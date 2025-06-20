19.06.2025, 13:42 5246
В Алматы прошел культурный визит Пекинской оперы
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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся визит делегации Пекинской оперы, в рамках которого горожане смогли познакомиться с традиционным китайским сценическим искусством. Зрители увидели театральные представления с живым музыкальным сопровождением в классическом стиле Пекинской оперы - одном из старейших и наиболее узнаваемых жанров китайского театра.
Помимо основной программы, мероприятие включало интерактивные зоны. Все желающие могли принять участие в росписи масок в стиле Пекинской оперы, лепке фигурок из пластилина, а также попробовать известные сорта китайского чая в рамках дегустации. Таким образом, культурный вечер охватил сразу несколько направлений традиционного искусства.
С приветственным словом к гостям выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй. Она поблагодарила организаторов за подготовку мероприятия и подчеркнула значимость культурного обмена.
Китай и Казахстан - хорошие друзья и надежные партнеры. Под стратегическим руководством глав наших государств сотрудничество между странами активно развивается, в том числе в сфере культуры и туризма", - отметила госпожа Цзян Вэй.
Она добавила, что только за последние два месяца в Алматы прошло более десяти культурных мероприятий, организованных китайской стороной. По ее словам, нынешняя делегация из Пекина имеет особое значение, ведь столица КНР является не только политическим, но и важным культурным центром, на территории которого расположено семь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, включая Запретный город и Великую китайскую стену.
Мероприятие вызвало интерес у широкой аудитории и стало частью программы по укреплению культурных связей между двумя странами.
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17.06.2025, 23:34 19131
Синьцзян строит зелёный барьер на краю пустыни: от "закрепления границ" к "экономическому кровоснабжению"
Фото: информационная компания Урумчи
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В 2025 году Синьцзян определил экологическую реабилитацию окраин пустыни Такла-Макан как ключевую задачу года. Основное внимание уделяется стратегии "один круг, две зоны, три линии", с планом завершить задачи проекта "Три Севера" на площади 7,9 млн гектаров в течение года, из которых 5,6 млн гектаров приходятся на борьбу с опустыниванием на краю пустыни, сообщает информационная компания "Урумчи".
Расширение и повышение качества: адаптивная борьба с опустыниванием
На дюнах у озера Тайтерма, в нижнем течении реки Тарим, Сун Цзе, директор Центра продвижения лесных технологий Управления лесного и пастбищного хозяйства уезда Чарклык, отметил: "Это место, которое мы называем "началом ветра и концом воды", то есть источник ветра и конец реки Тарим. Пять лет назад здесь были только подвижные дюны, теперь, после выравнивания и посадки травяных решеток, площадь закрепленного песка достигла 10,2 тыс. гектаров".
Ежегодно весной сильные ветры переносят песок через русло реки, образуя стены песка, которые достигают уезда Чарклык и распространяются на уезды Черчен и Хотан.
Согласно данным метеостанции уезда Черчен, количество дней с пыльной погодой сократилось с 210 в 2022 году до 180 в 2024 году, особенно осенью и зимой - с октября по декабрь 2024 года был всего один такой день, а в первые три месяца 2025 года зафиксировано наименьшее количество пыльных дней за последние пять лет. Благодаря искусственному вызыванию дождя, количество осадков в уезде увеличилось на 8% по сравнению с предыдущими годами.
С начала года Синьцзян применяет адаптивные методы борьбы с опустыниванием, сосредотачиваясь на закреплении полуподвижных песчаных районов вокруг пустыни Такла-Макан. Основное внимание уделяется расширению защитных полос длиной 285 км в уездах Керия, Нич и Гума, с учетом направления и силы преобладающих ветров.
В округе Хотан, где пыльные бури особенно сильны, применяется комплексный подход, включая восстановление растительности, ирригацию и установку фотоэлектрических панелей, для создания трехмерной защитной системы.
Основная задача этого года - "расширение и повышение качества", с акцентом на выполнение сверхнормативных задач, многостороннее участие общества и точное применение технологий, чтобы укрепить результаты закрепления краев пустыни Такла-Макан и предоставить образец для строительства экологической безопасности", - отметил Дэн Сяобо, секретарь партийного комитета Управления лесного и пастбищного хозяйства региона Хотан.
В частности, в этом году в округе Хотан планируется освоить 2,07 млн гектаров. На данный момент выполнено 227,42% от плана, а уровень выполнения искусственного лесонасаждения достиг 100,63%. Одновременно внедряется модель совместной борьбы с опустыниванием, объединяющая фермеров, кооперативы и предприятия.
Проект закрепления краев пустыни - результат значительных усилий. С октября прошлого года по настоящее время 4,580 домохозяйств подали заявки на участие в проектах по борьбе с опустыниванием на площади 15,67 тыс. гектаров, и 15 предприятий активно участвуют в управлении 5,93 тыс. гектаров песчаных земель", - сообщил Дэн Сяобо.
После завершения задач по закреплению краев пустыни Синьцзян продолжает укреплять и восстанавливать достигнутые результаты, усиливая устойчивость экосистемы и одновременно продвигая восстановление и защиту экосистем на краю пустыни. Меры включают закрытие песчаных участков для выращивания леса, уход за молодыми лесами и восстановление деградированных лесов, особенно в оазисах на окраинах Баянгол-Монгольского автономного округа и округа Хотан.
Особые песчаные отрасли: от "борьбы с песком" к "использованию песка"
Переход от "отступления перед песком" к "извлечению золота из песка" наблюдается в уезде Ния округа Хотан, где сочетаются экологическое восстановление и экономическое развитие.
Для адаптации к выращиванию экономических культур в пустыне мы выровняли 53,33 гектаров экспериментальных полей прошлой зимой и отобрали более 20 видов лекарственных растений для посадки", - отметил заместитель директора Управления лесного и пастбищного хозяйства уезда Ния Цзя Лэй.
Техник экспериментального поля Иьихан Абдула сообщил: "Мы "одели" песчаную почву в водоудерживающую одежду и "накормили" ее органическими удобрениями".
В последние дни на этом экспериментальном поле ежедневно работают сотрудники лесного хозяйства, проводя эксперименты по выживанию более 20 видов лекарственных растений. Цзя Лэй указал на саженцы лоха в питомнике и отметил, что после улучшения местные породы деревьев, такие как лук, чамагу, морковь, солодка и банланьген (корень вайды), хорошо приживаются в условиях песчаной почвы. Саженцы этих местных видов после селекции демонстрируют значительно повышенную выживаемость.
Десять лет назад местные жители еще вели "перетягивание каната" с песчаными бурями. Каждую весну на них обрушивались песчаные штормы, заслоняющие солнце.
В 2016 году одна из песчаных бурь вырвала с корнем только что высаженные саженцы саксаула", - вспоминает Цзя Лэй.
В зоне борьбы с опустыниванием Хоухэба, расположенной более чем в 20 километрах от уездного центра Ния, крупный арендатор песчаных земель Ма Сяобинь арендовал около 1340 гектаров песчаной территории.
В прошлом году мы завершили закрепление песка с помощью травяных решеток. В этом году в этих решетках высадили саженцы тамариска, саксаула и вяза - все проросли. Мы установили солнечные батареи, теперь нет проблем с электричеством, пробурили скважины - с водой тоже все в порядке, используем капельное орошение. Все саженцы, высаженные в этом году, уже дали зелень. Через пять лет здесь будут зеленые холмы, и мы планируем развивать туризм", - рассказал Ма Сяобинь.
В последние годы Синьцзян активно продвигает масштабное выращивание пустынных экономических культур, поощряя участие фермеров и пастухов в борьбе с опустыниванием, достигая "двойной победы" - в экологическом восстановлении и росте доходов.
Формула "зелени и богатства" в борьбе с песком
В последние годы Синьцзян последовательно объединяет борьбу с опустыниванием и повышение благосостояния, углубляет реформу коллективной системы лесных прав, поощряет передачу лесных угодий через долевое участие, доверительное управление и кооперацию, увеличивая доходы лесных фермеров.
В демонстрационной зоне проекта "Семь фей по борьбе с опустыниванием" в поселке Арэле уезда Керия уже более 230 крупных землевладельцев арендовали около 1940 гектаров песчаных земель. Секретарь парткома поселка Цай Сяньфу сообщил, что в рамках проекта уже высажено 3467 гектаров засухоустойчивых культур, таких как тамариск, принцесса, саксаул, четырехкрылый солянковый куст, виноград, солодка и банланьген, создано более 100 рабочих мест, а доход деревенского коллектива увеличился на более чем 3 миллиона юаней.
Раньше здесь были сильные ветры и песок, а теперь ряды абрикосовых деревьев, и песка больше нет", - говорит Турсун Джуман, житель деревни Бугицзя в волости Ятур уезда Бай в округе Аксу.
За ним - 533 гектаров вновь высаженных деревьев. Сушеные абрикосы не только защищают от ветров и песка, но и перерабатываются в сухофрукты и абрикосовое вино.
Один му сушеного абрикоса может приносить доход в 3000 юаней, и в этом году общая выручка на базе превысит 20 миллионов юаней", - подсчитал руководитель компании "Жуйлинь Фрукты" в уезде Бай Ян Ливэй.
В Синьцзяне существует множество подобных "экологических экономических деревьев" - кизил, лох, саксаул и другие засухоустойчивые растения не только закрепляют пески, но и становятся источником дохода для местных жителей.
Уезд Шахьяр расположен на окраине пустыни Такла-Макан, и его ежегодная производственная стоимость цистанхе под саксаулами уже достигла 32 миллионов юаней.
Раньше борьба с песком была обязанностью, а теперь - это бизнес", - сообщил местный фермер Абдуали Мамат.
С 2021 года уезд Шахьяр выполнил посадку лесов и борьбу с опустыниванием на площади около 11,5 тыс. гектаров, привил цистанхе на около 5,13 тыс. гектаров, вовлек 5 кооперативов и 12 предприятий, обеспечив рабочими местами более 100 человек.
Раньше мы выращивали только зерно, а теперь между деревьями - лекарственные травы, и доход на каждый му увеличился на 1200 юаней", - отметил местный фермер Анвар Аймат из уезда Шахьяр.
Смешанные посадки плодовых деревьев и лекарственных трав значительно повышают эффективность использования земли, одновременно увеличивая доходы фермеров. На базе выращивания сушеного абрикоса в уезде Бай создано 300 рабочих мест с ежедневным доходом около 150 юаней на человека.
От "наступления песка и отступления людей" к "наступлению зелени и отступлению песка", от "жизни по милости природы" к "золоту из песка" - сегодня путь Синьцзяна в борьбе с опустыниванием стал дорогой двойного выигрыша - для экологии и благосостояния населения.
17.06.2025, 15:51 23871
Китай и страны ЦА наращивают "зеленое" сотрудничество для устойчивого развития
Фото: На фото — ветроэлектростанция Зарафшан в Узбекистане. Фотоматериал предоставлен компанией SEPCOIII
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В последние годы Китай и страны Центральной Азии (ЦА) совместными усилиями реализуют целый ряд "зеленых" проектов, активно способствуя социально-экономическому развитию и придавая "зеленую" энергию формированию сообщества единой судьбы Китая и ЦА, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Актау - важный энергетический город Казахстана, расположившийся на берегу Каспийского моря. Миновав три часа пути от центра Актау, корреспонденты оказались у стен завода по опреснению пластовых вод месторождения Каражанбас, воздвигнутого благодаря инвестициям китайской компании CITIC Envirotech.
Как известно, сырая нефть этого месторождения относится к вязкой нефти и для повышения коэффициента нефтеотдачи необходимо применять технологию парового заводнения: большие объемы пресной воды нагреваются до состояния пара и закачиваются в пласт, вытесняя нефть на поверхность. Поскольку в Актау наблюдается дефицит водных ресурсов, подвоз пресной воды обходится крайне дорого, при этом существует риск перебоев в поставках.
В июне 2017 года компания CITIC Envirotech подписала соглашение с казахстанской нефтяной компанией "Каражанбасмунай" о строительстве и эксплуатации опреснительного завода, официально дав старт реализации проекта, который успешно прошел приемку в июне 2024 года. Завод, построенный на основе собственных технологических разработок CITIC Envirotech, осуществляет цифровое управление через центральную систему контроля. Он эффективно удаляет из сточных вод остатки нефтепродуктов, органических веществ, взвешенных частиц и других примесей. Очищенная вода может повторно использоваться на месторождении в замкнутом цикле.
В настоящее время на заводе действуют четыре линии по опреснению пластовой воды с суточной мощностью переработки сточных вод 42,5 тыс. тонн и производительностью опресненной воды 17 тыс. тонн в сутки, что позволяет покрывать не менее 85% потребностей всего месторождения в технической воде.
Выходя с завода, корреспонденты увидели стаю птиц, прилетевших к водоему у промплощадки. Птицы искали воду и корм в месте, где еще несколько лет назад скапливались загрязненные попутные воды для обратной закачки. Теперь же вода здесь чистая. Начальник производственной смены Избасаров, житель Актау, с гордостью рассказал корреспондентам, что они работают над восстановлением благоприятной экологической обстановки в регионе и выразил уверенность в том, что благодаря их усилиям природа будет становиться чище и здоровее.
Страны ЦА в целом отличаются продолжительным солнечным периодом, располагают многочисленными горными реками и ветровыми ресурсами, которые создают природные предпосылки для развития экологически чистой энергетики. Китай, в свою очередь, обладает значительным технологическим потенциалом в сфере "зеленой" энергетики. Стороны совместно реализовали целый ряд проектов в области возобновляемой энергетики.
В холмистой местности города Зерафшан Навоийской области в центральной части Узбекистана, словно стальные исполины, возвышаются 111 ветроустановок высотой 95 м. Их лопасти длиной 76 м вращаются на ветру.
Ветроэлектростанция "Зарафшан" стала первым крупномасштабным ветроэнергетическим проектом Узбекистана, реализованным китайской строительно-инженерной компанией SEPCOIII, с общей установленной мощностью 521,7 МВт. Проект способен обеспечить электричеством 500 тыс. домохозяйств и ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 1,1 млн тонн.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что ветроэлектростанция "Зарафшан" является первым реализованным проектом ветрогенерации после начала энергетических реформ в стране и имеет важное значение для диверсификации энергетики государства, развития возобновляемых источников энергии и улучшения качества окружающей среды.
В период реализации проекта было создано свыше 1 тыс. рабочих мест для местного населения и подготовлена группа специалистов в области ветроэнергетики. Сотрудница ветроэлектростанции Гуль из Узбекистана проработала на объекте более двух лет и вошла в число первых специалистов по ветроэнергетическим технологиям в стране. Она говорит: "С нетерпением жду возможности применить полученные в компании знания и технологии, чтобы сделать наш общий дом чище - с более голубым небом и более зелеными деревьями".
Аральское море, некогда четвертое по величине озеро в мире, простирается на территории Казахстана и Узбекистана. Начиная со второй половины XX века из-за бесконтрольного использования воды для сельскохозяйственного орошения водная поверхность Арала постепенно сокращалась, в настоящее время его площадь составляет лишь около 10% от первоначальной. Вследствие постоянного роста солености воды флора и фауна, прежде обитавшие в Аральском море, постепенно исчезли, а осушенные участки стали источником соляных и пыльных бурь, засоление местных пахотных земель приобрело критический характер.
В 2018 году Министерство инновационного развития Узбекистана обратилось с письмом к китайской стороне с просьбой оказать содействие в экологическом восстановлении Арала. Синьцзянский институт экологии и географии Академии наук Китая совместно с Международным инновационным центром Приаралья (IICAS) при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана разработали план восстановления Арала. Демонстрационная зона водосберегающего земледелия в Нукусе на западе Узбекистана стала новейшим результатом двустороннего сотрудничества.
С 2023 года на участке умеренно засоленных земель площадью 3 га в окрестностях Нукуса Синьцзянский институт экологии и географии совместно с IICAS в экспериментальном режиме внедрил интегрированную систему капельного орошения хлопчатника, фотоэлектрогенерации и интеллектуальной установки для подачи воды и удобрений, которая уже широко применяется в Синьцзяне. Этот комплекс способен автоматически вносить удобрения в соответствии с потребностями растений. По сравнению с ручным методом питание растений осуществляется более своевременно и в полном объеме.
За два года реализации проекта средняя урожайность хлопка-сырца на полях данной демонстрационной зоны водосберегающего земледелия достигла 307 кг с му (1му≈0,067 га), что значительно превышает местный средний показатель в 120 кг с му, при этом расход воды составляет лишь около 70% от местного уровня, а энергия для капельного орошения и внесения удобрений полностью обеспечивается солнечной генерацией.
Директор Синьцзянского института экологии и географии Чжан Юаньмин выразил надежду на расширение сотрудничества с учеными из большего числа стран в области комплексного восстановления экологической среды Аральского моря, чтобы совместно содействовать "зеленому" и устойчивому развитию в регионе ЦА.
Авторы: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Се Яхун, Чжан Чживэнь, Чэнь Шанвэнь
17.06.2025, 12:09 26276
Как роза в Синьцзяне останавливает опустынивание и меняет экономику региона
Фото: информационная компания Урумчи
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В уезде Керия округа Хотан, расположенном на южной окраине пустыни Такла-Макан в Синьцзяне, роза - это не только дар природы, но и зеленый страж, защищающий экологию и способствующий возрождению сельских районов, сообщает информационная компания "Урумчи".
В конце мая на плантациях роз в селе Арал уезда Керия более 600 гектаров роз распускаются наперегонки.
В этом году розы растут хорошо, и цена на них тоже очень достойная", - рассказывает жительница деревни Ятайкызыл села Арал Азыгуль Турсун, которая выращивает розы уже более десяти лет.
В уезде Керия более 2000 домохозяйств, как у Азыгуль, занимаются выращиванием роз. Это не только приносит возможность заработать, но и улучшает экологическую обстановку.
Чудо превращения пустыни в море цветов
Уезд Керия расположен на южной окраине пустыни Такла-Макан, примерно в 200 километрах к востоку от города Хотана. Через уезд протекает река Керия, климатические и природные условия здесь особые.
Уезд Керия круглый год страдает от песчаных бурь. Государственные и местные власти последовательно вводили политику по охране экологии и борьбе с бедностью, активно продвигая проекты по укреплению заслона от песков и перестройке аграрной структуры.
Согласно статистике, в этом году площадь посадок роз в уезде Керия достигла 4800 гектаров из общих 5670 гектаров по всему округу Хотан.
Почему в уезде Керия такая большая площадь под розы?
В последние годы мы постоянно изучали этот вопрос. Из практики выращивания видно, что дело в климате и почве. В прошлом году мы посадили один и тот же сорт роз по обе стороны дороги, но результат оказался совершенно разным. Наверное, это и есть то самое: "мандарин, уродившись на юге, называется мандарином, уродившись на севере, называется горьким апельсином", - дает разъяснение техник Ван Хунцзюнь из демонстрационного парка на более 600 гектаров в селе Айтоглак уезда.
На поле в деревне Ванфан села Арал уезда Керия розы высотой более метра стоят стройные и элегантные.
Превращение экологии в экономику
На самом деле,у розы много функций: с одной стороны, она засухоустойчива, может укреплять пески; с другой - из нее делают розовое варенье и розовый чай, польза большая", - говорит Азыгуль.
Чтобы бороться с песчаными бурями, здесь упорно разводили и прививали новые сорта. Теперь выведены разновидности роз, устойчивые к засухе и пригодные для выращивания в пустыне.
Сейчас здесь в основном сажают дамасскую розу, розу Фэнхуа, пурпурную ветвистую розу и мелколистную розу - все растут хорошо, подходят к климату и почве, площадь посадки и урожайность впечатляют", - говорит Ван Хунцзюнь.
В прошлом году на завершенном участке проекта по укреплению границ пустыни Такла-Макан было высажено 100 000 кустов роз, и сейчас уровень их приживаемости составляет 90%.
Мы применили ряд современных технологий, таких как система капельного орошения и улучшение почвы, чтобы помочь розам адаптироваться к засушливой среде", - добавил техник.
Помню, в детстве розы выращивали только ради варенья, больше от них толку не было. А сейчас все по-другому: урожай высокий, площади большие, и людей, кто сажает, стало больше. Раньше каждую весну и осень здесь бушевали песчаные бури, и вырастить что-то было трудно. А теперь в деревне стало лучше, богатых людей стало больше, жизнь улучшается", - вспоминает 85-летний житель деревни Ятайкызыл Рахман Абу.
Легенда о розах, свидетельствующая о развитии Синьцзяна
Оглядываясь на огромные перемены, произошедшие в Синьцзян-Уйгурском автономном районе за 70 лет со дня его образования, можно сказать, что расцвет розовой отрасли - это яркий пример глубокой интеграции экологической реконструкции с экономическим развитием региона.
Каждый год, когда распускаются цветы, яркие розы источают аромат на солнце, а пестрые поля роз привлекают бесчисленных туристов. Чтобы максимально использовать этот уникальный природный ресурс, местные департаменты культуры и туризма активно включились в работу, запуская разнообразные мероприятия и максимально раскрывая потенциал розовой индустрии.
Туристы могут поучаствовать в посадке и сборе роз, почувствовать близость к природе, а также сделать красивые фотографии на полях цветов и запечатлеть незабываемые моменты", - говорит Чэнь Лулу, заместитель начальника управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма уезда Керия.
Сегодня годовой валовой доход розовой отрасли в уезде Керия превышает 200 миллионов юаней. Он охватывает все этапы - от посадки, сбора, закупки и переработки до продажи, образовав полную производственно-сбытовую цепочку от поля до рынка.
По мере роста экономической ценности роз уезд Керия основал три кооператива, которые разработали более 70 видов продуктов на основе роз, включая лепешки с розами и розовую гидролатную воду. Индустрия постепенно перешла от простой переработки к глубокой, а добавленная стоимость продукции растет. Эти продукты не только обогатили рынок, но и предоставили рабочие места более чем 4000 сельским жителям. Одновременно внедрена модель "кооператив + электронная коммерция + фермеры", которая расширила каналы сбыта розовой продукции.
16.06.2025, 21:08 35156
Казахстанский молодой китаевед: Зарубежное обучение китайскому языку помогает молодежи "понять" Китай
Фото: Depositphotos
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Эксклюзивное интервью с молодым китаеведом из Казахстана Кулпынай Дюсенбай.
В июле 2024 года министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек заявил, что в ряде ключевых государственных и публичных университетов страны планируется создать кафедры китайского языка, а китайский язык будет рекомендован студентам вузов в качестве второго иностранного. "Китайская горячка" в Казахстане продолжает набирать обороты.
Как развивалось обучение китайскому языку в Казахстане как важной стране - участнице инициативы "Один пояс, один путь"? Какие тенденции наметились в последние годы? По этим вопросам корреспондент рубрики "Восток - Запад" агентства China News Service взял эксклюзивное интервью у молодого китаеведа из Казахстана, преподавателя кафедры китайского языка Восточного факультета Казахского национального университета Кулпынай Дюсенбай.
Как, будучи первой страной, где была предложена инициатива "Один пояс, один путь", Казахстан развивал обучение китайскому языку?
- В Казахстане системное обучение китайскому языку сосредоточено в основном на уровне высшего образования - вузы являются важной базой подготовки кадров со знанием китайского языка.
На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 11 государственных и 29 частных университетов, и более чем в четверти из них действуют программы, связанные с китайским языком.
В последние годы структура преподавания китайского языка в вузах также претерпевает изменения. Например, в Казахском национальном университете в начале 1990-х годов, когда Казахстану срочно потребовались дипломатические кадры, на Восточном факультете были открыты кафедры арабского языка и восточного языкознания, где преподавались китайская филология и история Китая с целью подготовки дипломатов и научных кадров.
В начале XXI века, по мере роста международного влияния Китая и расширения казахстанско-китайской торговли, общественный спрос на специалистов со знанием китайского языка возрос. В 2003 году на основе существующих подразделений в КазНУ была реорганизована кафедра китайских исследований, и три специальности - востоковедение, лингвистика и переводческое дело - стали охватывать весь цикл подготовки: бакалавриат, магистратуру и докторантуру, предлагая курсы по китайской филологии, литературе, истории, политике и др.
В последние годы китайский язык в КазНУ преподается не только как основная специальность, но и включен как факультатив в учебные планы таких направлений, как международные отношения.
Кроме того, ряд известных китайских университетов, таких как Северо-Западный политехнический университет и Пекинский лингвистический университет, открыли зарубежные филиалы в Казахстане, что также способствует развитию китайского образования в стране.
На общественном уровне Казахстан стал одной из первых стран, где были открыты Институты Конфуция. В стране действуют 5 таких институтов, предоставляющих платформу для изучения китайского языка населением. Например, Институт Конфуция при Евразийском национальном университете, созданный в 2007 году, на сегодняшний день обучил более 14 тысяч слушателей, которые сегодня активно работают в различных сферах, содействуя культурному обмену между Казахстаном и Китаем.
Какие тенденции наблюдаются в развитии китайского образования в Казахстане в последние годы?
- С момента запуска инициативы "Один пояс, один путь" сотрудничество между Китаем и Казахстаном становится все более тесным, а "китайская горячка" в Казахстане набирает обороты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в свое время учился в Китае и свободно говорит по-китайски. Все больше молодых людей начинают интересоваться китайским языком, увеличивается число студентов, выезжающих на обучение в Китай.
В казахстанских вузах также растет спрос на преподавателей китайского языка, в некоторых регионах наблюдается нехватка квалифицированных преподавателей. Кроме того, в обществе активно появляются частные курсы китайского языка, и в отдельных регионах китайское образование уже формирует образовательную отрасль.
Я проводила соответствующее исследование: на рынке труда Казахстана специалисты с навыками "китайский+" пользуются высоким спросом. "Китайский+" означает знание китайского языка в сочетании с профессиональными компетенциями - например, "китайский + традиционная китайская медицина", "китайский + международная торговля", "китайский + нефтегаз". Этот спрос стимулирует вузы к оптимизации учебных программ по китайскому языку и повышению качества образования. Можно сказать, что общественный спрос является одним из основных драйверов стремительного развития китайского образования в Казахстане.
Стоит отметить, что в конце прошлого года в Восточно-Казахстанской области начала работу мастерская Лу Бань в пилотном режиме. На июльском саммите ШОС в Астане было также заявлено о планах по созданию такой же мастерской в Астане для подготовки технических специалистов под нужды Казахстана. Уверена, что сочетание китайского языка и профессионального образования станет ярким примером китайско-казахстанского сотрудничества в сфере образования.
С практической точки зрения, как можно дальше повышать качество зарубежного образования по китайскому языку?
- Обучение китайскому языку не имеет фиксированной модели или метода - в каждой стране его нужно адаптировать под местные реалии. В Казахстане ситуация аналогична.
Сейчас в казахстанских вузах обучение китайскому языку еще не сформировало стандартную систему. В некоторых университетах учебные программы по китайскому языку были заимствованы из программ преподавания английского, однако между этими языками существуют значительные различия, что создает трудности для студентов.
На мой взгляд, чтобы повысить качество образования, в первую очередь необходимо продвигать "систематизацию" и "локализацию" китайского образования. Следует разработать серию универсальных и адаптированных к местным студентам учебников, установить единые стандарты оценки, активнее заимствовать передовые международные образовательные практики, совершенствовать механизм найма преподавателей и поощрять повышение их профессионального уровня.
Во время саммита ШОС в Астане в этом году министр науки и высшего образования Казахстана заявил о намерении открыть кафедры китайского языка в ряде ключевых государственных и частных вузов и рекомендовать китайский язык в качестве второго иностранного. Сейчас эта мера прорабатывается. Уверена, что с ростом внимания со стороны правительства и реализацией соответствующих мер качество китайского образования в Казахстане быстро возрастет.
Как пробудить интерес казахстанской молодежи к Китаю и помочь им получить более полное представление о стране?
- На улицах Казахстана появляется все больше китайских электромобилей, молодежь пользуется смартфонами, влюблена в короткие видео на китайских платформах, делает покупки на китайских сайтах. Все это - продукция китайских компаний. Все больше казахстанской молодежи начинает интересоваться Китаем - это факт. И следует отметить, что их представления о Китае постепенно меняются и углубляются.
К примеру, раньше чаще всего спрашивали: "Безопасно ли ехать в Китай?" Потом с развитием торговли между странами студенты начали интересоваться: "Как в Китае можно больше заработать?" А сейчас их больше волнует: "Какую специальность лучше выбрать, если поехать учиться в Китай?" В последние годы по мере роста открытости и комплексной мощи Китая восприятие страны стало меняться.
Разумеется, в интернете о Китае есть разные мнения - как достоверные, так и искаженные. Как в этом потоке информации "понять" современный Китай? Образование на китайском языке - отличный путь.
Некоторые студенты, изучающие китайский, начинают сами искать материалы о китайской истории и культуре, общаются с китайскими пользователями интернета, заводят языковые пары с китайскими студентами. Чем глубже они погружаются в изучение, тем более объективными становятся их оценки. Можно сказать, что изучение китайского дает молодежи Казахстана возможность увидеть "настоящий облик" современного Китая.
Некоторые мои студенты впоследствии получили возможность поехать в Китай. Там они воочию увидели, как развивается страна, как живут ее граждане, какие есть возможности для трудоустройства и инвестиций. Вернувшись, они делятся своими впечатлениями с родными и друзьями. Думаю, это одна из причин, почему все больше казахстанцев хотят поехать в Китай.
Какова роль китайского образования в культурном обмене между Китаем и Казахстаном?
- Образование на китайском языке похоже на мост: через обучение китайскому языку молодежь Казахстана начинает узнавать традиционную и современную культуру Китая. Они делятся в соцсетях историями о чаепитиях, шахматных партиях, примерке ханьфу, обсуждают оздоровление по принципам китайской медицины, цитируют Конфуция: "Разве это не радость - встретить друга, пришедшего издалека?" Особенно приятно видеть, что сейчас многие китайские молодые люди начинают изучать казахский язык, приезжают учиться в нашу страну, пробуют бешбармак, читают стихи Абая Кунанбаева. Именно благодаря таким молодым людям я обрела конкретное понимание идеи "сближения сердец".
Мы часто используем выражение "золотые тридцать лет" для описания отношений между Китаем и Казахстаном. Именно потому что народы двух стран всегда были так близки, так заинтересованы в понимании друг друга, и стало возможным это сближение сердец и культурный обмен.
Я верю, что с наступлением очередных "золотых тридцати лет" китайское образование в Казахстане получит новые возможности для развития. Надеюсь, мы, преподаватели, сможем внести больший вклад в культурный обмен между двумя странами.
Справка об эксперте:
Кулпынай Дюсенбай - молодая китаевед из Казахстана, преподаватель кафедры китайского языка Восточного факультета Казахского национального университета, аспирант Пекинского лингвистического университета. Обладает многолетним опытом преподавания китайского языка за рубежом. В 2023 году разработала и издала учебник "Базовая грамматика китайского языка" для вузов Казахстана. Была признана лучшим преподавателем города Алматы и неоднократно получала награды как лучший наставник казахстанского отборочного тура международного конкурса "Китайский мост".
Автор: корреспондент агентства China News Service Шань Лу
16.06.2025, 20:11 36141
Ректор ВКТУ: Мастерская Лу Бань открывает новую профессиональную траекторию для казахстанской молодежи
Фото: Akorda
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9 декабря 2024 года исполнился ровно один год с момента начала пробной эксплуатации первой в Казахстане мастерской Лу Бань, совместно созданной Тяньцзиньским профессиональным университетом и Восточно-Казахстанским техническим университетом. Эта мастерская расположена в Усть-Каменогорске, административном центре Восточно-Казахстанской области, и занимает площадь более 700 квадратных метров.
В феврале 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мастерскую Лу Бань и дал ей высокую оценку. Каковы преимущества и значение углубления сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сфере профессионально-технического образования? Какие новые возможности мастерская Лу Бань предоставляет казахстанской молодежи? В недавнем эксклюзивном интервью рубрики "Восток и Запад" агентства China News Service ректор Восточно-Казахстанского технического университета Сауле Рахметуллина рассказала, как мастерская Лу Бань открывает новую профессиональную траекторию для молодежи Казахстана.
9 декабря исполнился год с начала пробной эксплуатации первой мастерской Лу Бань в Казахстане. Каковы итоги ее развития за этот год?
- 9 декабря 2023 года в Казахстане начала работу первая мастерская Лу Бань. В феврале 2024 года президент Казахстана Токаев посетил мастерскую и дал ей высокую оценку. Он отметил, что и другие вузы страны должны создавать аналогичные центры профессионального технического образования и подготовки кадров.
В первом наборе мастерская открыла специальность "Транспортное оборудование и технологии", было создано четыре зоны практического обучения: техобслуживание транспортных средств, системы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, электромобили и интеллектуальные сетевые автомобили. В настоящее время в мастерской обучается около 400 студентов.
В 2024 году мастерская Лу Баня запустила инновационную образовательную программу "Интеллектуальный транспорт и искусственный интеллект", в рамках которой на 2024-2025 учебный год были приняты 24 студента. Мы, исходя из потребностей вузов в подготовке кадров, разработали ряд стандартизированных курсов, таких как "Введение в технологии интеллектуального транспорта", "Обработка и анализ визуальной информации", "Передача энергии в автомобилях и технологии интеллектуального управления", "Системы помощи водителю (ADAS)" и другие, акцентируя внимание на развитии профессиональных и практических навыков студентов.
Особо стоит отметить, что в этом году мы учли реальные потребности и далее оптимизировали модель преподавания мастерской Лу Бань, внедрив метод "инженерного проектирования и инноваций (EPIP)" - развитие инженерных и инновационных навыков студентов через участие в реальных инженерных проектах. 15 преподавателей, аспирантов и инженеров прошли профессиональную подготовку в Тяньцзиньском профессиональном университете по таким направлениям, как технологии интеллектуальных сетевых автомобилей, обслуживание и управление электромобилями, применение интеллектуальных автомобильных технологий.
В повседневном обучении студенты отмечают, что им нравится работать с современным оборудованием, а преподаватели довольны тем, что получают доступ к актуальной информации в передовых технических областях и тем самым повышают свои преподавательские компетенции.
Чем модель подготовки кадров в мастерской Лу Бань отличается от традиционной системы профтехобразования в Казахстане? Как она "настраивается" под нужды местной экономики?
- Казахстан традиционно уделяет большое внимание подготовке технических специалистов, в ряде регионов до сих пор действует система целевой подготовки и распределения кадров. В сфере высшего профессионального образования вузы принимают меры для более тесной увязки учебных программ с потребностями рынка труда.
Создание мастерской Лу Бань позволило нашему университету внедрить передовые технологические ресурсы и создать основу для разработки новых курсов. Эти курсы соответствуют потребностям местного рынка труда и ключевых отраслей, таких как металлургия и горнодобывающая промышленность. Например, мы использовали ресурсы мастерской Лу Баня для обновления программ бакалавриата по направлениям "Транспортное оборудование и технологии" и "Управление и эксплуатация транспорта", введя новые дисциплины, такие как "Интеллектуальный транспорт и транспортная инженерия", "Инновационные технологии в горном деле", которые получили положительные отклики студентов и преподавателей.
Образовательная модель мастерской Лу Бань основана на методе "инженерного проектирования и инноваций (EPIP)" и соответствует передовым международным концепциям инженерного образования, таким как CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate), при этом делает акцент на практических навыках. Можно сказать, что это представляет новый этап в развитии системы профессионально-технического образования в Казахстане.
Какие возможности открылись для казахстанской молодежи благодаря мастерской Лу Бань?
- В мастерской Лу Бань курсы по программированию, проектированию интеллектуальных устройств, технологиям безопасности интеллектуального транспорта пользуются большим интересом у молодежи. Количество поступивших в этом году вдвое больше, чем в прошлом. Среди студентов есть иностранцы из Нигерии, Монголии, России, Беларуси и других стран.
Мастерская Лу Бань предоставляет студентам возможность знакомиться с передовыми технологиями в сфере электромобилей, что способствует повышению их конкурентоспособности на рынке труда и развитию научно-исследовательских навыков. На данный момент несколько крупных автокомпаний Казахстана подписали с нами соглашения о сотрудничестве - с сентября этого года часть студентов начала проходить практику или работать в этих компаниях. Кроме того, ряд крупных металлургических и горнодобывающих предприятий Восточно-Казахстанской области также предоставляют рабочие места нашим выпускникам. Студенты, заинтересованные в научной карьере, могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре нашего университета. Эти достижения стали возможны благодаря академической базе вуза и современным ресурсам, предоставленным мастерской Лу Бань. Можно сказать, что она расширила горизонты профессионального развития казахстанской молодежи.
Какие преимущества и значение имеет углубление сотрудничества между Китаем и Казахстаном в области профессионального технического образования?
- Углубление сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сфере профессионального технического образования способствует развитию экономики и промышленности Казахстана, а также придает импульс совместному строительству инициативы "Один пояс, один путь" и региональной интеграции.
Китай накопил богатый опыт в таких сферах, как интеллектуальное производство, умный транспорт, зеленая энергетика, что может помочь Казахстану модернизировать ключевые отрасли. Одновременно, профессионально-техническое образование обеспечивает подготовку специалистов, необходимых для транснациональных компаний и региональной экономической интеграции, содействуя углублению китайско-казахстанского экономического сотрудничества. Кроме того, такое сотрудничество способствует снижению уровня безработицы, расширению рынка труда, укреплению культурных обменов между народами двух стран. Я считаю, что углубление сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сфере профтехобразования - это важный шаг к устойчивому экономическому развитию и повышению уровня жизни населения.
Как можно дальше укреплять обмен между молодежью двух стран?
- Мастерская Лу Бань является мостом сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сфере профтехобразования. Она внедряет передовые китайские образовательные концепции и технологии, готовит высококвалифицированные кадры для Казахстана, а также способствует взаимопониманию и доверию между молодежью двух стран.
В будущем Китай и Казахстан должны продолжать углублять сотрудничество в области образования, создавать больше платформ для культурных и технических обменов, а также через университетско-предпринимательское сотрудничество укреплять связи между молодежью двух стран. Кроме того, можно создать совместные программы стажировок между вузами двух стран, чтобы молодежь имела возможность проходить практику и работать в другой стране, что будет способствовать совместным инновациям. Уверена, что благодаря многоуровневому взаимодействию и сотрудничеству между молодежью двух стран сформируются более тесные связи, что поднимет китайско-казахстанские отношения на новую высоту.
Автор: журналист агентства China News Service Шань Лу
16.06.2025, 18:35 37551
На втором саммите "Китай - Центральная Азия" наметят новую перспективу развития отношений между Китаем и странами ЦА
Фото: podrobno.uz
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С 16 по 18 июня председатель КНР Си Цзиньпин будет находиться в Астане, где примет участие во втором саммите "Китай - Центральная Азия". Это важный дипломатический шаг Китая в отношении соседних стран, имеющий большое значение для формирования нового плана развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии (ЦА), сообщает газета "Жэньминь жибао".
Создание механизма сотрудничества "Китай - Центральная Азия" является единогласным решением Китая и пяти стран ЦА, что отвечает общим ожиданиям всех сторон в вопросах поддержания региональной стабильности и достижения высококачественного развития.
В мае 2023 года в городе Сиане (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) состоялся первый саммит "Китай - Центральная Азия". Механизм сотрудничества "Китай - Центральная Азия" был официально усовершенствован и окончательно оформлен, и отношения между Китаем и странами ЦА вступили в новую эру.
На саммите в Сиане Си Цзиньпин подчеркнул, что для формирования сообщества единой судьбы Китая и ЦА необходимо оказывать взаимопомощь и поддержку, способствовать совместному развитию, обеспечивать всеобщую безопасность и укреплять многовековую дружбу. Он также выдвинул восемь инициатив по развитию сотрудничества между Китаем и странами ЦА, включая укрепление институционального формата, расширение торгово-экономических связей, углубление взаимосвязанности, развитие энергетического партнерства, продвижение зеленых инноваций, раскрытие потенциала роста, активизацию межцивилизационного диалога и обеспечение мира в регионе. Таким образом, китайский лидер обозначил направления и пути дальнейшего развития отношений между Китаем и ЦА.
В последние годы под стратегическим руководством дипломатии глав государств механизм сотрудничества "Китай - Центральная Азия" постоянно совершенствуется, взаимодействие во всех областях динамично развивается, вливая мощную позитивную энергию в развитие и возрождение шести стран, а также в обеспечение мира и стабильности в регионе.
В этом году саммит впервые проходит на территории ЦА. Си Цзиньпин примет в нем участие и выступит с программной речью. Лидер Китая проведет углубленный обмен мнениями с главами государств ЦА, совместно обсудит планы сотрудничества и общее будущее региона, что, безусловно, придаст новый импульс построению более тесного сообщества единой судьбы Китая и ЦА.
На фоне ускоряющихся глобальных изменений и растущей нестабильности в международной обстановке Китай активно реализует концепцию добрососедской дипломатии, основанную на доброжелательности, искренности, взаимной выгоде и толерантности. КНР содействует укреплению дружеских отношений со странами ЦА, развитию взаимовыгодного сотрудничества и углублению интеграции, неизменно оставаясь надежной силой, на которую государства региона могут опереться в преодолении вызовов и продвижении устойчивого развития.
Между Китаем и всеми пятью странами ЦА было сформировано всеобъемлющее стратегическое партнерство, подписаны документы о сотрудничестве в рамках совместного строительства "Одного пояса, одного пути", а также реализована концепция сообщества единой судьбы человечества на двустороннем уровне. Все это свидетельствует о высоком политическом взаимном доверии, эффективном практическом сотрудничестве и глубоком взаимодействии между Китаем и странами ЦА, демонстрируя их твердую решимость идти рука об руку и совместно созидать будущее.
Китай и страны ЦА идут одним путем модернизации, углубление сотрудничества отвечает коренным интересам шести стран и их народов. В сентябре 2013 года именно в Казахстане Си Цзиньпин выдвинул инициативу совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути". В последние годы сотрудничество между Китаем и странами региона активно развивается во всех сферах - от беспрепятственной торговли и промышленных инвестиций до модернизации сельского хозяйства, сокращения бедности, борьбы с опустыниванием, упрощения передвижения людей, образовательного обмена и обмена опытом государственного управления. Эти усилия уже приносят весомые и ощутимые результаты.
В настоящее время усиливающиеся односторонность и протекционизм являются общим вызовом для развития всех стран. Совместное продвижение Китаем и странами ЦА высококачественного строительства инициативы "Один пояс, один путь" на основе взаимной выгоды и поддержки эффективно укрепляет потенциал и уверенность обеих сторон в устойчивом развитии, несмотря на внешние трудности.
Китай и страны ЦА, будучи государствами Глобального Юга, неуклонно воплощают в жизнь подлинный многосторонний подход, защищают международную справедливость. Перед лицом разгула силовой политики и одностороннего буллинга Китай и государства ЦА решительно противостоят гегемонистским, деспотичным и запугивающим действиям, взаимно поддерживают друг друга в вопросах суверенитета, независимости и территориальной целостности, твердо поддерживают избранные каждой стороной пути развития, выступают против любых форм "двойных стандартов" и вмешательства во внутренние дела других стран под любыми предлогами.
В этом году исполняется 80-летие победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и победы в мировой антифашистской войне, а также 80 лет со дня основания Организации Объединенных Наций. Китай и страны ЦА будут последовательно отстаивать международную систему с центральной ролью ООН, международный порядок, основанный на международном праве, а также основные принципы международных отношений, закрепленные в целях и принципах Устава ООН. Стороны будут укреплять координацию и взаимодействие на многосторонних площадках, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и другие форматы, содействовать единству и сотрудничеству стран Глобального Юга и совместно продвигать формирование более справедливого и разумного международного порядка.
Какими бы ни были изменения в международной обстановке, Китай и страны ЦА остаются добрыми соседями, надежными партнерами, верными друзьями и братьями. Второй саммит "Китай - Центральная Азия" непременно послужит укреплению взаимного доверия, выработке консенсуса по ключевым направлениям сотрудничества, углублению стратегического сопряжения и продвижению строительства более тесного сообщества единой судьбы Китая и ЦА.
Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
16.06.2025, 15:59 39156
Продолжение тысячелетней дружбы и новая глава в истории эпохи - к поездке Си Цзиньпина в Казахстан для участия саммите "Китай - ЦА"
Фото: russian.news.cn
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По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин с 16 по 18 июня будет находиться в Астане для участия во 2-м саммите "Китай - Центральная Азия", сообщает "Синьхуа".
За тысячу лет народы Китая и ЦА создали славу древнего Шелкового пути и вписали великолепную главу в историю обменов между цивилизациями. Имея глубокие исторические корни, прочный фундамент общественной поддержки и широкий спектр практических потребностей, отношения Китая с центральноазиатскими странами в новую эпоху обрели жизненную силу и энергичность.
Два года назад в Сиане успешно прошел первый саммит "Китай-ЦА", положивший начало новой эре отношений между ними. За прошедшие два года сотрудничество между Китаем и странами региона достигло ощутимых результатов. Теперь, как и было обещано, состоится 2-й саммит в Астане, который подтолкнет шесть стран к продвижению вперед по новому пути создания китайско-центральноазиатского сообщества с единой судьбой.
За время между саммитами в Сиане и Астане дорожная карта действий стала более четкой, а шаги вперед -- более мощными. Си Цзиньпину и главам пяти государств ЦА предстоит разработать новый план сотрудничества, открывающий новые возможности для мира и развития в регионе, вносящий ценную уверенность в меняющийся мир и намечающий более светлое будущее для прогресса человеческой цивилизации.
ЕДИНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ПЕРЕДАВАТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЮЮ ДРУЖБУ
Более 2100 лет назад путешествие Чжан Цяня, эмиссара династии Хань, в западные земли открыло дверь для дружественных обменов между Китаем и ЦА.
Осенью 2013 года Си Цзиньпин посетил четыре центральноазиатские страны и в Казахстане впервые выдвинул инициативу строительства Экономического пояса Шелкового пути, пробудив древние воспоминания и изобразив чертеж мечты.
За последние 10 с лишним лет Си Цзиньпин неоднократно побывал в ЦА и поддерживал тесную связь с лидерами центральноазиатских стран. Китай и страны региона объединили усилия для всестороннего возрождения Шелкового пути и углубления сотрудничества, что положило начало новой эпохе в отношениях между сторонами.
Сегодня Китай установил всеобъемлющее стратегическое партнерство, подписал документы о сотрудничестве для совместного строительства "Пояса и пути" и претворяет в жизнь концепцию сообщества с единой судьбой для человечества в двустороннем порядке с каждой из пяти стран ЦА. Это знаменует высоту политического взаимодоверия, глубину добрососедства и широту практического сотрудничества между Китаем и данными государствами.
Дружба - плод единства взглядов и общих стремлений. Как отметил Си Цзиньпин, "углубление сотрудничества между Китаем и странами ЦА -- это стратегический выбор нашего поколения лидеров, сделанный с прицелом на будущее в соответствии с мировыми тенденциями и в ответ на чаяния народов".
В 2020 году КНР выступила с инициативой о создании механизма "Китай -- ЦА". В июле того же года прошла первая встреча глав МИД Китая и стран ЦА по видеосвязи, на которой объявили о запуске регулярных встреч в таком формате.
В январе 2022 года Си Цзиньпин провел видеосаммит с лидерами пяти центральноазиатских стран по случаю 30-летия установления межгосударственных дипотношений. В ходе переговоров прозвучали предложения о повышении статуса механизма до уровня глав государств. "Всегда основываться на взаимном уважении, добрососедстве и дружбе, сплоченности перед вызовами, взаимной выгоде и обоюдном выигрыше", -- так объяснил глава КНР секрет успеха сотрудничества между Китаем и странами ЦА.
В мае 2023 года на 1-м саммите "Китай - ЦА" Си Цзиньпин подробно изложил внешнеполитический курс Китая в отношении стран ЦА, вместе с лидерами пяти стран договорились о совместном формировании более тесного сообщества с единой судьбой Китая и ЦА. Был официально учрежден механизм встреч на уровне глав государств. Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по региональному развитию и четыре принципа строительства сообщества с единой судьбой, которые получили горячий отклик со стороны других лидеров.
Сианьская декларация", ряд много- и двусторонних документов, ключевые договоренности по важнейшим направлениям сотрудничества... Сианьская встреча стала яркой страницей в тысячелетней истории дружественных контактов Китая с государствами ЦА и придала мощный импульс миру и стабильности не только в регионе, но и на всей планете.
Содержание сотрудничества Китая и Центральной Азии постоянно обогащается на основе принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, а его структура непрерывно совершенствуется. На недавней 6-й встрече министров иностранных дел КНР и стран ЦА в Алматы стороны высоко оценили уровень взаимного доверия и сплоченности, а также важную роль механизма "Китай - ЦА", выразив готовность и далее раскрывать потенциал партнерства и создавать новые вехи в построении сообщества с единой судьбой.
Формат "Китай - ЦА" демонстрирует практические результаты несмотря на относительную "молодость" механизма. Личное участие лидеров стран подчеркивает взаимное уважение и стремление к углублению партнерства. Такой подход позволяет согласовывать позиции стран по ключевым вопросам современности, укреплять доверие между странами и друг с другом, формировать единый подход к региональной безопасности и развитию. Кроме этого, личное участие лидеров в формировании механизма "Китай - ЦА" подчеркивает его стратегическую важность. Это создает новую модель многостороннего взаимодействия в Евразии, способствуя стабильности и развитию региона. "Поэтому крепнет уверенность в том, что саммит в Астане расширит горизонты сотрудничества между нашими странами и придаст новый импульс достижению практических результатов на благо населения региона", - заявил директор кыргызского Института мировой политики Шерадил Бактыгулов.
РУКА ОБ РУКУ НА ПУТИ К МОДЕРНИЗАЦИИ
29 апреля этого года в горах Джалал-Абадской области Кыргызстана начались работы по прокладке трех тоннелей на кыргызском участке железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, что ознаменовало переход проекта к фазе строительства.
Этот крупный инфраструктурный проект в рамках инициативы "Пояс и путь", продвигаемый лично главами трех государств, стал символом сопряженности интересов трех стран и воплощает стремление их народов к взаимосвязанности и общему процветанию. По мнению директора Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тариела Кельдибекова, железная дорога перестроит логистическую сеть в регионе. И. о. заместителя председателя исполкома политсовета УзЛиДеП Жамолиддин Мелибоев подчеркнул, что проект является доказательством углубления взаимного доверия и практического сотрудничества между Китаем и странами ЦА.
Миру нужна транспортно связанная Центральная Азия", - сказал Си Цзиньпин на 1-м саммите "Китай - ЦА". Строится вышеуказанная железная дорога, из разных регионов Китая регулярно отправляются поезда в страны ЦА, введен в эксплуатацию казахстанский терминал в Сиане, активно продвигается строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута... КНР и страны ЦА последовательно углубляют взаимосвязанность.
Сделав высококачественное строительство "Пояса и пути" новой отправной точкой, Китай и страны ЦА активизируют сотрудничество с беспрецедентной скоростью и интенсивностью. Стороны вместе выстраивают путь к модернизации и совместному развитию.
Все более плотная сеть транспортных маршрутов становится мостом для торговли. С помощью бесперебойного железнодорожного сообщения, автоперевозок и авиатранспорта китайская продукция - от бытовой техники и товаров повседневного спроса до электромобилей - непрерывно поступает в ЦА, а высококачественные центральноазиатские товары, такие как удобрения, хлопок, говядина и баранина, все быстрее находят путь на китайский рынок... По данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году товарооборот между Китаем и странами ЦА достиг 94,8 млрд долларов, увеличившись на 5,4 млрд по сравнению с предыдущим годом и обновив исторический максимум.
38-летний казахстанский фермер Сергей рассказал журналистам, что в последние годы начал сотрудничать с китайскими компаниями, внедрив модель "контрактного земледелия": выращивает зерновые культуры по запросам китайского рынка и получает агротехническую поддержку от китайских специалистов. Это помогло решить проблемы с выращиванием зерна и его сбытом.
По словам председателя Национального фонда "Шелковый путь - путь консолидации" Абдугани Мамадазимова, механизм "Китай - ЦА" внес весомый вклад в устойчивость и развитие региона. "Мы надеемся, что 2-й саммит "Китай - ЦА" углубит сотрудничество сторон, поможет продолжить развитие инфраструктуры и логистики, а также объединит усилия ради совместного развития и общего процветания", - заявил он.
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ОБМЕНОВ И ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
31 мая 2025 года на железнодорожный вокзал Алматы прибыл из Сианя первый международный туристический поезд Китай - Центральная Азия. Этим событием открылась серия культурных обменов между Китаем и Казахстаном.
На первом саммите "Китай - ЦА" Си Цзиньпин выступил с рядом инициатив, в том числе с предложением о запуске туристического поезда. Заместитель председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ануар Ахметжанов выразил надежду, что поезд поможет укрепить связи между народами Китая и стран ЦА и углубит их взаимопонимание.
Сегодня у Китая действует безвизовый режим с Казахстаном и Узбекистаном. 2025 год объявлен в Казахстане Годом китайского туризма, а в Китае - Годом узбекского туризма. Все больше китайских туристов едут в древние города Самарканд и Бухару, также все больше граждан стран ЦА посещают Китай.
Тысячелетний Шелковый путь позволяет людям свободно путешествовать, способствует взаимопониманию и культурной интеграции. Сотрудничество в сферах образования и сокращения бедности, контакты по вопросам госуправления, обмены на местном уровне - глубокий и устойчивый цивилизационный диалог делает дружбу между сторонами все прочнее.
Партнерство в сфере профессионального образования открывает центральноазиатской молодежи путь в будущее. В Таджикистане уже более двух лет работает первая в ЦА "Мастерская Лу Бань", где обучают технологиям теплоснабжения и инженерной геодезии. "Мастерская Лу Бань" в Восточно-Казахстанской области направлена на подготовку кадров для автопрома. В Астане также активно готовится к открытию вторая в Казахстане "Мастерская Лу Бань". В Кыргызстане и Узбекистане такие мастерские начали работу в прошлом году, в Туркменистане проект находится в стадии реализации.
Интерес к Китаю и китайскому языку в странах ЦА неуклонно растет. Китай и страны региона ускоренно обмениваются культурными центрами. Уже функционируют 13 институтов Конфуция в ЦА. Все больше молодых людей стремятся получить образование в Китае. На сегодняшний день имеется почти сто пар административно-территориальных единиц, установивших побратимские отношения.
Совместная реставрация древней Хивы в Узбекистане, совместные раскопки на казахстанском археологическом комплексе Рахат, работа по сохранению и передаче грядущим поколениям кыргызского героического эпоса "Манас"... Сотрудничество между Китаем и странами ЦА в области охраны культурного наследия позволило вновь засиять многим жемчужинам Шелкового пути.
Узбекский политический комментатор Шарофиддин Тулаганов отметил, что механизм "Китай - ЦА" стал важной платформой для взаимного обучения цивилизаций и сближения народов, которая способствует углублению взаимопонимания и укреплению доверия, а также вносит значимый гуманитарный вклад в мир и стабильность в регионе.
По мнению директора Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Казахстана Айдара Амребаева, предстоящий саммит "Китай - ЦА" придаст новый импульс сплоченности и сотрудничеству между Китаем и центральноазиатскими странами, продвинет строительство более тесного сообщества с единой судьбой Китая и ЦА и внесет вклад в процветание региона и совершенствование глобального управления.
От Сианя до Астаны - в потоке высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", на новом пути к модернизации и в диалоге цивилизаций Китай и страны ЦА передают из поколения в поколение традиции дружбы и взаимной поддержки, внося новый вклад в обеспечение мира и развития на планете и содействие прогрессу человеческой цивилизации.
14.06.2025, 13:36 50156
Вдоль древнего Шелкового пути: Си Цзиньпин налаживает новые связи с Центральной Азией
19 мая 2023 года, Сиань, Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры пяти стран Центральной Азии после первого саммита Китай-ЦА посадили шесть гранатовых деревьев, символизирующих тесную солидарность и сотрудничество между шестью государствами. Фото: Синьхуа
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В залитом летним солнцем Сиане, древней столице Китая, шесть гранатовых деревьев грациозно стоят возле места проведения первого саммита "Китай - Центральная Азия" в мае 2023 года, их ветви низко склонились, усыпанные плодами, сообщает "Синьхуа".
Посаженная два года назад председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами пяти стран Центральной Азии, эта живая аллея служит ярким свидетельством все более тесных и динамичных связей между Китаем и Центральной Азией.
Опираясь на прошлые достижения, Си Цзиньпин и его коллеги из Центральной Азии соберутся в казахстанском городе Астане позже в этом месяце на второй саммит, чтобы обеспечить еще более тесное сотрудничество в сферах торговли, безопасности и коммуникаций в самом сердце Евразии.
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
Саммит в Сиане в 2023 году стал первой в истории встречей глав государств в рамках механизма сотрудничества между Китаем и Центральной Азией. В объятиях древнего города они договорились проводить встречу на высшем уровне каждые два года поочередно в Китае и Центральной Азии.
В прошлом году этот механизм был еще более институционализирован благодаря созданию секретариата в Сиане, административном центре Шэньси, родной провинции Си Цзиньпина.
Китайский лидер придает большое значение отношениям КНР с регионом. По его мнению, Центральная Азия находится на стратегическом перекрестке, связывая Восток и Запад, Север и Юг.
Развитие дружественных отношений сотрудничества со странами Центральной Азии является приоритетом внешней политики Китая", - заявил Си Цзиньпин во время своего первого визита в Центральную Азию после того, как был избран председателем КНР в 2013 году.
С тех пор он восемь раз посещал этот регион, углубляя партнерские отношения на двусторонней основе, а также в рамках таких платформ, как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Сегодня Центральная Азия - единственный регион в мире, где каждая страна является стратегическим партнером Китая. По словам Си Цзиньпина, эти партнерские отношения проложили новый путь добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, создав новую парадигму международных отношений.
Главным событием саммита в Сиане стало подписание Сианьской декларации, в которой председатель КНР и лидеры пяти стран Центральной Азии пообещали работать вместе над созданием более тесного китайско-центральноазиатского сообщества с единой судьбой.
Это обещание соответствует основной идее дипломатической стратегии Xiplomacy: создание сообщества с единой судьбой для человечества. Примечательно, что эта идея уже полностью реализована на двустороннем уровне в Центральной Азии.
Шерадил Бактыгулов, директор Института мировой политики Кыргызстана, отметил, что общая политическая воля Си Цзиньпина и лидеров стран Центральной Азии является ключом к устойчивому развитию китайско-центральноазиатского сотрудничества.
Это сотрудничество не только укрепляет двусторонние связи, но и закладывает основу для новой модели многостороннего взаимодействия в Евразийском регионе", - добавил он.
Сильное личное взаимопонимание главы КНР с лидерами стран Центральной Азии способствует укреплению этих связей. На саммите в Сиане Си Цзиньпин приветствовал президента Таджикистана Эмомали Рахмона как своего "старого друга". На переговорах с Си Цзиньпином президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал его своим "дорогим братом".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, также опытный китаевед, прибыл в Сиань в свой 70-й день рождения. Си Цзиньпин сказал ему: "Ваш визит в такую особую дату много говорит о прочности наших двусторонних отношений и подтверждает вашу уникальную связь с Китаем".
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Начинайте погрузку!" - эту команду Си Цзиньпин и К.-Ж. Токаев совместно отдали на церемонии запуска Транскаспийского международного транспортного маршрута Китай - Европа, состоявшейся в июле 2024 года в Астане.
Это событие ознаменовало официальное создание многомерной сети взаимосвязанности, объединяющей автомобильные и железные дороги, авиалинии и трубопроводы, чтобы лучше связать Азию с Европой через Каспийское море. Ожидается, что эта сеть станет оживленной артерией в рамках инициативы "Пояс и путь".
В то время как древний Шелковый путь был свидетелем активных торговых и культурных обменов между Китаем и Центральной Азией, Си Цзиньпин рассматривает регион как важного партнера в современном сотрудничестве в рамках "Пояса и пути".
В сентябре 2013 года также в Астане председатель КНР выступил с исторической речью в Назарбаев университете, где впервые изложил свое видение строительства "Экономического пояса Шелкового пути" - ключевого компонента инициативы "Пояс и путь".
Мы можем активно обсуждать наилучшие способы улучшения трансграничной транспортной инфраструктуры, - сказал Си Цзиньпин, - и работать над созданием транспортной сети, соединяющей Восточную, Западную и Южную Азию, чтобы способствовать экономическому развитию и поездкам в регионе".
За прошедшие с тех пор годы видение китайского лидера неуклонно воплощалось в жизнь. Например, в конце прошлого года в приграничном кыргызском городе Джалал-Абаде состоялась церемония начала строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Си Цзиньпин в поздравительном послании призвал превратить железную дорогу в "новый демонстрационный проект" сотрудничества в рамках "Пояса и пути".
Железнодорожная магистраль начнется в узле древнего Шелкового пути - Кашгаре (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), пройдет в Кыргызстан через перевал Торугарт, достигнет Джалал-Абада и закончится в Андижане на востоке Узбекистана.
По словам президента Кыргызстана Садыра Жапарова, эта железная дорога является не просто транспортным коридором, а важным стратегическим мостом, соединяющим страны Востока и Запада.
Сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" эффективно стимулирует торговлю, поездки и обмены в регионе. В 2024 году объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии достиг рекордных 94,8 млрд долларов США, чему отчасти способствовал бурный рост трансграничной электронной коммерции. В настоящее время Китай является главным торговым партнером региона и основным источником инвестиций для него.
В 2014 году Таджикистан стал первой страной, подписавшей с Китаем меморандум о взаимопонимании по совместному развитию "Экономического пояса Шелкового пути". С тех пор сотрудничество принесло ощутимые результаты, многие из которых были лично поддержаны Си Цзиньпином, начиная от строительства новых автомагистралей и электростанций и заканчивая новыми знаковыми зданиями в городах.
В Таджикистане также находится первая в Центральной Азии "мастерская Лу Бань" - китайский центр профессионального образования, который уже обучил более 1500 студентов практическим навыкам в области инженерии, архитектуры, управления водными ресурсами и охраны окружающей среды, подготовив таланты для будущего развития страны.
Во время своего государственного визита в Душанбе в 2024 году Си Цзиньпин сказал Э. Рахмону: "Я увидел более процветающий Таджикистан".
ПЛЕТЕНИЕ "КУЛЬТУРНОГО ПОЛОТНА"
Осенью 2022 года во время посещения легендарного города на Великом шелковом пути Самарканда Си Цзиньпин преподнес президенту Узбекистана Ш. Мирзиёеву особый подарок: миниатюру Хивы, древнего форпоста на Великом шелковом пути.
Хива - первый проект по сохранению культурного наследия в Центральной Азии, реализации которого содействует Китай. Благодаря многолетним реставрационным работам под руководством китайских специалистов древний город приобрел новый облик.
Проект по сохранению и реставрации исторических памятников в Хиве, запущенный во время моего визита в Самарканд в 2013 году, успешно завершен, что еще больше усиливает очарование этого древнего города", - написал Си Цзиньпин в авторской статье в преддверии своего визита в Узбекистан в 2022 году.
Во время предыдущей поездки в страну в 2016 году Си Цзиньпин встретился с китайскими экспертами, работающими над проектом. "Позаботьтесь о том, чтобы культурные реликвии были надежно защищены", - призвал он их.
С тех пор совместные археологические исследования ученых из Китая и Центральной Азии распространились по всему региону, включая древний город Рахат в Казахстане и древний буддийский храм в городище Красная Речка в Кыргызстане.
Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что дружба между Китаем и Центральной Азией имеет долгую историю. Он неоднократно ссылался на жизнеописание Чжан Цяня, посланника династии Хань, который более 2100 лет назад отправился на запад и открыл путь к прочной дружбе и обменам между Китаем и регионом. Он также подчеркнул необходимость "развивать нашу традиционную дружбу".
Во время своего государственного визита в Казахстан в 2024 году Си Цзиньпин вместе с президентом К.-Ж. Токаевым открыл казахстанский филиал Пекинского университета языка и культуры, того самого вуза, в котором президент Казахстана изучал китайский язык в 1980-х годах. Си Цзиньпин выразил надежду, что создание филиала укрепит взаимопонимание между двумя народами, особенно между молодыми поколениями.
В рамках визита Си Цзиньпин встретился с группой школьников, которые поприветствовали его на китайском языке и спели китайскую песню. Некоторые из них рассказали о своей мечте - поступить в Университет Цинхуа, альма-матер китайского лидера.
Я также от всего сердца желаю, чтобы в будущем вы смогли поступить в хорошие университеты. И мы будем рады, если вы продолжите обучение в Китае", - отметил председатель КНР с улыбкой.
Комментируя более широкое воздействие таких обменов, узбекский политический обозреватель Шарофиддин Тулаганов отметил, что в рамках механизма сотрудничества между Китаем и Центральной Азией взаимное обучение цивилизаций будет значительно расширено.
В сегодняшней сложной международной обстановке, добавил он, подобные институционализированные гуманитарные обмены придадут ценный культурный импульс усилиям по сохранению регионального мира и содействию совместному развитию.
Источник: информационное агентство "Синьхуа"
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