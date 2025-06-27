Китайская компания "Хуадянь" поддерживает развитие экологически чистой и низкоуглеродной энергетики в ЦА

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Эксклюзивное интервью с молодым китаеведом из Казахстана Кулпынай Дюсенбай.





В июле 2024 года министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек заявил, что в ряде ключевых государственных и публичных университетов страны планируется создать кафедры китайского языка, а китайский язык будет рекомендован студентам вузов в качестве второго иностранного. "Китайская горячка" в Казахстане продолжает набирать обороты.





Как развивалось обучение китайскому языку в Казахстане как важной стране - участнице инициативы "Один пояс, один путь"? Какие тенденции наметились в последние годы? По этим вопросам корреспондент рубрики "Восток - Запад" агентства China News Service взял эксклюзивное интервью у молодого китаеведа из Казахстана, преподавателя кафедры китайского языка Восточного факультета Казахского национального университета Кулпынай Дюсенбай.





Как, будучи первой страной, где была предложена инициатива "Один пояс, один путь", Казахстан развивал обучение китайскому языку?





- В Казахстане системное обучение китайскому языку сосредоточено в основном на уровне высшего образования - вузы являются важной базой подготовки кадров со знанием китайского языка.





На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 11 государственных и 29 частных университетов, и более чем в четверти из них действуют программы, связанные с китайским языком.





В последние годы структура преподавания китайского языка в вузах также претерпевает изменения. Например, в Казахском национальном университете в начале 1990-х годов, когда Казахстану срочно потребовались дипломатические кадры, на Восточном факультете были открыты кафедры арабского языка и восточного языкознания, где преподавались китайская филология и история Китая с целью подготовки дипломатов и научных кадров.





В начале XXI века, по мере роста международного влияния Китая и расширения казахстанско-китайской торговли, общественный спрос на специалистов со знанием китайского языка возрос. В 2003 году на основе существующих подразделений в КазНУ была реорганизована кафедра китайских исследований, и три специальности - востоковедение, лингвистика и переводческое дело - стали охватывать весь цикл подготовки: бакалавриат, магистратуру и докторантуру, предлагая курсы по китайской филологии, литературе, истории, политике и др.





В последние годы китайский язык в КазНУ преподается не только как основная специальность, но и включен как факультатив в учебные планы таких направлений, как международные отношения.





Кроме того, ряд известных китайских университетов, таких как Северо-Западный политехнический университет и Пекинский лингвистический университет, открыли зарубежные филиалы в Казахстане, что также способствует развитию китайского образования в стране.





На общественном уровне Казахстан стал одной из первых стран, где были открыты Институты Конфуция. В стране действуют 5 таких институтов, предоставляющих платформу для изучения китайского языка населением. Например, Институт Конфуция при Евразийском национальном университете, созданный в 2007 году, на сегодняшний день обучил более 14 тысяч слушателей, которые сегодня активно работают в различных сферах, содействуя культурному обмену между Казахстаном и Китаем.





Какие тенденции наблюдаются в развитии китайского образования в Казахстане в последние годы?





- С момента запуска инициативы "Один пояс, один путь" сотрудничество между Китаем и Казахстаном становится все более тесным, а "китайская горячка" в Казахстане набирает обороты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в свое время учился в Китае и свободно говорит по-китайски. Все больше молодых людей начинают интересоваться китайским языком, увеличивается число студентов, выезжающих на обучение в Китай.





В казахстанских вузах также растет спрос на преподавателей китайского языка, в некоторых регионах наблюдается нехватка квалифицированных преподавателей. Кроме того, в обществе активно появляются частные курсы китайского языка, и в отдельных регионах китайское образование уже формирует образовательную отрасль.





Я проводила соответствующее исследование: на рынке труда Казахстана специалисты с навыками "китайский+" пользуются высоким спросом. "Китайский+" означает знание китайского языка в сочетании с профессиональными компетенциями - например, "китайский + традиционная китайская медицина", "китайский + международная торговля", "китайский + нефтегаз". Этот спрос стимулирует вузы к оптимизации учебных программ по китайскому языку и повышению качества образования. Можно сказать, что общественный спрос является одним из основных драйверов стремительного развития китайского образования в Казахстане.





Стоит отметить, что в конце прошлого года в Восточно-Казахстанской области начала работу мастерская Лу Бань в пилотном режиме. На июльском саммите ШОС в Астане было также заявлено о планах по созданию такой же мастерской в Астане для подготовки технических специалистов под нужды Казахстана. Уверена, что сочетание китайского языка и профессионального образования станет ярким примером китайско-казахстанского сотрудничества в сфере образования.





С практической точки зрения, как можно дальше повышать качество зарубежного образования по китайскому языку?





- Обучение китайскому языку не имеет фиксированной модели или метода - в каждой стране его нужно адаптировать под местные реалии. В Казахстане ситуация аналогична.





Сейчас в казахстанских вузах обучение китайскому языку еще не сформировало стандартную систему. В некоторых университетах учебные программы по китайскому языку были заимствованы из программ преподавания английского, однако между этими языками существуют значительные различия, что создает трудности для студентов.





На мой взгляд, чтобы повысить качество образования, в первую очередь необходимо продвигать "систематизацию" и "локализацию" китайского образования. Следует разработать серию универсальных и адаптированных к местным студентам учебников, установить единые стандарты оценки, активнее заимствовать передовые международные образовательные практики, совершенствовать механизм найма преподавателей и поощрять повышение их профессионального уровня.





Во время саммита ШОС в Астане в этом году министр науки и высшего образования Казахстана заявил о намерении открыть кафедры китайского языка в ряде ключевых государственных и частных вузов и рекомендовать китайский язык в качестве второго иностранного. Сейчас эта мера прорабатывается. Уверена, что с ростом внимания со стороны правительства и реализацией соответствующих мер качество китайского образования в Казахстане быстро возрастет.





Как пробудить интерес казахстанской молодежи к Китаю и помочь им получить более полное представление о стране?





- На улицах Казахстана появляется все больше китайских электромобилей, молодежь пользуется смартфонами, влюблена в короткие видео на китайских платформах, делает покупки на китайских сайтах. Все это - продукция китайских компаний. Все больше казахстанской молодежи начинает интересоваться Китаем - это факт. И следует отметить, что их представления о Китае постепенно меняются и углубляются.





К примеру, раньше чаще всего спрашивали: "Безопасно ли ехать в Китай?" Потом с развитием торговли между странами студенты начали интересоваться: "Как в Китае можно больше заработать?" А сейчас их больше волнует: "Какую специальность лучше выбрать, если поехать учиться в Китай?" В последние годы по мере роста открытости и комплексной мощи Китая восприятие страны стало меняться.





Разумеется, в интернете о Китае есть разные мнения - как достоверные, так и искаженные. Как в этом потоке информации "понять" современный Китай? Образование на китайском языке - отличный путь.





Некоторые студенты, изучающие китайский, начинают сами искать материалы о китайской истории и культуре, общаются с китайскими пользователями интернета, заводят языковые пары с китайскими студентами. Чем глубже они погружаются в изучение, тем более объективными становятся их оценки. Можно сказать, что изучение китайского дает молодежи Казахстана возможность увидеть "настоящий облик" современного Китая.





Некоторые мои студенты впоследствии получили возможность поехать в Китай. Там они воочию увидели, как развивается страна, как живут ее граждане, какие есть возможности для трудоустройства и инвестиций. Вернувшись, они делятся своими впечатлениями с родными и друзьями. Думаю, это одна из причин, почему все больше казахстанцев хотят поехать в Китай.





Какова роль китайского образования в культурном обмене между Китаем и Казахстаном?





- Образование на китайском языке похоже на мост: через обучение китайскому языку молодежь Казахстана начинает узнавать традиционную и современную культуру Китая. Они делятся в соцсетях историями о чаепитиях, шахматных партиях, примерке ханьфу, обсуждают оздоровление по принципам китайской медицины, цитируют Конфуция: "Разве это не радость - встретить друга, пришедшего издалека?" Особенно приятно видеть, что сейчас многие китайские молодые люди начинают изучать казахский язык, приезжают учиться в нашу страну, пробуют бешбармак, читают стихи Абая Кунанбаева. Именно благодаря таким молодым людям я обрела конкретное понимание идеи "сближения сердец".





Мы часто используем выражение "золотые тридцать лет" для описания отношений между Китаем и Казахстаном. Именно потому что народы двух стран всегда были так близки, так заинтересованы в понимании друг друга, и стало возможным это сближение сердец и культурный обмен.





Я верю, что с наступлением очередных "золотых тридцати лет" китайское образование в Казахстане получит новые возможности для развития. Надеюсь, мы, преподаватели, сможем внести больший вклад в культурный обмен между двумя странами.





Справка об эксперте:





Кулпынай Дюсенбай - молодая китаевед из Казахстана, преподаватель кафедры китайского языка Восточного факультета Казахского национального университета, аспирант Пекинского лингвистического университета. Обладает многолетним опытом преподавания китайского языка за рубежом. В 2023 году разработала и издала учебник "Базовая грамматика китайского языка" для вузов Казахстана. Была признана лучшим преподавателем города Алматы и неоднократно получала награды как лучший наставник казахстанского отборочного тура международного конкурса "Китайский мост".





Автор: корреспондент агентства China News Service Шань Лу