На Китай приходится более 30% объема мировой торговли, осуществляемой морским путем

Фото: В контейнерном терминале порта Нинбо-Чжоушань провинции Чжэцзян (Юго-Восточный Китай) ведутся погрузочно-разгрузочные работы. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Тан Цзянькай

Рассказать друзьям

Более 80% мировой торговли осуществляется посредством морского транспорта, который является жизненно важной артерией для глобальной торговли товарами.





Согласно аналитическому отчету о работе китайских портов на 2024 год (далее - Отчет), недавно опубликованному институтом транспортного планирования и исследований министерства транспорта КНР, в 2023 году на Китай пришлось 30,1% от общего объема мировой торговли, реализованной морским путем. Данный показатель вырос на 2,2 пункта по сравнению с предыдущим годом. Благодаря таким факторам, как оживление внешней торговли и реструктуризация глобальной торговой системы, объем морских перевозок грузов внешней торговли Китая стремительно вырос. Грузооборот прибрежных портов страны достиг 4,96 млрд тонн, увеличившись на 9,6% в годовом выражении.





Контейнеры, уголь, металлические руды, строительные материалы и нефтепродукты являются пятью основными категориями грузов в прибрежных портах Китая. В 2023 году грузооборот этих товаров составил 84% от общего грузооборота прибрежных портов. При этом значительно вырос грузооборот импортного угля и сырой нефти и грузооборот импортной железной руды оставался на высоком уровне.





Наряду с быстрым ростом объемов структура морских перевозок грузов внешней торговли также постоянно оптимизируется. В 2023 году доля контейнерных перевозок в объеме морских перевозок грузов внешней торговли Китая достигла 23,3%, увеличившись на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим годом и сохранив тенденцию к ежегодному росту. Сегодня благодаря постоянному совершенствованию таможенных услуг в крупных прибрежных портах Китая все более удобными становятся трансграничные перевозки грузов в контейнерах, включая мелкие товары из города Иу (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай), товары для чемпионата Европы по футболу 2024 и электромобили.





На океанский ролкер, пришвартовавшийся у пристани компании Дунфан ганъу при портовой компании Lianyungang Port в городском округе Ляньюньган провинции Цзянсу (Восточный Китай), загружаются автомобили, предназначенные для экспорта. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Чунь





В порту Иу таможня открыла специальное окно для чемпионата Европы по футболу. Процесс таможенного оформления реализован по принципу "одного клика", подавляющее большинство экспортных товаров проверяется компьютером и выпускается "мгновенно". Интеллектуальное оборудование, установленное на Западном вокзале Иу, позволяет автоматически принимать контейнеры и проводить проверку без их открытия. В порту Нинбо-Чжоушань таможня Нинбо использует технологию блокчейн для хранения данных и отслеживания грузов, повышая эффективность таможенного оформления массовых грузов. Это позволило увеличить эффективность погрузки контейнеров с электромобилями со 180 штук до более чем 1000 в день.





Если морские перевозки - это "главная артерия" внешней торговли Китая, то порты - важные органы, соединяющие эту "артерию".





В порту Жичжао провинции Шаньдун (Восточный Китай) железная дорога тянется на запад, проходит через КПП Алашанькоу в Синьцзяне (Северо-Западный Китай) и Казахстан, а затем через Россию, Беларусь, Польшу и Германию достигает порта Роттердам в Нидерландах. Общая протяженность маршрута составляет более 10 тысяч км. Недавно порт Жичжао получил разрешение на осуществление международных комбинированных транзитных грузовых перевозок. Это означает, что доставляемые по морю в порт Жичжао грузы со всего мира теперь могут напрямую отправляться отсюда по железной дороге в Монголию, Россию, Северную Корею, Вьетнам и страны Центральной Азии.





Грузооборот стремительно растет в ключевых прибрежных портах Китая, в том числе портах в Бохайском заливе, регионах дельт рек Янцзы и Чжуцзян, а также Тонкинском заливе. Годовой прирост грузооборота ряда портов превышает 10%.





Согласно Отчету, в 2023 году в Китае насчитывалось 23 прибрежных порта с годовым грузооборотом свыше 200 млн тонн. Среди них лидирует порт Нинбо-Чжоушань с показателем грузооборота 1,32 млрд тонн.





В порту Шидаосинь города Жунчэн (провинция Шаньдун, Восточный Китай) несколько иностранных грузовых судов, загруженных контейнерами, готовятся к отправке. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ли Синьцзюнь





Внушительный грузооборот говорит о постоянно совершенствующейся системе обеспечения морской навигации в прибрежных портах Китая. Страна создала крупнейший в мире механизм обеспечения безопасности мореплавания. По данным министерства транспорта КНР, с 2013 по 2023 год количество береговых навигационных знаков в Китае выросло на 68,8%, достигнув 20,6 тыс. Все они оснащены функцией дистанционного измерения и управления на базе спутниковой навигационной системы "Бэйдоу". Произошел переход к полному применению электронных морских карт, которые публикуются онлайн и обновляются в реальном режиме времени. В 2023 году было выпущено 4,92 млн электронных морских карт прибрежных районов КНР.





Параллельно Китай построил прибрежную наземную систему усиления сигналов "Бэйдоу", охватывающую 23 станции слежения за спутником и 75 постоянно действующих базовых станций. Эта система обеспечивает навигацию с точностью до сантиметра. Была создана сеть безопасной связи на воде, являющаяся частью глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания. В стране также активно внедряются технологии 4G/5G и спутниковой связи, постоянно повышается пропускная способность системы спутниковой широкополосной связи.





Согласно прогнозу Отчета, сохранится устойчивый рост грузооборота прибрежных портов Китая и объема морских перевозок грузов внешней торговли. Ожидается, что в 2024 году грузооборот во внешней торговле в прибрежных портах страны достигнет около 5,1 млрд тонн, годовой прирост составит около 3,2%.





Заместитель директора Научно-исследовательского института водного транспорта при Министерстве транспорта КНР Ли Цин полагает, что в долгосрочной перспективе в морских портах и в судоходстве необходимо ускорить внедрение таких технологий, как искусственный интеллект, 5G и "Большие данные". Это позволит создать интенсивные и эффективные портовые хабы, способствовать цифровой, интеллектуальной и экологичной модернизации прибрежных портов, а также повысить их комплексный потенциал.





Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ван Вэньчжэн