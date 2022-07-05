КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: в Пекине журналисты приняли участие в мастер-классе по традиционной китайской живописи

Программа мастер-класса под руководством национального первоклассного художника Юй Данцина дала возможность молодым журналистам своими руками попробовать приобщиться к тайнам традиционного китайского декоративно-прикладного искусства - работе кистью и чернилами по "впитывающей" рисовой бумаге.
Нам дали в руки кисти, чернила и краску и показали, как нужно воспроизвести изображение, присущее китайскому традиционному рисунку, мы работали над изображением панды и цветущей ветви дерева. За кажущейся простотой обнаружилась тонкая и кропотливая работа, которая требует максимальной концентрации внимания, полного напряжения сил и способностей. Мы смогли оценить высочайшее мастерство китайской традиционной художественной школы и очень благодарны за удивительный урок, который погрузил нас в это необыкновенное искусство", - рассказали участники мастер-класса из Казахстана.
В ходе мастер-класса журналистам из разных стран рассказали об истории этого вида изобразительных искусств, уходящего в глубокую древность китайской традиционной культуры, а также о качестве применяемой в росписи рисовой бумаге, о том, каким образом получаются чернила и из чего изготавливаются кисти для росписи. По итогам мастер-класса каждый участник смог продемонстрировать свои работы и забрать с собой на память выполненные своей рукой рисунки в манере традиционной китайской живописи.
Для справки:
Юй Данцин "Национальный первоклассный художник" - ученик мастера У Зуорена и его жены, госпожи Сяо Шуфан, двух известных современных китайских художников. Изучала специфику и свойства китайской рисовой впитывающей бумаги для рисования цветов, животных и пейзажей в так называемом стиле разбрызганные чернила и разбитые чернила, где темный цвет постепенно переходит к светлому одним простым движением кисти.
Ее картины дважды выставлялись в Токио и находятся в собраниях принца и принцессы Микасаи других известных людей Японии. Мисс Юй также имела значительный успех во Франции, ее работы были приобретены мадам Жискар д'Эстен и другими известными французскими деятелями. Награждена медалью всемирной выставки "Мир во всем мире" 2001 года, награждена орденом Вервье, который был ей вручен королем Бельгии.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.