06.12.2024, 18:49 2881
Китай стремится сделать достижения в сфере ИИ доступными для всего мира
Фото: Дети знакомятся с роботами искусственного интеллекта на стенде технологической компании в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2024 года в Шанхае (Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Го Чжихуа
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3 декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Китай и Замбия совместно провели учредительное заседание Группы друзей по международному сотрудничеству в области искусственного интеллекта (далее - Группа друзей). В мероприятии приняли участие представители более 80 стран и ключевых подразделений ООН, включая Канцелярию специального посланника генерального секретаря. Участники возлагают большие надежды на то, что новая группа придаст дополнительный импульс сотрудничеству в сфере развития потенциала ИИ, усовершенствует механизмы его регулирования и поможет преодолеть существующий цифровой разрыв. Этот шаг наглядно демонстрирует стремление Китая к инклюзивному и общедоступному развитию технологий ИИ, показывая высокий уровень ответственности страны как ведущей державы в этой области, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За последние годы технологии ИИ значительно шагнули вперед. Появляются все новые сценарии применения, которые открывают колоссальные возможности для экономического и социального развития стран.
Однако наряду с технологическим прогрессом возникают серьезные риски и вызовы. Большинство развивающихся государств пока не могут в полной мере воспользоваться преимуществами ИИ. Переплетение интеллектуального и цифрового неравенства еще больше усугубляет разрыв в развитии между странами. Международное сообщество остро нуждается в расширении сотрудничества в области ИИ и обеспечении его повсеместной доступности.
Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", предложив оригинальный китайский подход к решению этих вопросов. Китайская позиция заключается в активном международном сотрудничестве и поддержке развивающихся стран в ходе развития ИИ, а также обеспечении равенства прав, возможностей и правил для всех участников, чтобы не допустить отставания ни одной страны.
На недавнем саммите "Большой двадцатки" Си Цзиньпин подчеркнул необходимость усиления международного регулирования и сотрудничества в сфере ИИ, чтобы технологии служили на благо человечества, а не превращались в привилегию богатых стран и богатых людей.
Китай активно продвигает концепцию инклюзивного и доступного для всех развития ИИ, подкрепляя ее конкретными действиями. В текущем году страна добилась принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о международном сотрудничестве в области развития потенциала ИИ. Были проведены Всемирная конференция по ИИ 2024 года и встреча высокого уровня по глобальному управлению в сфере ИИ, а также первый специализированный семинар. Китай целенаправленно стремится вывести развитие потенциала ИИ в центр глобальной повестки, оказывая практическую поддержку развивающимся странам в освоении и применении новых технологий.
В сентябре текущего года в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН Китай и Замбия совместно организовали Совещание высокого уровня по международному сотрудничеству в области развития потенциала ИИ, где китайская сторона представила "План общедоступного развития потенциала ИИ". План охватывает видение пяти направлений, включая содействие подключению ИИ и цифровой инфраструктуры, продвижение отраслевого применения "ИИ+", усиление грамотности в области ИИ и подготовки кадров, повышение безопасности и разнообразия данных ИИ, обеспечение безопасности, надежности и контролируемости ИИ. Помимо этого, Китай предложил десять действий, сосредоточенных на инфраструктуре ИИ, разработке моделей ИИ и сотрудничестве по расширению возможностей, справедливом и равноправном использовании глобальных данных и безопасности ИИ, которые широко приветствуются странами Глобального Юга. Инициатива Китая по созданию Группы друзей направлена именно на реализацию этих мер.
Постоянный секретарь Министерства финансов Замбии Пруденс Каома заявила, что международное сообщество должно стараться преодолеть разрыв в ИИ и поддерживать ключевую роль ООН в глобальном управлении ИИ. Она выразила надежду на поддержку Группы друзей и усиление глобальной координации и взаимодействия.
Группа друзей будет опираться на потенциал ООН - самой универсальной, представительной и авторитетной международной площадки, - полностью раскрывая ее роль связующего звена, консолидируя консенсус международного сообщества и активно развивая обмены и сотрудничество в области развития ИИ.
Китайская сторона приветствует активное участие других стран в Группе друзей и ее мероприятиях, совместную реализацию соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и "Плана общедоступного развития потенциала ИИ", чтобы преодолеть разрыв в ИИ, поделиться достижениями в этой области и создать еще более "умное" и прекрасное будущее.
Источник: Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
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05.12.2024, 21:07 13916
Высококачественное развитие совместного строительства "Пояса и пути" открывает новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества
Фото: Площадь Дружбы в парке Шегер, который является проектом в области зеленого развития на речном побережье в Эфиопии, реализованным китайской компанией. Фотоматериал/Чжао Сяоюй
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2 декабря председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в четвертом симпозиуме, посвященном работе по строительству "Пояса и пути", и выступил с важной речью. Он отметил значительные достижения в совместной реализации этой инициативы и представил всеобъемлющий план по продвижению ее высококачественного развития. Выступление китайского лидера служит важным руководством для стимулирования высококачественного развития совместного строительства "Пояса и пути" в следующем золотом десятилетии, задавая ориентиры для дальнейшего движения вперед, сообщает газета "Жэньминь жибао".
На фоне колоссальных изменений в мире, эпохе и истории председатель Си Цзиньпин выдвинул новаторскую инициативу совместного строительства "Пояса и пути", ставшую знаковым событием в истории всего человечества.
На протяжении 11 лет совместного строительства "Пояса и пути" страны-участницы неизменно придерживались духа Великого шелкового пути, который заключается в мире и сотрудничестве, открытости и инклюзивности, взаимном обучении и заимствовании, взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, а также руководствовались принципом "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование". На этой основе непрерывно расширяются области сотрудничества, увеличиваются его масштабы, повышается его уровень, а также усиливаются его международное влияние, притягательная и консолидирующая сила. Были достигнуты значительные успехи, что позволило внести китайский вклад в укрепление дружбы со странами-участницами инициативы и содействие их социально-экономическому развитию.
Китай подписал соглашения о совместном строительстве "Пояса и пути" с более чем 150 странами и 30 международными организациями, успешно провел 3 международных форума высокого уровня по сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" и создал свыше 20 многосторонних платформ взаимодействия в профессиональных областях. В этом году Китай подписал планы сотрудничества с такими странами, как Египет, Восточный Тимор, Перу. Кроме того, к совместному строительству "Пояса и пути" присоединилась Бразилия.
Никакая другая инициатива в истории не объединяла более 150 стран, как "Пояс и путь"", - отметил президент Нового банка развития Дилма Русеф.
Совместное строительство "Пояса и пути" преодолевает различия между цивилизациями, культурами, социальными системами и уровнями развития, концентрируя в себе наибольший общий делитель совместного развития человечества, что соответствует логике прогресса эпохи и признается правильным путем.
Китай выступает за то, чтобы через высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" делиться с миром возможностями развития, открывающимися в ходе модернизации КНР, и вселять больше уверенности и силы в мирное развитие во всем мире. В прошлом году Китай объявил о 8 действиях в поддержку высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", решительно углубляя партнерские отношения в рамках этой инициативы, строя открытый, инклюзивный и взаимосвязанный мир для общего развития. Это демонстрирует ответственность крупной страны.
Инициатива "Пояс и путь" и ее основные идеи были включены в документы ООН, "Группы двадцати", АТЭС и других международных и региональных организаций. Постоянно усиливается ее роль в содействии глобальному развитию. Доклад, недавно выпущенный исследовательской организацией Брейгель в Брюсселе, показывает, что с 2013 года инициатива "Пояс и путь" упоминалась почти 1000 раз в документах ООН, только в 2019 году - более 500 раз, что ярко свидетельствует о глобальном влиянии китайской инициативы.
Совместное строительство "Пояса и пути" берет начало в Китае, но его результаты и приносимые возможности принадлежат всему миру. Китай достиг впечатляющих результатов в укреплении "жесткой" инфраструктурной связи со странами-участницами инициативы. Маршруты международных грузовых перевозок Китай-Европа охватывают 227 городов в 25 странах Европы, морские маршруты "Морского Шелкового пути XXI века" достигают 145 портов в 46 странах, в то же время линии в рамках "воздушного Шелкового пути" соединяют 104 города в 54 странах. Был введен в эксплуатацию ряд знаковых проектов, а также реализовано множество небольших, но прекрасных социальных проектов.
Китай стабильно продвигает "мягкую" связь в области правил и стандартов со странами-участницами инициативы "Пояс и путь". Уже подписано 113 соглашений о стандартизации с 69 странами и организациями, а также заключено 23 соглашения о свободной торговле с 30 странами и регионами, что значительно повысило уровень либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций.
Сотрудничество между народами Китая и стран-участниц продолжает углубляться. Китаем была учреждена правительственная стипендия "Шелковый путь", реализуются разнообразные меры, включая программу "Сердце Великого Шелкового пути", активно организуются обмены между общественными организациями, аналитическими центрами, СМИ и молодежью.
Соответствуя новым тенденциям глобального прогресса, высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" приносит все больше результатов в областях зеленого развития, экономики, цифровизации и инноваций. Эта инициатива не только придает новый импульс мировому экономическому росту, но и открывает новые возможности для глобального развития, создавая платформу для международного экономического сотрудничества и обеспечивая взаимную выгоду стран-участниц.
Совместное строительство "Пояса и пути" вступило в новый этап высококачественного развития. Китай надеется вместе с другими странами-участницами продолжать придерживаться принципов "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование" в интересах открытого, зеленого и честного развития с ориентиром на достижение высоких стандартов, благополучия населения и устойчивого роста.
Страна призывает руководствоваться восемью шагами, направленными на поддержку высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", рассматривать взаимосвязанность в качестве основной линии, совершенствовать механизм высококачественного развития совместного строительства "Пояса и пути", а также постоянно создавать новое пространство взаимовыигрышного развития в рамках совместного строительства "Пояса и пути", характеризующееся еще более высоким уровнем, еще большей гибкостью и устойчивостью, чтобы продвинуть модернизацию стран мира и построить сообщество единой судьбы человечества.
Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
05.12.2024, 16:53 15146
Успешно опубликован доклад "Непрерывное углубление сотрудничества в области зеленой энергетики и создание новой модели зеленого развития - обзор и перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики между Китаем и Казахстаном"
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29 ноября в присутствии более 50 экспертов, ученых, представителей отраслевой элиты и молодежи из China Power International Development Co., Ltd., Школы инновации в области интеллектуальной энергетики SPIC Шанхайского университета Цзяо Тонг, компании China Power International Development, Института Конфуция Казахского Национального университета имени аль-Фараби и ТОО Казахстан Энерджи Инвестмент был опубликован доклад "Непрерывное углубление сотрудничества в области зеленой энергетики и создание новой модели зеленого развития - обзор и перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики между Китаем и Казахстаном" (далее именуемый "Доклад").
Отчет был организован и составлен China Power International Development Co., Ltd. и написан экспертами Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук и других научно-исследовательских институтов. В отчете систематически анализируются достижения сотрудничества в области возобновляемой энергетики между двумя странами, а также соответствующая политическая основа, техническая движущая сила и возможности сотрудничества. В докладе подчеркивается, что Казахстан активно занимается трансформацией энергетики, и "зеленая" трансформация оказывает значительное влияние на его экономический рост, охрану окружающей среды и социальное благополучие. В области возобновляемых источников энергии в Китае получены замечательные результаты, которые могут оказать практическую техническую и эмпирическую поддержку углублению сотрудничества в области зеленой энергетики между Китаем и Казахстаном. В будущем обе стороны надеются развивать сотрудничество во многих аспектах, таких как инновационная модель финансирования, оптимизация технологических траекторий, инновации в управлении проектами и устойчивое развитие, а также совместно продвигать китайско-казахстанское сотрудничество в области зеленой энергетики на новый уровень.
Доклад был опубликован на форуме "Китайско-казахстанского энергетического сотрудничества "Молодежная сила" расширяет возможности будущего развития". На форуме ведущие авторы отчета, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Чжунхай и ассистент научного сотрудника Ван Цзин провели углубленный обмен мнениями с представителями отраслевой элиты и молодежи.
Как уже известно, данный доклад является третьим китайско-казахстанским исследовательским докладом в области возобновляемой энергетики, подготовленным и опубликованным под руководством CPID. С докладом можно ознакомиться на двух языках - на русском и китайском. Цель этих докладов - сосредоточить внимание на предпосылках трансформации глобальной энергетической структуры, основываясь на динамике и тенденциях развития отрасли возобновляемой энергетики Казахстана, изучить демонстрационную роль и практическую ценность сотрудничества в области зеленой энергетики между Китаем и Казахстаном в продвижении регионального зеленого развития и социально-экономической трансформаии и предоставлять коллегам, работающим в сфере возобновляемой энергетики Китая и Казахстана, практические справочные материалы, позволяющие им получить более глубокое представление о "зеленом" сотрудничестве и продолжать двигаться вперед между двумя сторонами.
04.12.2024, 10:00 18616
Китайская система "Бэйдоу": уникальный путь развития спутниковой навигации
Фото: Схематическое изображение 59-го и 60-го спутников навигационной системы Бэйдоу на орбите. Фотоматериал предоставлен Китайской академией наук
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Недавно с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) состоялся запуск 59-го и 60-го спутников навигационной системы "Бэйдоу". Это вторая группа спутников на средней околоземной орбите, запущенная с тех пор, как система "Бэйдоу-3" была официально введена в эксплуатацию для предоставления спутниковых навигационных услуг по всему миру, и последний запуск в рамках этой системы.
Спутниковая навигационная система "Бэйдоу" является самостоятельно разработанной Китаем и независимо функционирующей системой, созданной с учетом национальной безопасности и потребностей социально-экономического развития. За годы развития "Бэйдоу" превратилась в важнейшую базовую инфраструктуру нового типа, предоставляющую круглосуточные, всепогодные, высокоточные услуги позиционирования, навигации и синхронизации времени для пользователей по всему миру.
С момента основания проекта в 1994 году система "Бэйдоу" прошла 30-летний путь развития. Согласно плану построения навигационных спутников Китая, "Бэйдоу-1" охватывала только территорию страны, "Бэйдоу-2" расширилась до Азиатско-Тихоокеанского региона, а "Бэйдоу-3" вышла на глобальный уровень. 31 июля 2020 года глобальная спутниковая навигационная система "Бэйдоу-3" была официально введена в эксплуатацию, что открыло новую эру высококачественного обслуживания мирового сообщества.
Ключевым техническим вызовом при переходе системы "Бэйдоу-3" к глобальному масштабу стало налаживание эффективной межспутниковой связи и осуществление измерений.
Для этого китайские ученые проявили смелость и инновационный подход, предложив технологию межспутниковых линий связи. Так называемая межспутниковая линия связи представляет собой коммуникационную линию между спутниками - беспроводное соединение между космическими аппаратами с функциями передачи данных и измерения расстояния, обеспечивающее глобальное обслуживание на базеназемной инфраструктуры внутри страны. Благодаря этой технологии, даже если спутник "Бэйдоу" находится на противоположной стороне Земли и невидим, связь с ним возможна через межспутниковые линии связи, так реализуется принцип "один спутник подключен - все спутники подключены".
Система "Бэйдоу" объединила усилия более 400 организаций Китая и вобрала в себя плоды труда и мудрость более 300 тыс. научных сотрудников, проложив уникальный путь развития спутниковой навигации.
30 марта 2015 года первый экспериментальный спутник глобальной системы "Бэйдоу-3" был успешно выведен на орбиту. Более 70% технологий этого спутника являются новыми, и он бесперебойно функционирует.
Обычно доля новых технологий на спутнике не превышает 30%. Почему этот показатель был увеличен до 70%?
Линь Баоцзюнь, главный конструктор спутниковой системы "Бэйдоу-3" из Инновационной академии микроспутников при Китайской академии наук, объясняет: "На разработку ключевых технологий обычно требуется 10 лет, а срок службы спутника зачастую превышает 10 лет. К моменту завершения его работы используемые технологии устаревают на 20 лет. Таким образом, инновационность и дальновидность концепции становятся критически важными".
Линь Баоцзюнь объединил более 10 подсистем, в том числе структуру, тепловой контроль и др., в четыре основные функциональные блока: электронику, управление, структуру и полезную нагрузку, упростив системную структуру и повысив общую надежность спутниковой системы. После тщательного отбора и проверки его команда выбрала зрелые компоненты и технологические решения, обеспечив внедрение инновационных технологий и опережающий технический уровень спутника в целом.
В ходе разработки системы "Бэйдоу" было преодолено множество ключевых технологических барьеров и достигнута 100-процентная локализация ключевых компонентов спутников "Бэйдоу-3".
Чжэн Сяодун, старший инженер Научно-исследовательского института сетевых коммуникаций Китайской группы электронных технологий с 20-летним опытом работы в области наземных систем "Бэйдоу", возглавил команду, самостоятельно разработавшую платформу гражданских коротких текстовых сообщений с китайской спецификой.
В отличие от других спутниковых навигационных систем, которые позволяют только определить местоположение, система "Бэйдоу" дает пользователям возможность не только узнать "где я", но и сообщить "где я" и "что я делаю". В экстренных ситуациях - при землетрясениях или авариях на море, когда традиционные средства связи выходят из строя, система коротких сообщений "Бэйдоу" может стать жизненно важным инструментом для передачи сигналов бедствия и спасения жизней.
Сделать спутниковые SMS доступными для каждой семьи" - именно с этой целью команда Чжэн Сяодуна творчески подошла к интеграции коротких сообщений "Бэйдоу" в смартфоны.
Необходимо было создать продукт, который в миниатюрном корпусе обеспечивает мощную передачу и высокочувствительный прием", - рассказывает Чжэн Сяодун. Команда решила сложные технологические вопросы, разработав первый в мире недорогой энергоэффективный чип для потребительских терминалов коротких сообщений "Бэйдоу".
На сегодняшний день более 2500 водохранилищ в Китае используют услуги гидрологического мониторинга через короткие сообщения "Бэйдоу". Количество прокатных велосипедов, оснащенных китайскими чипами высокоточного позиционирования "Бэйдоу", превысило 10 млн, уже вышли на рынок телефоны с поддержкой функции коротких сообщений "Бэйдоу". Система "Бэйдоу" активно внедряется в различные отрасли, становится ключевым инструментом и движущей силой социально-экономического развития, обеспечивая передовые пространственно-временные решения.
Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Лю Шияо
29.11.2024, 17:01 28421
Китай активно содействует многостороннему климатическому сотрудничеству
Фото: Гидроэлектростанция Суки Кинари, построенная и инвестированная китайским предприятием в Пакистане. Фотоматериал/Дэн Хайлун
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24 ноября завершилась 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), что на более чем 30 часов позже запланированного срока. На конференции был принят сбалансированный пакет решений по ключевым вопросам, включая согласование новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию и достижение договоренности по созданию углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения по климату. Это заложило фундамент для климатических действий развивающихся стран и подготовки ими нового раунда национально определяемых вкладов в следующем году, в дальнейшем укрепив тенденцию глобальной "зеленой" низкоуглеродной трансформации, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Итоги мероприятия вновь подтверждают, что перед лицом климатических вызовов человечество представляет собой сообщество единой судьбы и должно придерживаться солидарности и совместных действий.
Многосторонность является основополагающим принципом и фундаментальным направлением глобальных климатических действий. Китай твердо защищает многосторонность, неизменно поддерживая международную систему с ООН в качестве ее ядра и отстаивая ведущую роль Рамочной конвенции ООН об изменении климата в глобальном климатическом управлении. Независимо от того какие изменения произойдут в международной обстановке, решимость и действия Китая по активному реагированию на изменение климата останутся незыблемыми. Китай неустанно реализует национальную стратегию активного реагирования на изменение климата, неуклонно следуя курсу "зеленого" развития и придавая мощный импульс глобальному "зеленому" переходу.
Китай приложил усилия для содействия климатическим переговорам, официального запустил Международную инициативу сотрудничества островов с нулевым выбросом углерода, создал павильон КНР для презентации опыта реагирования на изменение климата международному сообществу и провел многочисленные параллельные мероприятия. В ходе конференции китайская сторона развернула солидарное сотрудничество с другими участниками, практическими действиями защитила и реализовала подлинную многосторонность, привнеся позитивную энергию в многосторонний процесс глобального климатического управления.
Ана Тони, национальный секретарь по вопросам изменения климата Министерства окружающей среды и изменения климата Бразилии, указала, что мероприятия, проведенные китайской стороной во время COP29, отразили твердую решимость КНР бороться с изменением климата и ее готовность делиться опытом развития, продемонстрировав имидж ответственной крупной державы.
В рамках сотрудничества Юг-Юг по реагированию на изменение климата Китай продолжает предоставлять поддержку и помощь другим развивающимся странам. С 2016 года Китай выделил и привлек для проектов по борьбе с изменением климата более 177 млрд юаней (24,40 млрд. долл. США), эффективно поддержав другие развивающиеся страны в повышении устойчивости к изменению климата. Китай подписал 50 меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству с 41 развивающейся страной, провел в общей сложности 58 учебных курсов по сотрудничеству Юг-Юг в области реагирования на изменение климата, подготовив более 2400 специалистов в данной сфере и оказав конкретную помощь соответствующим странам в активном противодействии изменению климата.
По мнению Джеффри Сакса, президента Сети ООН по выработке решений в области устойчивого развития и профессора Колумбийского университета, Китай уже стал ключевым лидером в сфере энергетического перехода, и его роль в противодействии глобальному изменению климата является критически важной.
Реагирование на изменение климата - общее дело всего человечества, которое немыслимо без сотрудничества крупных держав. Китай и США первыми ратифицировали Парижское соглашение по климату, совместно передав документы генеральному секретарю ООН, и первыми завершили взаимную оценку субсидий на ископаемые виды топлива в рамках "Группы двадцати", внеся значительный вклад в совместное противодействие этому глобальному вызову.
В ноябре прошлого года лидеры Китая и США провели встречу в Сан-Франциско, где установление сотрудничества в области противодействия изменению климата стало одним из важнейших достижений. Под руководством глав обеих стран стороны приступили к активной реализации Заявления Саннилендса об укреплении сотрудничества в борьбе с климатическим кризисом, запустив рабочую группу по усилению климатических действий.
В ходе недавно прошедшей конференции по изменению климата впервые были представлены такие результаты исследования, как совместный доклад китайских и американских экспертов по циркулярной экономике 2024 года, направленный на содействие развитию циркулярной экономики и достижению глобальных климатических целей. На основе взаимного уважения, взаимной выгоды и учета взаимных интересов Китай и США укрепляют диалог и коммуникацию в области климата, наращивают взаимовыгодное сотрудничество, создавая благоприятную атмосферу для совместного противодействия изменению климата.
Земля - общий дом человечества. Прекрасный мир с более голубым небом, более зелеными горами и более чистой водой является коллективной мечтой человечества. Китайская сторона будет продолжать работать вместе со всеми сторонами, придерживаться концепции сообщества единой судьбы человечества, продвигать многосторонние процессы и международное сотрудничество в области изменения климата, содействовать гармоничному сосуществованию человека и природы, создавая чистый и красивый дом - планету Земля.
Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
20.11.2024, 10:14 41946
Грузовые поезда Китай - Европа усиливают взаимосвязи на континенте Евразия
Фото: В международном интермодальном порту Хуадун в районе Цзиньдун города Цзиньхуа (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай) полностью загруженный поезд Китай-Европа отправляется в Беларусь. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ху Сяофэй
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15 ноября в 10.20 поезд X8083 отправился со станции Туаньцзецунь города Чунцин (Юго-Западный Китай) в немецкий город Дуйсбург. Это 100-тысячный по счету поезд, следующий по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Статистика впечатляет: в мае этого года общее количество отправленных поездов Китай - Европа достигло 90 тыс., а в ноябре - более 100 тыс. Согласно данным, изначально для организации 10 тыс. рейсов требовалось 90 месяцев, сегодня этот процесс занимает всего 6 месяцев.
Некогда торговые караваны верблюдов создавали величественную панораму Великого шелкового пути; теперь курсирующие поезда "рисуют" еще более масштабную картину взаимовыгодного сотрудничества.
За более чем десятилетие развития сеть маршрутов поездов Китай - Европа стала поистине разветвленной. Внутри Китая 93 линии соединяют 125 городов, а за его пределами охватывают 227 городов 25 европейских стран и более 100 городов в 11 азиатских государствах.
Со значительной регулярностью курсирует "Караван стальных верблюдов", еженедельно около 7 поездов отправляются в Европу и 6 возвращаются обратно. Они играют ключевую роль в содействии развитию международной торговли. Всего было перевезено свыше 11 млн стандартных контейнеров. Ассортимент грузов превышает 50 тыс. наименований в 53 товарных категориях, а их совокупная стоимость оценивается в более чем 420 млрд долларов США.
Немецкие автомобили, польские яблоки, голландский сыр, казахстанская мука - благодаря этим поездам все большему числу стран вдоль маршрутов удалось увеличить доступ к китайскому рынку. В 2023 году объем торговли яблоками между Китаем и Польшей вырос на 23,2% в годовом выражении.
В то же время все больше электронной продукции, бытовой техники, электромобилей и других товаров, производимых Китаем, доставляются в Центральную Азию и Европу быстрее и реализуются по более конкурентоспособным ценам, что способствует успешному выходу китайской продукции на международные рынки.
Грузовое железнодорожное сообщение Китай - Европа позволило китайским городам в дальнейшем расширить открытость внешнему миру.
Внутри страны целый ряд городов, не имеющих ни выхода к морю, ни приграничного положения, благодаря этим железнодорожным маршрутам превратились в новые форпосты внешней открытости. Так, горный город Чунцин, используя преимущества железнодорожного сообщения, добился среднегодового прироста объема производства экспортно-ориентированной продукции на 30%. Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) и Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Центральный Китай) стали крупными центрами международной торговли и современными логистическими хабами мирового уровня.
За рубежом железнодорожные маршруты Китай - Европа выступают катализатором появления множества новых логистических центров, промышленных комплексов, торговых узлов и индустриальных парков, формируя значительное количество рабочих мест для местного населения. В немецком порту Дуйсбурге после запуска железнодорожного сообщения обосновались сотни логистических компаний, что привело к созданию более 20 тыс. рабочих мест. На польской пограничной станции Малашевиче объем грузоперевозок увеличился в разы, в результате чего местная экономика получила заметное развитие.
С момента ввода в эксплуатацию железнодорожные поезда Китай - Европа функционируют бесперебойно, безопасно и стабильно, представляя собой принципиально новую модель транспортного сообщения между Азией и Европой. Они служат эффективной платформой для торгово-экономического сотрудничества вдоль маршрутов следования, обеспечивают устойчивость международных производственных цепочек и цепочек поставок, придавая дополнительный импульс росту мировой экономики.
Каждый железнодорожный маршрут Китай - Европа связывает между собой множество городов и задействует различные системы железнодорожных правил. Успешное функционирование этого сообщения - результат неустанных усилий Китая по обеспечению институциональной открытости высокого уровня. КНР активно способствует гармонизации международных правил железнодорожных перевозок: были последовательно созданы Координационный комитет по перевозкам по маршрутам Китай - Европа и совместная рабочая группа по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа. Таможенные и железнодорожные ведомства тесно сотрудничают, разработав и внедрив цифровую портовую систему 95306, что значительно повысило эффективность и упростило процедуры таможенного оформления.
Благодаря постепенному расширению институциональной открытости в сфере правил, институтов, управления и стандартов железнодорожное сообщение Китай - Европа существенно усилило взаимосвязанность на евразийском континенте.
Круглосуточно функционирующее железнодорожное сообщение Китай - Европа продолжает непрерывно совершенствоваться. В частности, стартовал Транскаспийский международный транспортный маршрут из Китая в Европу, по которому ежесуточно отправляется по одному поезду; увеличилось количество поездов, следующих по единому расписанию; а также укрепилось взаимодействие между железнодорожным маршрутом Китай-Европа и Китайско-лаосской железной дорогой. Вне сомнений, это способствует постоянному углублению и практической реализации открытости внешнему миру на высоком уровне.
Железнодорожное сообщение Китай - Европа продолжает набирать обороты и наращивает сотрудничество, от которого выигрывают все участники.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Синьпин
18.11.2024, 10:23 46591
Посол КНР в РК о Китайском международном импортном ЭКСПО и китайско-казахстанском торгово-экономическом сотрудничестве
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о Китайском международном импортном ЭКСПО, китайско-казахстанском торгово-экономическом сотрудничестве и других вопросах
Благодарю Вас, господин посол за то, что согласились на наше интервью. 10 ноября в Шанхае успешно завершилось 7-е Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE). Не могли бы Вы кратко рассказать о ЭКСПО этого года?
- С 5 по 10 ноября в Шанхае успешно прошли 7-е Китайское международное импортное ЭКСПО и Международный экономический форум "Хунцяо". Премьер Госсовета КНР Ли Цян присутствовал на церемонии открытия и выступил с программной речью. На церемонии открытия присутствовало около 1500 представителей, в том числе премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и высокопоставленные лица из многих стран, а также лидеры из 152 стран, регионов и международных организаций, представители политических, деловых и академических кругов.
7-е CIIE масштабен и добился плодотворных результатов. Всего в национальной выставке приняли участие 77 стран и международных организаций, в выставке приняли участие предприятия из 129 стран и регионов, а 186 предприятий и учреждений приняли участие в семи ЭКСПО подряд. 297 компаний из списка Fortune 500 и ведущих отраслевых предприятий участвовало в ЭКСПО этого года, что является рекордным показателем. Предполагаемый объем транзакций CIIE составляет 80,01 миллиарда долларов США, что на 2,0% больше, чем на предыдущей сессии.
Проведение CIIE является важным решением, принятым Китаем для содействия новому раунду открытости на высоком уровне внешнему миру. Это также важная мера Китая по открытию своего рынка для мира. Будучи первой в мире выставкой национального уровня, посвященной импорту, CIIE проводится ежегодно с 2018 года без перерыва и постоянно модернизируется и расширяется. Оно уже стало для Китая окном для создания новой модели развития, платформой для содействия открытости на высоком уровне и международным общественным продуктом, разделяемым всем миром.
Премьер Ли Цян в своей программной речи подчеркнул, что открытость внешнему миру является основной национальной политикой Китая. Чем больше мы сталкиваемся с ростом антиглобалистских мыслей и растущим унилатерализмом и протекционизмом, тем больше Китай должен придерживается, расширять и улучшать политики внешней открытости. Китай готов продолжать работать со всеми сторонами для построения открытой мировой экономики.
Иностранные лидеры и руководители международных организаций в своих выступлениях заявили , что CIIE стала важной международной платформой для развития торговли, инвестиций и содействия открытому сотрудничеству, в полной мере демонстрируя открытость, инклюзивность и ответственность Китая как крупной страны. Все стороны с оптимизмом смотрят на перспективы экономики и развития Китая и готовы содействовать совместному строительству "Одного пояса и одного пути", расширять сотрудничество в области экономики, торговли, связи, зеленого развития и других областях, поддерживать свободную торговлю и способствовать равенству, прогрессу и устойчивому развитию в мире.
В этом году Китай уже седьмой год подряд проводит Китайское международное импортное ЭКСПО. Господин посол, каковы, по Вашему мнению, основные моменты CIIE в этом году?
- С момента своего первого проведения в 2018 году, CIIE продолжает служить платформой для международных закупок, продвижения инвестиций, межличностного и культурного обмена, а также открытого сотрудничества. На первых шести CIIE было представлено почти 2500 репрезентативных новых продуктов, технологий и услуг, а совокупный предполагаемый объем транзакций превысил 420 миллиардов долларов США.
Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина который дал важное поручение "делать CIIE лучше и лучше", 7-е Китайское международное импортное ЭКСПО достигло поставленных целей и стала глобальным торгово-экономическим событием с отличительными особенностями открытия, красочными мероприятиями и плодотворными результатами сотрудничества.
Во-первых, "круг друзей" продолжает расширяться, а масштабы выставки обновляются и развиваются. Впервые в выставке приняли участие Норвегия, Бурунди, Мадагаскар и другие страны, а также ЮНИСЕФ. Корпоративная выставка продолжает сохранять масштабы в 360 000 квадратных метров. Выставочная площадь для мероприятий по культурному обмену превышает 32 000 квадратных метров и является самой большой за всю историю. В этом году CIIE также организовала 780 торговых групп для закупок, что также было самым высоким показателем за всю историю.
Во-вторых, новинки разнообразны и богаты, и впервые была создана специальная зона для новых материалов. Компании-экспоненты впервые представили на выставке 450 новых продуктов, новых технологий и услуг, в том числе более 100 мировых премьер, 40 премьер в Азии и более 200 премьер в Китае. Впервые в выставочной зоне технического оборудования была создана специальная зона для новых материалов, охватывающая продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как электронные материалы, биологические материалы и специальные материалы.
В-третьих, это открытость и всеобщий доступ к плодам развития китайского рынка. Китай уже стал крупнейшим рынком в мире. В этом году CIIE предоставляет более 120 бесплатных стендов 37 наименее развитым странам и расширяет специальную зону для африканских товаров, чтобы поддержать выход большего количества африканских товаров на китайский рынок. Открытость является основной концепцией CIIE. Китай воспринимает CIIE как возможность позволить миру разделить огромный рынок Китая.
Кроме того, в то же время проходил Международный экономический форум "Хунцяо". В дополнение к основному форуму также было проведено 19 подфорумов, на которых эксперты, ученые и лидеры отрасли со всего мира давали советы и предложения по новым областям, таким как искусственный интеллект, новые хранилища энергии и новые энергетические транспортные средства.
В ходе CIIE торговая делегация Синьцзяна организовала в общей сложности 270 компаний для участия в выставке, что также предоставило эффективную платформу делового сотрудничества для стран Центральной Азии и компаний Синьцзяна для поиска деловых возможностей и продвижения совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Казахстан является близким соседом Китая и старым другом Китайского международного импортного ЭКСПО. С 2018 года Казахстан активно участвует в CIIE , и премьер-министр РК Олжас Абаевич Бектенов также присутствовал на церемонии открытия CIIE в этом году. Господин посол, Не могли бы Вы рассказать нам об участии Казахстана в этом CIIE?
- Как вы сказали, Казахстан семь раз подряд принимал участие в Китайском международном импортном ЭКСПО и ни разу не отсутствовал. Он является убежденным сторонником и участником ЭКСПО. Тем более, что в этом году участие казахстанской делегации в 7-ом Китайском международном импортном ЭКСПО прошло на высоком уровне, масштабно и добилось плодотворных результатов. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов присутствовал на церемонии открытия CIIE и выступил с речью. Он высоко оценил важную роль, которую играет CIIE в развитии международного сотрудничества и торговли, и отметил, что Казахстан будет активно углублять электронную коммерцию, цифровую экономику, трансграничную логистику и искусственный интеллект, а также международное сотрудничество в разведывательной, финансовой и других областях. Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с премьер-министром Китая Ли Цяном. Обе стороны договорились добросовестно воплотить договоренности глав двух стран в жизнь, продолжать способствовать качественному строительству "Одного пояса и одного пути", и продолжать расширять взаимовыгодное сотрудничество в области экономики и торговли, инвестиций в производственный потенциал, энергетики, полезных ископаемых, культуры, образования, а также совместно защищать экономическую глобализацию и свободную торговлю. По итогам встречи премьер-министры двух стран совместно стали свидетелями подписания соответствующих документов о сотрудничестве. Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Китай принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса и подписал ряд соглашений о сотрудничестве на общую сумму 2,5 миллиарда долларов США, охватывающих металлургию, энергетику, автомобилестроение и другие отрасли.
В ходе CIIE Казахстан успешно продемонстрировал миру свой имидж открытого и энергичного национального развития, создав огромные возможности для бизнеса. Национальный павильон Казахстана был посвящен теме цифровизации, представил казахстанскую электронную коммерцию, трансграничные финансы, инвестиционные возможности, культурный туризм и другой богатый контент, а также представил высокотехнологичную продукцию, включая передовую медицинскую диагностику, технологии искусственного интеллекта и другие, завоевавшие всеобщее внимание. На выставке приняли участие более 50 компаний из Казахстана. Размер стенда увеличился вдвое по сравнению с предыдущими годами. Было представлено и продано вживую более 50 высококачественных продуктов, включая мясо, молочные продукты, крупы, мед, текстиль и напитки, что также продалось на платформах электронной коммерции, таких как TikTok, тоже было тепло встречено потребителями.
Казахстан является старым другом Китайского международного импортного ЭКСПО и оказал решительную поддержку Китаю в проведении выставки. CIIE определенно оправдывает доверие казахстанских друзей. Он всегда предоставлял Казахстану возможность и будет продолжать предоставлять полезную платформу для демонстрации своего национального имиджа и поиска деловых возможностей для казахстанских компаний.
Китай и Казахстан сотрудничают в целях создания нового "золотого тридцатилетия" двусторонних отношений, и сотрудничество между двумя странами в различных областях продолжает развиваться. Господин посол, какое значение имеет казахстанско-китайское торгово-экономическое сотрудничество для развития двустороннего отношения? Как Вы оцениваете нынешнее развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами?
- С момента установления дипломатических отношений 32 года назад китайско-казахстанские отношения продолжают стремительно развиваться, достигая самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнера, показывая пример добрососедского, дружественного сотрудничества в мире. В июле этого года Председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества, наметив новый план развития китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях.
Экономическое и торговое сотрудничество является важной частью китайско-казахстанских отношений и обеспечивает устойчивый импульс для устойчивого и высокого уровня развития двусторонних отношений. Экономики Китая и Казахстана в высокой степени дополняют друг друга и обладают уникальными преимуществами в экономическом и торговом сотрудничестве. Обе стороны в полной мере используют координирующую роль Комитета сотрудничества Китая и Казахстана, особенно подкомитета китайско-казахстанского экономического и торгового сотрудничества, продолжают укреплять стыковку стратегий развития и координации экономической политики, активно продвигают высококачественное сотрудничество и развитие совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном, а также продолжат содействовать совместному развитию двух стран. Улучшение и модернизация экономического и торгового сотрудничества принесут ощутимую пользу народам и предприятиям двух стран.
В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и важным источником инвестиций. Торговля между двумя сторонами охватывает различные области: от энергетики и сельскохозяйственной продукции до автомобилей и электронной продукции. Согласно статистике китайской таможни, объем двусторонней торговли Китая и Казахстана достиг рекордного уровня в 41 миллиард долларов США в 2023 году, увеличившись на 32% в годовом исчислении. С января по сентябрь 2024 года общий объем импорта и экспорта товаров между Китаем и Казахстаном составил 33 миллиарда долларов США, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казахстан занимает особое и важное положение во внешней торговле Китая. Казахстан является крупнейшей торговой страной Китая в Центральной Азии. Объем торговли Китая с Казахстаном превышает сумму объемов торговли Китая с другими четырьмя странами Центральной Азии. В автодорожном пограничном переходе Хоргос на китайско-казахстанской границе рефрижераторы-свежеводы используют "зеленый коридор" для быстрого таможенного оформления сельскохозяйственной продукции, тем самым сокращая время таможенного оформления и выезда товаров с нескольких дней до одного часа. Китайские потребители могут приобрести орехи, сухое верблюжье молоко, сафлоровое масло и другие казахстанские деликатесы через платформы электронной коммерции, не выходя из дома. Казахстанский терминал в Сиане стал торгово-логистическим распределительным центром для двух стран, помогая казахстанской продукции поступать во Вьетнам, Таиланд и другие страны.
Согласно статистике китайской стороны, через год после вступления в силу политики взаимного безвизового режима между Китаем и Казахстаном, более 1.929 миллиона человек путешествовали между Китаем и Казахстаном через порты Синьцзяна, что на 129,18% больше, чем в прошлом году. Год туризма Казахстана в Китае в 2024 году прошел успешно, а в следующем году в Казахстане пройдет Год туризма Китая. Китай и Казахстан продолжают принимать меры по содействию обмену кадрами, культурному обмену и другим мероприятиями, которые постоянно придают новый импульс развитию экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, принося пользу большему количеству предприятий и народов обеих стран.
15.11.2024, 09:47 52061
В Китае активно вводят меры по борьбе с изменением климата
Фото: Фотоэлектрическая электростанция в деревне Цзянкоу уезда Шангао города Ичунь провинции Цзянси (Юго-Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн /Чжоу Лян
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Министерство экологии и окружающей среды (МЭОС) КНР недавно опубликовало доклад о политике и действиях Китая по реагированию на изменение климата в 2024 году (далее - Доклад). В документе подведены итоги работы страны в данной сфере с 2023 года и отмечены достигнутые результаты, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В этом году исполняется тридцатилетие с момента вступления в силу Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Как отметил глава департамента реагирования на изменение климата МЭОС Ся Инсянь, Китай уделяет первостепенное внимание решению климатических проблем. Страна стала одним из первых участников РКИК ООН, а также одной из первых подписала и ратифицировала Парижское соглашение по климату.
За прошедший период Китай предпринял комплекс мер, направленных на реализацию национальных планов по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям, и добился значительных результатов.
Китай последовательно снижает углеродоемкость экономики. В 2023 году доля неископаемых источников энергии в общем энергопотреблении достигла 17,9%, а доля угля сократилась с 67,4% в 2013 году до 55,3%. Запасы лесных ресурсов увеличились на 6,5 млрд куб. по сравнению с 2005 годом и составили 19,49 млрд куб.", - подчеркнул Ся Инсянь.
По его словам, к концу июля 2024 года суммарная установленная мощность ветровых и солнечных электростанций выросла до 1,21 млрд кВт, что в 2,25 раза превысило показатели конца 2020 года. Таким образом, целевой показатель 2030 года по установленной мощности был выполнен более чем на 6 лет раньше намеченного срока.
Национальная система торговли квотами на углеродные выбросы служит ключевым инструментом достижения пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности, а также осуществления национальных планов в области борьбы с изменением климата.
С момента запуска национальной системы торговли квотами на углеродные выбросы в июле 2021 года совокупный объем торговли квотами на выбросы приблизился к 500 млн тонн, а общая сумма сделок составила 29,7 млрд юаней (4,11 млрд долл. США). При стабильном росте цен рынок демонстрирует устойчивость", - проинформировал Ся Инсянь.
В мае текущего года Министерство экологии и окружающей среды совместно с другими ведомствами обнародовало План создания системы управления углеродным следом, определяющий конкретные цели в данной области.
Согласно Докладу, успешно продвигается Национальная стратегия по адаптации к изменению климата до 2035 года.
МЭОС отобрало 39 городов по всей стране для реализации пилотных проектов по созданию климатически устойчивых городских систем. Ведется активная работа по изучению оптимальных моделей и подходов к формированию климатически адаптированной городской среды. Особое внимание уделяется оценке климатических рисков и их воздействия, а также усилению мер по адаптации к изменению климата в ключевых регионах, включая бассейн реки Хуанхэ и Цинхай-Тибетское нагорье", - сказал Ся Инсянь.
Китай также играет активную роль в глобальном климатическом регулировании. На протяжении многих лет страна в рамках климатического сотрудничества по линии Юг-Юг оказывает поддержку другим развивающимся государствам, особенно малым островным государствам, наименее развитым странам и странам Африки. По сообщению Ся Инсяня, на сегодняшний день Китай подписал 52 документа о сотрудничестве по линии "Юг-Юг" в области изменения климата с 42 развивающимися странами. Взаимодействие включает создание демонстрационных зон с низким уровнем выбросов, реализацию проектов по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также проведение обучающих семинаров, что помогает развивающимся странам улучшать способность реагировать на изменение климата.
Китай намерен и далее укреплять климатическое сотрудничество по линии Юг-Юг, используя свои преимущества в области солнечной энергетики, производства автомобилей на возобновляемых источниках энергии и систем раннего предупреждения. Мы продолжим реализацию практических проектов через оказание материально-технической помощи, проведение совместных исследований и обмен опытом", - заявил Ся Инсянь.
Климатическое финансирование остается одним из важных вопросов международной климатической повестки и ключом к достижению прогресса на многостороннем уровне. На 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29), стартовавшей 11 ноября в Баку, планируется согласовать глобальные цели по климатическому финансированию на период после 2025 года и соответствующие механизмы их достижения.
Позиция Китая заключается в следующем. Во-первых, необходимо строго следовать принципам и положениям Парижского соглашения по климату, не допуская их пересмотра. Развитые страны должны выполнять свои финансовые обязательства и продолжать играть ведущую роль в мобилизации средств, при этом приветствуется добровольное участие других государств. Во-вторых, развитые страны должны до 2025 года выполнить уже взятые на себя обязательства по финансовой поддержке. В-третьих, основным источником финансирования должны служить государственные средства развитых стран, что позволит сформировать четкий позитивный сигнал для международного сообщества и будет способствовать привлечению дополнительного финансирования со стороны многосторонних банков развития и частного сектора", - подчеркнул Инсянь.
В Докладе также изложена позиция КНР в отношении COP29: Китай готов к расширению сотрудничества со всеми сторонами для совместного решения климатических проблем, содействия эффективной реализации Парижского соглашения по климату, а также формирования справедливой, рациональной, основанной на сотрудничестве и взаимовыигрыше глобальной системы управления климатом.
Автор: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Коу Цзянцэ, Сунь Сижань
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08.11.2024, 09:41 60156
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" для выполнения шестимесячной миссии
Фото: 30 октября в 04:27 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань (Северо-Западный Китай) стартовал пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-19 с тремя тайконавтами на борту. Запуск был успешно совершен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2F. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Сяобо
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30 октября в 04.27 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая стартовал пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19", выведенный на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-2F" для стыковки с китайской орбитальной космической станцией. В 12.51 того же дня экипаж "Шэньчжоу-19" встретился на станции "Тяньгун" с тайконавтами миссии "Шэньчжоу-18", сообщает газета "Жэньминь жибао".
Состав экипажа "Шэньчжоу-19" состоит из командира корабля Цай Сючжэ, представителя поколения 70-х годов, впервые назначенного на должность командира и установившего новый рекорд среди китайских космонавтов по кратчайшему интервалу между двумя космическими полетами, а также тайконавтов-новичков Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ, родившихся в 90-х годах. Особо стоит отметить, что Ван Хаоцзэ, ранее занимавшая должность ведущего инженера в Академии аэрокосмических твердотопливных технологий при Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), в настоящее время является единственной женщиной-бортинженером в Китае и третьей по счету китаянкой, совершившей полет в космос.
Данная экспедиция знаменует собой 4-й пилотируемый полет на этапе эксплуатации и развития китайской космической станции и 33-ю миссию в рамках программы пилотируемой космонавтики КНР.
В задачи миссии входят:
- проведение ротации на орбите с экипажем "Шэньчжоу-18";
- выполнение программы длительностью около 6 месяцев на борту орбитальной станции;
- проведение космических научных и прикладных экспериментов;
- осуществление внекорабельной деятельности и грузовых операций;
- монтаж защитных устройств от космического мусора;
- установка и утилизация внекорабельной полезной нагрузки и оборудования;
- проведение образовательных и общественных мероприятий;
- выполнение серии орбитальных экспериментов с целью повышения эффективности функционирования космической станции.
Согласно официальной информации, экипаж "Шэньчжоу-19" в ходе экспедиции сосредоточится на теме "Биологические и физические науки в космосе", охватывающей широкий спектр исследований в областях космобиологии, фундаментальной физики микрогравитации, космического материаловедения, космической медицины и новых космических технологий. В общей сложности будут проведены 86 космических научных исследований и технологических экспериментов, в том числе анализ структуры белковых кристаллов, выращенных в условиях микрогравитации, и исследование неравновесной динамики мягкой материи. Ожидается получение значимых научных результатов в сферах фундаментальных теоретических исследований, разработки новых материалов, изучения механизмов воздействия космической радиации и невесомости, а также биологических эффектов и молекулярных механизмов в условиях пониженного магнитного поля.
К двухлетию функционирования космической станции планируется публикация "Доклада о достижениях в области научных исследований и прикладных разработок на китайской космической станции (2024)", в котором будут отражены ключевые результаты научно-прикладной деятельности Китая с момента развертывания станции на орбите.
В мае текущего года завершился отбор четвертой группы китайских тайконавтов. В окончательный состав вошли 10 кандидатов, в том числе 8 пилотов и 2 специалиста по полезной нагрузке, приступивших к подготовке в августе этого года. С учетом того, что четвертая группа не только будет участвовать в работе на орбитальной станции, но и в будущих лунных миссиях, программа подготовки охватывает как получение базовых знаний по жизнеобеспечению в невесомости, выполнение выходов в открытый космос, техническое обслуживание оборудования и проведение научных экспериментов, так и освоение специализированных навыков для лунной программы, включая управление космическими аппаратами и луноходами, астронавигацию, осуществление геологических исследований и адаптацию к передвижению в условиях лунной гравитации", - сообщил Линь Сицян, официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).
В рамках реализации национальной программы по высадке тайконавтов на Луну до 2030 года ведется масштабная работа по всем направлениям проекта. В настоящее время в соответствии с графиком осуществляется производство опытных образцов и наземные испытания ключевых элементов программы: ракеты-носителя "Чанчжэн-10", пилотируемого корабля "Мэнчжоу", лунного посадочного модуля "Ланьюэ", лунного скафандра и пилотируемого лунохода. Успешно проведены крупномасштабные испытания, а именно комплексные испытания системы приводнения корабля и отработку разделения отсеков посадочного модуля.
Кроме того, определены основные научные задачи и конфигурация полезной нагрузки для беспилотных испытательных полетов и первой пилотируемой лунной экспедиции. По плану ведутся работы по созданию инфраструктуры космодрома, систем управления и связи, а также посадочного комплекса.
В настоящее время на орбите проводятся эксперименты в отношении первой партии грузов, отобранных в рамках сотрудничества между Китаем и Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства. Параллельно ведется активная работа с зарубежными партнерами по расширению программы совместных исследований и проработке вопросов отбора и подготовки иностранных космонавтов для полетов на китайскую орбитальную станцию", - подчеркнул Линь Сицян.
По словам представителя CMSA, китайская космическая станция является не только национальным достоянием КНР, но и международной платформой, способствующей развитию космонавтики в интересах всего человечества. Китай приветствует участие астронавтов из других стран в исследованиях на своей космической станции.
Автор: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Лю Шияо, Юй Сынань
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?