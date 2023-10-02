01.10.2023, 13:12 15141
Магистраль Европа - Западный Китай соединит порт Ляньюньган и Санкт-Петербург
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная транспортная магистраль Европа - Западный Китай соединит китайский порт Ляньюньган на Желтом море с российскими морскими воротами на Балтике - Санкт-Петербургом, передает корреспондент агентства.
Западная Европа - Западный Китай - транснациональный инфраструктурный проект и транспортный коридор, призванный укрепить связи между Европой и Азией.
Длина нового коридора составляет 8461 километр, 3425 километров из которых приходится на Китай, 2787 - на Казахстан и 2233 - на Россию.
Автомагистраль на территории Казахстана и Китая проходит через Актобе, Кызылорду, Шымкент, Тараз, Кордай, Алматы, Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу, Чжэнчжоу до города Ляньюньган на побережье Желтого моря.
Проект второго участка дороги Шымкент - Жамбыл находится на территории Жамбылской и Туркестанской областей и завершается примерно в 15 километрах от Шымкента. Сумма контракта составляет около 94,05 млн долларов США, срок выполнения работ - 24 месяца.
В рамках проекта предусмотрено строительство 11 мостов и 31 туннеля. Этот проект был реализован филиалом Sinohydro в Казахстане в сентябре 2016 года. Участок является важной частью международного транспортного коридора, который соединяет Западную Европу с Западным Китаем.
После завершения строительства магистрали расстояние между Китаем, Казахстаном и Россией значительно сократится. А значит, сократится время перевозок, повысится скорость и эффективность логистики, снизится нагрузка на иную транспортную инфраструктуру. Проект посодействует развитию торговых отношений между тремя странами.
новости по теме
01.10.2023, 16:19 12296
Журналисты посетили инвестиционные проекты инициативы "Один пояс - один путь"
Фото: teemetiy
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Представители казахстанских СМИ посетили объекты инициативы "Один пояс - один путь" в рамках пресс-тура, организованного посольством Китая в Республике Казахстан.
01.10.2023, 13:04 15566
Как китайский бизнес-подход спас стекольный завод в Кызылорде
Фото: Kazakhstan Today
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Кызылорда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители стекольного завода Orda Glass LTD в Кызылорде в рамках пресс-тура, организованного посольством Китая в Республике Казахстан, побеседовали с журналистами о перспективах развития производства стекла в стране, передает корреспондент агентства.
Мы сделали корректировки в технологическом проектировании, вложили средства для эксплуатации завода. В 2022 году завод уже завершил строительство и вводился в эксплуатацию. Если бы не китайская компания, завод бы еще стоял", - рассказал административный директор предприятия Джао Лиенсуй.
Завод является дочерней компанией холдинга China National Glass, которая стопроцентно владеет кызылординским предприятием, инвестиционным проектом инициативы "Один пояс - один путь".
До 2017 года, до приобретения завода китайскими партнерами, производство в полном объеме находилось на остановке. Были конфликты между бывшими акционерами, скандальный арест бывшего министра нацэкономики Казахстана по факту неоднократного получения взяток, в том числе 2 млн долларов за покровительство одной из компаний, участвовавшей в строительстве стеклозавода. Предприятие было на грани банкротства, так как был большой объем долгов перед поставщиками. Сейчас все долги уже покрыты.
Можно сказать, что мы как акционеры вложили в этот завод в 2-3 раза больше, чем куда-либо. До приобретения нами этого завода государством было вложено около 50 млн долларов США. После завершения строительства мы вернули эту сумму государству. Успешный ввод завода в эксплуатацию - самый большой вклад для Кызылординской области", - добавил директор завода.
Первый запуск завода был произведен 9 октября в 2022 году. Компания является первой по производству листового стекла в Казахстане.
На заводе работают 377 человек, 107 из которых - граждане Китая. На сегодня запущена программа, по которой казахстанцев за три года обучают технологии производства и продвигают по карьерному росту до руководящих должностей. Для повышения квалификации сотрудников будут отправлять в Китай.
Если свет отключат, местные рабочие не знают, что делать. К примеру, недавно на 40 минут отключили свет, это стало убытком в 250 млн тенге из-за того, что сотрудники не знали, что именно нужно делать. Для точного понимания принципа производства необходимо минимум три года обучения", - объяснил директор завода.
Средняя зарплата сотрудников предприятия выше среднего показателя в Кызылординской области - 300 тысяч тенге.
Планируется сокращать китайских сотрудников. К 2025 году планируем оставить около 50 китайцев на рабочих местах. Их семьи в Китае, они хотят работать там. Здесь у них зарплата, соответственно, выше, это тоже сказывается на себестоимости продукции", - поделился планами руководитель.
Холдинг CNG занимает третье место по выпуску стекольной продукции в Китае. Производство превышает весь общий объем российского производителя. Выпуск стекла превышает и спрос Казахстана, поэтому 30 процентов готовой продукции экспортируется в Узбекистан, Таджикистан и Россию.
В планах - производство стекла для панелей солнечных станций. Такое стекло выпускается только в Китае, но если его начнут изготавливать в Казахстане, то возможен экспорт в Европу. Также в следующем году планируется производство энергосберегающего стекла Low-e и цветного стекла. В этой перспективе в предприятие планируется инвестировать еще 15 млн долларов.
Каждый день завод выпускает 500 тонн листового стекла толщиной от 3,5 до 12 миллиметров. Мощнейшее шведское, итальянское, немецкое, турецкое и японское оборудование потребляет 1,800 тысячи кВт в час.
Температура в цехах поднимается до 45 градусов. При этом рабочий труд здесь минимизирован. Человеку достаточно контролировать работу машин и управлять установками.
По ГОСТу продукция соответствует всем требованиям. Каждое стекольное полотно тщательно проверяется на прочность.
30.09.2023, 22:40 20021
В Жамбылской области установят 21 мощную ветротурбину
Фото: Kazakhstan Today
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Тараз. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области, в городе Жанатас планируется установить 21 мощную и современную ветротурбину до конца 2023 года, передает корреспондент агентства.
Корпорация SPIC, развивающая возобновляемые источники энергии, сообщила о введении в эксплуатацию второй очереди ветротурбин в Жанатасе до конца этого года.
Сейчас ветроэлектростанция в Жанатасе насчитывает 40 ветротурбин общей установленной мощностью 100 МВт. Каждая из них вырабатывает 2,5 МВт. Мощность новых ветротурбин составит 4,8 МВт, их будет 21. Тогда общая мощность ВЭС с новыми объектами увеличится вдвое.
Встреча журналистов с сотрудниками Жанатасской ветроэлектростанции прошла в рамках пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК. Представителям СМИ рассказали о развитии возобновляемых источников энергии в Казахстане.
Первая партия ветротурбин в Жанатасе была подключена к сетям в сентябре 2020 года. Полный ввод в эксплуатацию произвели в июне 2021 года. На сегодня средняя ежедневная выработка составляет 1 млн кВт в час, вся энергия поступает в сети АО "KEGOC", - сообщил главный специалист ВЭС Ильяс Нусыров.
По его словам, в проект было вложено 150 млн долларов США. Ветротурбины Жанатасской ВЭС являются самыми крупными и современными во всем Казахстане. Все башни, лопасти и генераторы, которые составляют станцию, доставлялись из Китая сухопутным путем. В строительстве принимали участие китайские, казахстанские и российские специалисты.
В Казахстан мы приехали в 2018 году для развития ВИЭ. В 2019 году наша электростанция была крупнейшей в Центральной Азии. В момент строительства мы подготовили большое количество специалистов в сфере строительства ВЭС, это тоже положительно сказалось на развитии этой отрасли в Казахстане", - рассказал главный инженер ВЭС Чжан Лян.
Он подчеркнул, что мощность энергии, которую вырабатывают все ВЭС корпорации, составляет 400 МВт, так как в Акмолинской области, близ Астаны расположена ветроэлектростанция мощностью 206 МВт.
В Казахстане очень правильно развивать ВИЭ, потому что у нас ветровые и солнечные ресурсы очень хорошие. Некоторые земли для ведения фермерского хозяйства непригодны, но для развития ВИЭ подходят в самый раз", - отметил главный специалист ветроэлектростанции.
Корпорация SPIC стремится развивать в Казахстане не только ВЭС, но и другие виды возобновляемых источников энергии, создавать новые рабочие места и развивать производство интеллектуального оборудования.
Мы являемся государственной корпорацией. Все виды электростанций у нас имеются. По мощности солнечных электростанций мы занимаем первое место в мире, по мощности ветровых станций - второе", - добавил главный инженер ВЭС.
Сейчас на ветроэлектростанции работает 31 человек, из них 6 китайский граждан. Иногородним сотрудникам предоставляют комнату в общежитии, в здании офиса оборудован тренажерный зал, комнаты для отдыха. Зарплаты здесь выше среднего в Жанатасе - минимальная оплата труда 300 тыс. тенге.
На предприятии кадры подготавливают самостоятельно, стажеру необходимо знать принцип работы ветротурбин, основного оборудования и характеристики элементов ВЭС.
Корпорация развивает не только энергетический потенциал в Казахстане, но и улучшает социальную сферу - участвует в строительстве городской и сельской инфраструктуры, проводит день открытых дверей для ознакомления населения с альтернативной электроэнергией.
Мы специализируемся на электроэнергии. Недавно подписали меморандум о строительстве электростанции мощностью 1 ГВт с накопителем. Так как мы госкорпорация, в рамках "Пояса и пути" и международного сотрудничества, будем развивать чистую электроэнергию и производство ветротурбин в Казахстане", - заключил главный инженер предприятия.
По его мнению, Казахстану отлично подошел бы усовершенствованный вид электростанции ВИЭ+, то есть параллельное внедрение развития другой сферы. К примеру, установка солнечной панели на ферме, где разводят рыбу. Так модернизация объектов ВИЭ полностью изменит жизнь казахстанцев.
30.09.2023, 21:31 20476
Журналистам рассказали, как развивается производство масличных культур в СКО Эксклюзив КТ
Фото: Kazakhstan Today
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Петропавловск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Журналисты ведущих СМИ Республики Казахстан посетили предприятие по производству и переработке масличных культур "Тайынша-Май" в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
В рамках пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК представителям СМИ рассказали и показали, как устроен парк по переработке сельскохозяйственной продукции китайской корпорации "Ай Цзюй". В составе парка завод по производству масличных культур "Тайынша-Май", мукомольный и комбикормовый завод и логистический центр по переработке и перевозке зерна и масла на зернохранилище "MEMOLUX". Директор предприятия Фан Лунфей лично провел журналистов по основным объектам парка.
На первом производственном этапе, на заводе "Тайынша-Май" изготавливают такие сорта масел, как подсолнечное, льняное, рапсовое (нерафинированное). Все масла экспортируются в Китай, там же продукт проходит этап рафинирования и расфасовки по упаковкам.
Также на основе казахстанского рапса производят жмых, который впоследствии перерабатывает комбикормовый завод. При возникновении спроса на жмых у местных фермеров, его продают в Казахстане.
Большую часть сырья поставляют казахстанские фермерские хозяйства. Причем, если у фермеров недостаточно средств для выращивания зерна, то предприятие поддерживает поставщиков финансово.
Производимая мука тоже экспортируется в Китай, сотрудничество по переработке пшеницы осуществляется с компаниями "Саламат" и "Пионер" в Костанае, в городах Алашанькоу и Сиань.
С прошлого года предприятие отправило в Китай 28 тыс. тонн муки и 40 тыс. тонн масла. Цена рапсового нерафинированного масла, которое пользуется наибольшим спросом, составляет 950 долларов США за тонну. В сутки предприятие перерабатывает около 600 тонн рапса. Годовая мощность завода - 310 тыс. тонн
На заводе работает 110 человек, 10 из которых китайские инженеры, остальные - местные жители близлежащих сел.
Журналисты поинтересовались у одного из рабочих, устраивает ли его оплата и условия труда на заводе.
Я здесь работаю шестой год. Условия труда нормальные. Работа в основном сезонная. Например, уборка закончилась - нам завезли рапс, мы работаем с середины октября до марта. В остальное время занимаемся очисткой и ремонтом заводских помещений", - рассказал бригадир прессовочного завода Руслан Тлепбергенов.
По его словам, оклад рабочих составляет 120 тыс. тенге, но непосредственно в период переработки зерна сотрудники получают 250 тыс. тенге. При этом хорошее оборудование из Китая позволило почти полностью автоматизировать производство.
Вторым этапом на предприятии является зерновое и мукомольное производство.
Логистический центр по переработке и перевозке зерна и масла MEMOLUX включает в себя строительство комбикормового завода мощностью 300 тыс. тонн в год, мукомольного завода годовой мощностью 100 тыс. тонн и отгрузку и перевозку насыпного сырья мощностью 300 тыс. тонн.
После полного завершения строительства центр достигнет отметки в 1 млн тонн отгрузок в год и станет крупнейшим центром логистики и переработки зерна в Северо-Казахстанской области.
Наше качество для Китая проходит стопроцентно. Будь оно в сырье или в переработанном виде. У нас любое зерно стопроцентно без ГМО, поэтому китайцы делают упор именно на казахстанское сырье, так как это экологически чистый продукт", - сообщила замдиректора по производству Алия Сулейменова.
Парк был построен на 2 железнодорожных путях. Продукция отправляется в Китай экспрессом, следующим по направлению Китай - Европа.
К концу года инвестиции корпорации "Сиань Ай Цзюй" в основной капитал в Казахстане достигнут 50 миллионов долларов США. Кроме того, планируется общий объем инвестиций в размере 200 миллионов долларов, которые будут охватывать пять основных секторов: производство зерна и масла, хранение и переработка пищевых продуктов; разведение и сегментация говядины и баранины; сельскохозяйственное оборудование, техника, объекты поддержки сельскохозяйственной техники; услуги промышленных технологий; туризм и китайско-казахстанский товарный выставочный зал.
Предприятие приветствует размещение заводов из Китая и Казахстана в парке для формирования кластера, способного отправлять больше казахстанской продукции в Китай, развивая экономический и торговый обмен между странами.
30.09.2023, 20:30 20801
Шымкентский НПЗ готовится к расширению
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство Шымкентского нефтеперерабатывающего завода "PetroKazakhstan" сообщило, на каком этапе проекта расширения находится предприятие, передает корреспондент агентства.
На данный момент проект предстоящего расширения находится на стадии изучения. В этом году в мае завершилась подготовка предТЭО, отчет уже готов", - рассказал журналистам первый вице-президент предприятия Цзян Жиюань.
По его словам, вопрос расширения Шымкентского НПЗ находится на особом контроле. Казахстанская и Китайская стороны уже подтвердили, что этому проекту есть место быть.
Учитывая дефицит нефтепродуктов, ожидаемый к 2030 году, который будет дальше расти, этот вопрос давно изучался. Настал момент расширения нефтеперерабатывающего завода, чтобы в дальнейшим обеспечить нефтепродуктами перспективы внутреннего рынка", - проинформировал журналистов технический директор Бахит Ерегенов.
Как он отметил, дефицит в два раза сократит возможность обеспечения рынка нефтепродуктами. Поэтому в дальнейшем основными направлениями производства будут дизельное и авиационное топливо, также будет развиваться нефтехимия. Бензин планируется выпускать в незначительном количестве.
Руководство нефтеперерабатывающего завода отвечали на вопросы журналистов в ходе пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК.
На вопросы СМИ о суммах финансирования проекта расширения пока не отвечают, так как направление и ряд технических установок еще не выбраны, но известно, что инвестировать будут материнские компании завода - "Казмунайгаз" и CNPC.
На сегодня мощность одного из трех нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана составляет 6 млн тонн в год. Завод обеспечивает рынок страны нефтепродуктами на 30-40 процентов. Экспортируется только топочный мазут, так как считается избытком.
Авиатопливом завод обеспечивает Казахстан на 6-7 процентов. Годовой объем производства составляет 350-400 тыс. тонн, при расширении это количество увеличится в два раза.
По качеству нефтепродуктов мы достигли экологических норм Евро-4 и Евро-5. В ближайшие годы, даже если учесть, что у нас за последний год увеличилось количество автомобилей, все равно на дорогах мы не почувствуем такого сильного запаха от загрязняющих среду выхлопных газов", - сказал заместитель главного инженера Чэн Вэй.
По словам руководителей, концентрация сероводорода не превышает норму, проверки проходят строго по графику.
На предприятии трудится 1822 человека, 39 из них - граждане Китая, работают в руководящем и техническом составе. На заводе отмечают, что количество китайских работников сокращается, так как молодые казахстанцы уже набирают должный опыт работы.
На сегодня средний возраст работников - 40 лет. В штат активно набирают молодежь, ведь в следующем году на пенсию выйдут порядка 40 человек.
Заводу требуются кадры по таким специальностям, как инженер-технолог, оператор технических установок, машинист технических установок, машинист технических компрессоров, электрик. Особенно ощущается дефицит инженеров КИП и АСУТП (контрольно-измерительных приборов и автоматизированной системы управления технологическим процессом).
Средняя заработная плата сотрудников составляет 570 тыс. тенге. Кроме этого, завод помогает детям из малоимущих семей, оплачивая обучение и обеспечивая жильем под минимальные 6 процентов.
Напомним, в апреле этого года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что Минэнерго нужно рассмотреть расширение Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением его мощности с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год. Вопрос возник из-за увеличения спроса на ГСМ в Казахстане.
23.09.2023, 09:00 29821
День образования КНР отметили в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось праздничное мероприятие по случаю 74-й годовщины со дня образования Китайской Народной Республики.
Торжественный вечер проходил в посольстве Китая, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РК Чжан Сяо и всех китайских коллег с важнейшим национальным праздником страны.
Благодаря кардинальным преобразованиям и реформам в политической и социально-экономической сферах, воле и стараниям руководства страны и всего китайского народа Китай достиг уверенного роста по всем направлениям социально-экономического развития. Нынешний Китай - значимый, авторитетный и ответственный участник процессов в мировой политике и экономике", - сказал Скляр в поздравлении.
Он с уверенностью отметил, что за годы независимости Казахстану удалось установить подлинно стратегические отношения с Китаем как в двустороннем, так и в многостороннем сотрудничестве.
За 31 год со дня установления дипломатических отношений, развивающихся в духе добрососедства, взаимного доверия и взаимной выгоды, отношения Казахстана и Китая эволюционировали до уровня вечного всестороннего стратегического партнерства.
Такой беспрецедентно высокий уровень достигнут прежде всего благодаря тесной кооперации сторон на политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.
Ярким примером эффективного взаимодействия также является наше торгово-экономическое сотрудничество. Сегодня Китай имеет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана. За прошлый год двусторонний товарооборот увеличился на 34,5% и превысил 24,2 млрд долларов США", - подчеркнул Роман Скляр.
Важным компонентом казахстанско-китайских отношений, отметил он, является партнерское взаимодействие на международной арене. Плодотворное сотрудничество в рамках ООН, ШОС, СВМДА, Центральная Азия - Китай и других многосторонних структур постоянно оказывает взаимную поддержку нашим странами.
В условиях резко меняющейся международной обстановки мы всегда гармонично выстраиваем взаимовыгодные отношения и находим точки соприкосновения по самым разным вопросам в интересах народов двух стран.
19.09.2023, 20:08 35601
Приморский город международного значения Ляньюньган строит путь новой модели "Одного пояса и одного пути"
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С 2013 по 2022 год перевозки контейнеров железнодорожным транспортом через Казахстан в рамках "Одного пояса, одного пути" выросли более чем в 20 раз и составили около 6,5 млн контейнеров.
Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган) с планировочной площадью 69,79 квадратного километра расположен в коридоре, соединяющем два крупных портовых района - Ляньюньган и Сювэй, и оснащен различными видами транспорта, такими как автомобильный, железнодорожный, речной и морской.
Основные функции парка:
- Превращение в торговый и логистический распределительный центр Центральной Азии и Тихоокеанского региона.
- Создание международной базы логистического сотрудничества, обслуживающей страны и регионы вдоль "Пояса и пути".
- Превращение в пилотную демонстрационную зону инновационного развития современной логистической отрасли.
18.09.2023, 18:35 38716
Ляньюньган способствует развитию грузоперевозок в рамках сотрудничества Восток - Запад
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Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган) с планировочной площадью 69,79 квадратного километра расположен в коридоре, соединяющем два крупных портовых района - Ляньюньган и Сювэй, и оснащен различными видами транспорта, такими как автомобильный, железнодорожный, речной и морской.
Парк примыкает к Национальной зоне экономического и технологического развития, Национальной демонстрационной зоне регионального сотрудничества Восток - Запад и новому городу Ляньюнь и является новым носителем для связанного развития порта, логистики, промышленности и города в Ляньюньгане. В национальном 13-м пятилетнем плане четко предлагается "построить Международный логистический парк ШОС".
Казахстане более 80% импортных повседневных потребительских товаров, продукции горнодобывающей промышленности и продовольствия, импортируемых транзитом из Китая, распределяются в порту Ляньюньган.
Как отметил вице-президент китайско-казахстанской международной логистической компании в городе Ляньюньган с казахстанской стороны Азиз Ескендиров, значение китайско-казахстанской логистической базы в Ляньюньгане нельзя просто измерить цифрами.
Ляньюньганская логистическая база не только играет очень важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции из Казахстана и Узбекистана, но и играет важную роль в автомобильной промышленности двух стран. Именно по этому логистическому каналу автозапчасти из Китая и Кореи отправляются в Центральную Азию и собираются на местных заводах", - проинформировал он.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?