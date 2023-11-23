В Хоргосе прошел форум по международной логистике и цепочке поставок

Фото: информационная компания Урумчи

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30 октября в Хоргосе прошел Форум высокого уровня по международной логистике и цепочке поставок на тему "Связь с Центральной Азией, обслуживание всего мира - создание ядра международной логистики и цепочки поставок в рамках инициативы "Один пояс, один путь" в 2023 году". Форум собрал вместе экспертов и предпринимателей логистической отрасли из всей страны для обсуждения высококачественного развития международной логистики и цепочки поставок, содействия глубокому участию Хоргоса и даже всего Синьцзяна в мировой торговле и мировой логистической деятельности, а также создания демонстрационной зоны и инновационного образца развития международной логистики и цепочки поставок в рамках инициативы "Один пояс, один путь", сообщает информационная компания "Урумчи".





информационная компания Урумчи





Секретарь партийного комитета города Хоргоса Хао Цзяньминь выразил в своем приветственном слове, что 2023 год - это 10-летие инициативы "Один пояс, один путь". В этот особенный исторический момент мы собрали лучших экспертов, чтобы обсудить стратегии развития, что имеет важное значение и будет иметь глубокое воздействие. Это несомненно будет способствовать инновационному обновлению и цифровому, зеленому обновлению стратегии развития цепочек поставок и снабжения Хоргоса, а также стимулировать высококачественное развитие промышленных и снабженческих цепочек в области коммерции и логистики; это наверняка ускорит строительство государственного логистического хаба на границе, ускорит создание нового паттерна открытого международного порядка и новой системы открытой экономики на более высоком уровне и нового экономического механизма открытой экономики на более высоком уровне; это, без сомнения, обеспечит открытый мировой экономический порядок и уровень открытой экономики, способствует построению новой системы глобального управления, открытого, взаимовыгодного и общего обязательства.





Председатель Китайской ассоциации логистики и закупок Хэ Лимин выступил с конкретными предложениями по ускорению построения международной логистики и цепочки поставок, чтобы содействовать высококачественному развитию "Одного пояса, одного пути". Он выразил мнение, что Хоргос - это важное окно открытости Китая на западном направлении, демонстрационная зона для развития приграничных территорий и точка роста для высококачественного развития региональной экономики. В будущем Китайская ассоциация логистики и закупок готова активно содействовать развитию логистики и цепочек поставок в Хоргосе, укрепит тесное сотрудничество и партнерство с Хоргосом, чтобы совместно способствовать высококачественному развитию "Одного пояса, одного пути".





информационная компания Урумчи





Бывший главный инженер Министерства транспорта КНР Сюй Яхуа, отметил укрепление строительства транспортной инфраструктуры с целью поддержки высококачественного развития инициативы "Один пояс, один путь". Он призывает делиться опытом и идеями, чтобы содействовать укреплению транспортной системы страны, способствовать высококачественному развитию инициативы "Один пояс, один путь" и вносить свой вклад в строительство страны с развитой транспортной инфраструктурой.





Доклад руководителя Института комплексных транспортных проблем Государственного комитета по развитию и реформам КНР Ван Мин о "Способах развития экономики приграничных логистических хабов" подчеркнул современное направление развития логистики и предложил конкретные рекомендации по ускорению формирования современной логистической системы.





Для полного использования выдающегося влияния отраслевых экспертов, ученых и предпринимателей, собрать качественные предприятия, был учрежден Хаб международной логистики и цепочек поставок, также во время форума состоялась церемония "Амбассадоров продвижения китайской промышленности в Хоргосе", где и.о. мэра Хоргоса Пи Люйбин вручил назначение 6 амбассадорам продвижения китайской промышленности в Хоргосе.





информационная компания Урумчи





Вице-мэр Хоргоса Лю Чжиянь провел презентацию инвестиционной среды Хоргоса, охватывающую ее географическое положение, льготную политику и открытость. С правительством Хоргоса подписано соглашений по 31 ключевому проектам, включая стратегические соглашения о сотрудничестве в области торговли, логистики, новых источников энергии, цифровых технологий, трансграничных цепочек поставок и финансовых услуг. Эти соглашения играют активную роль в поощрении Хоргоса ускорить формирование международной системы логистики и цепочки поставок. В ответ на восемь предложений Председателя КНР Си Цзиньпина на Третьем международном форуме по сотрудничеству "Один пояс, один путь", призывающее к высококачественному сотрудничеству "Один пояс, один путь", форум также представил "Инициативу Хоргоса по стимулированию высококачественного сотрудничества в области международной логистики и цепочек поставок", надеясь, что люди всех сфер жизни присоединятся к совместным усилиям в построении системы международной логистики и цепочек поставок, содействуя высококачественному сотрудничеству "Один пояс, один путь".





информационная компания Урумчи





В ходе форума участники, опираясь на свой опыт, представили доклады на темы международной логистики, трансграничных цепочек поставок, финансовых услуг, промышленного интернета и цифровой трансформации с различных точек зрения и аспектов. Также был проведен круглый стол по вопросам "Проблемы, вызовы и меры по их преодолению в области логистики и цепочек поставок в новых условиях" и "Как установить благоприятную экосистему международной логистики и цепочек поставок для более успешного развития международной торговли".





В форуме приняли участие более 200 человек, среди которых были Заместитель губернатора Или-Казахского автономного округа СУАР КНР и руководители Хоргоса, ответственные лица различных отраслей Китайской ассоциации логистики и закупок, известные эксперты и представители отрасли логистики и цепочек поставок.