные конкурентные преимущества. Четыре ведущие отрасли - туризм, современный сервис, высокие технологии и тропическое сельское хозяйство - продолжают модернизироваться, а специализированные производственно-стоимостные цепочки развиваются по пяти стратегическим направлениям: семеноводство, морская экономика, аэрокосмос, "зеленая" экономика и цифровая экономика. Все это укрепляет основу развития порта свободной торговли.
В 15-м пятилетнем плане (2026-2030 гг.) КНР поставила четкую задачу: "Обеспечить высокостандартное строительство Хайнаньского порта свободной торговли, добросовестно реализовать режим независимых таможенных операций, последовательно повышать уровень открытости в ключевых сферах - торговле, инвестициях и движении факторов производства, постепенно формировать систему политических институтов, соответствующую требованиям порта свободной торговли высшего уровня".
Сегодняшний Хайнань с нарастающей решимостью и энергией расширяет высокоуровневое открытие для внешнего мира, ускоренно формирует новые точки экономического роста и раздвигает горизонты внутреннего спроса.
Автор: Корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Чжао Пэн, Чжоу Яцзюнь
27.03.2026, 16:00 100221
Заголовки "Синьхуа": Си Цзиньпин продвигает утверждение правильного понимания должностных заслуг для чиновников
Фото: Синьхуа
На взгляд большинства людей, маленькая электрическая лампочка вряд ли может иметь какое-то отношение к должностным заслугам.
Тем не менее более 30 лет назад, находясь на посту руководителя комитета КПК округа Ниндэ, одного из самых бедных районов провинции Фуцзянь на востоке Китая, Си Цзиньпин сказал местным чиновникам, что обеспечение доступа к предметам первой необходимости для жителей отдаленных и труднодоступных районов, даже к таким элементарным товарам, как электрические лампочки и мыло, также является реальным и добрым делом в области управления.
Это замечание затронуло актуальный и глубокий вопрос: следует ли оценивать должностные заслуги чиновника на основе краткосрочных экономических результатов, амбициозных проектов, полученных наград или же ощутимого улучшения благосостояния народных масс?
Ответ у Си Цзиньпина на этот вопрос заключается в том, что следует сформировать "правильное понимание должностных заслуг". Это руководящий принцип для должностных лиц, который ставит во главу угла благополучие людей и ценит долгосрочные, ощутимые результаты, которые могут быть видны не сразу, но достигаются благодаря принятию обоснованных решений и конкретным действиям.
В конце февраля Центральный комитет Коммунистической партии Китая, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, инициировал общепартийную просветительскую кампанию, призывая всех членов КПК, особенно руководящих кадровых работников на уровне уезда и выше, утверждать правильную интерпретацию должностных заслуг, чтобы добиваться результатов, которые выдержат проверку практикой и народом, а также испытание временем.
Данная кампания, которая продлится до июля, направлена на исправление ошибочных взглядов на должностные заслуги, зачастую порождающих показные проекты, скрытые риски, чрезмерное бремя на местах и вызывающих сильное недовольство у народных масс.
Это представляет собой новейшие усилия Си Цзиньпина, который является генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР и председателем Центрального военного совета, направленные на устрожение внутрипартийного управления, вслед за инициативой прошлого года по улучшению стиля работы.
Чем эффективнее осуществляется партийный самоконтроль и внутрипартийное управление, тем надежнее обеспечивается социально-экономическое развитие", - сказал Си Цзиньпин.
Этот акцент был вновь подтвержден в состоявшейся в понедельник инспекционной поездке, в ходе которой Си Цзиньпин подчеркнул важность партийного руководства и партийного строительства в процессе превращения нового района Сюнъань - молодого современного города, расположенного примерно в 100 км к югу от Пекина, - в оплот инновационной деятельности и эталон высококачественного развития. Си Цзиньпин призвал кадровых работников Сюнъаня выполнять свои обязанности, сосредоточиваясь на реализации политических установок и прилагая усилия для достижения результатов, удовлетворяющих партию и народ.
Партийные теоретики заявили, что последняя воспитательная кампания сфокусирована на партийном политическом строительстве и формировании контингента кадровых работников. Поскольку Китай вступил в год начала реализации 15-го пятилетнего плана, достижение предусмотренных в нем целей в области развития в значительной степени будет зависеть от того, будут ли кадровые работники действовать, придерживаясь правильного понимания должностных заслуг и делового отношения к работе.
Старший научный сотрудник Кубинского центра международных политических исследований Эдуардо Регаладо отметил, что формирование у кадровых работников правильного взгляда на должностные заслуги стало важной концепцией КПК в области государственного управления в новую эпоху и поможет Китаю трансформировать модель своего развития в сторону повышения качества, эффективности и справедливости.
НАРОД ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Ключевая цель вышеназванной просветительной кампании заключается в искоренении тенденции некоторых чиновников жертвовать общественным благополучием в стремлении "полировать" свои показатели работы.
Си Цзиньпин однажды на заседании публично раскритиковал растрату средств на покраску фасадов в некоторых сельских районах в то время, когда они только что избавились от нищеты или все еще вели с ней борьбу.
Си Цзиньпин сказал, что щедрые траты на побелку стен - то, что не кормит и не одевает людей, - являются "бесполезной тратой государственных средств".
В то время как некоторые чиновники действуют безрассудно, другие сознательно выбирают бездействие. Некоторые перестраховываются и уклоняются от ответственности, полагая, что "чем больше посуды вымоешь, тем больше разобьешь".
Си Цзиньпин неоднократно обрушивался с критикой на таких бездействующих "беспринципных добряков" и "хамелеонов", говоря, что те, кто не в состоянии брать на себя ответственность, ничего не добьются и поставят под угрозу важнейшие начинания.
И наоборот, одним из примеров для подражания в эффективном выполнении должностных обязанностей на госслужбе, часто упоминаемых Си Цзиньпином, является Цзяо Юйлу, скромный глава парткома малоизвестного уезда Ланькао в начале 1960-х годов.
Посвятив себя борьбе с песчаными бурями, засолением почвы и наводнениями, известными как "три бедствия", свирепствовавшие в ту пору в этом уезде, из-за которых многие жители едва могли прокормить себя, Цзяо Юйлу и его коллеги неустанно занимались посадкой ветрозащитных лесов, борьбой с наводнениями и мелиорацией засоленных почв в надежде помочь Ланькао постепенно избавиться от хронической нехватки продовольствия. Однако Цзяо Юйлу не дожил до этого дня, чтобы в полной мере ощутить результаты этих усилий. В 1964 году он скончался от рака печени в возрасте всего 42 лет.
Когда Си Цзиньпин учился в средней школе, он впервые прочитал о подвигах Цзяо Юйлу и был глубоко потрясен. Он сказал, что дух Цзяо Юйлу, выражавшийся в ориентации, в центре которой стоит народ, а также в неустанной, бескорыстной преданности делу, служил путеводной звездой на протяжении всего его пути от чиновника низового уровня до высшего руководителя Китая.
В начале 1980-х годов, работая в уезде Чжэндин провинции Хэбэй, Си Цзиньпин, узнав, что некоторые местные крестьяне остались без достаточного пропитания, помог снизить завышенные государственные квоты на закупку зерна, которые были установлены для сохранения районом репутации "высокоурожайного уезда".
Чжэндин предпочел отказаться от славы национального образца высокого производства зерна, лишь бы люди жили в достатке", - сказал он.
По мнению Си Цзиньпина, в основе государственного управления должны быть потребности народа, а не политическое позерство. По его словам, истинное стремление чиновника заключается не в том, чтобы занять высокий пост, а в том, чтобы оправдать ожидания людей.
Опираясь на собственный опыт, полученный в подростковом возрасте в условиях сельской бедности, сразу после вступления на пост генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года Си Цзиньпин развернул общенациональную кампанию по искоренению крайней нищеты, мобилизовав на достижение этой цели весь партийный аппарат. Под его руководством за восемь лет почти 100 млн сельских жителей в Китае выбрались из абсолютной бедности.
Рассматривая борьбу с бедностью не как конечную цель, а как отправной пункт на пути к реализации чаяний народа о лучшей жизни, Си Цзиньпин затем обратил свой взор на более долгосрочные цели - достижение всеобщего достатка и превращение страны в модернизированную социалистическую державу к середине нынешнего века.
Однако постановка правильных целей - это лишь часть задачи. Таким образом Си Цзиньпин уделяет особое внимание созданию механизмов, регулирующих поведение должностных лиц. Он подчеркнул, что наряду с формированием и воплощением в жизнь правильного понимания должностных заслуг важно совершенствовать механизмы сдержек и надзора за разделением и осуществлением властных полномочий.
Между тем, чтобы стимулировать кадровых работников смело брать на себя ответственность и проявлять инициативу, Си Цзиньпин утвердил правильные ориентиры в подборе и назначении способных кадров.
Согласно выдвинутому им принципу "три отличия", необходимо отличать ошибки, допущенные кадровыми работниками из-за недостатка опыта в первопроходческой работе при продвижении реформ, от преднамеренных действий, нарушивших нормы дисциплины и закон.
Отбор и продвижение по службе должностных лиц должны основываться на том, что они сделали, каких результатов достигли и признается ли их работа как партией, так и народом", - подчеркнул Си Цзиньпин в своих комментариях, опубликованных в ведущем журнале ЦК КПК "Цюши" в марте, после запуска учебно-воспитательного мероприятия.
Предпочтение должно отдаваться тем, кто осмеливается брать на себя ответственность, проявлять инициативу, умело добиваться результатов и демонстрировать выдающуюся работоспособность", - сказал Си Цзиньпин.
ИСХОДЯ ИЗ РЕАЛЬНОСТИ
Последняя кампания по утверждению правильного понимания должностных заслуг подчеркивает необходимость исходить из реальности и уважать объективные закономерности.
Эта кампания призвана на решение таких проблем, как слепое копирование в некоторых регионах успешного опыта других, свидетельствующее о чрезмерной зависимости от одной модели и отсутствии прагматичного, хорошо продуманного процесса принятия решений.
На прошлогоднем Центральном совещании по экономической работе Си Цзиньпин раскритиковал некоторые регионы, которые слепо следуют примерам других регионов без учета местных условий - либо поспешно развивают индустрию чипов, либо необдуманно продвигают производство экспортных товаров "новой тройки" (электромобили, литиевые аккумуляторы и солнечные батареи).
Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность принятия обоснованных решений с учетом местных реалий, и это еще одна отличительная черта его подхода к управлению.
Разработку политики Си Цзиньпин нередко сравнивает с поиском правильного ключа к каждому замку, отвергая таким образом подход "стричь всех под одну гребенку" и делая акцент на адаптации политики к различным условиям.
Си Цзиньпин предостерегает от идей, оторванных от реальности, при обсуждении любых вопросов - от городского развития до энергетической политики. Под его руководством Китай добился существенного прогресса в переходе к "зеленой" экономике и поставил перед собой амбициозные цели - выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года.
Между тем взятые Китаем на себя обязательства по углеродным выбросам не означают нереалистичного масштабного сворачивания традиционных энергетических проектов, таких как угольная энергетика.
В 2024 году во время инспекционной поездки в город центрального подчинения Чунцин Си Цзиньпин подчеркнул, что, хотя необходимо продвигать "зеленое" низкоуглеродное развитие, обеспечение стабильного энергоснабжения имеет жизненно важное значение.
Сначала нужно наполнить живот, а потом уже думать о том, как питаться лучше", - сказал он, предостерегая от излишне идеалистического подхода.
Си Цзиньпин также предостерегал от заблуждений, когда местные власти используют "раздутую статистику", фиктивный запуск проектов, выдачу субсидий или другие нечестные методы для привлечения компаний-пустышек и искусственного создания ложного экономического бума.
Эта практика теперь включена в список ключевых задач по исправлению нарушений на 2026 год.
Сюэ Цзипин, председатель правления одной из компаний по производству оптического волокна, отметил, что пресечение подобных злоупотреблений дало законопослушным предприятиям подлинное чувство безопасности и укрепило их уверенность в расширении инвестиций.
Борьба с фальсификацией перекликается с неизменным требованием Си Цзиньпина к честности. В 2017 году, после того как провинция Ляонин (Северо-Восточный Китай) сообщила об отрицательном росте после борьбы с фальсифицированными экономическими данными, он подтвердил ценность такой честности.
Он сказал, что, хотя реальные показатели могут выглядеть не хорошо, но по-моему они "действительно радуют взгляд", потому что они подлинные. Тогда он пообещал неизменную поддержку со стороны центральных властей тем, кто раскрывает реальное положение дел, а не продвигает ложное процветание.
12 марта текущего года Всекитайское собрание народных представителей утвердило целевой показатель роста ВВП на уровне 4,5-5 проц. на 2026 год, пообещав при этом "стремиться достичь лучших результатов на практике".
Тот же прагматизм отражен в основных положениях 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития /2026-2030 гг./, одобренных ВСНП в тот же день. В них говорится, что рост ВВП будет поддерживаться в разумных пределах, а годовые показатели будут устанавливаться с учетом обстоятельств. Другие цели, указанные в документе, также демонстрируют практичный подход.
Эти планы отражают четкую ценностную ориентацию - развития невозможно достичь только путем выкрикивания лозунгов и публикации документов. Чиновники должны засучить рукава и сосредоточиться на достижении реальных результатов", - сказал Юй Шаосян, научный сотрудник Института китайской модернизации Китайской академии общественных наук /КАОН/.
Вступая в период 15-й пятилетки, мы должны расчистить болото и очистить воздух", - сказал Си Цзиньпин, призвав чиновников придерживаться правдивого и прагматичного подхода при разработке национальных и местных планов.
Все планы должны основываться на реальности, обеспечивать устойчивый рост без завышенных показателей и способствовать высококачественному устойчивому развитию. Те, кто действует необдуманно, повышает плановые показатели уровень за уровнем или запускает проекты без разбора, будут привлечены к ответственности", - сказал он.
ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
С самого начала своей карьеры на государственной службе Си Цзиньпин подчеркивал, что важно служить долгосрочным интересам страны, а не стремиться к личному признанию или сиюминутной славе.
Такой подход отражает его понимание государственного управления, при котором развитие рассматривается не как спринт в рамках одного срока полномочий. Си Цзиньпин предостерегал от соблазна гоняться за быстрыми победами или мгновенными результатами посредством краткосрочных проектов с сиюминутной результативностью, сравнивая такие практики с истощением ресурсов ради мимолетной выгоды.
От местного до центрального уровня Си Цзиньпин всегда своими конкретными действиями способствовал воплощению этой идеи. Будь то вопросы охраны окружающей среды или сохранения и передачи исторического и культурного наследия, когда эти задачи вступают в противоречие с краткосрочными экономическими интересами, он всегда принимает решения, руководствуясь долгосрочной перспективой.
В 1999-2000 годах, занимая пост исполняющего обязанности председателя народного правительства провинции Фуцзянь, он принял решение приостановить реализацию горнодобывающего проекта в городе Саньмин после того, как на месте разработки были обнаружены окаменелости и артефакты, проливающие свет на раннюю деятельность человека в этом регионе. Позже это открытие было признано одним из самых значимых археологических находок на юге Китая.
Этот подход вновь оказался в центре внимания спустя несколько лет, когда Си Цзиньпин работал в провинции Чжэцзян. Во время инспекционной поездки по региону местные чиновники привели его в промышленный парк, который они очень хотели продемонстрировать. Но когда Си Цзиньпин узнал, что многие из расположенных там заводов представляют собой не что иное, как предприятия в сфере отсталых производительных мощностей, перемещенных из более развитых соседних регионов, его лицо омрачилось.
Что здесь смотреть?", - спросил он. "Используйте свои преимущества и берегите экологию здесь - это и должно быть вашим величайшим достижением в управлении".
Тут послание было предельно ясным: достижение краткосрочных экономических показателей ценой ущерба для экологии не является тем, к чему действительно стоит стремиться.
Примерно десять лет спустя тот же принцип, а именно приоритет в защите экологии и зеленом развитии, определил политику Си Цзиньпина в отношении реки Янцзы, самой длинной реки Китая и жизненно важной экономической артерии.
В 2016 году на совещании высокого уровня, посвященном развитию Экономического пояса реки Янцзы, Си Цзиньпин обратился к местным чиновникам прямо и открыто: "Сегодня вы можете быть разочарованы - речь идет не о развитии, а о защите".
Он ясно дал понять, что восстановление окружающей среды должно быть поставлено на первое место в повестке дня, подчеркнув необходимость всесторонней оценки развития, основанной не только на скорости, но и на устойчивости и долгосрочной выгоде.
Последствия такого внимания к охране окружающей среды выходят далеко за рамки самой реки. Это подтверждает то, что стратегическое предвидение, осмотрительное планирование и тщательная реализация должны быть характерными чертами модели развития Китая.
Впрочем, кампания по изучению правильного управленческого мышления была начата непосредственно перед началом реализации 15-го пятилетнего плана, предпоследнего в стремлении Китая завершить в основном модернизацию к 2035 году.
С 1950-х годов эти пятилетки служат одновременно и "метрономами" и "навигаторами" для развития Китая, направляя процесс превращения его из бедствующей страны во вторую по величине экономику в мире.
Научно-обоснованная разработка и последовательное осуществление пятилетних планов представляют собой важный опыт нашей партии по государственному управлению и одно из ключевых политических преимуществ социализма с китайской спецификой", - отметил Си Цзиньпин, который возглавлял работу по разработке трех последних пятилетних планов страны.
В этой системе планирования особое внимание уделяется ориентации на будущее. Как отметил исследователь Центра по изучению вопросов развития при Госсовете КНР Хоу Юнчжи, в основных положениях 15-й пятилетки определены 109 крупных проектов, охватывающих ключевые направления модернизации Китая, значительная часть из которых направлена на культивирование новых отраслей и развитие нарождающихся секторов.
Хоу Юнчжи отметил, что эти проекты, призванные заложить основы для будущего, окажут мощную поддержку экономическому росту Китая и благосостоянию людей.
Александр Дэйви, аналитик Института изучения Китая имени Меркатора в Берлине, сказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что пятилетние планы Китая служат ориентиром для партийных кадров и правительственных чиновников. Планы указывают им на то, как они должны работать и чего им нужно достичь.
Акцент на долгосрочном планировании также помогает объяснить, почему Си Цзиньпин неоднократно призывал чиновников ценить не только видимые достижения, но и менее очевидную работу, которая закладывает основу для будущего развития.
Возрождение китайской нации - это эстафета, в которой эстафетная палочка должна передаваться от одного поколения к другому, и каждое поколение должно стремиться к тому, чтобы хорошо справляться со своими задачами", - сказал Си Цзиньпин.
