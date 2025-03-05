Логистический центр Казахстана в Сиане за 2024 год обработал свыше 150 тысяч тонн грузов

Фото: Сотрудники ангольского подразделения международной компании разведки и добычи Sinopec участвуют в посадке мангровых деревьев в прибрежной зоне Анголы. Фотоматериал/Чжао Сюйчи

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Сегодня новая концепция развития Китая, основанная на инновациях, координации, экологичных подходах, открытости и совместном использовании, становится востребованным международным общественным благом, сообщает газета "Жэньминь жибао".





В прошлом году город Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай), инновационный центр страны, посетили более десяти глав иностранных государств и правительств, проявивших интерес к местным технологическим компаниям. Уезд Аньцзи (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай), где председатель КНР Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в 2005 году высказал суждение "Изумрудные воды и зеленые горы - это бесценное сокровище", был признан ООН "Очаровательным городом с богатым биоразнообразием". На участие в образовательных программах по вопросам развития, организуемых Китаем, активно подают заявки представители многих развивающихся государств.





Почему другие страны проявляют столь большой интерес к китайскому опыту? Ответ кроется в том, что Китай избрал принципиально иной путь модернизации, отличный от западного, продемонстрировав миру альтернативную модель развития.





Китай вывел из нищеты 800 млн человек, показав многим странам возможность кардинального изменения ситуации с бедностью. Масштабное строительство канала Пинлу в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай) вызвало восхищение иностранных пользователей Сети, назвавших его "проектом из области научной фантастики". Китайские электромобили завоевывают признание по всему миру, системы электронных платежей получают международное распространение, а искусственный интеллект DeepSeek демонстрирует "восточное чудо" - многие страны признают, что "будущее уже наступило".





Африканские студенты проходят обучение в сфере электронной коммерции в торговой компании города Иу провинции Чжэцзян (Юго-Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Люй Бинь





Насколько применима новая концепция развития Китая в других государствах?





Практика показывает немало успешных примеров. Одна из лаосских деревень, взяв за образец китайскую деревню Шибадун в провинции Хунань (Центральный Китай), создает модель устойчивого развития сельских районов. Узбекистан внедряет китайский опыт борьбы с бедностью во всех областях и городах, что содействует ежегодному сокращению числа малоимущих. Руанда адаптирует опыт Китая в сфере электронной коммерции для стимулирования экономического роста.





Китайский опыт, учитывающий национальную специфику, находит как эмоциональный отклик, так и практическое применение в развивающихся странах. Президент Перу Дина Болуарте отметила: "Китай научил нас, что нет ничего невозможного".





В последние годы множество инфраструктурных проектов принесли ощутимую пользу населению разных стран. В их числе железная дорога Момбаса-Найроби, автомагистраль Пномпень-Сиануквиль, международный аэропорт имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе Нигерии и порт Чанкай в Перу. Эти сооружения также демонстрируют активное участие Китая в глобальном развитии и практическое воплощение новой концепции развития.





Для достижения благосостояния в первую очередь нужно построить дороги - это китайский опыт развития, сформировавшийся в ходе политики реформ и открытости и проверенный в борьбе с бедностью. Теперь данный принцип распространяется по миру в рамках высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь", становясь эффективным ориентиром для развивающихся государств в преодолении бедности и повышении уровня жизни населения.





Посещая Китай, многие зарубежные политические лидеры и государственные деятели находят в своем плотном графике время для поездок в сельскую местность, стремясь глубже понять китайский опыт развития. По возвращении они изучают труды Си Цзиньпина "О государственном управлении", сборники его высказываний о преодолении бедности, книгу "Избавление от бедности", рассматривая их как практическое руководство с учетом особенностей своих стран.





12.12.2024. В городе Циньчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай) ведется строительство транспортного узла Циши на канале Пинлу. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Лю Чжэн





Возможно ли, чтобы концепция развития одной страны стала международным общественным благом?





Традиционно под международными общественными благами понимаются механизмы и действия, требующие международной координации в сфере глобальной безопасности, экономической стабильности, защиты окружающей среды и направленные на благо многих стран или всего мирового сообщества - например, миротворческие операции ООН и Парижское соглашение по климату. Однако это узкое понимание. Концепции, имеющие универсальную ценность, также способствуют достижению международного консенсуса по общественно значимым вопросам и стимулируют глобальное сотрудничество и развитие.





В последние годы китайские идеи и инициативы, такие как концепция сообщества единой судьбы человечества, инициатива "Один пояс, один путь", три глобальные инициативы (а именно инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации), концепция развития с приоритетом интересов народа, идеи устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества, получили широкое распространение. Они не только определяют траекторию развития самого Китая, но и обогащают международное сообщество ценным опытом. Как в теоретическом, так и в практическом плане эти концепции и инициативы обладают характеристиками международных общественных благ.





Китай готов делиться успешным опытом развития со всеми странами для достижения общего процветания. Сегодня лишь около 1 млрд человек живут в условиях современности, а более 700 млн по-прежнему сталкиваются с проблемой голода. Китай убежден, что подлинное развитие возможно только при совместном прогрессе всех стран, когда более развитые государства помогают временно отстающим. Только увеличивая общий потенциал развития, можно достичь ситуации, выгодной для всех участников.





Таким образом, закономерно, что новые концепции развития КНР получают все большее признание в мире, особенно среди развивающихся стран, находят практическое применение и становятся востребованным международным общественным благом.





Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Гун Мин