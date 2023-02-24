Реализация инициативы по глобальной безопасности для защиты мира и спокойствия во всем мире - генконсул КНР

Фото: Генконсульство КНР в Алматы

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Обращая взор на сегодняшний мир, невиданные изменения последних ста лет набирают обороты, пандемия века переживает взлеты и падения, тенденция антиглобализма непрерывно растет, повышается угроза односторонности, гегемонизма и политики грубой силы, ощущается острый дефицит в области управления глобальной безопасностью, продолжают усиливаться геополитические конфликты и локальная нестабильность, мир вступает в новый виток неустойчивости и перемен. Столкнувшись с дефицитом мира и дефицитом безопасности, международное сообщество с нетерпением ждет осуществимого плана в области управления глобальной безопасностью.





Сегодняшний мир стоит на историческом перепутье, выбирая по какому пути двигаться. Китай, как ответственная держава и защитник глобального мира и безопасности, решительно выдвинул "Китайский вариант".





Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу по глобальной безопасности, выступая на открытии Боаоского азиатского форума в апреле 2022 году, дав систематическое разъяснение позиции Китая по содействию разделению безопасности в мире и поддержанию мира во всем мире, которая получила широкую поддержку и положительный отклик международного сообщества. В целях повышения понимания международным сообществом этой инициативы и ответа на нетерпеливые ожидания всех сторон 21 февраля текущего года Китай официально опубликовал "Концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности", в котором всесторонне изложены основные идеи "Шести ключевых принципов" концепции по глобальной безопасности, с учетом наиболее заметных и неотложных проблем международной безопасности, обозначено 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества, выдвинуты предложения и идеи относительно платформ и механизмов сотрудничества. Документ демонстрирует ответственность Китая за поддержание мира во всем мире и твердую решимость защищать глобальную безопасность, а также содержит концептуальные и практические рекомендации по восполнению дефицита глобальной безопасности и решению дилемм международной безопасности.





Инициатива по глобальной безопасности твердо придерживается принципа открытости и инклюзивности, консолидирует консенсус международного сообщества для решения проблем в области безопасности.





Инициатива по глобальной безопасности - очередная важная международная публичная продукция, которую Китай предоставляет миру вслед за совместным строительством "Одного пояса и одного пути" и инициативы по глобальному развитию. Инициатива призывает придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципом взаимного уважения, поддерживать идею неделимости безопасности, и построить Сообщество безопасности в качестве важного принципа и долгосрочной цели, подчеркивая приверженность подлинной многосторонности, отказываясь от устаревших концепций единоличной безопасности, игр с нулевой суммой и противоборствующих лагерей, отвечая на различные традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, руководствуясь взаимовыгодным мышлением и сплоченно адаптируясь к серьезным угрозам. В настоящее время более 80 стран мира и международных организаций выразили свою поддержку этой инициативе, что в полной мере демонстрирует международную привлекательность и концептуальное лидерство инициативы, которая соответствует общим ожиданиям международного сообщества в отношении глобальной безопасности.





Инициатива по глобальной безопасности предоставляет практическое руководство и платформу для сотрудничества в преодолении дефицита безопасности и консолидирует действия для поддержания глобальной безопасности.





Инициатива по глобальной безопасности призывает к мирному разрешению разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, уделяя особое внимание всестороннему планированию поддержания безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных направлениях. 20 приоритетных направлений сотрудничества, перечисленных в "Концептуальном документе", охватывают несколько направлений и областей, таких как полноценное проявление роли Организации Объединенных Наций, поддержание глобальной стратегической стабильности, продвижение политических решений острых проблем и повышение качества глобальной безопасности. Инициатива по глобальной безопасности открыта для всех стран мира, приветствует и поддерживает международные и региональные организации к полному проявлению роли платформ и механизмов сотрудничества в области безопасности, консолидирует мощные силы для поддержания глобальной безопасности. Китай глубоко сочувствует вызовам и трудностям, с которыми сталкиваются развивающиеся, а также малые и средние страны, и в ближайшие пять лет предоставит 5000 учебных мест для повышения квалификации развивающимся странам, в целях подготовки высококвалифицированных работников и совместного решения проблем глобальной безопасности.





Реализуя инициативу по глобальной безопасности, китайско-казахстанское сотрудничество обладает большим потенциалом.





В апреле 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу по глобальной безопасности, на которую Казахстан немедленно дал положительный отклик и выразил свою поддержку, что отражает высокий уровень стратегического взаимного доверия и консенсуса по сотрудничеству между двумя сторонами. В течение длительного времени Китай и Казахстан оказывали друг другу решительную поддержку в вопросах, затрагивающих основные интересы, таких как суверенитет, безопасность и территориальная целостность, создали многогранный механизм сотрудничества в военно-обороной и правоохранительной областях, осуществляли эффективное сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, внеся позитивный вклад в поддержание национальной и глобальной безопасности и стабильности. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре прошлого года главы двух государств подписали и опубликовали "Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК", в котором стороны подтвердили, что они будут активно развивать сотрудничество для реализации инициативы по глобальному развитию и инициативы по глобальной безопасности, и построения Сообщества единой судьбы человечества. Стоит отметить, что в самый трудный и критический период, когда Казахстан переживал "Январские события", председатель КНР Си Цзиньпин решительно встал на сторону президента РК Касым-Жомарта Токаева, подробно разъяснив, что инициатива по глобальной безопасности направлена на уважение суверенитета всех стран и защиту незыблемого права самостоятельного выбора пути развития каждой страны.





В докладе 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая четко говорится, что Китай готов работать с международным сообществом для реализации инициативы по глобальной безопасности. Мы приветствуем казахстанских партнеров принять активное участие в построении инициативы, совместном обогащении содержания инициативы, реализации плана действий инициативы, продолжить эффективное сотрудничество на двустороннем уровне и в рамках многосторонних структур, таких как ООН, Шанхайская Организация сотрудничества, сотрудничество БРИКС, СВМДА, "Китай + пять стран Центральной Азии" и других, чтобы содействовать развитию управления глобальной безопасностью в более справедливом и разумном направлении.





Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй