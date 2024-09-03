02.09.2024, 15:49 3706
Си Цзиньпин призвал к продвижению социализма с китайской спецификой по случаю 120-летия со дня рождения Дэн Сяопина
Фото: russian.people.com.cn
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Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил выдающийся вклад покойного руководителя Китая Дэн Сяопина и призвал к дальнейшему продвижению начатого им дела социализма с китайской спецификой. Это заявление он сделал на собрании, посвященном 120-летию со дня рождения Дэн Сяопина. Мероприятие было организовано ЦК КПК и прошло в первой половине дня 22 августа в Доме народных собраний в Пекине, сообщает издание "Жэньминь жибао".
Необходимо продолжать углубленно изучать теорию Дэн Сяопина и внедрять ее на практике, заявил Си Цзиньпин.
Выдающийся вклад Дэн Сяопина имеет большое значение для партии, народа, страны, нации и всего мира. Его подвиги вошли в историю и будут вечно вдохновлять будущие поколения", - сказал Си Цзиньпин.
Дэн Сяопин был ядром руководящего коллектива ЦК КПК второго поколения, генеральным архитектором социалистических реформ, открытости и модернизации в Китае, первопроходцем пути социализма с китайской спецификой, отметил Си Цзиньпин, добавив, что Дэн Сяопин также был великим интернационалистом, внесшим значительный вклад в дело мира и развития во всем мире.
Дэн Сяопин прожил славную, боевую и необыкновенную жизнь", - сказал он.
Си Цзиньпин отметил, что после "культурной революции", десятилетней смуты, которая завершилась в 1976 году, Дэн Сяопин возглавил партию и народ в достижении великого исторического перелома.
По его словам, Дэн Сяопин способствовал осуществлению нового скачка в китаизации марксизма, открыл новые горизонты в социалистической модернизации и наметил правильный путь для полного воссоединения Родины.
По словам Си Цзиньпина, исторические заслуги Дэн Сяопина, отличающиеся своим всеохватывающим и новаторским характером, оказали глубокое и далеко идущее влияние как на Китай, так и на весь мир в целом.
Мы всегда будем помнить его великие исторические подвиги и чтить его благородный революционный стиль", - отметил председатель КНР.
Китайский лидер констатировал, что самое важное идеологическое достояние, оставленное Дэн Сяопином, - это основанная им теория Дэн Сяопина. Необходимо продолжать углубленно изучать и применять эту теорию для решения насущных задач, указал Си Цзиньпин.
Лучший способ чтить память Дэн Сяопина - продолжать продвигать начатое им дело социализма с китайской спецификой", - подчеркнул председатель КНР.
Си Цзиньпин призвал к дальнейшему всестороннему углублению реформ, чтобы непрерывно обеспечивать мощный импульс и институциональные гарантии для модернизации в китайском стиле.
Он отметил необходимость ускорять темпы строительства модернизированной экономической системы, продвигать большую самодостаточность в научно-техническом секторе, всемерно развивать передовую социалистическую культуру.
Китайский лидер также призвал приложить усилия для содействия более заметному существенному прогрессу в достижении общего процветания для всего народа.
Как указал Си Цзиньпин, осуществление полного воссоединения Родины было неизменным чаянием Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и других революционеров старшего поколения.
Председатель КНР призвал продвигать мирное развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива, непоколебимо противостоять "независимости Тайваня", защищая суверенитет и территориальную целостность Китая.
Китай - это незыблемая сила, защищающая мир во всем мире", - подчеркнул Си Цзиньпин, призвав все время высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и общего выигрыша.
Си Цзиньпин заверил, что Китай будет принимать активное участие в реформировании и строительстве системы глобального управления, непрерывно предоставляя миру новые возможности посредством нового прогресса модернизации в китайском стиле.
По данным издания, на собрании, прошедшем под председательством Цай Ци, присутствовали такие высокопоставленные руководители Китая, как Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн. Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Дин Сюэсян. Ли Си и Цай Ци являются членами постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Хань Чжэн занимает пост заместителя председателя КНР.
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30.08.2024, 17:37 13686
Россия выступает за интеграцию ЕАЭС и строительство "Пояса и пути"
Фото: россиясегодня.рф
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Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российская Федерация активно поддерживает углубление евразийской интеграции, сочетая развитие Евразийского экономического союза и строительство "Пояса и пути", расширяя обмены в различных регионах и областях и формируя будущее, ориентированное на большое евразийское партнерство, заявила в ходе Форума регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024" заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Ольга Лисогор.
По словам Ольги Лисогор, за последние десять лет инициатива Китая по совместному строительству "Пояса и пути" вышла за рамки секторов, стран или региональных альянсов, сформированных по географическому признаку. В настоящее время более 150 стран присоединились к инициативе "Пояса и пути" различными способами.
Было решено, что совместное строительство "Пояса и пути" стало глобальной инициативой, объединяющей все континенты и людей всех стран. Поэтому расширение и углубление гуманистического подтекста в рамках инициативы "Один пояс, один путь", взаимопонимание между людьми со всего мира и расширение каналов коммуникации чрезвычайно важны для реализации крупномасштабных проектов в рамках этой инициативы", - отметила спикер.
Она подчеркнула, что СМИ - это одна из ключевых областей, где можно укрепить международное сотрудничество, поскольку "мир становится все ближе и ближе и роль СМИ в формировании общественного мнения и укреплении международных отношений также возрастает день ото дня".
Традиционные формы СМИ больше не способны в полной мере удовлетворять потребности современного общества. В настоящее время появляются новые медиа, такие как социальные сети, мультимедийный контент и другие. цифровые платформы приобретают все большее значение. Они предоставляют уникальную возможность для сотрудничества и обмена информацией между нашими странами. Мы можем использовать эти инструменты для формирования положительного имиджа нашей страны и народа, расширения культурных обменов и содействия развитию туризма и инвестиций", - поделилась мнением Ольга Лисогор.
Особое внимание, отметила она, следует уделять обменам между молодыми специалистами, совместным проектам по обучению на стажировках и семинарам - это способ воспитания нового поколения профессионалов.
Также стоит обратить внимание на искусственный интеллект, который открывает огромные возможности для развития новых медиа. ИИ может быть использован для создания более качественного и разнообразного контента, улучшения поиска информации и обеспечения безопасности данных, а также для внедрения технологий искусственного интеллекта в новые медиа.
Совместная работа может не только значительно повысить эффективность работы, но и ускорить научно-технический прогресс. В связи с поляризацией технологической сферы, укреплением технологий и ростом торгового протекционизма в некоторых странах нам как никогда необходимо делиться лучшими результатами в области применения высоких технологий. Для более эффективного развития новых средств массовой информации нам необходимо создать платформы международного сотрудничества. Эти платформы могут не только помочь нам обмениваться опытом и знаниями, но и помочь нам совместно разрабатывать новые технологии и исследовать новые методы работы", - предложила эксперт.
На первом этапе, по ее словам, это может быть интегрированная платформа, созданная для специальных корреспондентов, блогеров и селфи-медиа.
В отличие от существующих социальных сетей, такая интегрированная платформа, с одной стороны, может самостоятельно формировать новостную повестку и обеспечивать надежность, публичность и высокое качество распространяемой информации. С другой стороны, он также может воспользоваться преимуществами новых медиа-технологий для получения контента со всего мира в режиме реального времени", - пояснила Лисогор.
Она добавила, что эти платформы могут объединить журналистов, блогеров и представителей СМИ со всего мира, предоставляя им возможность обмениваться опытом, сотрудничать и разрабатывать совместные проекты, что поможет укрепить взаимопонимание и сотрудничество между странами.
30.08.2024, 16:46 14271
Глава "Жэньминь жибао" призвал строить Шелковый путь сердец
Фото: россиясегодня.рф
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Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель издания "Жэньминь жибао" То Чжэнь, выступая с докладом на Форуме регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, призвал строить Шелковый путь сердец и умов людей.
В своем выступлении То Чжэнь отметил, что газета "Жэньминь жибао" в полной мере использует преимущества новостных репортажей, комментариев и теоретических статей, а также средств массовой информации.
Совместно со СМИ газета подробно освещает строительство "Пояса и пути" и подробно рассказывает о прогрессе и результатах, достигнутых в рамках проекта, чтобы люди со всего мира могли по-настоящему ощутить реальные преимущества строительства", - сказал спикер.
То Чжэнь призвал масс-медиа к дальнейшему совершенствованию сотрудничества посредством совместных интервью, визитов, обмена информацией, создания совместных программ, технического сотрудничества, обучения.
Обогащайте содержание сотрудничества, расширяйте каналы сотрудничества, внедряйте инновационные методы коммуникации, повышайте эффективность коммуникации, будьте хорошим мостом, стройте шелковый путь сердец и умов людей и вместе рисуйте прекрасную картину", - обратился глава издания к участникам форума.
То Чжэнь напомнил слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что совместное строительство "Пояса и пути" направлено на развитие, обеспечивает взаимовыгодные условия и вселяет надежду на будущее.
В завершение гендиректор "Жэньминь жибао" призвал СМИ объединиться в качественном продвижении "Пояса и пути".
Напомним, 28 августа в Чэнду открылся Форум регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, посвященный теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития". Участники форума приняли совместную инициативу по сотрудничеству СМИ в рамках "Пояса и пути".
29.08.2024, 15:26 17686
Совместную инициативу по сотрудничеству СМИ в рамках "Пояса и пути" приняли участники форума в Чэнду
Фото: Жэньминь жибао
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В Чэнду завершился форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь", по итогам которого была принята совместная "Инициатива по сотрудничеству СМИ в рамках "Пояса и пути", сообщает корреспондент агентства.
Что предлагает документ:
- С момента создания инициативы "Один пояс, один путь" (BRI) страны-партнеры, сосредоточившись на главной теме взаимодействия, усилили координацию политики, связность инфраструктуры, беспрепятственную торговлю, финансовую интеграцию и связи между людьми. Они внесли вклад в глобальные связи, создали платформы для международного экономического сотрудничества и стимулировали мировой экономический рост.
- Поскольку BRI вступает в новую стадию высококачественного развития, следует и дальше использовать роль сотрудничества СМИ в культурном обмене и взаимном обучении. Средства массовой информации стран-участниц должны поддерживать дух Шелкового пути: мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, взаимное обучение и взаимную выгоду. Они должны придерживаться принципа совместного планирования, совместного строительства и совместного извлечения выгоды; распространять справедливую, объективную и правдивую информацию; избегать предвзятости, фейковых новостей и дезинформации и стремиться к более глубокой взаимосвязанности.
- Используя в полной мере платформы многостороннего сотрудничества, такие как Belt and Road 1 News Network, СМИ должны и дальше укреплять сотрудничество, обогащая как содержание, так и форму своего сотрудничества, а также расширять каналы и платформы, на которых оно размещается. Они должны проводить совместные интервью, обмен сотрудниками и информацией, наладить совместное производство программ, техническое сотрудничество и совместную рекламу. Они должны использовать коллективную силу СМИ для эффективного рассказа историй BRI; историй об общем развитии и взаимной выгоде; историй об углублении регионального сотрудничества и улучшении глобального управления; историй о содействии взаимному обучению между цивилизациями и расширении связей между людьми.
- По мере того, как мы движемся к следующему золотому десятилетию BRI, СМИ будут работать вместе, чтобы передавать и продвигать дух Шелкового пути, его дружбу и содействовать высококачественному развитию BRI. СМИ будут помогать странам по всему миру совместно достигать модернизации, строить открытый, инклюзивный и взаимосвязанный мир для общего развития и содействовать построению сообщества с общим будущим для человечества.
Напомним, вчера в Чэнду открылся Форум регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, посвященный теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития".
28.08.2024, 10:11 21431
В Чэнду открылся Форум регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024
Форум посвящен теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития"
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Пекин. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Чэнду (провинция Сычуань, КНР) состоялось торжественное открытие Форума регионального сотрудничества "Пояса и пути" - 2024, посвященного теме "Укрепление сотрудничества СМИ в интересах общего развития", передает корреспондент агентства.
На форуме представлена инициатива Чэнду "Сотрудничество в области СМИ "Один пояс, один путь", направленная на укрепление системы обмена информацией по наглядной истории Шелкового пути, углубление культурной интеграции, содействие взаимной выгоде и взаимовыгодному сотрудничеству, укрепление консенсуса и сбор коллективных сил для продвижения высококачественного сотрудничества "Один пояс, один путь", - рассказали в оргкомитете мероприятия, которое проводит главное издание Компартии Китая "Жэньминь Жибао".
21.08.2024, 17:07 30376
Названы причины популярности китайских товаров на мировом рынке
Фото: Жэньминь жибао
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Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже многие спортивные товары привлекли особое внимание публики, отмечает газета "Жэньминь жибао".
К примеру, теннисные столы, оснащенные системой изменяемого освещения, которую можно регулировать с помощью смартфона или аппарата дистанционного управления; маты для дзюдо с интеллектуальными чипами и гибкими пьезоэлектрическими пленками, способными в реальном времени собирать информацию о силе, скорости и траектории движений; "умные" футбольные мячи с функцией распознания более 500 движений в секунду, эта технология в сочетании с отслеживанием конечностей помогает арбитрам фиксировать игру рукой, а также определять офсайд, повышая точность и прозрачность судейства. Роль технологий в проведении Олимпиады наглядно демонстрирует привлекательность синтеза науки и спорта.
Стоит отметить, что все вышеупомянутые спортивные товары произведены в Китае: теннисные столы из города Шанхая, маты для дзюдо - из провинции Шаньдун, а футбольные мячи с чипами - из провинции Цзянсу. Китайское производство и инновации повысили качество проведения Олимпийских игр, а также способствовали обмену технологическими достижениями в глобальном масштабе.
Китайская продукция не только популярна на Олимпийских играх, но и завоевывает высокую оценку на международном уровне. В Дубае (ОАЭ) электромобили китайского производства пользуются большой популярностью. Местный автодилер объясняет это явление "высоким качеством и передовыми технологиями". Тоннелепроходческий щит CREG №1238, произведенный китайской компанией China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. (CREG), был экспортирован в Сингапур. От футбольных мячей с чипами до щитовых комплексов, независимо от размера и области применения, продукция китайского производства востребована во всем мире. Это в значительной степени свидетельствует о том, что китайские товары приносят пользу мировым потребителям и стимулируют модернизацию глобальной промышленности.
Почему китайская продукция популярна на мировом рынке? На протяжении долгого времени производственные ресурсы и промышленная база, накопленные Китаем, являются ключом к усилению взаимодействия между внутренним и международным рынками и ресурсами. Если говорить о масштабах промышленности, то в Китае существует 41 основная промышленная категория, 207 средних промышленных подкатегорий и 666 малых промышленных подкатегорий. КНР является единственной в мире страной, где имеются все промышленные категории в соответствии с принятой ООН промышленной классификацией. С точки зрения структур отраслей, Китай стремится к трансформации и модернизации промышленности, расширяя ассортимент продукции, увеличивая технологическое содержание и качество, делая как производственную, так и экспортную структуру более разнообразной и высококачественной.
Преимущества китайского производства на мировом рынке достигнуты благодаря производственным мощностям, передовым технологиям и высокой конкурентоспособности, а также отражают рациональное разделение труда и сравнительные преимущества в международной торговле.
Статистика показывает, что Китай производит более 60% термокружек в мире. В городе Юнкане провинции Чжэцзян (Юго-Восточный Китай) и прилегающих районах существует полная и эффективная цепочка производства термокружек и сильная техническая поддержка, что обеспечивает низкую себестоимость, высокую эффективность и хорошее качество продукции, привлекая к сотрудничеству зарубежные бренды. Сегодня местные производители уделяют больше внимания инновациям в производстве, дизайне и технологиях, таким образом оптимизируя функциональные характеристики продукции и открывая новые рыночные возможности. Это говорит об устойчивости и преимуществах производственной цепочки, цепочки поставок и инновационной цепочки Китая.
Фактически, выход китайской продукции на мировой рынок также показывает, что КНР выступает ключевым звеном в глобальных производственных цепочках и цепочках поставок. Будь то поставки сырья, производство компонентов или сборка и продажа продукции, китайское производство обеспечивает стабильность глобальной промышленности. В этом смысле китайские производственные мощности таят в себе движущие силы мировой экономики, а Китай, связывающий мир, превращает цепочки поставок в "цепочки взаимной выгоды".
В определенной степени история глобализации повествуется через продукты и пишется через цепочки поставок, так что различные экономики должны держаться вместе, а не действовать в одиночку. Только путем постоянного совершения и применения научно-технических инноваций можно лучшим образом трансформировать и модернизировать традиционные отрасли, создавать новые отрасли и заблаговременно планировать дальнейшее развитие отраслей.
Как в настоящем, так и в будущем общая тенденция экономической глобализации останется неизменной. Китай продолжит осуществлять политику открытости, а высококачественная продукция китайского производства будет и впредь приносить пользу всему миру.
05.08.2024, 16:00 48981
Китай придает особое значение экологической защите в ходе реализации крупных инженерных проектов
Фото: Жэньминь жибао
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На гидроэлектростанции "Хуанцзинься" в городе Ханьчжуне провинции Шэньси экологический рыбоход длиной 1908 метров поднимается вверх вдоль плотины. Благодаря созданным каналам пополнения воды, каналам для сбора рыбы и отверстиям для прохода рыбы в период нереста через рыбоход ежедневно мигрирует около 3 тысяч рыб, сообщает "Жэньминь жибао".
Еще на этапе первоначального планирования и проектирования мы полностью учли особенности миграции и нереста рыб в реке Ханьцзян, построив экологичный рыбоход для обеспечения их беспрепятственной миграции", - пояснил сотрудник ГЭС.
ГЭС "Хуанцзинься" является крупным узлом управления водными ресурсами в рамках проекта, который перенаправляет воду из реки Ханьцзян, крупнейшего притока Янцзы, в реку Вэйхэ, крупнейший приток Хуанхэ, для удовлетворения потребностей в воде городов Шэньси, в том числе Сианя и Сяньяна.
Сегодня экологически ориентированные сооружения, такие как рыбоходы, птичьи коридоры, водопропускные трубы и экодуки, становятся крайне необходимыми для крупных инженерных проектов по всей стране.
В ходе реализации инженерных проектов по всей стране все чаще используются более экологичные и инновационные подходы.
В частности, с самого начала строительства Цинхай-Тибетской железной дороги, самой высокой и длинной в мире высокогорной железной дороги, было инвестировано 1,54 млрд юаней на защиту экологи вдоль маршрута. Железная дорога, соединяющая провинцию Цинхай на северо-западе Китая и Сицзанский автономный район на юго-западе страны, охватывает 33 специальных прохода для миграции диких животных. Чтобы свести к минимуму беспокойство дикой природы, поездам запрещено подавать звуковые сигналы при прохождении здесь.
Крыша железнодорожного вокзала Сюнъань в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй состоит из 17,7 тысячи поликристаллических кремниевых фотоэлектрических панелей, генерирующих в среднем 5,8 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволяет ежегодно экономить 1,8 тысячи тонн условного топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 4,5 тысячи тонн, что эквивалентно посадке 12 га деревьев.
Во время строительства моста Сянган-Чжухай-Аомэнь, самого длинного в мире морского моста, популяция китайских белых дельфинов, находящихся под государственной охраной первой категории в КНР, увеличилась с 1,2 до более 2 тысяч особей.
Строители моста заявили, что мегапроект "является не только вехой в переходе Китая от крупной мостостроительной страны к мостостроительной державе, но и памятником, представляющим гармоничное сосуществование человека и океана".
Китай придает большое значение поддержанию гармонии между человечеством и природой в своем планировании развития. Опираясь на несущую способность и ресурсы окружающей среды, страна постоянно культивирует новые движущие силы и преимущества развития через высокоуровневую защиту природы. Эффективно снижая ресурсные и экологические издержки и постоянно усиливая потенциал и импульс развития, КНР удается одновременно повышать экономическую, социальную и экологическую эффективность.
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что новые качественные производительные силы по своей сути являются "зелеными". Инновации и прорывы, достигнутые в рамках крупных проектов страны, облегчают понимание глубокого смысла этого замечания.
Во время строительства транспортного коридора Шэньчжэнь - Чжуншань, мегаперехода через море на юге Китая, строители столкнулись с проблемой транспортировки сборных погружных труб общей длиной 5035 метров с производственной базы на строительную площадку, расстояние между которыми достигает примерно 50 километров. Проектная команда предложила построить интегрированное судно для транспортировки и установки погружных труб, что сократило объем дноуглубительных работ более чем на 10 млн куб. м и снизило выбросы выхлопных газов примерно на 1 млн кубических метров по сравнению с традиционными методами буксировки.
Гармония между человечеством и природой является важной особенностью китайской модернизации. В Китае считается, что для продвижения инноваций в моделях развития необходимо придерживаться идеи "прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы - бесценное достояние", ускорять инновации в "зеленых" технологиях и применение передовых "зеленых" технологий, продвигать глубокую интеграцию промышленной цифровизации и интеллектуализации с "зеленым" развитием, тем самым закладывая прочную "зеленую" основу для высококачественного развития.
При разработке планов крупных инженерных проектов КНР придает равное значение экологической защите и экономическому развитию. Фокусируясь на общей картине, но также уделяя внимание деталям, страна инициативно принимает проактивные стратегии для своих крупных инженерных проектов. КНР готова создавать новые чудеса и писать новую главу китайской модернизации, характеризующуюся гармоничным сосуществованием человека и природы.
20.07.2024, 09:46 72816
Китай активно наращивает импорт для расширения предложения на рынке
Фото: Туристы посещают ярмарку прорекламированных на CIIE товаров на улице Наньцзиндунлу в Шанхае (Восточный Китай). Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/ Ван Ган
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Ежегодно организуемая с 2018 года Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) стала важным каналом для выхода зарубежных товаров на китайский рынок. Все больше товаров, представленных на CIIE, приобретают обычные китайские потребители.
С наступлением летних каникул многие туристы приезжают посетить ярмарку прорекламированных на CIIE товаров на улице Наньцзиндунлу в Шанхае (Восточный Китай). На площади 500 кв. м разместились 25 национальных тематических павильонов, в которых представлено более 5000 наименований импортных товаров, а также национальная продукция разных стран.
CIIE предоставляет отличную возможность познакомить китайских потребителей с уникальными товарами из Шри-Ланки", - отметил сотрудник Ли Цзедэ, показывая импортную продукцию покупателям в павильоне товаров из Шри-Ланки.
Активное увеличение импорта качественной продукции способствует удовлетворению потребностей людей в лучшей жизни и содействует модернизации промышленности. В последние годы Китай проводит проактивную политику открытости, содействуя глубоким реформам посредством реализации открытости высокого уровня, постоянно расширяя каналы импорта, снижая импортные пошлины и оптимизируя таможенное администрирование.
В 2023 году импорт КНР составил 2,56 трлн долларов, доля на международном рынке - 10,6%, по этому показателю страна сохраняет второе место в мире 15 лет подряд. За первые пять месяцев этого года импорт Китая достиг 7,55 трлн юаней (1,04 трлн долларов), увеличившись на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Появилось больше каналов приобретения товаров. "Теперь импортные товары удобно покупать как онлайн, так и офлайн", - говорит пекинец Чжан Ян, который помимо онлайн-покупок часто приобретает импортные фруктовые вина и чайные напитки в небольших магазинах рядом с домом. Путем проведения международных выставок, таких как CIIE и Китайская международная выставка потребительских товаров, Китай содействует здоровому развитию трансграничной электронной коммерции и активно импортирует качественные товары со всего мира.
Снизились таможенные пошлины. С 1 января этого года Китай ввел на 1010 товаров временные импортные тарифы, которые ниже ставок режима наибольшего благоприятствования. В настоящее время средний уровень импортных пошлин в стране составляет около 7%, в то время как, по данным ВТО, средний уровень импортных пошлин развивающихся стран - около 10%.
Ускорилось таможенное оформление. Недавно на международный автомобильный терминал Хайтун в портовой зоне Вайгаоцяо Шанхая был доставлен 1221 импортный автомобиль, таможенное оформление было завершено всего за несколько часов. 1 июня прошлого года в Шанхайской таможне официально стартовал пилотный проект по объединению Свидетельства о ввозе импортных товаров и акта проверки импортных механических транспортных средств.
Раньше предприятиям приходилось получать эти два документа в разных окнах таможни. После их объединения стало достаточно подать заявку на один сертификат, который выдается за полдня. Это упрощает процедуру и повышает эффективность", - пояснил Хуан Лунъу, менеджер шанхайского логистического центра пекинской компании по продаже и техническому обслуживанию автомобилей Мерседес-Бенц.
Открытые двери Китая распахиваются все шире, и все больше качественных продуктов и услуг поступает на отечественный рынок. Министерство коммерции и другие ведомства КНР активно способствуют реформам и открытости в сфере импорта. В настоящее время по всей стране созданы 43 инновационные демонстрационные зоны для содействия импорту, формируются платформы для импорта потребительских товаров и центры торговли сырьевыми товарами. Это способствует глубокой интеграции импортной торговли с промышленностью и потреблением, стимулируя динамику и раскрывая потенциал развития импорта.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ло Шаньшань
19.07.2024, 10:44 74901
Введение негативных списков стимулирует жизнеспособность рынка Китая
Фото: В городе Чунцин (Юго-Западный Китай) открылась 6-я Международная торгово-инвестиционная ярмарка Западного Китая. На фото запечатлен стенд Чунцина, где иностранные посетители наблюдают за четвероногим взрывозащищенным роботом. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Цзяси
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Что представляет собой негативный список? Этот список основан на принципе "все, что не запрещено, разрешено". Отрасли, сферы и виды деятельности, не включенные в негативный список, открыты для всех субъектов хозяйствования в соответствии с законом и не требуют одобрения правительства. Внедрение негативного списка, регламентирующего доступ на рынок, четко определяет границы ответственности правительства, позволяет рынку играть решающую роль в распределении ресурсов и закрепляет это на институциональном уровне.
Система доступа на рынок - одна из основ социалистической рыночной экономики Китая. В последние годы реформа этой системы стабильно продвигается: барьеры входа на рынок снижаются, правила становятся прозрачнее, а рыночная среда - справедливее, что повышает внутреннюю мотивацию и инновационную активность различных хозяйствующих субъектов.
В 2013 году была создана Шанхайская зона свободной торговли (ЗСТ), где был опубликован и введен в действие первый в Китае негативный список для иностранных инвестиций. В 2015 году его распространили на другие пилотные ЗСТ, а в 2016 году - на всю страну.
Этот подход также творчески применили во внутренней экономике Китая. В 2016 году его опробовали в 4 провинциях и городах, в 2017 расширили до 15, а в 2018 запустили единый национальный негативный список доступа на рынок.
Введение негативного списка во внутреннее экономическое управление не имеет аналогов в мировой практике. Оба списка начали действовать в пилотном режиме и после накопления опыта постепенно стали внедряться более широко. Система негативного списка стимулировала реформу ряда смежных систем, включая процедуры утверждения, инвестирование и надзор. Это значительно способствовало модернизации системы государственного управления и управленческих возможностей.
Параллельно постоянно совершенствуется механизм динамической корректировки негативного списка. По сравнению с редакцией 2016 года действующая версия негативного списка 2022 года была сокращена на 64%.
Негативный список также является важным аспектом для расширения институциональной открытости. Процесс сокращения негативного списка отражает историю развития иностранных компаний в Китае.
Версия негативного списка для иностранных инвестиций 2018 года четко определила, что к 2022 году будут отменены ограничения на долю иностранного капитала в автомобильной промышленности Китая, а также ограничение на количество совместных предприятий (не более двух).
В октябре 2018 года немецкая компания BMW Group планировала приобрести 25% акций своего совместного предприятия в Китае BMW Brilliance. В 2022 году, с вступлением в силу нового негативного списка, намерение BMW Group было реализовано, и ее доля в BMW Brilliance увеличилась до 75%. В этом году BMW Group объявила о планах дополнительно инвестировать 20 млрд юаней (2,75 млрд долларов) в производственный центр в городе Шэньян (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) для локализации изготовления новых моделей автомобилей.
Китай реализует институциональную открытость через механизм негативного списка. Страна твердо намерена продвигать открытость на высоком уровне, расширять доступ к рынку, сокращать негативный список для иностранных инвестиций и повышать уровень открытости современного сектора услуг. Кроме того, было объявлено о полной отмене ограничений на иностранные инвестиции в производственном секторе.
Негативный список продолжает сокращаться, а открытость сектора услуг ускоряется.
В марте этого года в Китае начала свою деятельность новая компания по ценным бумагам Standard Chartered Securities (China) co., ltd., которая стала первым в Китае полностью иностранным брокером.
Обнуление негативного списка для финансового сектора ускорило развитие бизнеса группы Standard Chartered в Китае.
КНР на протяжении ряда лет остается крупнейшим источником онлайн-доходов Standard Chartered в глобальном масштабе. Мы с оптимизмом смотрим на широкие возможности, которые принесет дальнейшая открытость Китая", - заявила президент Standard Chartered Bank (China) Чжан Сяолэй (Jerry Zhang).
Негативный список для иностранных инвестиций постоянно сокращается: от первоначальных 190 пунктов до нынешних 31 в национальной версии и 27 в версии для ЗСТ. Это не только способствует развитию иностранных предприятий, но и свидетельствует об ускоренном расширении высокоуровневой открытости Китая.
Институциональная открытость в сфере торговли также неуклонно прогрессирует.
Китай будет эффективно раскрывать ведущую роль пилотных ЗСТ и порт свободной торговли, а также выпустит негативный список для трансграничной торговли услугами", - отметил в своем программном выступлении на церемонии открытия третьего китайского международного импортного ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин 4 ноября 2020 года.
Спустя восемь месяцев в КНР появился первый негативный список в сфере трансграничной торговли услугами. Вскоре после этого адвокат из Гонконга Цю Хуаньфа (Khoo, William Wun Fat) прошел регистрацию в департаменте юстиции провинции Хайнань (Южный Китай), став первым юридическим консультантом из Гонконга в юридической фирме на Хайнане.
В этом году Министерство коммерции КНР опубликовало национальный негативный список в сфере трансграничной торговли услугами и версию документа для пилотных ЗСТ. Эта мера ускорит формирование многоуровневой системы открытости в сфере трансграничной торговли услугами. За первые пять месяцев этого года количество новых предприятий с иностранными инвестициями в Китае выросло на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Китай путем последовательного расширения институциональной открытости, дальнейшего расширения доступа к рынку и сокращения негативного списка для иностранных инвестиций формирует более рыночную, правовую и интернационализированную деловую среду. Это, несомненно, предоставит странам мира более широкие рыночные возможности и принесет больше шансов для взаимовыгодного сотрудничества КНР с другими странами.
Автор: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Чжао Чжаньхуэй, Хэ Линьпин, Ло Шаньшань
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