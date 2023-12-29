28.12.2023, 09:46 3791
Китайцы готовятся к встрече Нового года
Фото: Depositphotos
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Новый год в Китае встречают дважды. Первый раз - первого января - отмечают Юань-дань, что переводится как "первый день в году". Второй раз в Поднебесной празднуют по лунному календарю - Китайский Новый год, или "Праздник Весны", сообщает издание "Большая Азия".
В 2024 году он выпадает на 10 февраля. Отмечают его значительно масштабнее, чем Юань-дань. Тем не менее 1 января для китайцев тоже важная дата. Она символизирует прощание с прошлым и начало нового этапа.
В уходящем году я сдавала вступительный экзамен в аспирантуру и, к сожалению, не сдала. Зато устроилась на работу в банк. И теперь у меня стабильная работа в моей любимой сфере. В новом году надеюсь получить повышение и прибавку к зарплате", - рассказывает жительница Китая.
Традиционно Новый год в Китае считается семейным праздником. Поэтому, где бы его ни отмечать - главное вместе с самыми близкими людьми.
В этот раз у жителей Китая три выходных дня - с 30 декабря по 1 января. А значит, можно отправиться в небольшое путешествие.
Сервисы по бронированию билетов фиксируют резкий рост спроса на поездки всеми видами транспорта как внутри страны, так и за ее пределы.
По данным на середину декабря, общий объем заказанных билетов на поездки внутри страны в новогодние праздники увеличился более чем в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число забронированных туров за границу выросло почти в пять раз. Самые популярные направления - Япония, Таиланд, Южная Корея, Сингапур и Австралия", - поделилась Ван Имин, директор по связям с общественностью компании по бронированию билетов.
Среди самых популярных занятий в праздники - как традиционно зимние виды развлечений, катание на лыжах и сноубордах, так и всесезонные кино, выставки и концерты. Посетители этой экспозиции смогут увидеть более двухсот сорока экспонатов, связанных с символом следующего года.
Я родился в год Дракона. Дракон - символ китайской нации с древних времен, он приносит благополучие, удачу и счастье", - сообщил У Сяодун, посетитель выставки.
Дракон - единственное несуществующее животное среди китайских символов года, но в национальной культуре он считается главой всех зверей. Поэтому китайцы верят, что наступающий год Дракона будет счастливым годом.
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26.12.2023, 18:39 7686
Казахстан и Китай: в 2024 год с новыми предложениями сотрудничества
Фото: Depositphotos
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К концу ноября уходящего года стало известно, что с начала 2023-го товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос почти на 25%. Эта цифра воодушевила деловые круги двух стран. Уверенность в двустороннем сотрудничестве также укрепили слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
25 декабря в Санкт-Петербурге лидер Казахстана, выступая на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, предложил рассмотреть возможность сопряжения "Цифровой повестки ЕАЭС" и китайской инициативы "Цифровой шелковый путь". По мнению Токаева, построение усовершенствованной модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие экономик стран евразийского пространства.
Пока новое предложение президента ждет отклик от стран-партнеров, новый проект, который улучшит инфраструктурную взаимосвязанность Казахстана и Китая, уже реализуется.
Совсем недавно в Абайской области началось строительство новой железнодорожной линии Бахты - Аягоз. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты - Чугучак (Тачэн).
Железнодорожная перевозка важна и для Казахстана, и для Китая. Как отметил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, в 2022 году по железным дорогам страны был перевезен максимальный за 30 лет независимости объем грузов, который составил 245 млрд тонно-километров. За последние пять лет объем транзитных контейнерных перевозок вырос в 3,2 раза.
С китайской стороны за первые 11 месяцев этого года объем торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района со странами Центральной Азии увеличился на 53,4%. Этот показатель был озвучен в Урумчийской таможни.
Как отмечают СМИ КНР, объем торговли Синьцзяна с Казахстаном увеличился на более чем 70%. С начала этого года объем железнодорожных перевозок в Синьцзяне превысил 200 млн тонн. На первую неделю декабря этого года КПП Алашанькоу обработал 6260 грузовых поездов, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а КПП Хоргос - 7268 поездов, что больше на 10%.
В середине октября президент Токаев в рамках официального визита в Китай прибыл в Урумчи и провел встречу с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуем.
Как отметил лидер РК, установлены связи между четырьмя приграничными областями Казахстана и Синьцзяном, доля СУАР превышает 40% от общего объема торговли между Казахстаном и Китаем, при этом товарооборот РК с Синьцзяном за полгода вырос на 87% и составил 8,5 млрд долларов.
Мы рассчитываем на увеличение потока туристов из Китая в Казахстан. В то же время следующий год объявлен Годом казахского туризма в Китае. Мы будем поощрять выезд казахских туристов в вашу страну", - отметил президент.
Кроме того, 10 ноября 2023 года вступило в силу соглашение между правительствами Китая и Казахстана об освобождении от визовых требований, и первые пассажиры, прибывшие на КПП "Хоргос", были торжественно поприветствованы.
Замминистра туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев прогнозировал, что с введением взаимного безвизового режима и в связи с планами по проведению Года казахстанского туризма в Китае в 2024 году будет замечена активность туристского рынка двух стран. Комитет гражданской авиации Минтранспорта РК уже сообщил, что с 23 января 2024 года планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы - Пекин с частотой 3 рейса в неделю.
В свою очередь Ма Синжуй на встрече с президентом Токаевым отметил, что Китай будет дальше углублять торгово-экономическое сотрудничество, делая акцент на такие сферы, как сельское хозяйство, трансграничная торговля, энергетика.
Менее чем через неделю наступит новый, 2024-й год. Мы уверены, что будет написана новая страница казахстанско-китайского сотрудничества", - пишут китайские СМИ.
Источник: по материалам СМИ КНР
15.12.2023, 16:52 23691
Документальный фильм "Казахи Синьцзяна"
Фото: Скрин с видео
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12.12.2023, 20:24 29436
Ручное изготовление обуви в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
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В районе Казанчи города Кульджа в Синьцзяне много мастеров ручного труда, сообщает информационная компания "Урумчи".
Аблимит Мажит владеет обувным магазином в Казанчи и он из третьего поколения мастеров по изготовлению обуви в своей семье. Он занимается ручным изготовлением обуви уже 50 лет.
Мы изготавливаем кожаную обувь согласно запросам клиентов. Каждый этап производства должен быть выполнен с исключительной тщательностью. Многие люди носят одну пару обуви 4-5 лет. Мы не можем работать как завод - ручная работа по созданию обуви требует времени, и мы можем изготовить только одну пару в день", - рассказал Аблимит Мажит.
Создание обуви - это искусство, которое выдерживает одиночество. Независимо от того, режется ли кожа овец и коров или стежается иголкой и ниткой, Аблимит Мажит полностью погружается в каждый этап производства обуви.
Если вы посадите цветок и подождете, пока он расцветет, вы насладитесь его ароматом. Точно так же, когда мы заканчиваем создание пары обуви и клиент с радостью уходит в ней, мы чувствуем истинное удовлетворение", - поделился Аблимит Мажит.
12.12.2023, 11:15 30226
Восхитительное зрелище после снегопада на Памире
Фото: информационная компания Урумчи
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Первый снегопад в этом году на высокогорье Памира в пределах Кызылсу-Кыргызского автономного округа в китайском Синьцзяне, сообщает информационная компания "Урумчи".
Белые бескрайние облака, вода в озере у подножия гор, словно ясное зеркало, среди волнистых облаков в горах, сиреневый туман, восхитительная красота.
11.12.2023, 11:00 31521
Народные песни татар в китайском Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
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Это татарская народная песня "Алма-Ата", передающаяся через поколения в китайском Синьцзяне, сообщает информационная компания "Урумчи".
Татарский артист из Или-Казахского автономного округа Латип Хасан участвует в различных праздничных мероприятиях, исполняя эту песню.
Татарские народные песни, как правило, выражают богатый внутренний мир исполнителя, многие из них посвящены любви молодых мужчин и женщин.
Татарские народные песни часто представлены лирическими, нежными образами, отличаются метафоричностью и красивым музыкальным стилем.
Алма-Ата" - это татарская народная песня, которую часто поют татары во время собраний. Эта песня часто исполнялась нашими родителями в нашем детстве, поэтому мы запомнили ее и теперь часто поем ее сами. Наши дети тоже присоединяются к пению этой песни", - говорит Латип Хасан.
10.12.2023, 07:55 32426
"Мелодии Синьцзяна". Синьцзянская опера в Или
Фото: информационная компания Урумчи
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Синьцзянская оперу обычно называют "мелодии Синьцзяна", основана она на традиционных оперных жанрах провинций Шэньси, Ганьсу, Цинхай и других, сообщает информационная компания "Урумчи".
Путем слияния музыкального искусства различных народов Синьцзяна был постепенно сформирован и усовершенствован этот местный стиль оперы. Богатые мелодии - основная черта синьцзянской оперы. К настоящему времени было разработано 36 больших тональностей и 72 малые тональности.
Разнообразные мелодии способны выразить богатую повседневную жизнь трудящихся людей. Форма представления синьцзянской оперы очень гибкая, часто один человек исполняет несколько ролей.
В поселке Луцаогоу уезда Хочэн Или-Казахского автономного округа при упоминании о пении синьцзянской оперы местные жители вспоминают Ян Бинжэн.
В музыкальных нотах синьцзянской оперы представлено многообразие, основное содержание - это местная культура. Мы развиваем различные музыкальные инструменты, у нас есть 8-9 видов инструментов, включая и современные. В творчестве мы продолжаем исследовать традиционные темы. Я надеюсь, что в будущем к нам присоединится много молодых людей, чтобы передать и развивать синьцзянскую оперу", - рассказал наследник синьцзянской оперы уезда Хочэн Ян Бинжэн.
09.12.2023, 18:41 34651
Искусство по обработке железа в районе Казанчи в Кульдже
Фото: информационная компания Урумчи
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Если вернуться на 30 лет назад, то в каждом доме Или-Казахского автономного округа СУАР КНР часто можно было увидеть серебристо-белую жестяную посуду, сообщает информационная компания "Урумчи".
В районе Казанчи в Кульдже жестяные миски, жестяные лопаты, жестяные ведра, изготовленные Турханом Турсуном, сверкают на солнце. Это слава мастера, работающего более 50 лет.
В настоящее время много пластиковой посуды, меньше из железа, но та, что из железа, менее подвержена появлению запахов и прочная в любое время года", - рассказал Турхан Турсун.
Турхан Турсун проявил интерес к изготовлению посуды с 15 лет. С 18 лет он начал обучение у мастера, начинал с изготовления заклепок и шайб. Через три года обучения он стал самостоятельным мастером, способным создавать жестяные изделия.
Даже после начала своей трудовой карьеры Турхан Турсун не отказывался от этого искусства, регулярно занимаясь изготовлением жестяных изделий в свободное время. Десять лет назад, после выхода на пенсию, он начал вести свою собственную мастерскую по обработке жести. Каждый день мастер с удовольствием выполняет заказы своих соседей и наслаждается своей работой.
Сейчас больше всего я делаю копилки и маленькие ведерки. Я хочу продолжать заниматься этим ремеслом. Эти жестяные изделия для меня как мои дети, потому что многие люди не знают, как именно они создаются, через какие этапы проходят. Если где-то что-то не отшлифовано хорошо, у меня неспокойно в душе. Когда я заканчиваю работу, я очень радуюсь и чувствую удовлетворение, глядя на свои собственные творения", - рассказал Турхан Турсун.
09.12.2023, 10:50 35616
Баночная терапия народности сибо
Фото: информационная компания Урумчи
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Багуань (баночная терапия) - один из самых эффективных методов лечения в традиционной китайской медицине с более чем несколькими тысячами лет истории в Китае, сообщает информационная компания "Урумчи".
Как часть китайской медицины, методика баночной терапии у народности сибо является нематериальным культурным наследием, созданным в ходе долгих периодов охоты и ведения сельского хозяйства.
Ба Сяофэн - третье поколение представителей семьи Ба, занимающейся баночной терапией в Чапчал-Сибосском автономном уезде. В детстве Ба Сяофэн столкнулся с частичной утратой зрения из-за болезни, но, углубившись в изучение методов лечения народности сибо на протяжении многих лет, он унаследовал и развил уникальные методы баночной терапии народности сибо, став представителем на уровне автономного округа в качестве носителя нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо.
Климатические условия способствовали появлению наших банок. У банок имеется большое отверстие, и поскольку сибо - это народ, занимающийся охотой и рыболовством, после возвращения с охоты или рыбалки перед сном на горячей печи банку ставят на тело. Это позволяет избавиться от сырости и холода. На следующее утро все возвращается к нормальному состоянию", - сказал наследник нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо на уровни СУАР Ба Сяофэн.
Традиционная методика баночной терапии проста и легкодоступна. Инструменты удобны для переноски и могут использоваться в любое время и в любом месте. Поэтому она широко распространена в народной практике сибо и тесно связана с повседневной жизнью людей.
Уникальные традиционные методы сибо в медицине эффективны при лечении обычных заболеваний, таких как простуда, кашель, поясничная боль, боли в животе, рвота, понос, острые кишечные инфекции, простудные заболевания и др.
Наследник нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо на уровни СУАР Ба Сяофэн: "Сейчас наша молодежь не очень глубоко понимает (баночную терапию), и у меня есть обязанность передать традиционную народную медицину сибо.
Я также надеюсь, что больше молодых людей присоединятся к моей медицинской команде, чтобы освоить традиционную народную медицину, которую передали нам предки".
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