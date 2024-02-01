135-я Кантонская ярмарка в Китае откроется в апреле

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Китайская ярмарка импорта и экспорта, также известная как Кантонская ярмарка, является важным каналом внешней торговли Китая и окном открытости Китая. Она играет ключевую роль в содействии развитию внешней торговли Китая и экономических и торговых обменов между Китаем и остальным миром. И она известна как "Ярмарка № 1 в Китае".





Кантонская ярмарка проводится совместно Министерством коммерции КНР и Народным правительством провинции Гуандун и организуется Китайским центром внешней торговли. Она проводится каждую весну и осень в Гуанчжоу, Китай. С момента своего основания в 1957 году Кантонская ярмарка имеет самую длинную историю, самый большой масштаб, самую большую посещаемость покупателями, самое разнообразное происхождение покупателей, самый полный ассортимент продукции и самый высокий деловой оборот в Китае за 134 сессии. 134-я Кантонская ярмарка привлекла зарубежных покупателей из 229 стран и регионов, в том числе 197 869 человек посетили ее на месте и 453 857 онлайн.





Открытие 135-й Кантонской ярмарки запланировано на 15 апреля, общая площадь выставки составит 1,55 миллиона квадратных метров. Эта сессия предоставит покупателям по всему миру универсальную торговую платформу с полным ассортиментом выставок, качественными продуктами по конкурентоспособным ценам и удобными, эффективными и надежными услугами.









Основные моменты 135-й сессии:





Во-первых, постоянная оптимизация структуры выставки. На первом этапе, посвященном "передовому производству", будут представлены традиционные отрасли, такие как машиностроение и электрооборудование, а также развивающиеся высокотехнологичные секторы, чтобы продемонстрировать новый имидж китайского производства. К этапу II, отмеченному "качественная домашняя жизнь", присоединятся поставщики разнообразных и качественных предметов домашнего обихода, чтобы реализовать концепцию "интегрированной домашней мебели". В рамках темы "Лучшая жизнь" на этапе III будут представлены продукты, отвечающие жизненным требованиям людей и спросу на источники для нового потребления.

На первом этапе, посвященном "передовому производству", будут представлены традиционные отрасли, такие как машиностроение и электрооборудование, а также развивающиеся высокотехнологичные секторы, чтобы продемонстрировать новый имидж китайского производства. К этапу II, отмеченному "качественная домашняя жизнь", присоединятся поставщики разнообразных и качественных предметов домашнего обихода, чтобы реализовать концепцию "интегрированной домашней мебели". В рамках темы "Лучшая жизнь" на этапе III будут представлены продукты, отвечающие жизненным требованиям людей и спросу на источники для нового потребления. Во-вторых, собрались различные премиальные компании. Более 28 000 отобранных конкурентоспособных и авторитетных экспонентов примут участие в этой сессии на месте и онлайн, что облегчит поиск поставщиков из-за рубежа. Среди них более 4000 экспонентов - национальные высокотехнологичные предприятия, производители-одиночки, а также специализированные и сложные малые и средние предприятия, демонстрирующие ведущую силу китайского производства.

Более 28 000 отобранных конкурентоспособных и авторитетных экспонентов примут участие в этой сессии на месте и онлайн, что облегчит поиск поставщиков из-за рубежа. Среди них более 4000 экспонентов - национальные высокотехнологичные предприятия, производители-одиночки, а также специализированные и сложные малые и средние предприятия, демонстрирующие ведущую силу китайского производства. В-третьих, большое количество экспонатов. Будет представлено больше качественной продукции за счет оптимизации расположения продуктовых зон, централизованного отображения одних и тех же категорий товаров, улучшения проверки продукции и организации премии Canton Fair Design Award (CF Award) и мероприятий по выпуску новых продуктов. Будет представлено множество новых продуктов, экологически чистых и низкоуглеродистых, интеллектуальных и инновационных. Более 2,7 миллиона товаров будут загружены на онлайн-платформу Кантонской ярмарки, чтобы предложить широкий и высококачественный выбор покупателям по всему миру. Компании из ранее бедных районов более чем 20 автономных областей также привезут оригинальные и экологически чистые продукты с отличительными региональными особенностями.

Будет представлено больше качественной продукции за счет оптимизации расположения продуктовых зон, централизованного отображения одних и тех же категорий товаров, улучшения проверки продукции и организации премии Canton Fair Design Award (CF Award) и мероприятий по выпуску новых продуктов. Будет представлено множество новых продуктов, экологически чистых и низкоуглеродистых, интеллектуальных и инновационных. Более 2,7 миллиона товаров будут загружены на онлайн-платформу Кантонской ярмарки, чтобы предложить широкий и высококачественный выбор покупателям по всему миру. Компании из ранее бедных районов более чем 20 автономных областей также привезут оригинальные и экологически чистые продукты с отличительными региональными особенностями. В-четвертых, разнообразные вспомогательные мероприятия. Будет проведено около 200 мероприятий по налаживанию торговых связей. Большее количество отраслевых мероприятий повысит эффективность поиска партнеров и принесет пользу большему числу экспонентов и покупателей. 8 Будут организованы мероприятия различной тематики "Откройте для себя Кантонскую ярмарку с Bee & Honey", чтобы продемонстрировать покупателям со всего мира необычайное очарование "Интеллектуального производства в Китае". Для улучшения брендинга и специализации форумов Кантонской ярмарки будут проведены 6-8 отраслевых форумов, на которые будут приглашены отраслевые эксперты, директора ведущих компаний и представители организаций торгового обслуживания, чтобы поделиться отраслевыми соображениями и торговой информацией с присутствующими покупателями и поставщиками. В выставочном зале CF Award будет представлен 141 продукт, отмеченный наградами, что обеспечит покупателям эффективную платформу для поиска поставщиков. Будет организовано около 400 мероприятий по выпуску продукции, к участию в которых будут приглашены лауреаты премии CF Award и ведущие предприятия отрасли, демонстрирующие многочисленные новые продукты, фантастические изюминки и безграничные возможности.

Будет проведено около 200 мероприятий по налаживанию торговых связей. Большее количество отраслевых мероприятий повысит эффективность поиска партнеров и принесет пользу большему числу экспонентов и покупателей. 8 Будут организованы мероприятия различной тематики "Откройте для себя Кантонскую ярмарку с Bee & Honey", чтобы продемонстрировать покупателям со всего мира необычайное очарование "Интеллектуального производства в Китае". Для улучшения брендинга и специализации форумов Кантонской ярмарки будут проведены 6-8 отраслевых форумов, на которые будут приглашены отраслевые эксперты, директора ведущих компаний и представители организаций торгового обслуживания, чтобы поделиться отраслевыми соображениями и торговой информацией с присутствующими покупателями и поставщиками. В выставочном зале CF Award будет представлен 141 продукт, отмеченный наградами, что обеспечит покупателям эффективную платформу для поиска поставщиков. Будет организовано около 400 мероприятий по выпуску продукции, к участию в которых будут приглашены лауреаты премии CF Award и ведущие предприятия отрасли, демонстрирующие многочисленные новые продукты, фантастические изюминки и безграничные возможности. В-пятых, повышена эффективность посещения комплекса Кантонской ярмарки. Чтобы облегчить посещение экспонентами и покупателями со всего мира, 135-я Кантонская ярмарка продолжит предоставлять предварительную регистрацию и выдачу бейджа в альтернативных офисах регистрации заранее. Зарубежные покупатели могут подать заявку на получение бейджей в аэропортах и специально отведенных отелях или отсканировать код предварительной регистрации и получить квитанцию о выдаче бейджа заранее, чтобы более эффективно попасть на Кантонскую ярмарку.





Международный павильон был открыт на 101-й сессии с целью содействия сбалансированному росту импорта и экспорта и оказания помощи международным компаниям в освоении китайского и мирового рынков. После 34 лет развития более 17 000 зарубежных предприятий из более чем 100 стран и регионов приняли участие в Международном павильоне в качестве высококачественных национальных и региональных павильонов, включая многие всемирно известные предприятия. Для 135-й сессии, придерживаясь концепции "открытости, сотрудничества, интеграции и совместного использования", Международный павильон будет иметь площадь в 30 000 квадратных метров, по 10 000 квадратных метров на каждом этапе. Категории товаров на каждом этапе в основном те же, что и в Национальном павильоне.





Центр дизайна продукции и продвижения торговли Кантонской ярмарки (PDC) с момента своего создания на 109-й сессии служил платформой дизайнерских услуг для объединения "Сделано в Китае" и "Разработано миром" и содействия взаимовыгодному сотрудничеству между выдающимися дизайнерами со всего мира и качественными китайскими компаниями. На этой сессии PDC соберет глобальные ресурсы по инновациям в области дизайна. Посредством проведения дизайнерских выставок, форумов, конференций по обмену тенденциями, мероприятий по подбору партнеров и других мероприятий PDC предоставит различные формы демонстрации и платформы для обмена опытом для отечественных и зарубежных дизайнерских агентств, экспонентов и покупателей.





Кантонская ярмарка свидетельствует о развитии внешней торговли Китая и защите прав интеллектуальной собственности, особенно о прогрессе в области защиты прав интеллектуальной собственности в выставочной индустрии. Начиная с 1992 года, компания в течение 30 лет усердно работает над защитой интеллектуальной собственности. Благодаря разработке и внедрению положений о жалобах и урегулировании подозрений в нарушении прав интеллектуальной собственности на Кантонской ярмарке и временному положению о защите прав интеллектуальной собственности онлайн-платформы Canton Fair была создана комплексная цепочка защиты интеллектуальной собственности до, во время и после выставки. Более того, был также создан механизм урегулирования споров в области интеллектуальной собственности, который является относительно полным и соответствует практической ситуации выставки и интеграции онлайн и оффлайн. Таким образом, Кантонская ярмарка повысила осведомленность экспонентов о защите интеллектуальной собственности и продемонстрировала решимость правительства Китая уважать и охранять права интеллектуальной собственности. Защита прав интеллектуальной собственности на Кантонской ярмарке стала образцом для китайских выставок; справедливое, профессиональное и эффективное урегулирование споров завоевало доверие и признание Dyson, Nike, Travel Sentry Inc, Sanrio и др.





Расписание выездной выставки 135-й Кантонской ярмарки:





Фаза 1: 15-19 апреля 2024 года;

Фаза 2: 23-27 апреля 2024 года;

Фаза 3: 1 мая -5 мая 2024 года;

Интервалы: 20-22 апреля и 28-30 апреля 2024 года.





Онлайн-платформа будет открыта в течение полугода: с 16 марта по 15 сентября 2024 года.