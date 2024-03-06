04.03.2024, 19:22 5731
В Пекине открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая
Фото: Xinhua/Li He
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Главное внутриполитическое событие года Китая - ежегодная сессия высшего законодательного органа страны открылась в воскресенье в Доме народных собраний в центре Пекина, в работе сессии принимают участие около 3 тысяч депутатов со всей страны, сообщает РИА Новости.
Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва продлится восемь с половиной дней и завершится 13 марта. За это время делегаты должны определить основное направление политической, законодательной и экономической работы КНР на предстоящий год, а также избрать руководство страны на следующие пять лет.
В предстоящие дни они традиционно заслушают доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год и проект аналогичного плана на 2023-й, доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за прошедший год и проекте центрального и местных бюджетов на текущий, а также заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры и Верховного народного суда, доклад о работе постоянного комитета ВСНП.
Делегаты должны будут рассмотреть проект поправок к закону о законодательной деятельности страны, рассмотреть план реформирования партийных и государственных органов, а также избрать председателя и вице-председателя КНР, нового премьера Госсовета, главу Народного банка Китая (ЦБ), вице-премьеров, министров, глав государственных комиссий и комитетов.
Парламентские сессии почти каждый год привлекают внимание, в том числе и международной общественности, громкими и значимыми законами или решениями. К примеру, в 2021 году парламент одобрил проект резолюции по реформе избирательной системы Гонконга, в 2020-м - законопроект о национальной безопасности в Гонконге, оба закона в итоге были претворены в жизнь и вызвали шквал критики на Западе. В 2018 году были приняты поправки к Конституции, одна из которых отменяет ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя КНР.
Этот год не станет исключением, так как по итогам сессии председатель КНР Си Цзиньпин, вероятнее всего, будет переизбран на третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения поправок в Конституцию на парламентской сессии в 2018 году. Если бы они не были внесены, Си Цзиньпин в этом году должен был бы покинуть пост председателя КНР.
Как заявил РИА Новости специально приглашенный научный сотрудник исследовательского центра американистики Чжэцзянского университета иностранных языков Ван Пэн, сессия этого года будет иметь особое значение, так как она состоится после прошедшего в октябре прошлого года 20-го съезда Коммунистической партии Китая, "таким образом, определенный партией политический курс будет усовершенствован и обновлен на уровне правительства и государственного управления".
По итогам сессии также будет избран новый председатель постоянного комитета ВСНП, пост в настоящий момент занимает уходящий на пенсию Ли Чжаньшу. Согласно прогнозам наблюдателей, должность может получить член постоянного комитета политбюро ЦК КПК и экс-секретарь центральной комиссии партии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.
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28.02.2024, 17:04 13751
Президент Казахстана ознакомился с деятельностью "Мастерской Лу Бань" в Усть-Каменогорске
Фото: Akorda
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник в ходе рабочей поездки посетил Восточно-Казахстанский технический университет в городе Усть-Каменогорске, где ознакомился с деятельностью вуза и созданным на его базе учебным центром "Мастерская Лу Бань". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба казахстанского лидера, передает "Синьхуа".
В "Мастерской Лу Бань" имеются две лаборатории - "Инновационные конструкции автомобилей" и "SMART-технологии автомобилей". Уникальность учебного центра заключается в возможности получения студентами практических навыков и проведения симуляционных испытаний автомобильных систем. Особое внимание уделяется изучению новых технологий по техобслуживанию и диагностике электромобилей и гибридных автомобилей.
Президент осмотрел "SMART-стол", представляющий собой интеллектуальную организацию дорожного движения. Токаева также ознакомили с учебными стендами, предназначенными для изучения гибридных автомобилей, электромобилей и принципов их зарядки.
Открытие "Мастерской Лу Бань" в Усть-Каменогорске было инициировано лидерами Казахстана и Китая в мае 2023 года в Сиане (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) на саммите "Китай - Центральная Азия". "Мастерская Лу Бань" открылась в Казахстане в декабре прошлого года. В ней готовят высококвалифицированные технические и инженерные кадры для казахстанского автопрома.
Токаев побеседовал со студентами и пожелал им успехов. Он подчеркнул, что для развития экономики важно увеличивать в стране число таких центров, как "Мастерская Лу Бань".
Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы
11 ноября 2022 года в газетах "Деловой Казахстан", "Шелковый путь сегодня" и на сайте Kazakhstan Today была опубликована статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо "Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы".
В свете высокого уровня развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном были достигнуты новые цели в сотрудничестве, в качественном совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", производственных мощностях, экономике и торговле, взаимосвязи, энергетике, сельском хозяйстве и других прагматических областях, что создало огромный спрос для профессиональных и технических талантов. На сегодняшний день китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования сталкивается с историческими возможностями, широкими и многообещающими перспективами.
Профессиональное образование является важной частью системы образования любой страны и играет незаменимую и важную роль в повышении качества рабочей силы, содействии занятости, содействии современной индустриализации страны. В последние годы ЮНЕСКО, Европейская комиссия и Всемирный экономический форум призвали обратить острое внимание на профессиональное образование. Страны во всем мире увеличили свою поддержку и инвестиции в профессиональное образование, продвигают цифровые технологии, укрепляют международное сотрудничество и устойчивое развитие. Профессиональное образование достигло беспрецедентных успехов в развитии.
Китай придает большое значение развитию профессионального образования. На недавнем 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая была подчеркнута необходимость реализации стратегии подъема страны силами науки и образования, т.е. наращивания государственной мощи посредством кадров, координирования совместных инноваций в профессиональном образовании, интегрированного развития и оптимизирования видов профессионального образования и высшего образования. В августе этого года председатель КНР Си Цзиньпин во время своего вступительного поздравления на Всемирной конференции по развитию профессионального и технического образования, состоявшегося в Тяньцзине, особо отметил, что Китай активно способствует качественному развитию профессионального образования и поддерживает обмен и сотрудничество с зарубежными странами в этой области.
В настоящее время в Китае создана крупнейшая в мире система профессионального образования: насчитывается 11200 профессионально-технических училищ всех уровней и различных типов, в которых обучается 29,15 млн учащихся по более чем 1300 специальностям. Ведется подготовка кадров, открываются новые специальности, охватывающие все отрасли народного хозяйства. В Китае в передовом производстве, стратегических развивающихся отраслях и современных сферах услуг более 70% новых передовых сотрудников являются выпускниками профессиональных колледжей. В 2021 году в новой версии каталога профессионального образования, выпущенного Китаем, было установлено в общей сложности 19 основных категорий, 97 профессиональных категорий и 1349 специальностей.
Китай активно продвигает зарубежные обмены и сотрудничество в области профессионального образования, были установлены тесные контакты более чем с 70 странами и международными организациями, проведены Всемирная конференция по развитию профессионального и технического образования, Всемирный конкурс навыков профессионального колледжа, Всемирная выставка интеграции профессионального образования, а также инициировано создание Всемирного альянса по развитию профессионального и технического образования. В настоящее время Китай укрепляет связи и сотрудничество со странами по всему миру, включая Казахстан, исследуя и создавая новые пути и платформы для развития сотрудничества в области профессионального образования между двумя странами, совместно развивая все больше профессиональных и технических талантов, чтобы помочь экономическому и социальному развитию страны и международному сотрудничеству в практических областях.
В сентябре 2021 года Председатель КНР Си Цзиньпин на 21-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что Китай в ближайшие три года построит 10 "мастерских Лу Бань" в государствах - членах ШОС. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И подчеркнул во время встречи министров иностранных дел "Китай + пять стран Центральной Азии", что Китай поможет пяти странам Центральной Азии построить 5 "мастерских Лу Бань". В сентябре 2022 года в ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы двух государств достигли принципиального консенсуса по открытию в Казахстане мастерских Лу Бань.
Мастерская Лу Бань" - известный бренд в сфере культурного обмена и профессионального образования Китая. В настоящее время создано более 20 мастерских Лу Бань в 19 странах и регионах, в том числе в странах Центральной Азии. В августе этого года в Техническом университете Таджикистана состоялось открытие первого в Центральной Азии "Мастерской Лу Бань". Завершены составление и перевод вспомогательных учебников по технологии инженерных измерений и технологии применения городской тепловой энергии. Планируется официальный запуск в конце этого года. В октябре с.г. в Ташкентском государственном транспортном университете (Узбекистан) открылась "Мастерская Лу Бань", которая в основном будет заниматься подготовкой современных специалистов по управлению логистикой и информационными технологиями.
В целях реализации важного консенсуса между главами государств Китая и Казахстана по строительству "мастерских Лу Бань" в Казахстане, содействия обмену и сотрудничеству в области профессионального образования, а также развития остро необходимых профессиональных и технических талантов для экономического и социального развития Казахстана был запущен проект семинара "Казахстанская мастерская Лу Бань".
В 2023 году Китай и Казахстан совместно отметят 10-летие инициативы "Один пояс, один путь", а китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие возможности для развития. Ожидается, что совместными усилиями, при поддержке соответствующих государственных ведомств и колледжей Казахстана "Мастерская Лу Бань" ускорит процесс подготовки в Казахстане, сможет начать работу в полную силу как можно скорее, и способствовать экономическому и социальному развитию Казахстана, что благоприятно скажется на качественном совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь". А это в свою очередь обеспечит мощную профессиональную и техническую кадровую поддержку. Посольство Китая в Казахстане готово оказать в этом всю необходимую помощь.
23.02.2024, 09:35 22131
В Алматы прошел Праздник фонарей: "Теплая встреча Праздника весны. Совместная встреча китайского Нового года"
Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы
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20 февраля генеральное консульство КНР в Алматы провело мероприятие по случаю Праздника фонарей "Теплая встреча Праздника весны. Совместная встреча китайского Нового года", в котором приняли участие более 400 человек. Место проведения приема было украшено фонарями и красочными декорациями, в зале витала радостная атмосфера праздника. Танец дракона, танец льва, танец вееров и другие художественные представления вызвали громкие аплодисменты гостей приема. Место, где подавалась утка по-пекински, лапша Ланьчжоу и другие маленькие деликатесы, а также локации с игрой в метание стрел в вазу и примеркой традиционной одежды ханьфу были очень оживленными. Продукция с местным колоритом, такая как эфирные масла, ароматизаторы и красное вино, были представлены на стенде культуры Синьцзяна и завоевали восторженные отзывы гостей приема.
Гости любовались красочными фонарями, посетили храмовую ярмарку, попробовали шарики из рисовой муки со сладкой начинкой юаньсяо, под мелодичную музыку обменялись новогодними поздравлениями, вместе пожелали, чтобы дружба между Китаем и Казахстаном длилась вечно.
Генеральный консул Цзян Вэй в своем выступлении отметила, что в предыдущем году Китай и Казахстан стали свидетелями многочисленных ярких событий в деловом сотрудничестве двух стран в различных областях. Объем торговли между двумя странами впервые превысил отметку в 40 миллиардов долларов США, досрочно перевыполнив поставленные главами двух государств цели. Процветает сотрудничество между регионами двух стран: делегации из многих провинций, областей и городов двух стран совершили взаимные визиты и заключили более 10 соглашений о сотрудничестве между городами-побратимами. Вступление в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме, последовательное открытие первой "мастерской Лу Баня" в Казахстане, филиала Северо-Западного политехнического университета и филиала городского университета Гонконга заложили прочную основу для налаживания культурно-гуманитарных обменов.
В 2024 году мы начинаем новое "золотое десятилетие" высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном, прекрасным событием станет Год туризма Казахстана в Китае. Этот год является годом Дракона в Китае. Дракон является тотемом и уникальным культурным символом китайского народа, символизирующим счастье, мудрость и силу. Генеральное консульство готово работать рука об руку с друзьями из всех кругов общества Китая и Казахстана, чтобы совместно продвигать китайско-казахстанские отношения на достижение новых высот и больших результатов в новом году.
Праздник фонарей - это один из традиционных праздников в Китае, который ежегодно отмечается на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Праздник фонарей включает в себя серию традиционных народных обычаев, таких как запуск фонарей, отгадывание загадок на фонарях, танец льва, поедание шариков из рисовой муки со сладкой начинкой юаньсяо и другие. Это национальное нематериальное культурное наследие Китая.
09.02.2024, 21:40 37571
Гала-концерт Медиакорпорации Китая в честь Китайского Нового года
Фото: russian.cgtn.com
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CGTN-русский проводит прямую трансляцию гала-концерта Медиакорпорации Китая в честь Китайского Нового года.
Ежегодный новогодний гала-концерт Медиакорпорации Китая занесен в Книгу рекордов Гиннесса как телевизионная программа с самой большой зрительской аудиторией. Она собирает на одной сцене лучших в стране певцов, танцоров, юмористов, артистов оперы, мастеров ушу и др. Для китайских семей по всему миру просмотр этого шоу - неотъемлемая часть празднований. Наступающий год пройдет под покровительством Дракона. В традиционной китайской культуре Дракон олицетворяет счастливое предзнаменование, мудрость и силу. Давайте вместе встретим Новый год Дракона. Присоединяйтесь к нашему праздничному эфиру.
02.02.2024, 18:26 47421
Новый год по китайскому лунному календарю отмечают по всему миру
Фото: 27.01.2024 Горожане выбирают украшения к Празднику Весны на новогоднем рынке в городе Ханьдань (провинция Хэбэй, Северный Китай). Фотоматериал газеты «Жэньминь жибао» онлайн/Чжоу Шаоцзун
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Праздник Весны (Новый год по китайскому лунному календарю) внесен в список праздников ООН. Соответствующую резолюцию приняли на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. ООН теперь тоже отмечает Праздник Весны. Это еще одно подтверждение того, что Праздник Весны имеет все более интернациональный характер, еще одна демонстрация влияния и привлекательности китайской культуры во всем мире. Праздник Весны принадлежит и Китаю, и всему миру.
Китайский Праздник Весны приобретает статус всемирного торжества. Согласно неполной статистике, в почти 20 странах Праздник Весны считается официальным, около 1/5 населения Земли отмечает лунный Новый год в разных формах. Последние годы за рубежом "бум празднования Праздника Весны" неуклонно нарастает. Ежегодно известные политические деятели из разных стран мира поздравляют китайский народ с Новым годом и адресуют свои новогодние пожелания. С 2010 года целый ряд мероприятий на тему "Счастливый китайский Новый год" проводится по всему миру, от Нью-Йорка США до Токио Японии, от Мадрида Испании до Белграда Сербии, от Москвы России до Окленда Новой Зеландии. Исполнение танца драконов и львов, рисование новогодних рисунков, лепка пельменей, посещение храмовых ярмарок и прочие мероприятия ярко проходят в Праздник Весны, что позволяет людям разных национальностей, цветов кожи и культур погрузиться в китайскую традиционную культуру и разделить счастливые моменты. Резолюция о включении Праздника Весны в список праздников ООН получила горячее приветствие и оживленную поддержку от государств-членов и секретариата ООН. Праздник Весны становится все более интернационализированным.
Праздник Весны открывает миру окно для знакомства с Китаем. Новый год - самый первый праздник из всех существующих за год, весна - первый сезон года. Фестиваль Весны представляет собой старейший и самый важный традиционный праздник в китайской культуре, радостный день прощания со старым и приветствия нового года. Для китайцев внутри страны и за рубежом, независимо от того, где они находятся и как далеко им ехать, "возвращение домой на Новый год" является их постоянной надеждой. Аромат Нового года - это тепло воссоединения с семьей после долгой дороги, это приятная суета, связанная с посещением родственников и друзей и дарением подарков, это радостная атмосфера на улицах и переулках, увешанных огнями и красочными украшениями, и надежда на лучшую жизнь в новом году. Времена меняются, и у китайцев появляется больше новых способов праздновать Новый год. Виртуальные красные конверты с цифровыми юанями стали новым праздничным элементом Весеннего фестиваля. Многие семьи теперь праздную Новый год в путешествиях. Однако как бы ни менялась форма празднования Нового года, неизменной остается семейная культура в душе китайцев. В Документальный фильм ВВС о китайском Празднике Весны ярко презентовал миграцию сотен миллионов людей ради воссоединения со своими семьями на китайский Новый год. Поняв Праздник Весны, вы сможете познать чувство воссоединения китайского народа, подобного перелетным птицам, возвращающимся домой, и высоко сплетенные чувства семьи и страны.
Праздник Весны наводит мосты для межцивилизационной коммуникации и взаимообучения. Этот веселый и счастливый весенний праздник символизирует благословение и тепло весны, духовную основу китайской культуры - мир, гармонию и единство. Фестиваль также несет в себе такие общие ценности человечества, как семейная гармония, социальная толерантность и гармоничное сосуществование человека и природы. Включение Праздника Весны в список праздников ООН по инициативе Китая - это прагматическое действие КНР, направленное на реализацию "Глобальной цивилизационной инициативы", и уважение к разнообразию мировых цивилизаций. Данное действие также выражает надежду страны на гармоничное сосуществование, на взаимную помощь и выигрыш, на взаимодействие и обмен опытом, на сплочение народов различных стран. Посол Египта в Китае Асим Ханафи в традиционных китайских праздниках, к примеру в Празднике Весны, видит точки соприкосновения между египтянами и китайцами - в жизни народов двух стран занимает важное место семья и семейные отношения. По словам Асима Ханафи, в современном неопределенном мире народы все более нуждаются в счастье, которое приносят праздники. Нет ничего более успокаивающего, чем уютные посиделки в кругу семьи - близкие внимательно слушают друг друга, шутят и смеются вместе. Более того, Праздник Весны - еще одна возможность, позволяющая Китаю вместе с друзьями со всего мира отмечать традиционный фестиваль, делиться китайской культурой и приятно проводить время.
Внесение китайского Нового года в список праздников ООН теснее сплочает народы стран мира, интенсивно способствует межцивилизационной коммуникации и международным культурным обменам, а также активно демонстрирует плюрализм и толерантность - ценности, которым придерживается ООН.
По материалам газеты "Жэньминь жибао"
31.01.2024, 18:39 52416
135-я Кантонская ярмарка в Китае откроется в апреле
Фото: Скрин с видео
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Китайская ярмарка импорта и экспорта, также известная как Кантонская ярмарка, является важным каналом внешней торговли Китая и окном открытости Китая. Она играет ключевую роль в содействии развитию внешней торговли Китая и экономических и торговых обменов между Китаем и остальным миром. И она известна как "Ярмарка № 1 в Китае".
Кантонская ярмарка проводится совместно Министерством коммерции КНР и Народным правительством провинции Гуандун и организуется Китайским центром внешней торговли. Она проводится каждую весну и осень в Гуанчжоу, Китай. С момента своего основания в 1957 году Кантонская ярмарка имеет самую длинную историю, самый большой масштаб, самую большую посещаемость покупателями, самое разнообразное происхождение покупателей, самый полный ассортимент продукции и самый высокий деловой оборот в Китае за 134 сессии. 134-я Кантонская ярмарка привлекла зарубежных покупателей из 229 стран и регионов, в том числе 197 869 человек посетили ее на месте и 453 857 онлайн.
Открытие 135-й Кантонской ярмарки запланировано на 15 апреля, общая площадь выставки составит 1,55 миллиона квадратных метров. Эта сессия предоставит покупателям по всему миру универсальную торговую платформу с полным ассортиментом выставок, качественными продуктами по конкурентоспособным ценам и удобными, эффективными и надежными услугами.
Основные моменты 135-й сессии:
- Во-первых, постоянная оптимизация структуры выставки. На первом этапе, посвященном "передовому производству", будут представлены традиционные отрасли, такие как машиностроение и электрооборудование, а также развивающиеся высокотехнологичные секторы, чтобы продемонстрировать новый имидж китайского производства. К этапу II, отмеченному "качественная домашняя жизнь", присоединятся поставщики разнообразных и качественных предметов домашнего обихода, чтобы реализовать концепцию "интегрированной домашней мебели". В рамках темы "Лучшая жизнь" на этапе III будут представлены продукты, отвечающие жизненным требованиям людей и спросу на источники для нового потребления.
- Во-вторых, собрались различные премиальные компании. Более 28 000 отобранных конкурентоспособных и авторитетных экспонентов примут участие в этой сессии на месте и онлайн, что облегчит поиск поставщиков из-за рубежа. Среди них более 4000 экспонентов - национальные высокотехнологичные предприятия, производители-одиночки, а также специализированные и сложные малые и средние предприятия, демонстрирующие ведущую силу китайского производства.
- В-третьих, большое количество экспонатов. Будет представлено больше качественной продукции за счет оптимизации расположения продуктовых зон, централизованного отображения одних и тех же категорий товаров, улучшения проверки продукции и организации премии Canton Fair Design Award (CF Award) и мероприятий по выпуску новых продуктов. Будет представлено множество новых продуктов, экологически чистых и низкоуглеродистых, интеллектуальных и инновационных. Более 2,7 миллиона товаров будут загружены на онлайн-платформу Кантонской ярмарки, чтобы предложить широкий и высококачественный выбор покупателям по всему миру. Компании из ранее бедных районов более чем 20 автономных областей также привезут оригинальные и экологически чистые продукты с отличительными региональными особенностями.
- В-четвертых, разнообразные вспомогательные мероприятия. Будет проведено около 200 мероприятий по налаживанию торговых связей. Большее количество отраслевых мероприятий повысит эффективность поиска партнеров и принесет пользу большему числу экспонентов и покупателей. 8 Будут организованы мероприятия различной тематики "Откройте для себя Кантонскую ярмарку с Bee & Honey", чтобы продемонстрировать покупателям со всего мира необычайное очарование "Интеллектуального производства в Китае". Для улучшения брендинга и специализации форумов Кантонской ярмарки будут проведены 6-8 отраслевых форумов, на которые будут приглашены отраслевые эксперты, директора ведущих компаний и представители организаций торгового обслуживания, чтобы поделиться отраслевыми соображениями и торговой информацией с присутствующими покупателями и поставщиками. В выставочном зале CF Award будет представлен 141 продукт, отмеченный наградами, что обеспечит покупателям эффективную платформу для поиска поставщиков. Будет организовано около 400 мероприятий по выпуску продукции, к участию в которых будут приглашены лауреаты премии CF Award и ведущие предприятия отрасли, демонстрирующие многочисленные новые продукты, фантастические изюминки и безграничные возможности.
- В-пятых, повышена эффективность посещения комплекса Кантонской ярмарки. Чтобы облегчить посещение экспонентами и покупателями со всего мира, 135-я Кантонская ярмарка продолжит предоставлять предварительную регистрацию и выдачу бейджа в альтернативных офисах регистрации заранее. Зарубежные покупатели могут подать заявку на получение бейджей в аэропортах и специально отведенных отелях или отсканировать код предварительной регистрации и получить квитанцию о выдаче бейджа заранее, чтобы более эффективно попасть на Кантонскую ярмарку.
Международный павильон был открыт на 101-й сессии с целью содействия сбалансированному росту импорта и экспорта и оказания помощи международным компаниям в освоении китайского и мирового рынков. После 34 лет развития более 17 000 зарубежных предприятий из более чем 100 стран и регионов приняли участие в Международном павильоне в качестве высококачественных национальных и региональных павильонов, включая многие всемирно известные предприятия. Для 135-й сессии, придерживаясь концепции "открытости, сотрудничества, интеграции и совместного использования", Международный павильон будет иметь площадь в 30 000 квадратных метров, по 10 000 квадратных метров на каждом этапе. Категории товаров на каждом этапе в основном те же, что и в Национальном павильоне.
Центр дизайна продукции и продвижения торговли Кантонской ярмарки (PDC) с момента своего создания на 109-й сессии служил платформой дизайнерских услуг для объединения "Сделано в Китае" и "Разработано миром" и содействия взаимовыгодному сотрудничеству между выдающимися дизайнерами со всего мира и качественными китайскими компаниями. На этой сессии PDC соберет глобальные ресурсы по инновациям в области дизайна. Посредством проведения дизайнерских выставок, форумов, конференций по обмену тенденциями, мероприятий по подбору партнеров и других мероприятий PDC предоставит различные формы демонстрации и платформы для обмена опытом для отечественных и зарубежных дизайнерских агентств, экспонентов и покупателей.
Кантонская ярмарка свидетельствует о развитии внешней торговли Китая и защите прав интеллектуальной собственности, особенно о прогрессе в области защиты прав интеллектуальной собственности в выставочной индустрии. Начиная с 1992 года, компания в течение 30 лет усердно работает над защитой интеллектуальной собственности. Благодаря разработке и внедрению положений о жалобах и урегулировании подозрений в нарушении прав интеллектуальной собственности на Кантонской ярмарке и временному положению о защите прав интеллектуальной собственности онлайн-платформы Canton Fair была создана комплексная цепочка защиты интеллектуальной собственности до, во время и после выставки. Более того, был также создан механизм урегулирования споров в области интеллектуальной собственности, который является относительно полным и соответствует практической ситуации выставки и интеграции онлайн и оффлайн. Таким образом, Кантонская ярмарка повысила осведомленность экспонентов о защите интеллектуальной собственности и продемонстрировала решимость правительства Китая уважать и охранять права интеллектуальной собственности. Защита прав интеллектуальной собственности на Кантонской ярмарке стала образцом для китайских выставок; справедливое, профессиональное и эффективное урегулирование споров завоевало доверие и признание Dyson, Nike, Travel Sentry Inc, Sanrio и др.
Расписание выездной выставки 135-й Кантонской ярмарки:
- Фаза 1: 15-19 апреля 2024 года;
- Фаза 2: 23-27 апреля 2024 года;
- Фаза 3: 1 мая -5 мая 2024 года;
- Интервалы: 20-22 апреля и 28-30 апреля 2024 года.
Онлайн-платформа будет открыта в течение полугода: с 16 марта по 15 сентября 2024 года.
24.01.2024, 21:42 60211
В 2023 году ВВП Китая вырос на 5,2%
Фото: Оживленный причал в контейнерном терминале Цяньвань порта Циндао / провинция Шаньдун, Восточный Китай. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн, Хань Цзяцзюнь
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Экономика Китая стабильно и уверенно продвигается вперед, продолжая придавать мощный импульс развитию мировой экономики. КНР придерживается открытого развития и непрерывно создает условия для того, чтобы разделять с миром свои возможности. Китай выступает за построение общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, неуклонно внося свой вклад в совершенствование глобального экономического управления.
За последние два года устойчивость экономики Китая и китайских предприятий значительно повысилась". "Китай создаст больше возможностей для развития мировой экономики и повышения занятости". "Китай продвигает открытость внешнему миру на высоком уровне, что будет активно способствовать развитию международного торгово-экономического сотрудничества и росту мировой экономики". Об этом говорят представители международного сообщества. Китайская экономика оказалась в центре внимания на ежегодном заседании Всемирного экономического форума 2024 года, состоявшегося на тему "Восстановление доверия". Участники форума положительно оценивают стабильное и уверенное развитие экономики КНР, и признают китайскую программу, которая необходима для преодоления глобального дефицита доверия.
В настоящее время проявляется ряд вызовов, в том числе восстановление мировой экономики остается слабым, наблюдается нехватка драйверов роста мировой экономики, увеличивается разрыв в уровне развития и т. д., на глобальное развитие постепенно сказывается влияние геополитического конфликта. Более 2800 представителей мировой элиты из более чем 120 стран собрались на форуме в Давосе, чтобы совместными силами продвинуть совершенствование глобального управления экономикой и оказать помощь мировой экономике, этому большому пароходу, преодолеть трудности и плыть к светлому будущему. Китай твердо поддерживает "духа Давоса". Выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином на форуме Давоса предложения о продвижении экономической глобализации и отстаивании истинного мультилатерализма имеют глубокое практическое значение в борьбе с глобальными вызовами. Во время продвижения высококачественного развития национальной экономики Китай все время с самой большой искренностью стимулирует формирование открытой мировой экономики и прилагает большие усилия для улучшения глобального экономического управления. Факты показали, что Китай заслуживает доверия.
Экономика Китая стабильно и уверенно продвигается вперед, продолжая придавать мощный импульс развитию мировой экономики. В последние годы коэффициент вклада КНР в рост мировой экономики сохраняется на уровне около 30%. В 2023 году китайская экономика восстановилась и пошла вверх. ВВП Китая по итогам года вырос на 5,2% в годовом исчислении. Международные СМИ один за другим сообщают, что темпы роста китайской экономики являются "одними из самых высоких среди крупнейших экономик мира". Как отмечается в последнем выпуске доклада Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", благодаря восстановлению китайской экономики темпы роста экономики Восточной Азии и Тихоокеанского региона повысятся с 3,4% в 2022 году до 5,1% в 2023 году. Китайская экономика устойчиво развивается в таких направлениях, как промышленная база, обеспеченность факторами производства, инновационный потенциал и др. В то же время непрерывно накапливаются и увеличиваются необходимые условия, способствующие ее высококачественному развитию. Таким образом, общая тенденция долгосрочного роста экономики КНР не изменится. Управляющий директор Всемирного экономического форума Саадия Захиди отмечает, что здоровое развитие китайской экономики принесет весьма позитивный эффект перелива в другие части мира.
Китай придерживается открытого развития и непрерывно создает условия для того, чтобы разделять с миром свои возможности. КНР является основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов мира, а общий уровень тарифов снижен до 7,3%, что относительно соответствует уровню развитых стран-членов ВТО. В настоящее время в условиях слабого мирового совокупного спроса рынок становится самым дефицитным ресурсом. Китайский рынок с его огромным пространством и растущей глубиной будет играть важную роль в стимулировании совокупного мирового спроса. Китай искренне приветствует инвестиции иностранных компаний со всего мира в свою страну, путем усиления рыночных и юридических механизмов, за счет интернационализации продолжает стремиться к созданию первоклассной деловой среды. Китай будет неуклонно расширять институциональную открытость, сокращать негативный список для доступа иностранных инвестиций, снимать все ограничения на привлечение иностранных инвестиций в производственный сектор, использовать национальный режим в отношении предприятий с иностранным капиталом. За ближайшие 5 лет доходность поступивших в Китай прямых иностранных инвестиций составила около 9%, что соответствует высокому международному уровню. Факты показали и покажут, что выбор китайского рынка - не риск, а возможность.
Китай выступает за построение общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, неуклонно вносит свой вклад в совершенствование глобального экономического управления. Глобализация экономики является объективным требованием развития производительных сил, неизбежным результатом научно-технического прогресса, неминуемым путем для развития человеческого общества и необратимым трендом эпохи. Китай призывает к общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, продвигая развитие глобализации экономики на благо всего человечества. Построение общедоступной и инклюзивной экономической глобализации соответствует общим требованиям стран по всему миру, особенно развивающихся государств, и является путем устранения вызванного глобальным распределением ресурсов дисбаланса в развитии между странами и внутри них. Международное сообщество должно решительно выступать против антиглобализации, чрезмерного расширения понятия безопасности, бороться со всеми формами односторонности и протекционизма, твердо продвигать либерализацию и упрощение процедур торговли и инвестиций, решать структурные проблемы, препятствующие здоровому развитию мировой экономики, содействовать экономической глобализации развиваться в более открытом, инклюзивном, общедоступном и сбалансированном направлении. В ответ на вызовы, стоящие перед современной мировой экономикой, Китай выступает за усиление координации макроэкономической политики, укрепление международного промышленного разделения труда, международных научно-технических обменов и сотрудничества, взаимодействия в области зеленого развития, сотрудничества Север-Юг и Юг-Юг, предоставляя тем самым международному сообществу реальные и осуществимые решения для восстановления доверия.
Чтобы укреплять базу доверия и получать больше плодов сотрудничества, все стороны должны со всей искренностью относиться друг к другу и двигаться навстречу друг другу. Прилагая сконцентрированные усилия к продвижению своего развития, Китай будет придерживаться принципов солидарности и сотрудничества, открытости и совместного использования, работать вместе со всеми сторонами для совершенствования управления глобальной экономикой и стимулирования ее устойчивого и долгосрочного восстановления.
Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
21.01.2024, 10:22 64726
Первые зимние игры "Большой Алтай" собрали иностранных спортсменов в Синьцзяне
Фото: Кадр с видео
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Молодые атлеты из России, Китая, Казахстана и Монголии съехались в Синьцзян-Уйгурский автономный район на Первые зимние игры "Большой Алтай". Церемония открытия турнира прошла на вершине горы Цзянцзюньшань на высоте 1300 метров над уровнем моря, сообщает издание "Большая Азия".
В соревнованиях приняли участие 15 команд. Восточный Казахстан представили конькобежцы Арслан Айболтинов и Артём Крикуненко.
На равнинах лед не такой хороший, как в высокогорье. То есть здесь, в Китае, лед хороший, высокогорье так как. Кругом горы, ветра мало, лёд каткий, ну и вода тут хорошая", - поделился Арслан Айболтинов, участник зимних игр "Большой Алтай" из Казахстана.
Чтобы получить преимущество в борьбе за победу, спортсмены внимательно изучили технику конкурентов.
В чем-то лучше я, в чем-то лучше они. И то, как преподносит это тренер: как ошибки объясняет и как устраняет эти ошибки", - рассказал Артём Крикуненко, участник зимних игр "Большой Алтай" из Казахстана.
В перерывах между соревнованиями участники турнира познакомились с китайской культурой. Многие из них раньше не бывали в Поднебесной, и национальный колорит впечатлил иностранных гостей.
В Китае я впервые. Мне очень понравилась эта страна. Очень доброжелательные жители. Архитектура такая своеобразная, не похожа на нашу. У нас другие дома", - сообщила Ольга Перфильева, тренер высшей категории по конькобежному спорту, Казахстан.
Горнолыжный курорт, который стал площадкой для турнира, работает около 15 лет и пользуется большой популярностью по всей стране. С начала сезона его уже посетило более трехсот тысяч человек. Организаторы надеются, что благодаря соревнованиям об этом месте узнают и за рубежом.
28.12.2023, 09:46 87281
Китайцы готовятся к встрече Нового года
Фото: Depositphotos
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Новый год в Китае встречают дважды. Первый раз - первого января - отмечают Юань-дань, что переводится как "первый день в году". Второй раз в Поднебесной празднуют по лунному календарю - Китайский Новый год, или "Праздник Весны", сообщает издание "Большая Азия".
В 2024 году он выпадает на 10 февраля. Отмечают его значительно масштабнее, чем Юань-дань. Тем не менее 1 января для китайцев тоже важная дата. Она символизирует прощание с прошлым и начало нового этапа.
В уходящем году я сдавала вступительный экзамен в аспирантуру и, к сожалению, не сдала. Зато устроилась на работу в банк. И теперь у меня стабильная работа в моей любимой сфере. В новом году надеюсь получить повышение и прибавку к зарплате", - рассказывает жительница Китая.
Традиционно Новый год в Китае считается семейным праздником. Поэтому, где бы его ни отмечать - главное вместе с самыми близкими людьми.
В этот раз у жителей Китая три выходных дня - с 30 декабря по 1 января. А значит, можно отправиться в небольшое путешествие.
Сервисы по бронированию билетов фиксируют резкий рост спроса на поездки всеми видами транспорта как внутри страны, так и за ее пределы.
По данным на середину декабря, общий объем заказанных билетов на поездки внутри страны в новогодние праздники увеличился более чем в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число забронированных туров за границу выросло почти в пять раз. Самые популярные направления - Япония, Таиланд, Южная Корея, Сингапур и Австралия", - поделилась Ван Имин, директор по связям с общественностью компании по бронированию билетов.
Среди самых популярных занятий в праздники - как традиционно зимние виды развлечений, катание на лыжах и сноубордах, так и всесезонные кино, выставки и концерты. Посетители этой экспозиции смогут увидеть более двухсот сорока экспонатов, связанных с символом следующего года.
Я родился в год Дракона. Дракон - символ китайской нации с древних времен, он приносит благополучие, удачу и счастье", - сообщил У Сяодун, посетитель выставки.
Дракон - единственное несуществующее животное среди китайских символов года, но в национальной культуре он считается главой всех зверей. Поэтому китайцы верят, что наступающий год Дракона будет счастливым годом.
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