28.01.2025, 16:39 5056
Китайский гороскоп на 2025 год для всех знаков
Рассказать друзьям
Время Дракона подходит к концу и наступает час Зеленой Деревянной Змеи. Какие перспективы сулит нам это загадочное животное? Ведь Змею из остального зодиака выделяют такие качества как мудрость, осторожность, вдумчивость, ловкость, притягательность. Это отличный стратег и мыслитель, способный просчитать перспективы на много ходов вперед, сообщает Rambler.
Сначала я дам анонс прогноза для каждого знака китайского гороскопа", - отметила астролог Ася Миллер.
Крыса
Крысам Змея приготовила определенные испытания - в зодиаке эти знаки не дружат, а соперничают, хотя и имеют общие черты. Главный совет: стоит умерить амбиции и избегать манипулирования другими ради собственной выгоды. Все это может дорого обойтись вам в 2025: публичным скандалом, потерей репутации и своего положения в обществе.
Однако если вы будете достаточно мудры и великодушны, чтобы без ревности и зависти позволить быть звездой тем, кто рядом с вами, не станете им мешать и конкурировать - Змея щедро наградит вас внутренней гармонией и любовью окружающих.
Бык
Бык и Змея в китайском гороскопе являются родственными знаками и состоят в приятельских отношениях. Их объединяет ответственность, целеустремленность и любовь к стабильности. Поэтому Быки в новом году будут чувствовать себя уверенно и спокойно, будут хозяевами на своем любимом "лугу".
Змея добавит вам проницательности, маневренности и новых идей - того, что необходимо в текущих современных реалиях, но обычно дается Быкам с трудом. От вас требуется всего лишь чуть больше чуткости - к себе, к другим и к окружающему пространству.
Тигр
После авантюрного года Дракона для Тигра наступает пора взвешенных и обдуманных действий. Пора немного снизить темп жизни и прекратить хвататься за все подряд. Змея ждет от вас целенаправленности, четкости и конкретики в своих желаниях. Эмоции должны быть подчинены разуму, а идеи - контекстны текущим реалиям. Иначе вы будете строить замки на песке - неустойчивые и подверженные внезапному разрушению.
Кролик
Кролика ждет гораздо более комфортный и легкий год, нежели предыдущий. Со Змеей у него прекрасное взаимопонимание и похожее мировоззрение - в отличие от Дракона. Благодаря Змее ваши сильные качества: чувствительность, чуткость, общительность, дипломатичность - станут вашим оружием, а не слабостью. Вы сможете укрепить важные связи и завязать новые - тем самым создавая себе благоприятную среду для жизни и развития.
Дракон
На первый взгляд такие похожие Дракон и Змея на самом деле представляют собой совершенно разные принципы и энергии. Дракон - активный, импульсивный, напористый и прямолинейный. Змея же - почти полная противоположность: пассивная, вдумчивая, мягкая и хитрая. Поэтому Драконам в 2025 будет непросто - зачастую они просто не будут понимать, чего от них хотят и какого поведения ждут в той или иной ситуации.
Змея
Змейки, наступает ваш звездный час! Точнее, год. В 2025 все семена, которые вы сажали и терпеливо взращивали предыдущие 11 лет, дадут свой урожай. То, что складывалось хорошо, пойдет просто идеально, а то, что не получалось - сдвинется с мертвой точки благодаря счастливой случайности. Которая, как вы понимаете, никакая не случайность, а закономерность высшего порядка.
Лошадь
Для Лошади активный и насыщенный завоеваниями год Дракона сменяется довольно застойным годом Змеи. Эти знаки слишком разные и с трудом понимают друг друга, поэтому Змея не даст Лошади возможностей проявить себя в полной мере и реализовать все ее замыслы. Не нужно строить грандиозных планов и ожиданий, чтобы не разочароваться.
Овца (коза)
Будущий год станет значимым для Овцы, продолжая череду счастливых перемен предыдущих двух лет. Змею и Овцу объединяет тонкое внутреннее устройство и особое мировосприятие - как у художников или философов. Поэтому год позволит Овце еще глубже проникнуть в тайны как своей собственной души, так и загадок мироздания. Возможно, вам встретится человек, книга или фильм, который станет вашим духовным наставником и проводником в мир чего-то до сих пор непознанного. И велика вероятность, что эти открытия вдохновят вас на создание своего собственного шедевра - в любой области жизни.
Обезьяна
Змея относится к Обезьяне нейтрально. Поэтому не стоит ожидать супер успехов в этом году, но зато и глобальных жизненных неурядиц тоже не предвидится. Главные трансформации будут для вас скорее внутренними, чем внешними. Змея сделает вас более собранными, сосредоточенными, настроит на созерцание и философский лад. Но берегитесь! - одновременно существует возможность попасть под чары ложных идей, верований и убеждений. Которые в будущем могут завести дорогу вашей жизни в никуда.
Петух
Еще один яркий год для Петуха. Змея сделает вас настоящим магнитом для интересных людей, королевских предложений и умопомрачительных перспектив. Если обыкновенно вы привыкли всеми силами привлекать к себе внимание, чтобы вас заметили, то сейчас для этого ничего не потребуется. Люди сами будут к вам тянутся, очарованные ореолом шарма и респектабельности вокруг вас. Ваша задача - всего лишь не препятствовать наилучшему развитию событий.
Собака
Это сложный год для Собаки - со Змеей они не в ладах и милостей от нее ждать не приходится. Ваша открытость и прямолинейность может стать причиной обмана или конфликта с серьезными последствиями для будущего. Звезды настаивают: держите свои взгляды, планы, намерения и тайны при себе - иначе кто-то менее честный воспользуется этой информацией со злым умыслом. При этом сохраняйте верность своим принципам и не идите на поводу у соблазнительных, но опасных искушений.
Свинья
Для Свиньи продолжается череда удачных лет. Если Дракон добавил ей решимости и харизмы, то год Змеи пройдет под девизом самосовершенствования и углубления своих познаний в разных сферах. Вообще, Свиньи часто грешат поверхностностью: нахвататься всего "по вершкам", но так и не дойти до "корешков", до сути. Эта особенность мешает осознать фундаментально важные вещи, дойти до глубинных смыслов жизни. Да и в профессиональном становлении это становится препятствием к тому, чтобы выйти в категорию "ТОП".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
27.01.2025, 10:29 11836
Китайский Новый год: как и когда отмечают в 2025 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
По "лунной" системе исчисления времени год сменяется в первое новолуние после зимнего солнцестояния. При этом начало года совпадает с началом весеннего периода, отсюда и название "праздник Весны". По-китайски - Чуньцзе. В 2025 году он начнется 29 января, а его торжественным завершением станет праздник фонарей 12 февраля. В Китае первая новогодняя неделя - выходная, и в 2025 году дни с 29 января по 4 февраля - нерабочие.
Китайский Новый год - древний праздник, которому уже более четырех тысяч лет. Считается, что его ввел один из императоров Поднебесной Шунь. День, когда он взошел на престол, стал первым днем нового года. С тех пор в Китае стали отмечать Новый год именно в этот лунный день, сообщает журнал RUSSPASS.
По одной из китайских легенд в первый день года на землю спускается чудовище по имени Нянь (по кит. "год"). Оно съедает скот и зерно, уносит взрослых и детей. Договориться с ним можно, только если оставить еду у входа в дом - так чудовище наестся и не будет вредить людям.
Каждый год посвящен одному из 12 зодиакальных животных: кролик, дракон, змея и так далее. У символа года есть еще и определенный цвет, который соответствует одной из пяти стихий - вода, земля, огонь, дерево и металл. Каждая комбинация повторяется раз в 60 лет. 2024 год был Зеленого Деревянного Дракона, а 2025-й - год Зеленой Деревянной Змеи.
В отличие от горячего и общительного Дракона, Змея олицетворяет спокойствие и самоанализ. Эти черты считаются необходимыми для руководства жизнью с мудростью и изяществом. В китайской традиции Змея - мудрое и проницательное животное, предвестник трансформаций, которые несут возможности для роста и перемен.
Традиции празднования Китайского Нового года
Главный подарок на китайский Новый год - красные конверты с деньгами. Они называются хунбао. Можно вручать и другие подарки, но хунбао - обязательно: он предвещает удачу и благополучие в наступающем году, сообщает yandex.ru.
Обычай дарить деньги идет еще из эпохи династии Хань, которая правила в I веке до нашей эры. В те времена на монеты наносили благоприятные надписи, и использовали их для защиты от злых духов. Одним из самых опасных духов был Суй, больше всего он не любил детей и пугал их в новогоднюю ночь. Чтобы отогнать этого демона, родители заворачивали монеты-обереги в красную бумагу и прятали в детских кроватках. Так постепенно сложилась традиция дарить деньги в конвертах.
Цвет конверта принципиально важен: он должен быть красным. Можно украшать его золотыми рисунками, часто наносят иероглифы 福 "Богатство" и 财 "Счастье". Такой подарок означает благословение и доброе отношение к человеку. Тонкий момент: купюр не должно быть четыре, это число несчастливое.
Из того, что можно подарить на Китайский Новый год, популярностью пользуются фрукты (мандарины, апельсины), чай, сухофрукты, орехи, керамика. Все эти вещи так или иначе ассоциируются с богатством, процветанием, здоровьем и долголетием.
Упаковать подарок лучше в красный и золотой цвета, они символизируют счастье и изобилие.
Есть и то, что не стоит дарить. Худший подарок в китайском представлении - часы. Причина в том, что фраза "дарить часы" звучит похоже на "оказывать последние почести".
Не принято дарить подарки в наборах по четыре штуки - слово "четыре" созвучно слову "смерть".
Семейный ужин и традиционная еда
Традиционно на праздничном столе подают тушеную или приготовленную на пару рыбу. Она символизирует изобилие и достаток в будущем году. Также часто готовят блюдо сычуаньской кухни - цыпленка гунбао. Это куриное филе, которое жарят с острым перцем, овощами и арахисом. На столе в новый год можно увидеть и мясные тефтели - их обычно четыре штуки, и они называются "четыре счастья". Каждый из шариков символизирует удачу, почет, долголетие и радость. Еще китайцы готовят свинину, утку, сладкий рис с цукатами, куриный суп и многое другое.
Старшее поколение любит готовить хого - "сборную солянку" из всего, что есть в холодильнике. Обычно это куриный бульон, куда добавляют ветчину, бекон, фрикадельки, свиные почки, свинину, грибы шиитаке, кальмары и много чего еще. В каждом регионе Китая это блюдо готовят по-своему.
Первые дни Китайского Нового года
В первые дни Нового года встречаются родственники, родные, соседи и друзья и дарят друг другу подарки.
На третий день праздника многие идут в храмы. Люди посещают их, чтобы сделать подношения богам и получать их благословения, да и просто взять паузу и подумать о вечном.
На пятый день приветствует Бога богатства - Цай Шэня. Дома украшают его изображения, призывая тем самым финансовое благополучие на год вперед. Можно даже менять заставки для телефона или компьютера на изображение Цай Шэня.
Фестиваль фонарей
Празднование Нового года завершается Фестивалем фонарей, который в 2025 году приходится на 12 февраля.
Этот фестиваль знаменит на весь мир своими эффектными украшениями, когда города и дома украшаются красочными красными фонариками. На них пишут пожелания или загадки и отпускают в ночное небо.
Появление этого праздника предание связывает с придворной девушкой Юань Сяо, которая за годы службы у императора ни разу не видела своих родных: ей было запрещено покидать дворец. Особенно сильно она тосковала в Новый год, когда все семьи собираются вместе. Однажды горько плачущую Юань Сяо увидел министр Дунфан Шо и расспросил ее, что случилось. История девушки растрогала министра, и он решил помочь ей повидаться с родными.
Министр переоделся провидцем и стал ходить по улицам города, предвещая страшный пожар. Люди упрашивали его отвести беду, а он сказал: скоро в городе появится всадник в красной одежде на черном коне. Это будет сам дух Огня.
Всадник, и правда, прибыл в город; это была сестра Юань Сяо, посвященная в план министра. Жители упрашивали всадника пощадить город, но он был непреклонен: пожару быть, решение принято на небесах. Единственный шанс его отменить - если император прикажет приготовить любимую еду духа Огня, то есть сладкие рисовые шарики, а перед каждым домом поставить богато украшенный фонарь.
Все подданные стали готовить рисовые шарики и мастерить фонари. Сделала фонарь и Юань Сяо, крупно написав на нем свое имя. На 15 день первого месяца император приказал всем подданным идти торжественным шествием по улицам, и вместе со всеми из дворца впервые за много лет вышла Юань Сяо. Родные девушки издалека увидели фонарь с ее именем, подбежали к ней, и близкие наконец смогли увидеться. Пятнадцатый день месяца с тех пор отмечается как Фестиваль фонарей, а рисовые шарики, которые преподнесли духу Огня, называются юаньсяо - они стали главным угощением этого праздника и символом единства семьи.
Танцы львов и драконов
В Новый год на улицах Китая можно встретить танцующие фигуры львов и драконов. Танец льва исполняют двое актеров, которые управляют огромной фигурой - один двигает головой животного и его передними лапами, а другой передвигает задние лапы льва. В северном Китае львы выходят парами - у самца на голове красный бант, а у самки - зеленый. Иногда вместе с ними появляются и маленькие львята. На юге страны львы имеют разные цвета, на голове у них есть рог, а ко лбу крепится зеркало - так злые духи видят себя и пугаются. Обычно в танце участвуют три льва. В Китае это животное символизируют власть, величие и мужество.
Дракон - одно из главных почитаемых животных Китая, единственное мифическое из всего зодиакального цикла. Китайцы даже называют себя потомками дракона, он символизирует достоинство и силу, а также приносит удачу. Танец дракона стал одним из важных обычаев празднования Нового года. Еще во времена династии Хань (200 до н. э. - 200 н. э.) существовал этот танец. Его исполняли во время засухи, чтобы призвать дождь, ведь дракон считался водным животным. Во время празднования Нового года огромной фигурой дракона управляют 50 человек - длина может достигать 30 метров. Они держат ее на шестах и управляют так, чтобы дракон будто извивался в воздухе. Такие фигуры делают из деревянных и бамбуковых обручей, обтянутых тканями. Сегодня драконов изготавливают из легких материалов вроде пластика и алюминия.
23.01.2025, 16:46 18666
Экономика Китая продолжает придавать новый импульс мировому развитию - посол КНР в РК Хань Чуньлинь
Фото: Посольство КНР в РК
Рассказать друзьям
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Хань Чуньлинь в своей статье отметил, что в 2024 году экономика Китая, несмотря на трудности, сохранила общую стабильность и добилась устойчивого прогресса, демонстрируя новые успехи в качественном развитии. По его словам, основные цели и задачи экономического и социального развития были успешно выполнены, достигнуто эффективное улучшение качества и разумный рост количества. Экономика Китая продолжает служить "якорем стабильности" и "источником силы" для мировой экономики.
Во-первых, китайская экономика поступательно двигается при сохранении стабильности, демонстрируя высокую стрессоустойчивость. В 2024 году восстановление мировой экономики замедлялось, а неопределенность и нестабильность переплетались. Китайское правительство активизировало свои усилия по запуску пакет дополнительных мер политики, и китайская экономика продемонстрировала сильную устойчивость и жизнеспособность, достигнув устойчивого прогресса и высококачественного развития. ВВП Китая вырос на 5% в годовом исчислении до 134,9 трлн юаней в 2024 году, впервые преодолев отметку в 130 трлн юаней, заняв второе место в мире. Вклад китайской экономики в мировой рынок по-прежнему составляет около 30%, что делает Китай крупнейшей движущей силой мирового экономического роста. В 2024 году объем производства зерна в Китае достигнет рекордного уровня - 700 миллионов тонн. Располагаемый доход на душу населения увеличился на 5,1% в реальном выражении, а общенациональный уровень безработицы в городах снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим годом", - отметил дипломат.
Во-вторых, научно-технологические инновации продолжительно набирают обороты, придавая новый импульс. В 2024 году Китай поднялся на 11-е место в рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2024", став единственной страной со средним уровнем дохода, вошедшей в топ-30 рейтинга. Кроме того, Китай является одной из экономик с самым быстрым ростом инноваций за последние 10 лет, а также страной с наибольшим числом кластеров инноваций в области науки и технологий. Bloomberg прогнозирует, что высокотехнологичная промышленность Китая составит 19% ВВП в 2026 году по сравнению с 11% в 2018 году. Если включить такую "новую тройку", как новые энергетические транспортные средства, литиевые батареи и фотоэлектрические продукты, эта пропорция к 2026 году составит до 23%. 13 из 22 новых "фабрик-маяков" находятся в Китае.
В-третьих, зеленая трансформация осуществляется умеренными темпами, проявляя комплексную мощь государства. Китай активно развивает экологически чистые и низкоуглеродные отрасли промышленности, создав крупнейшую и наиболее полную в мире цепочку новой энергетической промышленности. Китай обеспечивает 70% фотоэлектрических модулей и 60% ветроэнергетического оборудования для всего мира и занимает первое место в мире по производству фотоэлектрических модулей уже 16 лет подряд. Экспорт фотоэлектрической продукции Китая превышает 200 миллиардов юаней в течение четырех лет подряд. В 2024 году экспорт ветровых турбин увеличился на 71,9%. В 2024 году было экспортировано 3,91 млрд литиевых батарей, что является рекордным показателем. Производство новых энергетических транспортных средств в Китае продолжает стремительно развиваться: впервые годовой объем производства превысил 10 миллионов единиц, а доля на мировом рынке новых энергетических транспортных средств достигла 76%.
В-четвертых, потребительский рынок постепенно восстанавливается, раскрывая огромный потенциал экономического роста. Огромный потребительский рынок, насчитывающий 1,4 млрд человек, продолжает высвобождать "потенциал" внутреннего спроса, становясь огромной "движущей силой" экономического развития Китая. В 2024 году общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае достигло 48,8 триллиона юаней, увеличившись в годовом исчислении на 3,5%. Китай проводит Китайское международное импортное ЭКСПО уже семь лет подряд, планомерно расширяет одностороннюю открытость и облегчает доступ к рынку, а также активно снижает уровни тарифов. В результате объем импорта продолжает достигать рекордных отметок. В 2024 году импорт Китая достигнет 18,39 трлн юаней, увеличившись на 2,3%. По данным Всемирной торговой организации, в 2024 году Китай останется вторым по величине крупным импортером в мире. Сверхкрупный рынок Китая предоставляет миру больше возможностей и больше выбора", - проинформировал посол.
В-пятых, внешняя торговля добилась плодотворных результатов, стимулируя жизненную силу рынка. Китай стал крупным торговым партнером более чем 150 стран и регионов. В 2024 году общая стоимость импорта и экспорта достигла 43,85 трлн юаней, увеличившись на 5% в годовом исчислении и установив новый исторический максимум, а позиция Китая как крупнейшей в мире страны по торговле товарами еще больше укрепилась. Импорт и экспорт товаров через трансграничную электронную торговлю Китая достигли 2,63 трлн юаней, увеличившись на 10,8%. Совокупное количество грузовых поездов Китай-Европа превысило 100 000. "Стальной караван верблюдов" новой эпохи стал важной торговой магистралей, способствующей развитию мировой экономики. В 2024 году объем торговли между Китаем и странами-участницами инициативы "Один пояс и один путь" увеличился на 6,4 проц. в годовом исчислении и впервые превысил 50 процентов от общего объема внешней торговли страны, достигнув 50,3 проц.
Хань Чуньлинь напомнил, что в июле 2024 года на третьем пленуме ЦК КПК 20-го созыва были выработаны систематические планы Китая по дальнейшему всестороннему углублению реформ и продвижению модернизации в китайском стиле, а также выдвинуто более 300 важных мер в области реформ. На Центральном совещании по экономической работе в декабре 2024 года были отмечено то, что необходимо на высоком уровне расширять открытость внешнему миру, стабилизировать внешнюю торговлю и иностранные инвестиции, а также был выдвинут ряд мер. В условиях международной нестабильности разрыв производственных цепочек и цепочек поставок становится все более серьезным. Неблагоприятное воздействие изменений внешней среды на экономику Китая усилилось, но экономика Китая обладает сильной устойчивостью, мощным потенциалом и хорошими дальнейшими перспективами развития. Долгосрочные позитивные основы не изменились, а позитивные факторы, поддерживающие высокое качество развития, увеличиваются. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая в 2025 году на 0,4 процентного пункта - до 4,5%. Международное сообщество в целом уверено в экономических перспективах Китая. Заглядывая вперед в 2025 году, Китай будет решительно продвигать политику открытости на высоком уровне, решительно выступать против торгового протекционизма, активно выступать за инклюзивную экономическую глобализацию и стремиться вносить китайскую мудрость и решения в глобальное экономическое развитие.
Китай и Казахстан - дружественные соседи, верные друзья и хорошие партнеры, связанные общими горами и реками и имеющие общую судьбу. Экономики Китая и Казахстана в высокой степени дополняют друг друга и обладают уникальными преимуществами в экономическом и торговом сотрудничестве. В последние годы под стратегическим руководством и планированием Председателя Си Цзиньпина и Президента К.К. Токаева Китай и Казахстан продолжают укреплять стыковку стратегий развития, обе стороны вышли на скоростной путь сотрудничества в различных областях. В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и важным источником инвестиций. Согласно статистике китайской таможни, объем двусторонней торговли Китая и Казахстана в 2024 году достиг 43,82 млрд долларов США, увеличившись на 6,8% в годовом исчислении. Инвестиционный капитал Китая в Казахстане составляет 24 миллиарда долларов США. Находясь на новом историческом этапе, Китай готов работать с Казахстаном, чтобы воспользоваться возможностью создания следующего "золотого десятилетия" качественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути", придерживаться принципов взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, содействовать экономическому и торговому сотрудничеству между двумя странами для достижения более ощутимых результатов, принесения большей выгоды народам двух стран и внесения большего вклада в развитие региональной и мировой экономики", - заявил посол.
09.01.2025, 13:35 44236
Харбин готов к проведению IX зимних Азиатских игр
Фото: На спортивной базе Ябули стартовали тестовые соревнования по лыжным гонкам, проводимые в рамках подготовки к IX зимним Азиатским играм 2025 года в Харбине. На фотографии запечатлен момент проведения тестовых соревнований. Фотоматериал предоставлен официальным сайтом IX зимних Азиатских игр.
Рассказать друзьям
В ближайшее время в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) стартуют IX зимние Азиатские игры. Спортсмены со всех уголков Азии соберутся в этом городе, чтобы упорством и трудом воплотить в жизнь свои спортивные мечты, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Эти Игры станут третьими зимними Азиатскими играми, организованными в Китае, после Харбина 1996 года и Чанчуна 2007 года. Кроме того, это будут первые крупные международные комплексные соревнования по зимним видам спорта, проводимые Китаем после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Организационный комитет придерживается принципов "экологичности, общедоступности, открытости и честности" при организации соревнований, следуя требованиям "упрощенности, безопасности и зрелищности". Наша цель - провести спортивное мероприятие, которое продемонстрирует "китайскую специфику, азиатский колорит и яркое многообразие"", - заявил Хань Шэнцзянь, заместитель председателя оргкомитета зимних Азиатских игр и вице-губернатор Хэйлунцзяна.
Для эффективного и качественного выполнения подготовительных работ исполнительный комитет зимних Азиатских игр в Харбине определил десятки направлений деятельности, более 100 ключевых этапов и свыше тысячи задач в различных областях.
На покрытой снегом горе Гокуй в горнолыжном курорте Ябули Харбина проходят тестовые соревнования по горнолыжному спорту. В то время как спортсмены спускаются по трассам, обслуживающий персонал напряженно трудится, обеспечивая безупречное проведение тестовых состязаний.
В настоящее время организационный механизм Игр полностью запущен, и подготовка вышла на финишную прямую. В рамках заключительного этапа проводится комплексная серия из 14 тестовых соревнований, позволяющая отладить все аспекты проведения будущих состязаний - от проверки спортивных объектов и оборудования до координации работы всех служб и оптимизации организационных процессов.
Особое внимание уделяется отработке системы управления соревнованиями, которая уже полностью сформирована и готова обеспечить безупречную организационную поддержку мероприятия. Помимо этого, практически завершена вся подготовительная работа по ключевым направлениям обеспечения Игр: детально проработаны протоколы встречи и проводов делегаций, организация медицинского обслуживания, транспортной логистики и информационно-технического сопровождения. Таким образом, все службы и системы находятся в высокой степени готовности к проведению соревнований.
Важно отметить, что предстоящие зимние Азиатские игры станут первыми в истории, где будет обеспечено 100-процентное использование экологически чистой электроэнергии как для реконструкции спортивных объектов и вспомогательной инфраструктуры, так и для проведения тестовых и официальных соревнований.
Комплексный зал Ледового тренировочного центра Хэйлунцзяна - старейший крытый каток в провинции и одна из основных арен предстоящих соревнований - после реконструкции предстал в совершенно новом виде.
За прошедший год мы полностью модернизировали систему охлаждения, установили новые электронные табло, обновили сетевую инфраструктуру и приобрели электрические ледозаливочные машины. Все это значительно повысило функциональность объекта и его энергоэффективность", - рассказал Син Цзюнь, менеджер по эксплуатации объектов Ледового тренировочного центра.
Согласно генеральному плану, все объекты зимних Азиатских игр модернизируются на базе существующей инфраструктуры, без масштабного сноса и нового строительства. Такой подход позволяет не только удовлетворить требования соревнований, но и обеспечить эффективное использование объектов после завершения мероприятия.
После окончания Игр все спортивные сооружения будут открыты для общественности, что будет способствовать развитию города и удовлетворению потребностей горожан", - подчеркнул мэр Харбина Ван Хэшэн.
Модернизация спортивных объектов, оптимизация транспортной системы и реконструкция городской инфраструктуры в рамках подготовки к соревнованиям значительно повысили качество городской среды. Статистика впечатляет: в Харбине отремонтировано 10,44 миллиона квадратных метров жилья в старых микрорайонах, обновлено более 4 000 километров инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газ и теплоснабжение), значительно улучшена экологическая ситуация вблизи спортивных объектов и набережной реки Сунхуацзян. Все это привело к росту уровня жизни и увеличению удовлетворенности местных жителей.
Харбин продолжает укреплять свой статус ведущего центра зимнего туризма. За первые две недели работы парка "Большой мир льда и снега" город принял на 21,3% больше туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Успешно стартовали такие мероприятия, как Международный фестиваль льда и снега, Фестиваль заготовки льда и Фестиваль катания на лыжах в Ябули. Особой популярностью у туристов пользуются десять специально разработанных тематических маршрутов по местам проведения соревнований. Используя зимние Азиатские игры как катализатор развития, Хэйлунцзян активно совершенствует туристическую инфраструктуру, модернизирует объекты общественного обслуживания и улучшает условия для туристов.
География участников зимних Азиатских игр постоянно расширяется. Ли Гуан, руководитель отдела спортивных соревнований исполнительного комитета, сообщил, что оргкомитет получил заявки от 1275 спортсменов из 34 стран и регионов Азии. Ожидается, что как по количеству стран-участниц, так и по числу спортсменов эти Игры станут самыми масштабными в истории. Особенно примечательно, что Камбоджа и Саудовская Аравия впервые примут участие в зимних Азиатских играх.
Зимние Азиатские игры также служат важной платформой для культурного обмена и взаимного обогащения азиатских народов. Поскольку соревнования совпадают с празднованием китайского Нового года, оргкомитет подготовил насыщенную культурную программу для всех делегаций.
Мы организуем целый ряд мероприятий, включая демонстрацию нематериального культурного наследия, выступления ледовых акробатов, театрализованные шествия и многое другое. Это позволит участникам лучше познакомиться с богатой традиционной культурой Китая, укрепит культурные связи и дружбу между народами", - отметил Хань Шэнцзянь.
Харбин - настоящий город льда и снега с уникальной зимней атмосферой, и я с нетерпением жду возможности лично прочувствовать атмосферу зимних Азиатских игр", - заявил президент Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Ель.
Он также подчеркнул, что Китай уже неоднократно демонстрировал свои выдающиеся организаторские способности в проведении крупных спортивных мероприятий, и выразил уверенность в успешной организации предстоящих зимних Азиатских игр.
Авторы: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Цзи Фан, Чжу Давэй
07.01.2025, 13:34 51266
Харбин переживает бум зимнего туризма
Фото: Жэньминь жибао
Рассказать друзьям
Попадая зимой в парк ледяных и снежных скульптур, словно оказываешься в волшебной сказке. 31 декабря 2024 года тематический парк "Большой мир льда и снега" в городе Харбин провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) продлил свое рабочее время до 00.30 1 января 2025 года. Большое количество туристов встретило здесь Новый год в удивительной праздничной атмосфере. Согласно статистике, с момента открытия 11 декабря по 31 декабря 2024 года парк посетило почти 640 тыс. человек, сообщает "Жэньминь жибао".
Сколько бы фотографий и видео ни видел в интернете, когда входишь в парк, дух захватывает - такой красоты я еще не встречал", - делится впечатлениями турист Цинь Эр из города Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай), который впервые побывал на северо-востоке страны. Несмотря на то, что температура воздуха опустилась ниже десяти, его энтузиазм не угасал. Он назвал ледяные скульптуры парка "произведениями искусства" и "настоящим чудом", сделав более сотни фотографий на память.
Остался месяц до открытия зимних Азиатских игр 2025 года в Харбине. В честь этого события 26-й фестиваль "Большой мир льда и снега" проходит под девизом "Одна мечта о льде и снеге, одно сердце Азии", а территория парка украшена символикой предстоящих Игр.
Главным украшением парка стала величественная башня "Одно сердце Азии". Это самое высокое сооружение комплекса, созданное по мотивам эмблемы Олимпийского совета Азии. В центре башни - сияющее солнце, а сама конструкция состоит из искусно расположенных ледяных колонн, которые, сужаясь кверху, создают впечатление устремленности в небо.
Более десяти тысяч мастеров ледяной скульптуры работали не покладая рук, чтобы воплотить в жизнь настоящее ледяное королевство", - рассказывает дизайнер парка Цуй Шияо.
Масштабы парка поражают воображение: площадь составляет миллион квадратных метров, а на создание скульптур ушло 300 тысяч кубометров снега - это абсолютный рекорд за всю историю. Как же удалось справиться с таким колоссальным объемом работ? На помощь пришли современные технологии.
В апреле 2024 года компания "Большой мир льда и снега" совместно с Харбинским политехническим университетом приступила к реализации инновационного проекта по созданию автоматизированного оборудования для производства стандартных ледяных блоков в рамках научно-технической программы Хэйлунцзяна 2023 года.
По сообщению Жэнь Бинъиня, профессора из Электромеханического института Харбинского политехнического университета, в отличие от традиционного ручного метода, оборудование, разработанное ими за полгода, использует систему мультисенсорного сбора данных и технологии искусственного интеллекта для визуального анализа. Система автоматически определяет положение ледяных блоков и управляет процессом их производства, что значительно повышает как производительность, так и качество материала для ледяных конструкций.
Природный лед, добытый из реки Сунхуацзян, с помощью машин эффективно нарезается на ровные блоки различных размеров. "Качество обработки поверхности значительно улучшилось, что существенно облегчает дальнейшее строительство", - отмечает Цун Пэйюй, руководитель отдела проектирования и разработок парка.
Современные технологии делают парк еще более захватывающим. Знаменитые "Часы столетия", которые стали одним из символов парка с момента его основания, теперь оснащены передовыми светозвуковыми эффектами. Каждый удар часов сопровождается волшебной игрой света на окружающих ледяных конструкциях в форме лепестков, создавая незабываемое интерактивное шоу.
Если парк "Большой мир льда и снега" - это царство ледяных скульптур, то Фестиваль снежных скульптур на Солнечном острове - настоящая галерея снежного искусства.
За 37 лет своего существования фестиваль на Солнечном острове превратился в международное событие в мире снежной скульптуры. Одним из главных шедевров этого года стала грандиозная композиция в стиле традиционного бело-голубого фарфора. Это сооружение длиной 17 м, высотой 14 м и шириной 8 м, для создания которого было использовано около 1800 кубометровснега, украшено традиционными китайскими мотивами: соснами, облаками и другими элементами с ярким национальным колоритом.
По всему Харбину можно встретить очаровательные снежные композиции: аллею снеговиков на площади района Сянфан, "снеговиков-влюбленных" в новом районе города, а также посвященных году Змеи забавных "снежных кукол" на ферме Яньцзяган, что превращает город в настоящую зимнюю сказку.
С начала зимнего сезона поток туристов, жаждущих увидеть ледяные и снежные чудеса Харбина, не прекращается. За первые три недели декабря 2024 года харбинский аэропорт обслужил 1,425 миллиона пассажиров, что на 13,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, причем около 60% из них составили туристы.
Автор Лю Мэндань
06.01.2025, 13:33 54716
Непрерывное построение более содержательного и динамичного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы - посол КНР в РК Хань Чуньлинь
Фото: Посольство КНР в РК
Рассказать друзьям
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь в своей статье рассказал о построении более содержательного и динамичного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы.
Прощаясь со старым и приветствуя новый год, Китай и Казахстан отмечают 33-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя государствами. Оглядываясь назад на 2024 год, под стратегическим руководством глав двух государств, двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном развиваются на высоком уровне. Обмены между двумя сторонами стали более тесными на всех уровнях, а потенциал сотрудничества в различных областях постоянно раскрывается, это продолжает придавать новые содержания и энергию построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое характеризуется вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью, развитием и процветанием", - написал Чуньлинь.
По его словам, под стратегическим руководством глав государств, контакты между Китаем и Казахстаном на всех уровнях становятся все более тесными.
Председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в Астанинском саммите ШОС, а президент Касым-Жомарт Токаев посетил Китай для участия в ежегодном совещании Боаоского азиатского форума. Главы двух государств несколько раз провели длительные переговоры, углубленно обсудив двусторонние отношения, сотрудничества в ключевых сферах, а также международную и региональную ситуацию, достигли широкого консенсуса и совместно подписали Совместное заявление Китая и Казахстана, которое наметило новый план вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Член Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Гочжун, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И и другие официальные лица КНР успешно посетили Казахстан. В свою очередь, премьер-министр РК Олжас Бектенов, председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, государственный советник Ерлан Карин, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и другие официальные лица РК посетили Китай и приняли участие в мероприятиях. Механизмы китайско-казахстанского взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях работают эффективно, постоянно придавая новый импульс двусторонним отношениям", - отметил посол.
Он подчеркнул, что Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга в вопросах ключевых интересов, политическое взаимодоверие двух государств достигло беспрецедентного уровня.
Обе стороны продолжают углублять политическое взаимодоверие и твердо поддерживать друг друга в вопросах важных озабоченностей и ключевых интересов. В Совместном заявлении Китая и Казахстана, подписанном главами двух государств, подчеркивается, что китайская сторона твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также самостоятельно избранный путь развития и необходимые меры, предпринимаемые Казахстаном в деле построения Справедливого Казахстана для поддержания внутригосударственной стабильности, межэтнического согласия и стимулирования социально-экономического развития. Казахстанская сторона твердо поддерживает принцип "одного Китая", выступает против "независимости Тайваня" в какой-либо форме и против любого вмешательства внешних сил. Казахстан подтверждает, что не будет устанавливать официальные контакты с Тайванем в какой-либо форме, поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению воссоединения Китая. Китай и Казахстан решительно противостоят политизации вопросов прав человека и применению политики "двойных стандартов". Китай и Казахстан предпринимают практические шаги для продвижения подхода, при котором государства с разными цивилизациями и социальными системами стремятся находить точки соприкосновения, уважая различия и совместно развиваясь", - пишет дипломат.
Он также отметил, что экономическое и торговое сотрудничество Китая и Казахстана становится более эффективным.
Китай и Казахстан совместно высококачественно строят "Один пояс и один путь" и продолжают играть в нем ведущую роль. С января по ноябрь объем торговли между двумя государствами достиг 40,07 млрд долларов США, увеличившись на 8,7% в годовом исчислении. Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана. Транспортно-логистический терминал в Сиане официально заработал. Количество грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через Казахстан превысило 10 тыс., что на 20 дней раньше, чем в 2023 году. Оба государства добросовестно реализуют Дорожную карту по реализации программы торгово-экономического сотрудничества, постоянно углубляя сотрудничество в традиционных областях, таких как экономика и торговля, инвестиции, производственные мощности, взаимная связь и энергетика, продвигая больше проектов сотрудничества в области производственных мощностей для достижения конкретных результатов, и ускорение строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута и третьей китайско-казахстанской трансграничной железной дороги. Стороны также будут совместно развивать новые точки роста сотрудничества в сферах ключевых полезных ископаемых, новой энергетики, научно-технических инноваций, аэрокосмической промышленности, электронной коммерции, цифровой экономики и других областях, чтобы продвигать обновление практического сотрудничества между двумя государствами и приносить больше пользы народам обеих государств", - пишет Чуньлинь.
Также продолжает укрепляться сотрудничество в сфере гуманитарного обмена.
Взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном значительно облегчает передвижение людей между двумя государствами. За первые десять месяцев 2024 года число китайских туристов, посетивших Казахстан, превысило 550 тыс. человек, увеличившись на 50% по сравнению с 2023 годом, а число казахстанских туристов, посетивших Китай, выросло на 31%. "Год туризма Казахстана" в Китае прошел успешно, и Казахстан стал новым популярным направлением выездного туризма для китайских граждан. "Год туризма Китая" состоится в Казахстане в 2025 году. Генеральное консульство Китая в Актобе открылось в соответствии с графиком. Успешно открылись культурные центры двух государств и казахстанский филиал Пекинского университета языка и культуры, а в Евразийском университете успешно открылась вторая в Казахстане "Мастерская Лу Баня". Был подписан ряд документов о сотрудничестве в области образования, науки и технологий, культуры, и местного сотрудничества и других областях. Обе стороны будут расширять сотрудничество в аналитических центрах, кино и телевидении и других областях. Глубину и охват местного сотрудничества продолжают увеличивать, общественная и народная основа дружбы между двумя государствами укрепляется", - подчеркнул посол.
Он добавил, что многостороннее сотрудничество охватывает широкий спектр тем, международное сотрудничество Китая и Казахстана стало более тесным.
Обе стороны содействуют реализации Инициативы глобального развития, Инициативы глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации, выступают за равноправную и упорядоченную многополярность и общедоступную инклюзивную экономическую глобализацию, продвигают общечеловеческие ценности и активно способствуют созданию сообщества единой судьбы человечества. Обе стороны продолжают плотно взаимодействовать в рамках ООН, ШОС, СВМДА и формата "Китай-Центральная Азия", чтобы практиковать подлинную многосторонность, гарантировать международную справедливость и продвигать глобальное управление в более справедливом и рациональном направлении. Китай и другие члены-государства ШОС совместно поддержали Казахстан в успешном выполнении обязанностей председательства ШОС и способствовали достижению плодотворных результатов Астанинского саммита. С тех пор, как Китай принял поочередное председательство в ШОС, тема которого была объявлена "Годом устойчивого развития ШОС", Китай добросовестно реализует лозунг "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии", и подготовится к проведению более 100 конференций и мероприятий, стремясь провести дружественный, сплоченный и плодотворный саммит ШОС. Китай приветствует присоединение Казахстана к БРИКС в качестве страны-партнера, поддерживает Казахстан в проведении второго саммита "Китай-Центральная Азия" в 2025 году и обеспечении полного успеха саммита", - пишет дипломат.
В прошлом году китайский Синьцзян в полной мере использовал свои географические преимущества и добился ряда выдающихся результатов в обмене и сотрудничестве с Казахстаном. В марте 2024 года председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркен Тунияз успешно посетил Казахстан. В июне заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин участвовал в 8-й межународной выставке ЭКСПО "Китай-Евразия". Успешно прошли Третий форум межрегионального сотрудничества Китай-Казахстан, 19-я Выставка китайских товаров в Казахстане и другие мероприятия, предоставившие важные платформы для углубления сотрудничества Синьцзяна с Казахстаном и практического сотрудничества между Китаем и Казахстаном. С января по ноябрь 2024 года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном достиг 21,1 млрд долларов США, что составляет 53% объема торговли Китая и Казахстана, увеличившись на 16,5% в годовом исчислении. С января по ноябрь Синьцзян принял в общей сложности 291 миллионов местных и иностранных туристов, а Казахстан занимает первое место по количеству въезжающих туристов. Стыковка стратегий развития между китайским Синьцзяном и Казахстаном ускоряется, помогая повысить "золотое содержание" вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
Председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан находятся на ключевом этапе развития и возрождения, являются попутчиками на пути модернизации. В июле 2024 года успешно состоялся 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, на котором были приняты системные меры по дальнейшему всестороннему углублению реформ и продвижению модернизации китайского типа. На Центральном совещании по экономической работе, которое состоялось в декабре 2024 года, было отмечено, что в 2024 году китайская экономика демонстрирует в целом устойчивые показатели, характеризуясь прогрессом при сохранении стабильности, высококачественное развитие устойчиво продвигается вперед. Китайская экономика обладает устойчивым фундаментом, многими преимуществами, крепкой стойкостью и огромными потенциальными возможностями, а опорные условия и основная тенденция к долгосрочному росту остаются неизменными. На совещании был определен план экономической работы на 2025 год, посылая миру четкий сигнал о том, что Китай будет неуклонно продвигать высококачественное развитие и расширять открытость на высоком уровне для внешнего мира. Точно так же под руководством Президента К.К. Токаева Казахстан активно продвигает политические и экономические реформы, а его экономическое и социальное развитие полно жизненных сил и энергии. Видение "справедливого Казахстана" становится реальностью с захватывающей скоростью. Будучи дружественными соседями, соединенными общими горами и реками и разделяющими общую судьбу, Китай и Казахстан углубляют сотрудничество в различных областях и постоянно способствуют новому развитию вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, что отвечает коренным интересам двух государств и их народов", - напомнил Чуньлинь.
Он подчеркнул, что в 2025 году Китай готов работать с Казахстаном, под стратегическим руководством дипломатии глав государств, постоянно углублять политическое взаимное доверие между двумя государствами, продолжать расширять обмены на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях и продолжать способствовать построению более содержательного и динамичного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, а также вносить "китайско-казахстанский вклад" в поддержание международной и региональной безопасности, стабильности, развития и процветания.
Искренне желаю Китаю и Казахстану процветания, народам двух стран счастья и благополучия! Желаю, чтобы дружба между Китаем и Казахстаном длилась вечно!", - резюмировал Чуньлинь.
03.01.2025, 14:00 64196
В Китае проложили самый длинный высокоскоростной тоннель в мире
Фото: Южный выход тоннеля Тяньшань Шэнли. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао /Чжан Уцзюнь
Рассказать друзьям
30 декабря 2024 года около 11 часов утра была завершена прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли, который является частью скоростной автодороги Урумчи-Юйли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) и был возведен Китайской компанией по строительству и коммуникациям (CCCC). Благодаря 22,13-километровому тоннелю время в пути через горы Тяньшань сократилось с 3 часов до всего лишь 20 минут, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За 52 месяца строительства коллективу пришлось преодолеть множество сложностей, включая непростые геологические условия. Впервые в истории создания автодорожных тоннелей в Китае был применен проходческий комбайн в твердых породах. Кроме того, был разработан инновационный метод "три туннеля + четыре вертикальные шахты", позволивший существенно сократить сроки строительства в сложных геологических и климатических условиях.
Тоннель Тяньшань Шэнли, проложенный через центральную часть Тяньшаня, представляет собой уникальное сооружение, построенное в условиях низких температур, высокогорья и значительного горного давления. С начала работ в 2020 году тысячи строителей трудились в самом сердце заснеженных гор, создав выдающееся достижение в области транспортного строительства Китая.
При возведении тоннеля им предстояло пересечь 16 зон геологических разломов, 12 из которых находились у входного портала. Здесь строители столкнулись со сложной структурой пород и нестабильной геологией. Участок строительства расположен в зоне высокого горного давления, достигавшего почти 22 МПа. Это все равно что строить в "жидкой каше" - в любой момент могли возникнуть выбросы грязи или горные удары", - рассказал главный инженер пятого участка проекта скоростной автодороги Урумчи-Юйли CCCC Хуан Дэнся.
На отметке 1900 м от входного портала строители встретили самый серьезный разлом на всей трассе - разлом Боа F6 шириной 440 м. Массив горных пород в этом месте был сильно раздроблен и насыщен водой, что создавало колоссальные трудности при строительстве.
Самое сложное для проходческого комбайна - это работа в неоднородной среде, где чередуются мягкие и твердые участки. В таких условиях постоянно возникает риск обвалов и затоплений. Бывали дни, когда водоприток достигал 7000 куб. м", - объяснил начальник инженерного отдела пятого участка шоссе Урумчи-Юйли У Тэлигэнь .
Чтобы предотвратить обрушение, команда усилила крепление, установив более 37800 полиэтиленовых труб с пенобетоном. Это создало демпфирующий слой толщиной 70 см, который помог справиться с давлением разлома на крепь. После 80 дней упорной работы удалось успешно завершить строительство на опасном участке разлома Боа F6.
Если бы два тоннеля длиной 22,13 км прокладывались в Тяньшане традиционным буровзрывным методом, эффективное время строительства составило бы около 72 месяцев. Однако потребности населения в транспортной доступности и задачи регионального развития требовали максимального ускорения работ.
После проведения многочисленных исследований и расчетов мы пришли к инновационному решению - схеме проходки "главный тоннель + центральный пилотный тоннель"", - сказал главный инженер проекта автодороги Урумчи-Или Мяо Баодун.
По его словам, между двумя основными тоннелями был проложен дополнительный центральный тоннель, где работал специально разработанный CCCC проходческий комбайн. Он выступил в роли первопроходца, открыв дополнительные рабочие фронты для левого и правого тоннелей. По сути, это позволило разделить главный тоннель на несколько участков для одновременного строительства.
Огромный режущий диск с десятками буровых головок постепенно продвигался вперед, превращая породу в щебень. Два проходческих комбайна - "Тяньшань" и "Шэнли" - одновременно шли навстречу друг другу с южного и северного склонов Тяньшаня. Максимальная скорость проходки достигала 20-30 м в сутки, что более чем в 5 раз превышало скорость ручной проходки. Благодаря этому общий срок строительства удалось сократить до 52 месяцев.
Инновационное решение ускорило процесс проходки, увеличив при этом количество забоев, что стало новой проблемой для обеспечения безопасной и эффективной работы.
В пиковые периоды только на выходном портале одновременно действовало 7 забоев. В глубине тоннеля ежедневно находилось более 1200 человек, совершалось 600-700 рейсов различной техники", - отметил руководитель шестого участка проекта Ли Ялун.
В современном центре цифрового мониторинга все данные о числе работников в тоннеле и движении транспорта отображаются в режиме реального времени. Ли Ялун рассказал, что для обеспечения безопасного и организованного передвижения людей и техники была внедрена интеллектуальная система управления движением. Все транспортные средства оснащены датчиками позиционирования, а персонал использует электронную систему контроля доступа. Современные технологии стали надежной опорой в реализации проекта.
Особую сложность представляла задача обеспечения точной стыковки двух встречных забоев в толще горного массива. Для этого была создана специальная группа высокоточных измерений. Каждые полгода специалисты группы проводили совместные измерения на входном и выходном порталах, проверяя плановые и высотные контрольные точки геодезической сети, чтобы гарантировать точное направление проходки.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Яънань
01.01.2025, 17:31 69321
Новогоднее обращение председателя КНР
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
Пекин. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В канун 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением, которое транслировалось по каналам Медиакорпорации Китая (CMG) и на базе интернет-медиа.
Приводим полный текст новогоднего обращения:
Дорогие товарищи, друзья, дамы и господа! Добрый вечер! Как быстро летит время, и до Нового года остались считанные часы. От всей души поздравляю вас всех!
Уходящий 2024 год для всех нас оказался весьма непростым и насыщенным, оставил нам множество потрясающих воспоминаний и незабываемых моментов.
Адекватно реагируя на внутренние и внешние факторы, мы предприняли целый набор мер для обеспечения высококачественного развития. Итак, экономика страны не только сумела удержаться на плаву, но и сохранить устойчивый рост, ВВП в годовом измерении превысит 130 трлн юаней. Урожай зерна - больше чем 700 млн тонн, самообеспеченность продовольствием в Китае растет непрерывно. Наблюдается согласованное опережающее развитие регионов, в унисон продвигается работа по урбанизации нового типа и подъему села. Зеленое и низкоуглеродное развитие осуществляется вглубь и вширь, во всей красе развертывается грандиозный свиток построения прекрасного Китая.
Наращивание производительных сил нового качества с учетом местных условий привело к наплыву новых отраслей, форматов и моделей бизнеса. Годовой объем производства автомобилей на новых источниках энергии впервые превысил 10 млн единиц, достигнуты новые успехи в области интегральных схем, искусственного интеллекта, квантовой связи и так далее. Зонд "Чанъэ-6" впервые в истории собрал образцы грунта с обратной стороны Луны, научно-исследовательское судно глубоководного бурения "Мэнсян" официально введено в строй, Транспортный коридор Шэньчжэнь - Чжуншань восхищает своим подводным туннелем и мегамостами, антарктическая станция "Циньлин" надежно эксплуатируется на Южном полюсе - все это составляет самые амбициозные цели китайского народа "от моря к небу".
В этом году я ездил по нескольким провинциям и лично убедился в том, насколько разнообразна и счастлива жизнь населения. Я видел, как в Тяньшуе гордятся своими круглыми с красным румянцем яблоками Хуаню, какой был обильный улов у рыбаков поселка Аоцзяо на острове Дуншань. "Восточная улыбка" в гротах Майцзишань сохраняется в течение тысячелетий, вежливость и уступчивость как семейные ценности Переулка Лючисян передаются из поколения в поколение. На улице Древней культуры в Тяньцзине всегда бродят толпами туристы, жители многонационального микрорайона в Иньчуане едины как одна семья. Волнующие людей вопросы о трудоустройстве, повышении доходов, медицинском страховании для малообеспеченных взрослых и детей, образовании и здравоохранении - это все моя первоочередная забота. Уходящий год запоминается повышением базовой пенсии, снижением ставки по ипотеке, удобством в получении медпомощи за счет прямых расчетов между местными бюджетами, кампанией "трейд-ин". Словом, этот год для всех нас богат на новые достижения и впечатления.
В Париже наши спортсмены с доблестью и отвагой добились наилучших результатов за всю историю своего участия в Олимпийских играх за рубежом, убедительно показали насколько бодро и уверенно выросло молодое поколение. По случаю 75-й годовщины Военно-морских сил и Военно-воздушных сил НОАК боевой дух и облик народной армии вызвал всеобщее восхищение. Перед лицом наводнения, тайфуна и других стихийных бедствий сотни членов Компартии бросались строить самую крепкую защиту. Ради мечты упорно работают миллионы трудящихся, строителей, предпринимателей. Слава принадлежит тем, кому вручены мной государственные ордены и награды, она принадлежит и всем, кто трудится с полной отдачей на своем посту.
Во времена больших перемен и потрясений Китай, будучи ответственной мировой державой, прилагает большие усилия к реформированию системы глобального управления, укрепляет солидарность и взаимодействие стран Глобального Юга, способствует высококачественному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь". За этот год мы не только успешно приняли пекинский саммит Форума китайско-африканского сотрудничества, но и выступили со своими конструктивными инициативами на площадках ШОС, БРИКС, АТЭС, Группы двадцати, а также других двусторонних и многосторонних форматов, внесли тем самым значительный вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире.
Торжественно отмечая 75-летие образования КНР, мы с трепетом в душе оглянулись на пройденный огромный путь и колоссальные изменения в любимой нашей стране. Китайская цивилизация характеризуется родством поколений на протяжении более чем пятитысячелетия, ведь слово "Центральное государство", первое упоминание о котором обнаружено в надписях на дне древнего бронзового сосуда Хэцзунь, бесконечным эхом отзывается в сердцах сынов и дочерей Отчизны. Успешно состоявшийся третий пленум ЦК КПК 20-го созыва сыграл вдохновляющую прелюдию к дальнейшему всестороннему углублению китайских реформ. На полных парусах мчится корабль "реформ и открытости", впереди самое светлое будущее китайской модернизации.
Всесторонне выполняя 14-й пятилетний план в 2025 году, будем инициативно и эффективно проводить политику с прицелом на высококачественное развитие, обеспечение технологического суверенитета и сохранение благоприятной динамики социально-экономического развития. Все имеющиеся вызовы, будь то складывающиеся обстоятельства вокруг функционирования экономики, непредсказуемость внешней конъюнктуры либо сложности в трансформации производственных мощностей, нам точно удастся их преодолеть своим трудом. Как жизнь учит, пройденное испытание делает нас сильнее, важно оставаться уверенным в себе.
В жизни страны и делах государства нет ничего более значимого, чем счастье народа. Качественное образование для детей, хороший уход за пожилыми людьми, самые широкие возможности для самореализации молодежи - в этих самых простых желаниях кроется самое пламенное устремление человека к счастливой жизни. Давайте вместе трудиться над повышением уровня социального строительства и управления, чтобы люди всегда жили в мире и согласии, чтобы основные нужды каждого были удовлетворены, чтобы у нас царила атмосфера душевной радости и теплоты.
Совсем недавно я вновь посещал Аомэнь в честь 25-й годовщины его возвращения в лоно Родины, достижения в развитии САР всех восхищают. Будем и впредь непоколебимо придерживаться курса "одна страна - две системы" в интересах долгосрочного процветания и стабильности Сянгана и Аомэня. Соотечественники по оба берега Тайваньского пролива - это одна семья, это кровные связи, которые разорвать невозможно, а воссоединение Китая исторически неизбежно и помешать этому не сможет никто!
В современном мире, где стремительно происходят кардинальные перемены, только великодушие может помочь преодолеть конфликты и сплотить человечество ради общего будущего. Китай готов объединить усилия со всеми странами в деле развития дружбы, сотрудничества, межцивилизационного обмена во имя единой судьбы человечества на общее благо планеты.
Путь к цели не будет далек, было бы стремление в сердце. Терпение и труд все перетрут. В новом походе китайской модернизации каждый из нас играет свою незаменимую роль, крайне важен любой вклад абсолютно каждого, ведь каждый луч создает свой блеск!
По всей стране царит праздничная атмосфера, в каждом доме горит новогодний огонек. Загадывая желания на наступающий Новый год, будем вместе желать нашей Родине процветания, благополучия и могущества! Пусть сбудутся все ваши мечты! Желаю вам счастья, радости и всего самого доброго!
28.12.2024, 22:05 80426
Иностранные студенты рассказали об учебе в Китайском Нефтяном университете
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
29.01.2025, 08:41Информационную систему по водным ресурсам разработают до конца года в Казахстане 29.01.2025, 10:1511346АЗРК проводит расследование в отношении АНПЗ 29.01.2025, 09:1010476В Казахстане изменят правила финансирования проектов из Нацфонда 29.01.2025, 10:359301Реестр оказывающих специальные социальные услуги специалистов внедрен в Казахстане 29.01.2025, 10:506686В Алматы частично ограничат дорожное движение 24.01.2025, 14:00186456В работе еGov.kz и сайтов госорганов произошел сбой из-за технических неполадок 23.01.2025, 18:56184071В Павлодарской области полностью сгорела школа 24.01.2025, 11:21179036В Алматы загорелось здание завода 23.01.2025, 15:52172071На птицефабрике в ЗКО от пастереллеза погибли 126 тысяч цыплят 25.01.2025, 12:16166731Пожар и взрыв произошли на нефтебазе в Жезказгане: пострадали четыре человека 03.01.2025, 07:20566641Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 01.01.2025, 15:15294981В новом году в Казахстане внедрят механизм "социального кошелька" 02.01.2025, 10:54291711Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году 31.12.2024, 18:54291466Все пострадавшие в авиакатастрофе близ Актау иностранцы доставлены на родину 02.01.2025, 09:34289091Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в четверг в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?