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КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: в Пекине журналисты приняли участие в мастер-классе по традиционной китайской живописи

04.07.2022, 20:22 1036
ПЕКИН. 4 ИЮЛЯ - В Пекине для участников программы Китайского международного пресс-центра Евразии прошел мастер-класс по традиционной китайской живописи, в котором приняли участие журналисты из стран Африки и Азии, в том числе Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Программа мастер-класса под руководством национального первоклассного художника Юй Данцина дала возможность молодым журналистам своими руками попробовать приобщиться к тайнам традиционного китайского декоративно-прикладного искусства - работе кистью и чернилами по "впитывающей" рисовой бумаге. 
 

Нам дали в руки кисти, чернила и краску и показали, как нужно воспроизвести изображение, присущее китайскому традиционному рисунку, мы работали над изображением панды и цветущей ветви дерева. За кажущейся простотой обнаружилась тонкая и кропотливая работа, которая требует максимальной концентрации внимания, полного напряжения сил и способностей. Мы смогли оценить высочайшее мастерство китайской традиционной художественной школы и очень благодарны за удивительный урок, который погрузил нас в это необыкновенное искусство", - рассказали участники мастер-класса из Казахстана.


 
В ходе мастер-класса журналистам из разных стран рассказали об истории этого вида изобразительных искусств, уходящего в глубокую древность китайской традиционной культуры, а также о качестве применяемой в росписи рисовой бумаге, о том, каким образом получаются чернила и из чего изготавливаются кисти для росписи. По итогам мастер-класса каждый участник смог продемонстрировать свои работы и забрать с собой на память выполненные своей рукой рисунки в манере традиционной китайской живописи.
 
Для справки: 
 
Юй Данцин "Национальный первоклассный художник" - ученик мастера У Зуорена и его жены, госпожи Сяо Шуфан, двух известных современных китайских художников. Изучала специфику и свойства китайской рисовой впитывающей бумаги для рисования цветов, животных и пейзажей в так называемом стиле разбрызганные чернила и разбитые чернила, где темный цвет постепенно переходит к светлому одним простым движением кисти.
 
Ее картины дважды выставлялись в Токио и находятся в собраниях принца и принцессы Микасаи других известных людей Японии. Мисс Юй также имела значительный успех во Франции, ее работы были приобретены мадам Жискар д'Эстен и другими известными французскими деятелями. Награждена медалью всемирной выставки "Мир во всем мире" 2001 года, награждена орденом Вервье, который был ей вручен королем Бельгии.

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором  программы Китайского международного  пресс-центра  (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

новости по теме

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Эколог прокомментировал активное строительство на горных склонах в Алматы

23.05.2022, 21:52 20166
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Эколог прокомментировал активное строительство на горных склонах в Алматы
АЛМАТЫ. 23 МАЯ - Активное строительство на горных склонах в городе Алматы прокомментировал представитель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я обеспокоен, как и местные жители. Тут вопрос в том, что опасность схода оползней, исчезновение флоры и фауны, вырубка яблоневых деревьев, садов - это все, конечно, губительно для окружающей среды. Просто тут я считаю, что понастроили эти коттеджи всякие, дома, проекты все коммерческие", - сказал Əділ-Касым Жарылқасынұлы. 

 
Он подчеркнул, что "для компаний-застройщиков, наверное, на первом месте выгода в денежном выражении".
 

Ну, как говорят, "после меня хоть потоп", поэтому, конечно, я, как эколог, как представитель партии экологической, тоже против того, что так массово, беспорядочно застраиваются наши прекрасные места города Алматы", - говорит эколог. 

 
Напомним, что жители Медеуского района Алматы, часть которого более известна как Каменское плато, всерьез опасаются за свою жизнь. Идет активное строительство элитных коттеджей, причем в тех местах, где раньше были яблоневые сады. 
 
Сообщается, что дома возводят на крутых горных склонах с нестабильным грунтом. И это, по мнению местных жителей, может привести к сходу масштабных оползней.
 
Также ранее сообщалось, что на территории 9 участков, расположенных на склоне горы Бутаковки, ведутся строительные работы. В своем запросе местные жители обеспокоены судьбой рекреационной зоны, где по плану должны были возрождать алматинский апорт.
 
Очень много вопросов к управлению городского планирования и урбанистики и к управлению градостроительного контроля по городу Алматы, представители которого не принимают никаких мер реагирования, ссылаясь, что достроительство домов до 3 этажей не подлежит контролю с их стороны", - рассказала блогер Ирина Неклюдова.
 
Напомним, представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади. 
 
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. 
 

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог. 

 
Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий. 
 
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день. 
 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Синьцзянский производственно-строительный корпус: лидер в механизации выращивания и сбора хлопка

09.04.2022, 00:40 39736
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Синьцзянский производственно-строительный корпус: лидер в механизации выращивания и сбора хлопка
Фото: Кадр с видео
До 2009 года Абибулла Рузмамат никогда не контактировал с какой-либо сельскохозяйственной техникой. Случайно он приехал в город Арал на работу из своего родного уезда Каракаш округа Хотан в Синьцзяне. 

Видя, как сборщики хлопка проезжают взад и вперед по хлопковому полю, это меня очень впечатлило, и, поскольку я любил сельскохозяйственную технику с детства, мне пришла в голову идея научиться у Ван Чунвэя навыкам вождения хлопкоуборочного комбайна и другой сельскохозяйственной техники".


 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Праздник весны в Китае

28.02.2022, 21:51 57216
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Праздник весны в Китае
Фото: Depositphotos
Ежегодно период празднования китайского Нового года (Чуньцзе, Праздник весны) завершает Праздник фонарей, который выпадает на 15-й день второго месяца. 

По случаю этого праздника вся семья Бактыгуль Раимбековой собралась за столом, ела танъюань (шарики из рисовой муки со сладкой или мясной начинкой в супе) и смотрела по телевизору праздничный гала-концерт. 35-летняя Бактыгуль родом из Бишкека. В 2010 году она приехала в Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района (Северо-Западный Китай) изучать китайский язык. Здесь она познакомилась со своим будущем мужем Ли Фэном и вышла замуж за него в 2011 году. В настоящее время оба работают в университете в городе Иньчуань. Ли Фэн преподает китайскую живопись, а Бактыгуль - русский язык", - рассказала в своем специальном репортаже Информационная компания Урумчи.

 
В течение 12 лет Бактыгуль многократно отмечала Праздник весны в городе Иньчуань. В самом начале она даже не умела пользоваться палочками для еды, а сейчас уже самостоятельно готовит китайские праздничные блюда для новогоднего стола. Ежегодно во время новогоднего ужина Бактыгуль звонит своим родным в Кыргызстане по видеосвязи. По ее мнению, по мере ускорения темпов глобализации Праздник весны становится интернациональным, и Бактыгуль привнесла новое в традиции празднования китайского Нового года. По словам Ли Фэна, его жена готовит для новогоднего ужина блюда европейской кухни, а также создает сувениры и открытки на китайском и русском языках.

В этом году Праздник весны совпал со временем проведения зимних Олимпийских игр в Пекине. По этому случаю Бактыгуль занялась зимними видами спорта и приняла участие в зимних новогодних развлечениях.
 
Ей очень нравится традиционная китайская культура, особенно Пекинская опера. Под влиянием своего мужа Бактыгуль начала самостоятельно учиться живописи масляными краскми. На творчество ее вдохновила именно Пекинская опера.
 
Несколько лет назад в музее Нинся-Хуэйского автономного района были выставлены картины Бактыгуль. В настоящее время они выставлены в галерее, которую они основали вместе с мужем. Во время Праздника весны в ней наблюдалось больше посетителей, чем обычно. Бактыгуль старалась объяснить им замысел своих произведений. 

Я надеюсь, что посетители будут воспринимать китайскую культуру с точки зрения иностранцев, а не следовать инерции мышления", - отметила Бактыгуль.

 
Благодаря расширению сфер сотрудничества между Китаем и русскоязычными странами, многие китайские студенты начали изучать русский язык в университете, где работает Бактыгуль. Также наблюдается увеличение числа студентов из вышеупомянутых стран, приезжающих в Нинся-Хуэйский АР на учебу. Бактыгуль не только преподает русский язык для китайских студентов, но и обучает китайскому языку иностранных студентов.
 
В начале Нового года она поставила себе новую цель. 

Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 многие иностранные студенты не могут приехать в Китай на учебу. Я хотела бы организовать онлайн-занятия по китайскому языку для студентов из русскоязычных стран. Таким образом я помогу им изучать китайский язык, узнать о Нинся-Хуэйском АР и почувствовать Китай", - рассказала Бактыгуль изданию.

 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Десятки тысяч перелетных птиц поселились на берегах реки в уезде Яркенд округа Кашгар в Синьцзяне

24.01.2022, 08:00 77451
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Десятки тысяч перелетных птиц поселились на берегах реки в уезде Яркенд округа Кашгар в Синьцзяне
Фото: Кадр с видео
В последнее время десятки тысяч диких уток, белых цапель и других водоплавающих птиц поселились на берегах реки в уезде Яркенд округа Кашгар в Синьцзяне.

По словам местных жителей, количество перелетных птиц в этом году увеличилось с тысяч в прошлом году до десятков тысяч.

Уезд Яркенд расположен у северного подножия гор Куньлунь и к югу от Памирского плато, течение реки Яркенд идет между пустынями Такла-Макан и Бугури.

Большое количество скоплений птиц может свидетельствовать о том, что местные власти реализуют меры по охране окружающей среды на протяжении многих лет, одновременно способствуя сохранению реликтового тополиного леса вблизи уезда Яркенд и вдоль одноименной реки. 

Всё это обеспечивает лучшую среду обитания для перелетных птиц.



 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дахань - Большие холода

20.01.2022, 18:30 82386
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дахань - Большие холода
"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался в древнем Китае для ведения сельского хозяйства) является важной составляющей китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая" и внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельхозпроизводство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона". 
 
Согласно этому календарю, в году 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. Впервые "24 малых сезона" появились на территории в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться разными этническими группами населения по всему Китаю. 

24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая описание традиционных производственных инструментов и бытовой утвари, традиций праздников, производственных обрядов и народных обычаев, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), изображения произведений искусства и изделий ручной работы. 

 
С бурным развитием науки и техники у человечества появляется все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение. 
 
Дахань - Большие холода
 
Дахань (Большие холода) - это последний из 24 малых сезонов, обычно начинающийся 20 или 21 декабря по григорианскому календарю. В этом году Дахань приходится на 20 декабря. Дахань означает наступление максимального холода. В Китае говорят: "В Дахань желательно быть ближе к теплу и лишний раз не открывать дверь дома", что как раз описывает уровень холода на улице в этот сезон. Дахань приходится к концу года, поэтому с завершением большого мороза уходит холодная зима и наступает теплая весна, после чего заново начинается цикл малых сезонов нового года.
 
Дахань наступает ближе к новому году по лунному календарю, в народе говорят - "Дахань встречает новый год". В это время атмосфера нового года становится все более ощутимой, повсюду царит радостное праздничное настроение. Люди начинают избавляться от старого и украшать дом новыми предметами, заниматься уборкой и стиркой, покупать новогодние подарки и готовиться к приходу Нового года по лунному календарю - Праздника Весны.
 
На сезон Дахань существуют такие обычаи, как поклонение божеству земли, приготовление каши из "восьми драгоценностей" и покупка кунжутной соломы с мякиной. Поклонение божеству земли обычно проводится в 26-й день 12-го лунного месяца. В древние времена купцы также организовывали банкет для своих подчиненных в конце календарного года в знак благодарности за их труд. "Новогодний корпоратив", популярный среди современных предприятий, является наследием этого самого обычая. Каша из "восьми драгоценностей" - это каша, приготовленная из различных ингредиентов, таких как рис, просо, кукуруза, ячмень, жожоба, семена лотоса, арахис, лонган и бобы, вкусный питательный деликатес. В прошлом люди во время Дахань старались приобрести кунжутную солому с мякиной, потому что "цветы кунжута неуклонно растут снизу вверх, что символирует улучшение жизни и увеличение благ". В канун Нового года люди посыпают дорогу кунжутной соломой, чтобы дети могли ее потоптать до мелких осколков. Слово "осколок" по-китайски произносится как и слово "год", и этот ритуал означает мир и спокойствие из года в год. Все эти обычаи демонстрируют добрые пожелания и надежды людей на предстоящий Новый год.
 
Дахань - самое холодное время года. В повседневной жизни нужно обращать внимание на то, чтобы тело не переохлаждалось, было в тепле. Следует рано ложиться спать и попозже вставать, должным образом совмещать работу и отдых. В то же время сезон Дахань является переходным периодом от зимы к весне, в это время энергия Янь в природе выходит из зимней спячки к весенеему подъему. Соответственно, питание также следует адаптировать к этоиу изменению. Чтобы постепенно адаптироваться к особенностям весеннего восстановления, в рационе должно быть меньше соленого и горького, стоит есть больше овощей, таких как капуста, рапс, морковь и цветная капуста.
 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Аксу - оживленный западный мегаполис

19.01.2022, 23:25 84431
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Аксу - оживленный западный мегаполис
Фото: Кадр с видео
Аксу расположен в средней части южного подножия гор Тянь-Шань и верховьях реки Тарим. Город также называют Байшуйчэн, что означает "чистая вода".

Во времена правления династий Цинь и Хань Аксу был территорией 36 стран западных регионов. Две из них - Гумо и Вэньсу - являлись важными территориями на древнем Шелковом пути, а также местом зарождения культур Цюци и Долан.

Огневые и дымные маяки династий Хань и Тан, руины крепостей - это свидетельства истории. Пещерное искусство, музыка и танцы Цюци - это кристаллизация цивилизации.

Проект Кекея стал моделью экологического управления в Китае, где под контролем находятся более ста километров лесопосадки, чтобы деревья успели окрепнуть и вырасти. Посажены яблони сорта "Ледяное сердце", красные финики и грецкие орехи.

Сегодня щедрая земля Аксу все больше превращается в оживленный западный мегаполис.


 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В пустыне Такла-макан спустя тысячи лет продолжают гордо стоять погибшие тополя

12.01.2022, 00:14 90046
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. В пустыне Такла-макан спустя тысячи лет продолжают гордо стоять погибшие тополя
Фото: Кадр с видео
Этот участок рощи ефратского тополя в пустыне Такла-макан насчитывает большое количество давно высохших деревьев, но даже в таком виде, с голыми стволами без веток и коры, стоящие прямо или под разными углами, они создают невероятно красивый пейзаж. Это место получило название "Долина спящих тополей".
 
Площадь местности занимает 4,6 тысяч гектаров на территории города Арал Синьцзянского производственно-строительного корпуса вдоль реки Тарим.

 
В древности русло реки сменило направление на север, из-за чего часть ефратских тополей была обречена на высыхание. Спустя годы этот участок, ставший свидетелем геологических изменений тысячелетия, превратился в "Долину спящих тополей".
 
Сегодня здесь построена туристская зона - одна из десяти лучших туристских дестинаций вдоль реки Тарим в городе Арал. 
 
Ефратский тополь - единственный вид деревьев, который естественным образом может превратиться в лес на песчаной земле Синьцзяна. Эта порода обладает удивительной устойчивостью к засухе, ветру и песку, солям и щелочам. Ефратский тополь называют "деревом-героем пустыни".
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря.

05.01.2022, 11:47 91281
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря.
"24 малых сезона" (дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) является важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. "24 малых сезона" известны как "пятое великое изобретение Китая" и внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. 
 
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельхозпроизводство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона". 
 
Согласно этому календарю, в году 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. Впервые "24 малых сезона" появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разными группами населения. 
 
Эти "24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы, культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев. 
 
С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляется все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение. 
 
Сяохань - Малые холода
 
Сяохань (Малые холода) - двадцать третий из 24 малых сезонов и пятый малый сезон зимы. Он обычно начинается с 5 по 7 января по григорианскому календарю. В этом году Сяохань приходится на 5 января. "В Сяохань и Дахань все мерзнет в ледяной массе". В это время холодный воздух становится морозным, наступает самое холодное время года - "Если в Сяохань морозно, то весной будет тепло, а если в Сяохань тепло, весной могут быть заморозки". Это означает, что только когда в сезон Сяохань будут полноценные морозы, весна может плавно вступить в свои права, а дни становиться теплее и теплее.
 
В народе говорят, что "после Сяохань будешь ходить по льду". На севере страны наступает длительное оледенение, на поверхности рек образуется толстый слой льда, что доставляет радость любителям зимних развлечений. В это время зацветает зимняя слива, аромат которой доставляет людям огромное удовольствие. С наступлением Сяохань веселая атмосфера наступающего Нового года становится все ощутимей. В это время на двери домов начинают вывешивать парные полосы с новогодними пожеланиями Чуньлянь, вырезать бумажные узоры, готовить новогодние лубочные картинки Няньхуа, фонарики и другие праздничные предметы, готовясь к Празднику Весны. 
 
Территория Китая очень большая, из-за чего имеются большие различия между севером и югом страны, что в свою очередь формирует многообразие местных кулинарных обычаев и национальной кухни. Зимние деликатесы на севере - это баранина, обваренная кипятком, каштаны, прожареные в песке с черной патокой, и печеные бататы. А на юге во многих местах в холодную погоду пользуется популярностью рис по-нанкински с утонченным ароматом. Само блюдо готовится из клейкого риса с местной зеленью, нарезкой мясной и из вяленой утки, ломтиками колбасы, кубиками имбиря и другими ингредиентами. А клейкий рис по-гуанчжоуски имеет своеобразный метод приготовления. Клейкий и душистый рис варится вместе, а потом его смешивают  с жареной нарезкой из вяленого бекона, каленым арахисом и нарезанным свежим зеленым луком. Это очень вкусно и питательно.
 
Сяохань приходится на период наиболее сильных холодов. А это время благоприятно для укрепления организма путем закаливания и тренировок. Как говорится, "зимой в лютый холод полезно тренироваться". Однако занятия должны быть умереными, и лучше всего это делать при достаточном солнечном свете. Во время Сяохань необходимо особое внимание уделять почкам и предотвращению простуды, в пищу следует употреблять больше питательных продуктов, таких как окунь, батат, черный рис, черный соевый боб и джусай.
 

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