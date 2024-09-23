22.09.2024, 12:27 3181
Синьцзянский филиал GAC Motor: передовые технологии в сердце Урумчи
Фото: скрин видео
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Синьцзянский филиал GAC Motor, расположенный в Урумчийской зоне технико-экономического развития в районе Тоутуньхэ, является звеном в цепочке производства автомобилей компании GAC. Этот филиал символизирует не только развитие технологий, но и растущие амбиции компании по расширению своего присутствия в мире.
Исследования
Главный исследовательский центр GAC Motor находится в Гуанчжоу, где трудятся от 8 до 10 тысяч высококвалифицированных специалистов. Однако компания не ограничивает ни один регион - у GAC есть центры разработок в других странах, что обеспечивает ее глобальную направленность. Основной размер бренда компании - GAC Trumpchi, известный своими автомобилями на новых источниках энергии. Среди них - электрокары и гибриды, созданные для современного рынка. В портфель компании также входят совместные предприятия с японскими автопроизводителями, такими как GAC Honda и GAC Toyota, которые выпускают автомобили, совмещающие передовые технологии двух стран.
Производственные мощности и планы на будущее
GAC Motor активно наращивает объемы производства. В 2023 году компания продала 2,53 миллиона автомобилей. К 2030 году GAC ставит амбициозную цель - увеличить этот показатель до 4,75 миллиона машин в год. В Китае находится основной производственный комплекс, размещенный на четырех базах, включая завод в Урумчи. Помимо Китая, GAC уже открыла заводы в Нигерии и Таиланде, а в Малайзии строит новую производственную площадку.
На сегодняшний день только заводы в Китае производят около 1 миллиона автомобилей GAC Trumpchi, причем в Китае продается 400 тысяч машин этой марки ежегодно. Компания производит как легковые автомобили, так и внедорожники и минивэны. Стоимость моделей варьируется: самый доступный GAC GS3 стоит 69 тысяч юаней, самый дорогой - 390 тысяч юаней.
Синьцзянский филиал: развитие и экспорт
Синьцзянский филиал был основан в 2016 году и занимает площадь в 330 тыс. кв. м. Здесь осуществляется сборка автомобилей из готовых запчастей. В июле этого года предприятие произвело 25 тысяч автомобилей, что принесло компании 2,9 миллиарда юаней выручки. На территории Синьцзяна работают 15 центров по продаже автомобилей первой категории и 27 - второй.
GAC активно развивает автоматизацию производства. На заводе использовались роботы и автоматизированные системы, обеспечивающие точность сборки и высокое качество продукции. Роботизированные руки позволяют удерживать корпус, моторы и другие элементы автомобиля, снижая нагрузку на рабочих и сводя к минимуму риск ошибок. На каждом этапе производства проводятся мероприятия по контролю качества, соответствующие стандартам компании.
Обучение и инновации
На заводе в Урумчи также работает учебный центр, где проходят стажировку студенты местных вузов. Это важная часть корпоративной стратегии GAC, направленной на подготовку высококвалифицированных кадров для автомобильной промышленности. В дальнейшем планируется расширение завода и увеличение производственных мощностей. Кроме того, филиал ориентирован на экспортную продукцию на мировом рынке.
Завершающий этап
Одним из последних этапов сборки является установка дверей автомобиля. Этот процесс также полностью автоматизирован - робот аккуратно устанавливает двери, а рабочие проверяют качество каждой детали. После завершения сборки автомобили проходят финальную проверку, после чего они готовы к эксплуатации.
новости по теме
18.09.2024, 08:51 8401
Уезд Цзяи - центр изготовления музыкальных инструментов
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Уезд Цзяи известен как центр изготовления музыкальных инструментов. Он получил звание показательной зоны по туризму. В 2011 году уезд Цзяи превратился в туристической памятник. Уезд является образцом развития и сохранения уйгурской культуры.
На сегодняшний день в регионе работает проект по улучшению туристических условий. В уезде говорят, что через каждые десять шагов можно встретить мастера по изготовлению музыкальных инструментов, а через каждые пять - увидеть танцы и услышать музыку. В уезде Цзяи живет 1309 человек. 45 процентов местных жителей умеют делать музыкальные инструменты. Историю изготовления инструментов можно отследить от династии Чуцзы.
Музей уйгурских национальных инструментов
В уезде Цзяи в основном производится инструмент дутар, но также делают инструменты разных национальностей, в том числе казахские.
Музей построен в 2013 году для привлечения туристов и ознакомлением посетителей с народными уйгурскими инструментами.
Среди туристов этот музей пользуется популярностью, минимальное количество посетителей в день начинается от 200 человек, а в праздничные и выходные дни достигает 1000.
Самым древним инструментам в музее насчитывается 300 000 лет.
Сокровищем этого музея является инструмент, высота которого более двух метров, он имеет 14 струн. В 2014 он принял участие в конкурсе и получил звание главного музыкального инструмента Синдзяна.
Все инструменты изготавливаются из тутового дерева. Они производятся и используются по сегодняшний день, но сохранились инструменты, технология изготовления которых утрачена.
На верхних частях грифа изображают лошадей или птиц. Люди в этом уезде продолжают развивать культуру изготовления инструментов. Технология передается из поколения в поколение.
Промышленный парк изготовления музинструментов уезда Цзяи
Этот парк был построен в 2020 году, общая площадь 3300 квадратных метров. Сейчас здесь работает 164 мастера. Их зарплата достигла 7500 юаней. Цех переработки состоит из двух частей: мужской и женской. На изготовление одного инструмента у мастера уходит два дня. Женщины работают над той частью, где нужна внимательность. Например, узоры и струны. Одна женщина за день может сделать узоры и струны для 35 инструментов. Работа в этом кооперативе удобна для местных жителей, предприятие находится близко к их домам и семье.
С особой внимательностью мастера относятся не только к изготовлению инструментов, но и к их упаковке, что обеспечивает сохранность при транспортировке. После упаковки изделия отправляют в разные точки продаж. В Синдзян и по всей стране. 70 процентов продаж в осуществляются в Синдзяне, остальные 30 в других провинциях Китая. В год продается более 50 тысяч инструментов.
13.09.2024, 12:42 16506
Китайско-казахстанский международный центр пограничного сотрудничества "Хоргос"
Фото: Kazakhstan Today
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Китайско-казахстанский международный центр пограничного сотрудничества "Хоргос" был создан лидерами Китая и Казахстана в 2003 году. Проект сотрудничества на национальном уровне - это первая зона трансграничного экономического сотрудничества, созданная между странами.
В январе Государственный совет официально одобрил это учреждение. Общая площадь центра составляет 5,6 квадратного километра, из которых центральная площадь составляет 3,43 квадратного километра. В Казахстане площадь составляет 2,17 квадратного километра, и здесь внедрена модель управления "либерализация первой линии и контроль второй линии".
Проект включает в себя: торговые переговоры, демонстрацию и продажу товаров, складирование и транспортировку, гостиницы и рестораны, а также объекты коммерческого обслуживания распределительного центра.
Оборудование, рассматриваемое как экспорт, будет облагаться налогом, для материалов для строительства инфраструктуры, поступающих в Центрально-Китайский регион из Казахстана, будет осуществляться налоговый возврат. А оборудование для самостоятельного использования объектов в регионе освобождается от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте. Товары должны обрабатываться в соответствии с общими правилами торгового и налогового администрирования, в соответствии с действующими правилами таможни, плата за провоз предметов один раз в день составляет 8000 юаней на человека.
Эксплуатация и развитие: строительство Центрального делового района началось в июне 2006 года и было официально завершено 18 апреля 2012 года.
Отраслевая система: строительство пилотной зоны свободной торговли - 1 ноября 2023 года была открыта пилотная зона свободной торговли в Китае (Синьцзян).
Восьмого апреля 2017 года был открыт Китайский культурный центр Хоргоса
Музей и выставка китайской культуры особым образом представлены в китайско-казахстанской зоне свободной торговли с целью полного представления древней китайской культуры, распространения красивых китайских историй и содействия культурным обменам между Китаем и Казахстаном, а также экономическому и социальному развитию Хоргоса.
Китайская культура настолько обширна и глубока, что практически невозможно полностью и точно отобразить ее в выставочном зале площадью всего 1500 квадратных метров. Поэтому здесь выбрано самое важное из обширной и глубокой китайской культуры.
В Китайском культурном центре Хоргоса представлены: Великий шелковый путь в Китае. Мост между Востоком и Западом.
Великий шелковый путь, для краткости называемый Шелковым путем, был разделен на сухопутный Шелковый путь и морской Шелковый путь. Император Уди из династии Хань отправила Чжанцяня с дипломатической миссией в Западный регион, открыв сухопутный маршрут из столицы Чанъань в Центральную и Западную Азию через Ганьсу и Синьцзян и соединив страны Средиземноморья в период с 202 по 8 год до н.э. Его основной функцией была транспортировка шелка, произведенного в Китае, отсюда и название города. Морской Шелковый путь был морским проходом, служившим средством связи, торговли и культурного обмена между древним Китаем и зарубежными странами. В основном он был сосредоточен в Южно-Китайском море, поэтому его также называли Южно-Китайским морским шелковым путем. Морской Шелковый путь был сформирован при династиях Рейн и Хань, развивался при Троецарствии и династиях Бу, процветал при династиях Тан и Сун и трансформировался при династиях Мин и Цин. Это старейший из известных нам морских путей.
В одном из залов продемонстрирована китайская каллиграфия, оставленная рукой китайских мастеров.
Китайская каллиграфия и живопись - одно из уникальных традиционных искусств в мире. Китайская живопись показывает понимание и восприятие людьми природы, общества, политики, философии, религии, морали, литературы и искусства уникальными китайскими художественными средствами и представляет собой форму рисования кистью, мягким пером или даже пальцами на обычном шелке или рисовой бумаге традиционными красками и тушью для китайской живописи.
Китайская каллиграфия - это уникальная форма художественного выражения китайских иероглифов. Китайская каллиграфия превращает письмо в произведение искусства, полное красоты, благодаря своему уникальному мазку, структуре и расположению, которые рассматриваются как поэзия без слов, танец без действий, картины без рисунков и музыка без звуков.
Любовь в Китае
Китайская нация - это народ, который ценит привязанность и верность. Жители Китая разыгрывали бесчисленные истории о постоянстве и романтической чистой любви в течение пяти тысяч лет. Чтобы прославить и распространить понимание этого светлого чувства, были написаны тысячи стихов и песен, в которых использовались многие символические языки, такие как красная фасоль, мешочки с лотосом, ветви ивы, гуси, утки-мандаринки, пион, ласточка, цветы персика и так далее и которые стали красочным произведением искусства.
Шелк
Здесь показана современная шелковая продукция из города Суджоу, который является партнером Хоргоса. Традиционная китайская одежда - ханьфу. В нее можно переодеться и сделать фото, такая услуга пользуется спросом у иностранцев.
Чайная культура Китая
Чайная культура Китая берет начало из давних времен, она очень важна для китайцев, и здесь есть все, что участвует в этой культуре. Большая часть китайцев пьет зеленый чай.
Также имеются залы, рассказывающие о китайских мифах, древних объектах и захоронениях, о китайских философах и краткой их биографией, которые являются основателями китайской идеологии. Экспозиции посвященные китайским праздникам, великим достижениям, театральному искусству.
12.09.2024, 22:51 19956
Татарская мечеть в Урумчи
Фото: кадр из видео
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Мечеть была построена в 1896 году при поддержке татарской диаспоры. И в 1919 году, при поддержке зарубежной торговой ассоциации, мечеть была реконструирована и восстановлена, получив новое обрамление.
В знак благодарности местное население дало новое название этой мечети, в честь фирмы, занимавшейся восстановлением - Ян Хан. 1997 году правительство занялось постройкой нового здания, вследствие чего, оно получило сегодняшний облик. Общая площадь территории мечети составляет 5000 квадратных метров, где здание занимает 3000 квадратных метров. Помещение способно принять более 2000 верующих единовременно.
Эта мечеть сочетает в себе национальные традиции и современную архитектуру, разработанную для наилучшей акустики во время чтения молитв.
В связи с суровыми климатическими условиями Урумчи, для удобства верующих, внутри установлены кондиционеры, имеется горячая вода для омовения, а зимой здание подключено к городской системе отопления.
В день сюда приходит около 200 человек, в Жума Намаз количество прихожан превышает вышеупомянутое число более чем в 2 раза.
Город Урумчи - многонациональный город. Двери Ян Хан всегда открыты для населения и зарубежных гостей.
12.09.2024, 20:23 20831
Синьцзянский международный большой базар
Фото: Кадр с видео
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На Синьцзянском международном базаре можно почувствовать все региональные и этнические особенности.
Рядом с базаром находится мечеть, а на улице ежедневно проходят музыкальные и танцевальные представления.
Здесь с незапамятных времен продают восемь видов сухофруктов, в том числе изюм, который производится уже 2000 лет.
Гости могут посетить ряд выставок, например хлебобулочных изделий и растений, используемых для китайской народной медицины.
На базаре представлено множество этнических музыкальных инструментов и традиционных нарядов.
12.09.2024, 12:37 22226
Синцзянский исламский институт
Фото: Kazakhstan Today
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В институте есть два корпуса. Старый корпус построен в 1987 году, потом с расширением нашего студенческого состава мы в 2014 году начали строить новый корпус. Он был завершен в 2017 и в том же году введен в эксплуатацию. Площадь застройки около 50 000 квадратных метров.
Количество студентов - 1000 человек. Для строительства нового кампуса было потрачено 279 млн юаней, 250 млн из которых поступило из пекинского бюджета, 29 млн юаней - за счет региональной власти. В Синцзяне имеется 8 филиалов. Общее количество студентов во всех филиалах - 1900 человек.
Кроме того, здесь есть еще одно исламское училище. Исламский институт в Синцзяне предоставляет программу на уровне бакалавриата и на уровне колледжа. Остальные филиалы дают среднее профессиональное образование.
Существует училище, где священнослужители проходят краткосрочную стажировку. Каждый год публикуется приемная программа, которая рассылается остальным училищам, после проходит несколько этапов отбора и экзамены.
Учебные программы института:
- религиозные знания и изучение корана, другие исламские доктрины и традиции, это занимает 70 процентов учебной программы;
- политико-идеалогические знания: законы, юриспруденция, правила о урегулировании религиозной деятельности, дерадикализация общества и другие;
- историко-культурное направление, которое включает в себя историю Китая, историю ислама в Китае, ораторское искусство.
После окончания вуза студенты будут работать в мечетях, исламских заведениях в качестве имамов, будут проводить религиозные мероприятия. Выпускники могут поступить в исламский институт в Пекине в магистратуру или аспирантуру.
Студенты учатся бесплатно. В училище имеется библиотека, где хранится более 50 000 экземпляров разных книг в 9 категориях.
06.09.2024, 12:16 31576
Китайские ученые нашли новый способ массового извлечения воды из лунного грунта
Фото: На картинке изображен способ добычи воды на Луне посредством реакции между лунным реголитом и эндогенным водородом (Рисунок подготовлен Институтом материаловедения и инженерии Нинбо Академии наук Китая)
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Китайские ученые обнаружили новый способ массового извлечения воды из образцов лунного грунта. Об этом корреспонденту сообщили в Институте материаловедения и инженерии Нинбо Академии наук Китая (АНК), сообщает Жэньминь жибао.
Уточняется, что исследование было проведено группой ученых из Института материаловедения и инженерии Нинбо АНК, Института физики АНК и других научных учреждений. В результате изучения содержания водорода в различных минералах образцов лунного грунта, доставленных на Землю в рамках миссии "Чанъэ-5", был обнаружен новый метод массовой добычи воды из лунного реголита. Это может стать важной основой для проектирования лунных научных и космических станций в будущем. Результаты исследования были опубликованы в виде научной статьи в журнале The Innovation.
Вода - ключевой ресурс для строительства лунных научных станций, совершения будущих межпланетных путешествий и обеспечения выживания человека, поэтому обнаружение водных ресурсов является одной из важных задач исследования Луны. В прошлом ученые делали основной упор на поиск воды на Луне в ее естественном состоянии. Результаты предыдущих лунных экспедиций выявили присутствие небольшого количества воды в ряде лунных минералов, таких как лунное стекло, плагиоклаз, оливин и пироксен. Содержание влаги в этих минералах крайне низкое и составляет от 0,0001% до 0,02%. Это показало, что воду очень трудно добывать и использовать на Луне. Таким образом, выявление новых источников воды на спутнике Земли и определение метода ее добычи попали в центр внимания проектов по исследованию Луны.
Проведя углубленные исследования и многократные проверки, исследовательская группа обнаружила, что минералы в лунном грунте содержат большие запасы водорода, поскольку они миллионы лет облучались солнечным ветром. При нагревании водород вступает в химическую реакцию с оксидом железа, содержащимся в минералах, в результате чего образуется простое вещество железо и большое количество воды. Когда температура поднимается выше 1000 градусов Цельсия, лунный грунт начинает плавиться, а образовавшаяся в результате реакции вода выделяться в форме пара.
После осуществления многочисленных экспериментов ученые установили, что из 1 гр лунного грунта можно получить 51-76 мг воды. Так, из одной тонны можно извлечь 51-76 км воды, что эквивалентно более чем ста бутылкам питьевой воды объемом 500 мл и может обеспечить водой 50 человек в день.
Кроме того, научная группа, проведя дальнейшие исследования различных лунных минералов, также обнаружила, что при нагревании лунного ильменита одновременно образуется большое количество простого вещества железа и пузырьков водяного пара, что делает его настоящим "резервуаром для воды" на Луне.
На основе результатов множества исследований научная группа предложила осуществимый способ добычи и использования водных ресурсов на Луне. Эксперты отмечают, что этот метод предоставит важную основу для проектирования лунных научных и космических станций в будущем, и есть надежда на запуск экспериментального оборудования в последующих лунных миссиях "Чанъэ" для дальнейшего его подтверждения.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" У Юэхуэй
04.09.2024, 23:12 35686
Китай установил на Луне государственный флаг из базальтового волокна
Фото: Пятизвездный красный флаг, изготовленный из базальтового волокна, развернулся на посадочном модуле Чанъэ-6, приземлившемся на обратной стороне Луны. Фотоматериал предоставлен Китайским национальным космическим управлением
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4 июня текущего года на обратной стороне Луны Китаем был успешно развернут пятизвездный красный флаг, доставленный посадочным модулем миссии "Чанъэ-6". Это первый случай, когда КНР самостоятельно подняла национальный флаг на обратной стороне естественного спутника Земли, сообщает газета Жэньминь жибао.
Флаг весит 11,3 грамма, что легче двух монет в 1 юань. Для изготовления флага использовался инновационный материал - базальтовое волокно диаметром 1/3 человеческого волоса. Данный вид волокна производится путем измельчения натурального базальта и его плавления при высокой температуре.
Базальтовое волокно обладает уникальными свойствами, такими как легкий вес, высокая прочность, устойчивость к коррозии и экологическая безопасность. Оно выдерживает температуры от -269°C до +700°C, что подчеркивает его исключительную ценность", - отмечает академик китайской академии наук (КАН) и бывший директор института геологии КАН Лю Цзяци.
В деревне Даюэцзяшань волости Чэньцзява уезда Юйсянь провинции Хэбэй (Северный Китай) расположены натуральные залежи базальта высотой с человеческий рост.
Это естественный вид базальта, который в изобилии встречается в Китае", - поясняет академик.
Производство базальтового волокна сопряжено с технологическими вызовами. Чжу Чжаочунь, руководитель компании "Синьюань", занимающейся добычей, переработкой и продажей базальта, более 10 лет работал над повышением однородности сырья.
Именно эта компания поставила базальтовое сырье для создания каменного пятизвездного красного флага. Ежегодно "Синьюань" перерабатывает около 100 тыс. тонн базальта, но только десятая часть уходит на производство волокна. Стоимость такого сырья составляет 600 юаней (84,30 долларов США) за тонну, что в 3 раза превышает цену на камень для дорожного строительства.
Базальтовое волокно, использованное для изготовления флага на Луне, было произведено компанией "Хуэйэрцзе" по разработке новых материалов в городе Сянъян провинции Хубэй (Центральный Китай).
На заводе компании базальт плавится при температуре 1450-1500°C, затем расплав проходит через специальные фильеры и под высоким натяжением формируется в тончайшие золотисто-коричневые нити. Благодаря многолетним разработкам компания способна производить волокно диаметром всего 5 мк и длиной до 10 км.
Представитель "Хуэйэрцзе" сообщил, что обычное базальтовое волокно стоит 15 тыс. юаней (2,11 тыс. долларов США) за тонну, в то время как новый продукт - базальтовое волокно диаметром 5 микрон - продается по цене 60-70 тыс. юаней (8,43-9,84 тыс. долларов США) за тонну.
Базальтовое волокно обладает превосходными теплоизоляционными и радиационно-защитными свойствами, но оно относится к неорганическим волокнам, имеет гладкую поверхность и хрупкую структуру, что затрудняет его прядение. Для решения этой проблемы уханьская текстильная компания "Юйдахуа" совместно с Уханьским текстильным университетом разработала технологию объединения базальтового волокна с другими материалами.
В октябре 2023 года после передачи образца флага, предназначенного для установки на Луне, исследовательская группа начала искать сферы для промышленного применения новой технологии, надеясь стимулировать дальнейшее развитие индустрии высокоэффективных волокон.
"Юйдахуа" выпустила новую огнестойкую и термостойкую базальтовую волоконную ткань, которая на ощупь напоминает джинсу.
Не только в текстильной отрасли, но и в автомобильной, авиационной, медицинской и других отраслях также следят за разработкой базальтового волокна", - сказал Цао Гэньян, член команды разработчиков китайского флага на Луне и профессор Уханьского текстильного университета.
Сферы применения базальтового волокна постоянно расширяются: из него делают устойчивые к тайфунам садки для разведения устриц, лопасти ветрогенераторов, опоры солнечных батарей, композитную арматуру, защитные слои кабелей и т. д.
В апреле этого года китайская автомобилестроительная компания FAW выпустила новую модель автомобиля, в которой некоторые детали интерьера изготовлены из композитного материала на основе базальтового волокна. Это позволило снизить вес деталей более чем на 20% при сохранении их исходных характеристик, а также максимально устранило неприятный запах в салоне.
По оценкам отраслевых экспертов, к 2030 году объем потребления базальтового волокна в автомобильной промышленности достигнет 320 тыс. тонн, объем производства такого материала в денежном выражении - 8,4 млрд юаней (1,18 млрд долларов США), что сможет поддержать рынок комплектующих в нижнем звене отрасли объемом более 47 млрд юаней (6,60 млрд долларов США).
Китай стал мировым лидером по производству базальтового волокна. В 2023 году производство достигло 30 тыс. тонн, что составляет 75% от общемирового показателя. Экспорт такого материала оценивается в 9 тыс. тонн. Страна также лидирует по количеству патентов в этой области. По состоянию на сентябрь 2023 года во всем мире насчитывалось более 13 тыс. патентов (включая заявки) на базальтовое волокно, из которых более 8,6 тыс. приходилось на Китай, что составляет 66% от общего числа.
Инновационные исследования продолжаются. В лаборатории Университета Дунхуа в Шанхае проводятся эксперименты по производству волокна из лунного грунта, доставленного миссией "Чанъэ-5", в условиях, имитирующих лунную среду без кислорода, с микрогравитацией и низким давлением.
Лунный грунт схож с базальтом по химическому составу. Волокна, изготовленные из лунного грунта с использованием технологии производства базальтового волокна, могут стать строительным материалом для создания лунной базы в будущем, удовлетворив потребность в строительных материалах на Луне", - сказала Чжу Мэйфан, академик КАН и декан института материаловедения и инженерии университета Дунхуа.
Автор: Корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Юань Таосюн, Чжан Тэнъян
04.09.2024, 15:31 36336
Стена улыбок деревни Хуамао
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
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Первое, что видят посетители в деревне Хуамао, - это "Улыбающаяся стена", украшенная фотографиями улыбающихся жителей деревни.
В июне 2015 года Си Цзиньпин посетил эту деревню, и когда Си Цзиньпин сидел с жителями деревни во дворе дома Ван Чжицяна и беседовал о повседневной жизни, он поделился тем, что хорошая политика партии или плохая, зависит от того, заставляет ли она людей улыбаться или плакать. Если жители деревни улыбаются, это указывает на хорошую политику, которую следует поддерживать; если они плачут, это означает, что политика нуждается в доработке и корректировке.
19 октября 2017 года, во время обсуждения доклада на 19-м Национальном съезде Коммунистической партии Китая, Пан Кэган, секретарь парткома деревни Хуамао и делегат съезда, подарил Си Цзиньпину недавнюю фотографию своей деревни. Си Цзиньпин отметил, что красивая фотография похожа на пейзажную картину. Изображение вдохновило Си Цзиньпина задуматься о роли сельского туризма в борьбе с бедностью, и он отметил, что руководящий принцип сельского туризма "прозрачные воды и пышные горы являются бесценными активами" показывает, как ресурсы могут быть преобразованы в активы.
Мы должны воспользоваться возможностью развития сельского туризма, превратить ресурсы в активы и воплотить в жизнь концепцию, согласно которой зеленая вода и зеленые горы - это золотые и серебряные горы", - отметил председатель.
В 2023 году деревню Хуамао посетило 1,18 миллиона человек, что принесло более 30 миллионов юаней дохода от туризма. Средний располагаемый доход на душу населения в деревне достиг 24 000 юаней, что в четыре раза больше, чем в 2012 году, что вызвало еще больше улыбок на лицах жителей деревни.
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