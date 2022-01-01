СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вторая по величине передвигающая пустыня в мире - Такла-макан

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Я занимаюсь выращиванием хлопка в СПСК, до того как я начал заниматься сбором хлопка, мы жили очень плохо, после условия изменились в лучшую сторону. Купил дом, машину, жизнь стала налаживаться. В этом году я посадил более 5 гектаров, могу продать за 10 юаней 1 килограм. С помощью хлопкоуборочной машины я собрал весь урожай за 6 часов", - рассказал Абдукарим Кадыр.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дунчжи - Зимнее солнцестояние
Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года. Наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, они сформировали полную систему знаний о сезонах - "24 малых сезона".
Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода), по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом. Тем самым они стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. "24 малых сезона" впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю этнически разным населением. 24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.
С бурным развитием науки и техники у человечества сегодня появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и передавалась китайским народом из поколения в поколение.
Дунчжи (Зимнее солнцестояние) - это двадцать второй из 24 малых сезонов и четвертый малый сезон зимы, обычно начинающийся с 21 по 23 декабря по григорианскому календарю. В этом году Дунчжи приходится на 21 декабря. В день Дунчжи солнце стоит прямо над южным тропиком, и поэтому является днем с самым коротким днем и самой длинной ночью в Северном полушарии. Но это не самое холодное время, потому что на поверхности земли все еще остаётся "скопление тепла", а настоящие сильные холода наступают уже после сезона Дунчжи. В прошлом в народе существовал обычай "считать девять девятидневок", то есть люди каждые девять дней от дня зимнего солнцестояния считали одну "девятку", а после того, как отсчитали девять "девяток" или восемьдесят один день, считалось наступлением весны.
Как говорится, "если Дунчжи без дождя, то вся зима будет солнечной" и "если в Дунчжи будет северо-западный ветер, то следующая весна будет сухой". Эти поговорки показывают, что в древности люди прогнозировали погоду на будущее по погоде дня зимнего солнцестояния. Хотя Дунчжи приходится на период затишья сельскохозяйственных работ, но этот сезон считается хорошим временем для сооружения ирригаций, заготовки и производства удобрений, а также развития инфраструктуры сельскохозяйственных угодий. Тогда фермеры уже начинают подготовку к весеннему посеву в наступающем году.
Дунчжи является не только важным малым сезоном, но и традиционным народным праздником. "Дунчжи велик, подобен новому году". Люди считали сезон Дунчжи благодатным днем, когда нужно поклонятся духам и поминать предков. По сей день в некоторых местах сохранился обычай поклонения предкам в этот день. После тысячелетий развития день Дунчжи сформировал уникальную сезонную пищевую культуру. В народе говорят: "В Дунчжи на севере едят пельмени, а на юге вареники". Пельмени и вареники являются символами счастья и благополучия, через них люди выражают надежды на наступающий новый год.
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В конце сентября на всех полях СПСК начинается механизированный сбор урожая хлопка, который полностью завершается к концу октября. Из-за активного применения механизированного труда ручной труд уже ушел в прошлое", рассказывает Информационная компания Урумчи.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дасюэ - Большие снега
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Экологи объяснили выпадение серого снега в Алматы
Жители Алматы могли заметить, что во время недавних осадков снег выпал не белый, а серо-коричневый. Воздух сильно загрязнен такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, банально - сажей (а также многими другими химическими соединениями). Мелкая сажа дает серый цвет, оседая на поверхности снежинок, а характерный буро-коричневый цвет, который алматинцы ежедневно могут наблюдать над городом, дает диоксид азота", - пояснила в своем комментарии агентству руководитель общественного объединения Экологический Общественный Союз "ЭОС" Ася Гейдт.
По всей видимости, загазованность достигла таких масштабов, что даже при длительном снегопаде верхний слой снежного покрова остается загрязненным. То есть воздух не очищается осадками в течение первых минут и даже часов", - рассказала эколог.
Названные вещества (диоксиды азота и серы), соприкасаясь со слизистой оболочкой человека, преобразуются, соответственно, в азотную и серную кислоты, вызывая постоянное раздражение и способствуя развитию заболеваний верхних дыхательных путей. Сажа, да и множество других загрязнителей провоцируют развитие аллергий и астматических проявлений", - отметила эксперт.
При этом средний годовой показатель загрязнения воздуха в Алматы за 2020 год составил 39,3 миллиграмма на кубометр (вреден для уязвимых слоев населения)", - отметили аналитики.
На фоне экологических проблем в городе увеличивается число легочных и онкологических заболеваний. Их рост специалисты связывают с непомерным увеличением количества автомобилей в городе. Учитывая расположение в предгорной котловине, город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанный с этим транспортный коллапс, катастрофически сказывающийся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Сяосюэ - Малые снега
24 малых сезона" выполняют не только функцию календаря. Они имеют и очень богатую культурную составляющую, включая традиционные производственные инструменты, бытовую утварь, литературные произведения (пословицы, песни, мифы, каллиграфию и живопись), произведения искусства, изделия ручной работы. А также культуру праздников, производственных обрядов и народных обычаев.
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