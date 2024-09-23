Синьцзянский филиал GAC Motor: передовые технологии в сердце Урумчи

Фото: Kazakhstan Today

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Китайско-казахстанский международный центр пограничного сотрудничества "Хоргос" был создан лидерами Китая и Казахстана в 2003 году. Проект сотрудничества на национальном уровне - это первая зона трансграничного экономического сотрудничества, созданная между странами.





В январе Государственный совет официально одобрил это учреждение. Общая площадь центра составляет 5,6 квадратного километра, из которых центральная площадь составляет 3,43 квадратного километра. В Казахстане площадь составляет 2,17 квадратного километра, и здесь внедрена модель управления "либерализация первой линии и контроль второй линии".





Проект включает в себя: торговые переговоры, демонстрацию и продажу товаров, складирование и транспортировку, гостиницы и рестораны, а также объекты коммерческого обслуживания распределительного центра.





Оборудование, рассматриваемое как экспорт, будет облагаться налогом, для материалов для строительства инфраструктуры, поступающих в Центрально-Китайский регион из Казахстана, будет осуществляться налоговый возврат. А оборудование для самостоятельного использования объектов в регионе освобождается от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте. Товары должны обрабатываться в соответствии с общими правилами торгового и налогового администрирования, в соответствии с действующими правилами таможни, плата за провоз предметов один раз в день составляет 8000 юаней на человека.





Эксплуатация и развитие: строительство Центрального делового района началось в июне 2006 года и было официально завершено 18 апреля 2012 года.





Отраслевая система: строительство пилотной зоны свободной торговли - 1 ноября 2023 года была открыта пилотная зона свободной торговли в Китае (Синьцзян).





Kazakhstan Today





Восьмого апреля 2017 года был открыт Китайский культурный центр Хоргоса

Музей и выставка китайской культуры особым образом представлены в китайско-казахстанской зоне свободной торговли с целью полного представления древней китайской культуры, распространения красивых китайских историй и содействия культурным обменам между Китаем и Казахстаном, а также экономическому и социальному развитию Хоргоса.





Китайская культура настолько обширна и глубока, что практически невозможно полностью и точно отобразить ее в выставочном зале площадью всего 1500 квадратных метров. Поэтому здесь выбрано самое важное из обширной и глубокой китайской культуры.





В Китайском культурном центре Хоргоса представлены: Великий шелковый путь в Китае. Мост между Востоком и Западом.





Великий шелковый путь, для краткости называемый Шелковым путем, был разделен на сухопутный Шелковый путь и морской Шелковый путь. Император Уди из династии Хань отправила Чжанцяня с дипломатической миссией в Западный регион, открыв сухопутный маршрут из столицы Чанъань в Центральную и Западную Азию через Ганьсу и Синьцзян и соединив страны Средиземноморья в период с 202 по 8 год до н.э. Его основной функцией была транспортировка шелка, произведенного в Китае, отсюда и название города. Морской Шелковый путь был морским проходом, служившим средством связи, торговли и культурного обмена между древним Китаем и зарубежными странами. В основном он был сосредоточен в Южно-Китайском море, поэтому его также называли Южно-Китайским морским шелковым путем. Морской Шелковый путь был сформирован при династиях Рейн и Хань, развивался при Троецарствии и династиях Бу, процветал при династиях Тан и Сун и трансформировался при династиях Мин и Цин. Это старейший из известных нам морских путей.





В одном из залов продемонстрирована китайская каллиграфия, оставленная рукой китайских мастеров.





Китайская каллиграфия и живопись - одно из уникальных традиционных искусств в мире. Китайская живопись показывает понимание и восприятие людьми природы, общества, политики, философии, религии, морали, литературы и искусства уникальными китайскими художественными средствами и представляет собой форму рисования кистью, мягким пером или даже пальцами на обычном шелке или рисовой бумаге традиционными красками и тушью для китайской живописи.





Китайская каллиграфия - это уникальная форма художественного выражения китайских иероглифов. Китайская каллиграфия превращает письмо в произведение искусства, полное красоты, благодаря своему уникальному мазку, структуре и расположению, которые рассматриваются как поэзия без слов, танец без действий, картины без рисунков и музыка без звуков.





Любовь в Китае





Китайская нация - это народ, который ценит привязанность и верность. Жители Китая разыгрывали бесчисленные истории о постоянстве и романтической чистой любви в течение пяти тысяч лет. Чтобы прославить и распространить понимание этого светлого чувства, были написаны тысячи стихов и песен, в которых использовались многие символические языки, такие как красная фасоль, мешочки с лотосом, ветви ивы, гуси, утки-мандаринки, пион, ласточка, цветы персика и так далее и которые стали красочным произведением искусства.





Шелк





Здесь показана современная шелковая продукция из города Суджоу, который является партнером Хоргоса. Традиционная китайская одежда - ханьфу. В нее можно переодеться и сделать фото, такая услуга пользуется спросом у иностранцев.





Чайная культура Китая





Чайная культура Китая берет начало из давних времен, она очень важна для китайцев, и здесь есть все, что участвует в этой культуре. Большая часть китайцев пьет зеленый чай.





Также имеются залы, рассказывающие о китайских мифах, древних объектах и захоронениях, о китайских философах и краткой их биографией, которые являются основателями китайской идеологии. Экспозиции посвященные китайским праздникам, великим достижениям, театральному искусству.