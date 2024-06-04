03.06.2024, 08:36 4111

Порт Нинбо Чжоушань провинции Чжэцзян

Порт Нинбо Чжоушань провинции Чжэцзян

Порт Нинбо Чжоушань ориентирован на оживленные основные морские пути Тихого океана и является частью динамичной экономической зоны дельты реки Янцзы на материковой части Китая. Являясь идеальным связующим звеном для морских перевозок в крупнейшие порты на всех континентах, по состоянию на конец 2023 года порт установил судоходные связи с более чем 600 портами в более чем 200 странах и регионах.

В его распоряжении обширная сеть из более чем 300 маршрутов контейнерных перевозок. По 130 маршрутам в страны "Пояса и пути" порт совершает в среднем более 5600 рейсов в год, а объем грузов превышает 14 миллионов TEU.

В порту зарегистрировано более 28 000 грузовых автомобилей для въезда и выезда, при этом почти 49 000 сертифицированных водителей грузовиков имеют право доступа в порт, из которых 32 000 водителей грузовиков продолжают работать. Три основные терминальные зоны порта - Чжэньхай, Бэйлунь и Чжуаньшань - в совокупности могут похвастаться пропускной способностью в 2 миллиона TEU в год.

Порт наладил 100 интермодальных железнодорожных и морских маршрутов, охватывающих 16 китайских провинций и муниципалитетов, а также 65 городов префектурного уровня. Эта обширная сеть образует три ключевых логистических коридора, эффективно соединяющих исторический Шелковый путь, экономический пояс реки Янцзы и магистраль Шанхай - Куньмин. Железная дорога расширяет свое присутствие в Центральной Азии, Восточной Европе и за ее пределами. В 2023 году порт выполнил интермодальные операции на общую сумму 1,65 миллиона TEU - замечательное достижение для прибрежных портов Китая, обеспечившее ему выдающееся положение на национальном уровне.

Порт Нинбо Чжоушань через компанию Ningbo Ocean Shipping Co, Ltd сотрудничает с другими китайскими и международными судоходными компаниями для обслуживания 52 внутренних торговых маршрутов. Эти маршруты соединяют северные и южные порты Чжэцзяна, обеспечивая при этом связь с основными прибрежными портами Китая. Эта всеобъемлющая сеть предоставляет свои услуги многочисленным провинциям и муниципалитетам, расположенным вдоль экономического пояса реки Янцзы.

Кроме того, порт продолжает расширять свою интермодальную сеть "река - море", охватывающую более 40 пунктов на реке Янцзы, Большом канале Пекин - Ханчжоу, реке Хуай и внутренних водных путях провинции Чжэцзян. В частности, был создан интермодальный канал "река - море" "Речной порт - порт Цзясин Чжапу - порт Нинбо Чжоушань". В 2023 году объем перевалки грузов по сети "река - море" в порту превысил 9,5 млн TEU, что составило более 279% от общего объема перевалки.

9 ноября 2016 года основные портовые зоны порта Нинбо Чжоушань, включая Дакси, Чжуаньшань, Мэйшань, Бэйлунь, Чжэньхай, а также аэропорт Нинбо, успешно прошли оценку экспертной группы Всемирной организации здравоохранения. Они были аккредитованы в качестве международных портов здравоохранения как ВОЗ, так и главным управлением по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая. Это достижение означает, что все международные порты имеют статус международных центров здравоохранения. А аэропорты Нинбо в настоящее время получили статус международных центров здравоохранения, что делает Нинбо первым городом в Китае, получившим это звание.

Проект порта Нинбо Чжоушань "Преобразование нефти в электроэнергию", в котором задействовано более 220 портальных кранов, является самым масштабным проектом такого рода в портовом секторе Китая. Это преобразование привело к ежегодной экономии энергии примерно на 15 000 тонн стандартного угля и сокращению примерно на 38 000 тонн выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов. Это способствует внедрению экологически чистого транспорта, работающего на энергии транспортных средств, постепенно выводя из эксплуатации традиционные контейнеровозы, работающие на дизельном топливе. Постепенное расширение использования контейнеровозов, работающих на электрическом и водородном топливе, выводит порт Нинбо-Чжоушань на первое место среди крупнейших портов страны по внедрению экологически чистых транспортных средств.

Порт Нинбо-Чжоушань может похвастаться самым большим количеством и широким распределением береговых линий электропитания для судов в Китае. Он обслуживает наибольшее количество судозаходов с использованием береговой энергии и обеспечивает наиболее благоприятные результаты использования. В настоящее время в районе порта установлено 147 береговых электростанций, которые ежегодно обслуживают около 12 000 судозаходов.

Совокупный объем беспошлинной бункеровки СПГ для судов, совершающих международные рейсы, в порту Нинбо Чжоушань превысил десятки тысяч тонн. Этот порт является одним из немногих в мире, оборудованных для бункеровки судов, будущие цели которого заключаются в получении сжиженного природного газа, запуск первой в Китае бункеровочной установки на биотопливе и ускорение технико-экономического обоснования бункеровки экологически чистым метанолом.



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Теги:ПортКитай

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02.06.2024, 12:43 7301

Город Иу в провинции Чжэцзян - крупнейший в мире центр распределения товаров  

Город Иу в провинции Чжэцзян - крупнейший в мире центр распределения товаров
Фото: kitau.ru
Иу - город в провинции Чжэцзян, который до появления интернет-торговли называли "крупнейшим товарным рынком Китая". Сегодня Иу считается самым крупным центром распределения товаров в мире, пользуясь признанием даже таких авторитетных международных организаций, как Организация Объединенных Наций и Всемирный банк.

В Китае Иу называют одним из лучших мест для шопинга наряду с Шанхаем и Гонконгом. Выгодное отличие от последних двух городов заключается в том, что на рынках Иу можно приобрести все что угодно по низким оптовым ценам. Это обусловлено тем, что в Иу располагаются несколько десятков тысяч заводов и производственных цехов.

Рынок Футьен - главная достопримечательность города - специализируется на оптовых продажах мелких товаров, таких как сувениры, бижутерия, ювелирные украшения, аксессуары, фурнитура, игрушки и подарки, товары широкого потребления, бытовые товары, ткани и материалы. С каждым годом ассортимент представленной продукции растет, привлекая оптовых клиентов из других китайских городов-конкурентов.



На протяжении почти 10 лет в рамках инициативы "Один пояс, один путь" курсируют грузовые поезда Иу - Синьцзян - Европа. Маршрут берет начало в городе Иу и следует до столицы Испании города Мадрида. Это единственное направление в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа, эксплуатируемое частным предприятием Tianmeng.

Грузовой поезд Китай - Европа отправился из Иу 18 ноября 2014 года, прошел через порт Алашанькоу в Синьцзяне, через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию и Францию продолжительностью пути в 21 день. Итоговое прибытие поезда было в Мадрид, столицу Испании. Общая протяженность этой железнодорожной линии составляет 13 052 километра. Этот грузовой поезд находится в центре внимания стратегии "Один пояс и один путь" и укрепляет связь между восточным побережьем Китая, Центральной Азией и Европой.

 
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Теги:поездгрузоперевозкиКитай
01.06.2024, 18:59 10411

В Китае культивируют экологические деревни

В Китае культивируют экологические деревни
Фото: пресс-служба правительства провинции Чжэцзян
В Китайской Народной Республике культивируют экологические деревни, сообщает пресс-служба правительства провинции Чжэцзян.

Уезд Аньцзи расположен на северо-западе провинции Чжэцзян и расположен в географическом центре дельты реки Янцзы. Здесь есть семь гор, вода и поля. Это родной город мастера искусств У Чаншо. Уезд Анжи был основан в 185 году нашей эры. Название уезда взято из "Ань Ци Си" из "Книги песен", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что на протяжении многих лет Анжи Чжун реализовал концепцию, согласно которой зеленые воды и красочные горы являются ценными активами, и исследовал путь зеленого развития, который сочетает в себе экологическую красоту, процветающую промышленность и процветание людей.

Деревня Луцзя расположена на северо-востоке уезда Анжи. В 2023 году коллективный экономический доход на уровне деревни составил 6,9 миллиона юаней, а доход на душу населения превысил 50 000 юаней. В 2011 году комитет деревни запустил проект строительства красивой сельской местности и исследовал путь создания и управления инновациями в красивой сельской местности, используя 18 уникальных ферм в качестве точки развития и бизнес-модель "компания + деревня + семейная ферма", - проинформировали в пресс-службе.



Кроме того, была открыта первая в Китае агломерация и демонстрационная зона семейных ферм.

С 2023 года Lujia Village сосредоточила свое внимание на цели создания "предпочтительного места для сельского предпринимательства" и продолжила усиливать агломерационный эффект бренда сельскохозяйственного предпринимательства Lujia, создавая офисные помещения, жилые помещения, пространства для социальных развлечений, помещения для промышленных инкубаторов, коммерческие помещения", - заявили в правительстве провинции Чжэцзян.


Также подчеркивается, что красивое сельское строительство Юцуна и строительство экологической цивилизации занимают лидирующие места на уровне провинции и даже Китая.

Это лучшая туристическая деревня Всемирной туристической организации ООН", - добавили в пресс-службе.

 
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Теги:РазвитиеэкологияКитай
31.05.2024, 10:42 14306

Один пояс один путь. Три основные инициативы


 
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11.05.2024, 09:17 38471

Наследие традиционной китайской культуры: история и культура

Фото: посольство КНР в РК

 
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10.05.2024, 10:49 43156

Сообщество единой судьбы человечества: цели и направления

Фото: посольство КНР в РК

 
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Теги:КНРсообществоцель
09.05.2024, 12:50 47126

История развития концепции сообщества единой судьбы человечества

Фото: посольство КНР в РК

 
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Теги:КНРКонцепцияИстория
03.04.2024, 14:28 88646

"Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ объединяют усилия в совместной подготовке кадров

"Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ объединяют усилия в совместной подготовке кадров
Фото: Казахстан Энерджи Инвестмент
В конце марта студенты КазНИТУ имени К. И. Сатпаева официально приступили к прохождению практики на площадке ветроэнергетического проекта ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент". Это конкретный шаг ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент", направленный на активное содействие подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя сторонами.

31 августа 2023 года на II Конференции по казахстанско-китайскому сотрудничеству в области развития ВИЭ и науки в Казахстане ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в присутствии представителей Министерства образования Казахстана и China Power International Development Limited, в котором обе стороны договорились в полной мере использовать свои преимущества и углублять сотрудничество по подготовке талантливых специалистов в области электроэнергетики. В октябре 2023 года делегация во главе с генеральным директором ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" Ян Фуганом посетила университет, чтобы провести полевое исследование условий университета, члены делегации обменялись мнениями с сотрудниками университета о подготовке талантливых специалистов, и взяли инициативу по составлению подробного плана совместной подготовки специалистов. Затем обе стороны совместно планировали и проводили корпоративные презентации в кампусе и мероприятия по набору стажеров.

После длительного приема резюме и собеседований университет и компания окончательно определили список стажеров. С конца марта стажеры начнут месячную стажировку в группе Акмолинского ветроэнергетического проекта 221 МВт. В течение этого периода стажеры будут систематически изучать технические знания об ветряной электростанции.

На следующем этапе ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" добросовестно выполнит работу по обучению стажеров в соответствии с планом подготовки. В то же время компания продолжит взаимодействие и обмен с КазНИТУ имени К. И. Сатпаева для подготовки местных талантов, и продолжит строить проекты возобновляемой энергетики на благо местного населения.
 
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20.03.2024, 12:57 186771

Положения о защите национальной безопасности приняты законодательным советом САР Сянган

Глава администрации САР Сянган Ли Цзячао заявил, что принятие положений является историческим моментом
Положения о защите национальной безопасности приняты законодательным советом САР Сянган
Фото: Синьхуа
Законодательный совет специального административного района Сянган принял положения о защите национальной безопасности, что стало важной вехой для Сянгана в выполнении своих конституционных обязанностей, предусмотренных статьей 23 Основного закона КНР о САР Сянган.

Положения были приняты единогласно в ходе третьего чтения в законодательном совете САР Сянган. В соответствии с местной законотворческой процедурой, когда законопроект проходит три чтения, он приобретает статус закона, принятого законодательным советом, сообщает Синьхуа.

Глава администрации САР Сянган Ли Цзячао заявил после голосования, что принятие положений является историческим моментом.

Этот момент - повод для гордости всех жителей Сянгана, мы вместе творим славную историю (...) История сегодня засвидетельствовала этот важный момент, а также нашу радость, воодушевление и гордость, наш совместный вклад в славную историю САР Сянган", - добавил он.


После подписания главой администрации положения о защите национальной безопасности будут обнародованы и вступят в силу 23 марта.

Положения состоят из девяти частей, включая пункты о государственной измене, мятеже, преступлениях, связанных с государственной тайной и шпионажем, а также о саботаже, угрожающем национальной безопасности.

Глава администрации САР Сянган заявил, что положения позволяют Сянгану эффективно предотвращать и пресекать шпионскую деятельность, заговоры, ловушки от иностранных спецслужб, проникновение и саботаж со стороны враждебных сил, а также наказывать за подобные деяния.

Фото: Синьхуа

Как отметил председатель законодательного совета САР Сянган Лян Цзюньянь, все члены законодательного органа уверены, что после завершения законодательного процесса относительно статьи 23 Основного закона КНР о САР Сянган развитие мегаполиса станет более энергичным и блистательным.

Лян Цзюньянь сообщил, что депутаты законодательного совета и чиновники администрации САР Сянган работали вместе при обсуждении законопроекта в течение последних двух недель, действуя осмотрительно, строго и комплексно. Открытое и прозрачное обсуждение развеяло сомнения и устранило недопонимание, продемонстрировав позитивное взаимодействие между исполнительными и законодательными органами. Это послужит хорошим примером для будущих процессов обсуждения, констатировал председатель Законодательного совета.

Он также указал, что законодательный процесс относительно статьи 23 отражает ответственность и обязательства администрации и законодательного совета САР Сянган перед страной и жителями мегаполиса.

Отныне Сянган станет еще более комфортным местом для жизни, посещения, ведения бизнеса и развития. Сянган станет более цветущим и стабильным, его экономика будет процветать, а люди будут жить счастливой жизнью, следуя политическому курсу "одна страна, две системы", - пообещал Лян Цзюньянь.


Статья 23 Основного закона КНР о САР Сянган предусматривает, что Сянган должен самостоятельно принимать законы, запрещающие любые акты измены, отделения, мятежа, подрывной деятельности против центрального народного правительства или кражи государственных секретов, запрещающие иностранным политическим организациям или структурам вести политическую деятельность в САР Сянган и запрещающие политическим организациям или структурам САР Сянган устанавливать связи с иностранными политическими организациями или структурами.

Фото: Синьхуа

Положения в полной мере воплощают в жизнь конституционные обязанности, предусмотренные статьей 23 Основного закона КНР о САР Сянган, и рассматриваются как крайне важные для устранения лазеек и слабых звеньев в системе защиты национальной безопасности в САР Сянган.

Законодательный процесс относительно статьи 23 получил широкую поддержку в Сянгане. В ходе общественных консультаций по этому вопросу, проведенных администрацией САР Сянган ранее в этом году, 98,6 проц. опрошенных выразили поддержку данному законодательному процессу и прокомментировали его в положительном ключе.

Канцелярия по связям центрального народного правительства в САР Сянган, управление центрального народного правительства по защите национальной безопасности в САР Сянган, а также управление спецпредставителя МИД КНР в САР Сянган высказали поздравления в связи с принятием положений о защите национальной безопасности, заявив, что данное событие стало важной вехой для обеспечения долгосрочной стабильности Сянгана.
 
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Теги:ЗаконКитайнацбезопасность

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