30.09.2023, 20:30 4611
Шымкентский НПЗ готовится к расширению
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство Шымкентского нефтеперерабатывающего завода "PetroKazakhstan" сообщило, на каком этапе проекта расширения находится предприятие, передает корреспондент агентства.
На данный момент проект предстоящего расширения находится на стадии изучения. В этом году в мае завершилась подготовка предТЭО, отчет уже готов", - рассказал журналистам первый вице-президент предприятия Цзян Жиюань.
По его словам, вопрос расширения Шымкентского НПЗ находится на особом контроле. Казахстанская и Китайская стороны уже подтвердили, что этому проекту есть место быть.
Учитывая дефицит нефтепродуктов, ожидаемый к 2030 году, который будет дальше расти, этот вопрос давно изучался. Настал момент расширения нефтеперерабатывающего завода, чтобы в дальнейшим обеспечить нефтепродуктами перспективы внутреннего рынка", - проинформировал журналистов технический директор Бахит Ерегенов.
Как он отметил, дефицит в два раза сократит возможность обеспечения рынка нефтепродуктами. Поэтому в дальнейшем основными направлениями производства будут дизельное и авиационное топливо, также будет развиваться нефтехимия. Бензин планируется выпускать в незначительном количестве.
Руководство нефтеперерабатывающего завода отвечали на вопросы журналистов в ходе пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК.
На вопросы СМИ о суммах финансирования проекта расширения пока не отвечают, так как направление и ряд технических установок еще не выбраны, но известно, что инвестировать будут материнские компании завода - "Казмунайгаз" и CNPC.
На сегодня мощность одного из трех нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана составляет 6 млн тонн в год. Завод обеспечивает рынок страны нефтепродуктами на 30-40 процентов. Экспортируется только топочный мазут, так как считается избытком.
Авиатопливом завод обеспечивает Казахстан на 6-7 процентов. Годовой объем производства составляет 350-400 тыс. тонн, при расширении это количество увеличится в два раза.
По качеству нефтепродуктов мы достигли экологических норм Евро-4 и Евро-5. В ближайшие годы, даже если учесть, что у нас за последний год увеличилось количество автомобилей, все равно на дорогах мы не почувствуем такого сильного запаха от загрязняющих среду выхлопных газов", - сказал заместитель главного инженера Чэн Вэй.
По словам руководителей, концентрация сероводорода не превышает норму, проверки проходят строго по графику.
На предприятии трудится 1822 человека, 39 из них - граждане Китая, работают в руководящем и техническом составе. На заводе отмечают, что количество китайских работников сокращается, так как молодые казахстанцы уже набирают должный опыт работы.
На сегодня средний возраст работников - 40 лет. В штат активно набирают молодежь, ведь в следующем году на пенсию выйдут порядка 40 человек.
Заводу требуются кадры по таким специальностям, как инженер-технолог, оператор технических установок, машинист технических установок, машинист технических компрессоров, электрик. Особенно ощущается дефицит инженеров КИП и АСУТП (контрольно-измерительных приборов и автоматизированной системы управления технологическим процессом).
Средняя заработная плата сотрудников составляет 570 тыс. тенге. Кроме этого, завод помогает детям из малоимущих семей, оплачивая обучение и обеспечивая жильем под минимальные 6 процентов.
Напомним, в апреле этого года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что Минэнерго нужно рассмотреть расширение Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением его мощности с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год. Вопрос возник из-за увеличения спроса на ГСМ в Казахстане.
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30.09.2023, 22:40 3741
В Жамбылской области установят 21 мощную ветротурбину
Фото: Kazakhstan Today
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Тараз. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области, в городе Жанатас планируется установить 21 мощную и современную ветротурбину до конца 2023 года, передает корреспондент агентства.
Корпорация SPIC, развивающая возобновляемые источники энергии, сообщила о введении в эксплуатацию второй очереди ветротурбин в Жанатасе до конца этого года.
Сейчас ветроэлектростанция в Жанатасе насчитывает 40 ветротурбин общей установленной мощностью 100 МВт. Каждая из них вырабатывает 2,5 МВт. Мощность новых ветротурбин составит 4,8 МВт, их будет 21. Тогда общая мощность ВЭС с новыми объектами увеличится вдвое.
Встреча журналистов с сотрудниками Жанатасской ветроэлектростанции прошла в рамках пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК. Представителям СМИ рассказали о развитии возобновляемых источников энергии в Казахстане.
Первая партия ветротурбин в Жанатасе была подключена к сетям в сентябре 2020 года. Полный ввод в эксплуатацию произвели в июне 2021 года. На сегодня средняя ежедневная выработка составляет 1 млн кВт в час, вся энергия поступает в сети АО "KEGOC", - сообщил главный специалист ВЭС Ильяс Нусыров.
По его словам, в проект было вложено 150 млн долларов США. Ветротурбины Жанатасской ВЭС являются самыми крупными и современными во всем Казахстане. Все башни, лопасти и генераторы, которые составляют станцию, доставлялись из Китая сухопутным путем. В строительстве принимали участие китайские, казахстанские и российские специалисты.
В Казахстан мы приехали в 2018 году для развития ВИЭ. В 2019 году наша электростанция была крупнейшей в Центральной Азии. В момент строительства мы подготовили большое количество специалистов в сфере строительства ВЭС, это тоже положительно сказалось на развитии этой отрасли в Казахстане", - рассказал главный инженер ВЭС Чжан Лян.
Он подчеркнул, что мощность энергии, которую вырабатывают все ВЭС корпорации, составляет 400 МВт, так как в Акмолинской области, близ Астаны расположена ветроэлектростанция мощностью 206 МВт.
В Казахстане очень правильно развивать ВИЭ, потому что у нас ветровые и солнечные ресурсы очень хорошие. Некоторые земли для ведения фермерского хозяйства непригодны, но для развития ВИЭ подходят в самый раз", - отметил главный специалист ветроэлектростанции.
Корпорация SPIC стремится развивать в Казахстане не только ВЭС, но и другие виды возобновляемых источников энергии, создавать новые рабочие места и развивать производство интеллектуального оборудования.
Мы являемся государственной корпорацией. Все виды электростанций у нас имеются. По мощности солнечных электростанций мы занимаем первое место в мире, по мощности ветровых станций - второе", - добавил главный инженер ВЭС.
Сейчас на ветроэлектростанции работает 31 человек, из них 6 китайский граждан. Иногородним сотрудникам предоставляют комнату в общежитии, в здании офиса оборудован тренажерный зал, комнаты для отдыха. Зарплаты здесь выше среднего в Жанатасе - минимальная оплата труда 300 тыс. тенге.
На предприятии кадры подготавливают самостоятельно, стажеру необходимо знать принцип работы ветротурбин, основного оборудования и характеристики элементов ВЭС.
Корпорация развивает не только энергетический потенциал в Казахстане, но и улучшает социальную сферу - участвует в строительстве городской и сельской инфраструктуры, проводит день открытых дверей для ознакомления населения с альтернативной электроэнергией.
Мы специализируемся на электроэнергии. Недавно подписали меморандум о строительстве электростанции мощностью 1 ГВт с накопителем. Так как мы госкорпорация, в рамках "Пояса и пути" и международного сотрудничества, будем развивать чистую электроэнергию и производство ветротурбин в Казахстане", - заключил главный инженер предприятия.
По его мнению, Казахстану отлично подошел бы усовершенствованный вид электростанции ВИЭ+, то есть параллельное внедрение развития другой сферы. К примеру, установка солнечной панели на ферме, где разводят рыбу. Так модернизация объектов ВИЭ полностью изменит жизнь казахстанцев.
30.09.2023, 21:31 4196
Журналистам рассказали, как развивается производство масличных культур в СКО Эксклюзив КТ
Фото: Kazakhstan Today
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Петропавловск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Журналисты ведущих СМИ Республики Казахстан посетили предприятие по производству и переработке масличных культур "Тайынша-Май" в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
В рамках пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК представителям СМИ рассказали и показали, как устроен парк по переработке сельскохозяйственной продукции китайской корпорации "Ай Цзюй". В составе парка завод по производству масличных культур "Тайынша-Май", мукомольный и комбикормовый завод и логистический центр по переработке и перевозке зерна и масла на зернохранилище "MEMOLUX". Директор предприятия Фан Лунфей лично провел журналистов по основным объектам парка.
На первом производственном этапе, на заводе "Тайынша-Май" изготавливают такие сорта масел, как подсолнечное, льняное, рапсовое (нерафинированное). Все масла экспортируются в Китай, там же продукт проходит этап рафинирования и расфасовки по упаковкам.
Также на основе казахстанского рапса производят жмых, который впоследствии перерабатывает комбикормовый завод. При возникновении спроса на жмых у местных фермеров, его продают в Казахстане.
Большую часть сырья поставляют казахстанские фермерские хозяйства. Причем, если у фермеров недостаточно средств для выращивания зерна, то предприятие поддерживает поставщиков финансово.
Производимая мука тоже экспортируется в Китай, сотрудничество по переработке пшеницы осуществляется с компаниями "Саламат" и "Пионер" в Костанае, в городах Алашанькоу и Сиань.
С прошлого года предприятие отправило в Китай 28 тыс. тонн муки и 40 тыс. тонн масла. Цена рапсового нерафинированного масла, которое пользуется наибольшим спросом, составляет 950 долларов США за тонну. В сутки предприятие перерабатывает около 600 тонн рапса. Годовая мощность завода - 310 тыс. тонн
На заводе работает 110 человек, 10 из которых китайские инженеры, остальные - местные жители близлежащих сел.
Журналисты поинтересовались у одного из рабочих, устраивает ли его оплата и условия труда на заводе.
Я здесь работаю шестой год. Условия труда нормальные. Работа в основном сезонная. Например, уборка закончилась - нам завезли рапс, мы работаем с середины октября до марта. В остальное время занимаемся очисткой и ремонтом заводских помещений", - рассказал бригадир прессовочного завода Руслан Тлепбергенов.
По его словам, оклад рабочих составляет 120 тыс. тенге, но непосредственно в период переработки зерна сотрудники получают 250 тыс. тенге. При этом хорошее оборудование из Китая позволило почти полностью автоматизировать производство.
Вторым этапом на предприятии является зерновое и мукомольное производство.
Логистический центр по переработке и перевозке зерна и масла MEMOLUX включает в себя строительство комбикормового завода мощностью 300 тыс. тонн в год, мукомольного завода годовой мощностью 100 тыс. тонн и отгрузку и перевозку насыпного сырья мощностью 300 тыс. тонн.
После полного завершения строительства центр достигнет отметки в 1 млн тонн отгрузок в год и станет крупнейшим центром логистики и переработки зерна в Северо-Казахстанской области.
Наше качество для Китая проходит стопроцентно. Будь оно в сырье или в переработанном виде. У нас любое зерно стопроцентно без ГМО, поэтому китайцы делают упор именно на казахстанское сырье, так как это экологически чистый продукт", - сообщила замдиректора по производству Алия Сулейменова.
Парк был построен на 2 железнодорожных путях. Продукция отправляется в Китай экспрессом, следующим по направлению Китай - Европа.
К концу года инвестиции корпорации "Сиань Ай Цзюй" в основной капитал в Казахстане достигнут 50 миллионов долларов США. Кроме того, планируется общий объем инвестиций в размере 200 миллионов долларов, которые будут охватывать пять основных секторов: производство зерна и масла, хранение и переработка пищевых продуктов; разведение и сегментация говядины и баранины; сельскохозяйственное оборудование, техника, объекты поддержки сельскохозяйственной техники; услуги промышленных технологий; туризм и китайско-казахстанский товарный выставочный зал.
Предприятие приветствует размещение заводов из Китая и Казахстана в парке для формирования кластера, способного отправлять больше казахстанской продукции в Китай, развивая экономический и торговый обмен между странами.
23.09.2023, 09:00 13541
День образования КНР отметили в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось праздничное мероприятие по случаю 74-й годовщины со дня образования Китайской Народной Республики.
Торжественный вечер проходил в посольстве Китая, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РК Чжан Сяо и всех китайских коллег с важнейшим национальным праздником страны.
Благодаря кардинальным преобразованиям и реформам в политической и социально-экономической сферах, воле и стараниям руководства страны и всего китайского народа Китай достиг уверенного роста по всем направлениям социально-экономического развития. Нынешний Китай - значимый, авторитетный и ответственный участник процессов в мировой политике и экономике", - сказал Скляр в поздравлении.
Он с уверенностью отметил, что за годы независимости Казахстану удалось установить подлинно стратегические отношения с Китаем как в двустороннем, так и в многостороннем сотрудничестве.
За 31 год со дня установления дипломатических отношений, развивающихся в духе добрососедства, взаимного доверия и взаимной выгоды, отношения Казахстана и Китая эволюционировали до уровня вечного всестороннего стратегического партнерства.
Такой беспрецедентно высокий уровень достигнут прежде всего благодаря тесной кооперации сторон на политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.
Ярким примером эффективного взаимодействия также является наше торгово-экономическое сотрудничество. Сегодня Китай имеет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана. За прошлый год двусторонний товарооборот увеличился на 34,5% и превысил 24,2 млрд долларов США", - подчеркнул Роман Скляр.
Важным компонентом казахстанско-китайских отношений, отметил он, является партнерское взаимодействие на международной арене. Плодотворное сотрудничество в рамках ООН, ШОС, СВМДА, Центральная Азия - Китай и других многосторонних структур постоянно оказывает взаимную поддержку нашим странами.
В условиях резко меняющейся международной обстановки мы всегда гармонично выстраиваем взаимовыгодные отношения и находим точки соприкосновения по самым разным вопросам в интересах народов двух стран.
19.09.2023, 20:08 19321
Приморский город международного значения Ляньюньган строит путь новой модели "Одного пояса и одного пути"
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С 2013 по 2022 год перевозки контейнеров железнодорожным транспортом через Казахстан в рамках "Одного пояса, одного пути" выросли более чем в 20 раз и составили около 6,5 млн контейнеров.
Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган) с планировочной площадью 69,79 квадратного километра расположен в коридоре, соединяющем два крупных портовых района - Ляньюньган и Сювэй, и оснащен различными видами транспорта, такими как автомобильный, железнодорожный, речной и морской.
Основные функции парка:
- Превращение в торговый и логистический распределительный центр Центральной Азии и Тихоокеанского региона.
- Создание международной базы логистического сотрудничества, обслуживающей страны и регионы вдоль "Пояса и пути".
- Превращение в пилотную демонстрационную зону инновационного развития современной логистической отрасли.
18.09.2023, 18:35 22566
Ляньюньган способствует развитию грузоперевозок в рамках сотрудничества Восток - Запад
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Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган) с планировочной площадью 69,79 квадратного километра расположен в коридоре, соединяющем два крупных портовых района - Ляньюньган и Сювэй, и оснащен различными видами транспорта, такими как автомобильный, железнодорожный, речной и морской.
Парк примыкает к Национальной зоне экономического и технологического развития, Национальной демонстрационной зоне регионального сотрудничества Восток - Запад и новому городу Ляньюнь и является новым носителем для связанного развития порта, логистики, промышленности и города в Ляньюньгане. В национальном 13-м пятилетнем плане четко предлагается "построить Международный логистический парк ШОС".
Казахстане более 80% импортных повседневных потребительских товаров, продукции горнодобывающей промышленности и продовольствия, импортируемых транзитом из Китая, распределяются в порту Ляньюньган.
Как отметил вице-президент китайско-казахстанской международной логистической компании в городе Ляньюньган с казахстанской стороны Азиз Ескендиров, значение китайско-казахстанской логистической базы в Ляньюньгане нельзя просто измерить цифрами.
Ляньюньганская логистическая база не только играет очень важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции из Казахстана и Узбекистана, но и играет важную роль в автомобильной промышленности двух стран. Именно по этому логистическому каналу автозапчасти из Китая и Кореи отправляются в Центральную Азию и собираются на местных заводах", - проинформировал он.
15.09.2023, 08:32 32776
Higer Bus содействует развитию глобального "зеленого" транспорта
Фото: Компания Higer Bus
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Компания Higer Bus вышла на казахстанский рынок в 2007 году и к настоящему времени продала более 800 единиц, причем основными моделями являются туристические автобусы и городские автобусы, пользуясь хорошей репутацией и популярностью на местном рынке благодаря отличному качеству и безупречному послепродажному обслуживанию.
В начале 2017 года в Алматы была официально открыта производственная база электрических автобусов HIGER-QUZAR, что стало еще одной важной инициативой компании Higer Bus, направленной на реализацию национальной стратегии развития "Один пояс - один путь" и содействие развитию глобального "зеленого" транспорта.
В 2022 году компания Higer Bus разработала трехдверный низкопольный автобус KLQ6126G для казахстанского рынка. Как только была выпущена на рынок, эта модель получала всеобщую положительную оценку на местном рынке, и последующий спрос был постоянным. В дальнейшем компания Higer Bus будет прилагать все усилия для обеспечения наилучшего качества автобусной продукции для индивидуальных потребностей казахстанского рынка и прилагать неустанные усилия для улучшения уровня оборудования общественного транспорта в Казахстане.
Компания Higer Bus Company Limited была основана в конце 1998 года под сокращенным названием Higer Bus. В течение последних 20 с лишним лет компания Higer Bus приложила неустанные усилия, создала современную производственную базу площадью 750 тыс. кв. м, годовой объем продаж продуктов превысил 10 млрд юаней. Автобусы Higer продаются более чем в 130 странах и регионах по всему миру, открывая устойчивую дорогу быстрого развития. Компания Higer Bus завоевала титулы "Известная торговая марка Китая", "Известный бренд Китая", "Экспортная продукция освобожденная от государственной проверки" и т.д. 15 лет подряд она входит в список "500 самых ценных брендов Китая" со стоимостью бренда 66,539 млрд юаней, стала национальным базовым предприятием по экспорту автомобилей и одним из 100 лучших предприятий Китая в области информатизации.
В настоящее время общая стоимость активов компании составляет 6,6 млрд юаней, в ней работает более 4000 человек, в том числе более 1100 профессиональных и технических специалистов различного профиля, ежегодный объем производства составляет 25 000 единиц больших, средних и легких автобусов и шасси. В компании имеются научно-исследовательская станция аспирантов, региональный технологический центр предприятия провинции Цзянсу, исследовательский центр новой техники и технологии автобусов, центр исследований и разработок новых высокоскоростных автобусов, исследовательский институт новых энергетических автобусов Higer в городе Сучжоу, парк современной производственной базы автобусов.
Компания Higer Bus получила сертификаты TS16949 и 3C. У нее имеются продукты более чем 50 категорий и 300 типов, включая автобусы Higer серии E, серии H, серии A, серии V, серии W, серии B, автобусы Galaxy и легковые автомобили, которые охватывают сферы высококлассного бизнеса, пассажирских перевозок, туристических, городских, школьных автобусов и групповой поездки.
Автобусы Higer хорошо продаются не только в Китае, но и в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, России, Восточной Европе, Америке и других странах.
Заглядывая в будущее, компания Higer Bus выдвигает стратегию "от внутреннего превосходства к международному превосходству", отводя ведущую роль профессиональной работе в области автобусов, ориентируясь на рынок, ведя информатизацию, способствующую в интернационализации, и быстро реагируя на индивидуальные потребности международных и внутренних клиентов. Придерживаясь концепции развития бренда "Стабильности и долгосрочности на пути к успеху", компания первой в автобусной отрасли разработала и запустила интеллектуальную систему управления G-BOS, осуществив трансформацию из производителя автобусов в поставщика комплексных решений для управления и эксплуатации автобусов, взяв на себя ответственность за создание "безопасных, комфортных и экономичных" интеллектуальных автобусов, став лидером интеллектуальных и безопасных автобусов в Китае, создав более удобные условия для жизни людей, предоставив сотрудникам возможность для проявления талантов и их развития, чтобы по-настоящему реализовать концепцию "Сделаем наше расстояние не таким далеким".
14.09.2023, 21:54 35991
Международный логистический парк ШОС в Ляньюньгане
Фото: Kazakhstan Today
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Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган) с планировочной площадью 69,79 квадратного километра расположен в коридоре, соединяющем два крупных портовых района - Ляньюньган и Сювэй, и оснащен различными видами транспорта, такими как автомобильный, железнодорожный, речной и морской. Парк примыкает к Национальной зоне экономического и технологического развития, Национальной демонстрационной зоне регионального сотрудничества Восток - Запад и новому городу Ляньюнь и является новым носителем для связанного развития порта, логистики, промышленности и города в Ляньюньгане. В национальном 13-м пятилетнем плане четко предлагается "построить Международный логистический парк ШОС".
Парк был успешно утвержден в качестве национального образцового логистического парка, Китайской базы логистического сотрудничества, Национального отличного логистического парка, первой партии инновационного демонстрационного парка океанической экономики Цзянсу, грузового узла "13-й пятилетки" Министерства транспорта и активно участвует в процессе объявления провинциальной зоны развития. Завершенный автомобильный порт, речной порт, бондовый логистический центр и другие функциональные платформы в парке работают хорошо, а ускоряются строительство ключевых проектов, таких как выделенная железная дорога, железнодорожная погрузочно-разгрузочная площадка, логистический центр Sinotrans и логистический парк Фэн Шу, в то время, индустрии, как трансграничная электронная коммерция, морская экспресс-доставка и центры отбора руды, накапливаются.
На следующем этапе парк приложит все усилия для продвижения строительства общественной инфраструктуры и повышения пропускной способности, сосредоточится на развитии современной логистической промышленности, будет активно продвигать инвестиции и внешнего сотрудничество, укреплять логистическую торговлю со странами и регионами вдоль "Пояса и пути", ускорит сбор мультимодальных перевозок и других современных логистических отраслей и будет стремиться как можно скорее стать брендом "Пояса и пути".
Основные функции парка:
- Превращение в торговый и логистический распределительный центр Центральной Азии и Тихоокеанского региона.
- Создание международной базы логистического сотрудничества, обслуживающей страны и регионы вдоль "Пояса и пути".
- Превращение в пилотную демонстрационную зону инновационного развития современной логистической отрасли.
13 октября успешно отправился первый в Цзянсу интермодальный железнодорожный транспорт общего пользования Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Транспортная линия поезда: Ляньюньган (Логистический парк ШОС) - Кашгар (полная железная дорога) - (пересадка на автомобильную дорогу) Карасу, Кыргызстан - Ташкент, Узбекистан, всего около 5000 километров, время работы около 20 дней, по сравнению с традиционной линией из Синьцзянского порта Хоргос пробег новой линии сокращен почти на 500 километров, время перевозки сокращено на 3-5 дней. Планируется, что в первый год эксплуатации будет отправлено 1000 стандартных контейнеров. С точки зрения источников грузов товары из окрестностей Ляньюньгана составили 35%, а товары из Сучжоу, Нанкина, Шанхая и Чжэцзяна - 65%, при этом товарные категории включали домашние текстильные изделия, солнечные батареи, новые энергетические транспортные средства, новые материалы, одежду, обувь, игрушки и т.д. Обратный груз - это в основном сельскохозяйственная и побочная продукция, такая как стручковая фасоль из стран Центральной Азии.
Открытие международного грузового поезда не только поможет улучшить общую транспортную сеть в Азии и Европе, построить южный выход нового Азиатско-Еврапейского континентального моста и расширить сферу перевозок, но и создаст новые возможности для перезапуска экономики и изучения экономического потенциала после эпидемии, будет способствовать глубокой интеграции города Ляньюньгана с рынком Центральной Азии. Это имеет большое значение для парка по расширению возможностей сбора ресурсов, углублению интеграции в строительство "Одного пояса, одного пути" и укреплению морской базы ШОС.
Автомобильные дороги: автомагистрали G30 (Ляньюньган - Хоргос), G25 (Чанчунь - Шэньчжэнь) и GIS (Шэньян - Хайкоу) пересекаются в Ляньюньгане, 242 провинциальная дорога и 228 национальное шоссе проходят через логистический парк и пересекаются с Восточным скоростным шоссе (573) в узле Дадашань, связанные с дельтой реки Янцзы на юге и Бохайским заливом на севере, сеть обслуживания охватывает экономическую зону Хуайхай и распространяются на запад до Среднего Запада.
Железные дороги: логистический парк имеет четыре железнодорожные линии, складское помещение площадью 200 000 квадратных метров и склад общего назначения площадью 6000 квадратных метров. С общим объемом инвестиций 1,8 млрд юаней и общей протяженностью 19 километров проект железнодорожной линии и погрузочно-разгрузочной площадки ШОС официально введен в эксплуатацию 28 октября 2021 года для реализации дальнейшего взаимодействия со странами вдоль "Пояса и пути" в качестве логистического терминала нового Азиатско-Еврапейского континентального моста.
Внутренние реки: река Шаосян, протекающая через логистический парк, является частью канала Тунью, который был построен с инвестициями в размере почти 4 млрд юаней правительством провинции Цзянсу и относится к провинциальным внутренним водным путям класса III, что позволяет проходить 1000-тонным судам. В настоящее время построено 44 причала для прохождения судов водоизмещением 1 тысяча тонн, открыто и стабильно функционирует 11 внутренних контейнерных маршрутов. Внутренний водный путь и дноуглубительный канал связаны с рекой Хуай, каналом Пекин - Ханчжоу и системой реки Янцзы через канал Туньюй, а также с близлежащими провинциями и регионами, такими как Цзянсу, Шаньдун, Хэнань, Аньхуэй.
Морской порт: товары логистического парка могут быть напрямую доставлены в портовый терминал по Восточному дноуглубительному скоростному шоссе и ленточному конвейеру, а затем погружены на суда для выхода в море, таким образом, достигается бесперебойная связь с морскими службами. В настоящее время порт Ляньюньган имеет 85 дальних и близких международных морских маршрутов. Построены глубоководный канал для судов водоизмещением 300 тысяч тонн, глубоководные специальные причалы для судов водоизмещением 300 тысяч тонн, переводящих руду и контейнеры 6-го поколения, в том числе 70 причалов для судов водоизмещением более 10 тысяч тонн, с проектной мощностью 174 млн тонн. Порт Ляньюньган стал первым портом в Китае, открывшим транзитные перевозки по сухопутному мосту, а также является национальным образцовым портом для железно-водных интермодальных перевозок, внутренние железно-водные интермодальные перевозки были открыты в Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Хэнань, Аньхое и других крупных провинция и регионах вдоль Лонгхайской линии.
Планируемая площадь бондового логистического центра в Ляньюньгане составляет 1,39 квадратного километра, а в настоящее время 800 000 квадратных метров введено в эксплуатацию, где осуществляются функции бондового хранения, простой обработки и услуг добавленной стоимости, глобального поиска поставщиков и международной дистрибуции, реэкспортной торговли и международной перевалки.
Опираясь на функции бондового логистического центра и строительство комплексного пилотного города трансграничной электронной коммерции в Ляньюньгане, ускоряется развитие индустрии трансграничной электронной коммерции. Платформа общественного обслуживания трансграничной электронной коммерции в Ляньюньгане была успешно подключена к платформе общего обслуживания трансграничного импорта и экспорта главного таможенного управления, и был введен в эксплуатацию центр распределения трансграничной электронной коммерции.
14.09.2023, 21:50 35226
Инновационный нефтехимический парк Шэнхун
Фото: shenghongpec.com
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От "шелковой столицы тысячелетия" Шэнцзе до "жемчужины Желтого моря" Ляньюньган парк нефтехимической промышленности Шэнхун возник в соответствии с требованиями времени и развивался в соответствии с веяниями времени, сообщает пресс-служба компании Shenghong Petrochemical.
Парк нефтехимической промышленности Shenghong - это инновационный экологический кластер нефтехимической промышленности, энергично созданный Shenghong Holding Group, входящей в топ-500 Fortune 2020. Он расположен в Национальной демонстрационной зоне регионального сотрудничества Восток - Центр - Запад (Новый район Сювэй, город Ляньюньган, провинция Цзянсу).
Парк нефтехимической промышленности Shenghong площадью 15 квадратных километров объединил в себе множество функций, таких как производство, исследования, разработки, логистика и вспомогательные услуги, а также придерживался принципов интеграции нефтепереработки и химической промышленности и сбалансированного развития всей цепочки высокотехнологичной нефтехимической промышленности.
Являясь одной из семи крупнейших национальных баз нефтехимической промышленности мирового класса, Shenghong Petrochemical Industry Park стал столпом бренда с чрезвычайно сильным влиянием. Стремясь быть двигателем качественного развития в области регионального взаимодополняемости и взаимодействия Север - Юг, город Ляньюньган находится на пересечении двух основных национальных стратегий - китайской инициативы "Пояс и путь" и стратегии развития прибрежного региона провинции Цзянсу.
Обладая уникальными преимуществами расположения и богатыми запасами земельных ресурсов, город Ляньюньган занимает очень важное стратегическое положение для повышения общей мощи дельты реки Янцзы, содействия развитию Западного и Центрального Китая, улучшения экономического положения восточного побережья Китая и содействия региональному скоординированному развитию Китая. Это важное место для реализации двух основных национальных стратегий и важный морской порт как для дельты реки Янцзы, так и для нового Евразийского сухопутного моста.
В 2010 году Shenghong Petrochemical воспользовалась возможностью одновременной реализации нескольких национальных стратегий, откликнулась на призыв провинциального комитета КПК и правительства о координации развития промышленности Север - Юг, внедрила производственную цепочку, инвестировала и построила первый в мире парк нефтехимической промышленности в городе Ляньюньгане.
На данный момент инвестиции превысили 40 млрд юаней, и проект PTA Honggang Petrochemical мощностью 3,9 млн тонн в год, и проект Sailboat Petrochemical Poly-generation мощностью 2,4 млн тонн в год были успешно завершены.
Также были завершены некоторые вспомогательные проекты, такие как проект по хранению жидких химических веществ объемом 1,4 млн кубометров, два проекта терминала жидких химических веществ емкостью 50 000 тонн и проект когенерации. Быстро сформировался парк нефтехимической промышленности Шэнхун. Он превратился из грязевой равнины в место, полное оборудования, и стал образцовым проектом для взаимодополняемости промышленных районов провинции Цзянсу и взаимодействия Север - Юг. Это также стало мощным двигателем для "высококачественного развития города Ляньюньган со сверхвысокой скоростью".
Создав высококлассного промышленного кластера с ведущими ролями и расширением "двух цепочек", компания Shenghong Petrochemical активно реализует свою новую концепцию развития высокого качества, играя ведущую роль в проекте интеграции нефтеперерабатывающей химии, расширяя свою производственную цепочку и постоянно приближаясь к высшему звену глобальной промышленной цепочки.
В настоящее время Shenghong Petrochemical реализует проект по интеграции нефтеперерабатывающей химии, включающий переработку нефти мощностью 16 млн тонн в год, ароматических углеводородов - 2,8 млн тонн в год, этилена - 1,1 млн тонн в год и его производных.
Также осуществляются некоторые вспомогательные проекты, такие как проект терминала сырой нефти вместимостью 300 000 тонн, проект складирования объемом 3 830 000 кубометров и некоторые общественные работы. Общий объем инвестиций составляет около 67,7 млрд юаней.
После завершения всех проектов Shenghong Petrochemical сформирует скоординированную модель развития с уникальным одновременным расширением "двух цепочек" - от нефти до олефина и от метанола до олефина - и обеспечит новый подход к трансформации и модернизации нефтехимической промышленности Китая.
Shenghong Petrochemical будет активно участвовать в объединении и играть ведущую роль в своем проекте по интеграции нефтеперерабатывающей химии, разработает новый подход к поставкам сырья, создаст интерфейс глубокой переработки промежуточных продуктов, таких как этилен, пропилен и ароматические углеводороды, расширит и разовьет производственную цепочку среднего и нижнего звена, а также сформирует систему продуктов, включающую новые химические материалы, специальная резина и высококачественные специализированные химикаты на основе универсальных продуктов, таких как синтетические смолы и органическое сырье.
Кроме того, компания расширит свою долю на рынке за счет использования новых торговых марок и дифференцированных продуктов. Это будет способствовать формированию промышленного кластера высокого класса с скоординированным развитием "вверх по течению" и "вниз по течению" через инновационную цепочку и цепочку создания стоимости в рамках схемы промышленной цепочки.
За последние два года компания осуществила более 100 независимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов и совместных разработок.
Соотношение расходов на исследования и разработки к выручке от продаж увеличивается с каждым годом. Компания успешно разработала несколько новых продуктов, таких как фотоэлектрические материалы EVA, под новыми торговыми марками, и многие из ее продуктов заполнили пробелы на внутреннем рынке.
В апреле 2017 года Shenghong Petrochemical учредила академический консультативный совет, состоящий из 12 академиков Китайской академии наук и Китайской инженерной академии, чтобы предоставить самые передовые технологии и технологические достижения для своего развития. В июне 2019 года была официально создана платформа Shenghong Petrochemical Innovation Center.
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