В Жамбылской области установят 21 мощную ветротурбину

Фото: Kazakhstan Today

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Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган) с планировочной площадью 69,79 квадратного километра расположен в коридоре, соединяющем два крупных портовых района - Ляньюньган и Сювэй, и оснащен различными видами транспорта, такими как автомобильный, железнодорожный, речной и морской. Парк примыкает к Национальной зоне экономического и технологического развития, Национальной демонстрационной зоне регионального сотрудничества Восток - Запад и новому городу Ляньюнь и является новым носителем для связанного развития порта, логистики, промышленности и города в Ляньюньгане. В национальном 13-м пятилетнем плане четко предлагается "построить Международный логистический парк ШОС".





Парк был успешно утвержден в качестве национального образцового логистического парка, Китайской базы логистического сотрудничества, Национального отличного логистического парка, первой партии инновационного демонстрационного парка океанической экономики Цзянсу, грузового узла "13-й пятилетки" Министерства транспорта и активно участвует в процессе объявления провинциальной зоны развития. Завершенный автомобильный порт, речной порт, бондовый логистический центр и другие функциональные платформы в парке работают хорошо, а ускоряются строительство ключевых проектов, таких как выделенная железная дорога, железнодорожная погрузочно-разгрузочная площадка, логистический центр Sinotrans и логистический парк Фэн Шу, в то время, индустрии, как трансграничная электронная коммерция, морская экспресс-доставка и центры отбора руды, накапливаются.





На следующем этапе парк приложит все усилия для продвижения строительства общественной инфраструктуры и повышения пропускной способности, сосредоточится на развитии современной логистической промышленности, будет активно продвигать инвестиции и внешнего сотрудничество, укреплять логистическую торговлю со странами и регионами вдоль "Пояса и пути", ускорит сбор мультимодальных перевозок и других современных логистических отраслей и будет стремиться как можно скорее стать брендом "Пояса и пути".





Основные функции парка:





Превращение в торговый и логистический распределительный центр Центральной Азии и Тихоокеанского региона.

Создание международной базы логистического сотрудничества, обслуживающей страны и регионы вдоль "Пояса и пути".

Превращение в пилотную демонстрационную зону инновационного развития современной логистической отрасли.﻿





13 октября успешно отправился первый в Цзянсу интермодальный железнодорожный транспорт общего пользования Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Транспортная линия поезда: Ляньюньган (Логистический парк ШОС) - Кашгар (полная железная дорога) - (пересадка на автомобильную дорогу) Карасу, Кыргызстан - Ташкент, Узбекистан, всего около 5000 километров, время работы около 20 дней, по сравнению с традиционной линией из Синьцзянского порта Хоргос пробег новой линии сокращен почти на 500 километров, время перевозки сокращено на 3-5 дней. Планируется, что в первый год эксплуатации будет отправлено 1000 стандартных контейнеров. С точки зрения источников грузов товары из окрестностей Ляньюньгана составили 35%, а товары из Сучжоу, Нанкина, Шанхая и Чжэцзяна - 65%, при этом товарные категории включали домашние текстильные изделия, солнечные батареи, новые энергетические транспортные средства, новые материалы, одежду, обувь, игрушки и т.д. Обратный груз - это в основном сельскохозяйственная и побочная продукция, такая как стручковая фасоль из стран Центральной Азии.





Открытие международного грузового поезда не только поможет улучшить общую транспортную сеть в Азии и Европе, построить южный выход нового Азиатско-Еврапейского континентального моста и расширить сферу перевозок, но и создаст новые возможности для перезапуска экономики и изучения экономического потенциала после эпидемии, будет способствовать глубокой интеграции города Ляньюньгана с рынком Центральной Азии. Это имеет большое значение для парка по расширению возможностей сбора ресурсов, углублению интеграции в строительство "Одного пояса, одного пути" и укреплению морской базы ШОС.





Автомобильные дороги: автомагистрали G30 (Ляньюньган - Хоргос), G25 (Чанчунь - Шэньчжэнь) и GIS (Шэньян - Хайкоу) пересекаются в Ляньюньгане, 242 провинциальная дорога и 228 национальное шоссе проходят через логистический парк и пересекаются с Восточным скоростным шоссе (573) в узле Дадашань, связанные с дельтой реки Янцзы на юге и Бохайским заливом на севере, сеть обслуживания охватывает экономическую зону Хуайхай и распространяются на запад до Среднего Запада.





Железные дороги: логистический парк имеет четыре железнодорожные линии, складское помещение площадью 200 000 квадратных метров и склад общего назначения площадью 6000 квадратных метров. С общим объемом инвестиций 1,8 млрд юаней и общей протяженностью 19 километров проект железнодорожной линии и погрузочно-разгрузочной площадки ШОС официально введен в эксплуатацию 28 октября 2021 года для реализации дальнейшего взаимодействия со странами вдоль "Пояса и пути" в качестве логистического терминала нового Азиатско-Еврапейского континентального моста.









Внутренние реки: река Шаосян, протекающая через логистический парк, является частью канала Тунью, который был построен с инвестициями в размере почти 4 млрд юаней правительством провинции Цзянсу и относится к провинциальным внутренним водным путям класса III, что позволяет проходить 1000-тонным судам. В настоящее время построено 44 причала для прохождения судов водоизмещением 1 тысяча тонн, открыто и стабильно функционирует 11 внутренних контейнерных маршрутов. Внутренний водный путь и дноуглубительный канал связаны с рекой Хуай, каналом Пекин - Ханчжоу и системой реки Янцзы через канал Туньюй, а также с близлежащими провинциями и регионами, такими как Цзянсу, Шаньдун, Хэнань, Аньхуэй.





Морской порт: товары логистического парка могут быть напрямую доставлены в портовый терминал по Восточному дноуглубительному скоростному шоссе и ленточному конвейеру, а затем погружены на суда для выхода в море, таким образом, достигается бесперебойная связь с морскими службами. В настоящее время порт Ляньюньган имеет 85 дальних и близких международных морских маршрутов. Построены глубоководный канал для судов водоизмещением 300 тысяч тонн, глубоководные специальные причалы для судов водоизмещением 300 тысяч тонн, переводящих руду и контейнеры 6-го поколения, в том числе 70 причалов для судов водоизмещением более 10 тысяч тонн, с проектной мощностью 174 млн тонн. Порт Ляньюньган стал первым портом в Китае, открывшим транзитные перевозки по сухопутному мосту, а также является национальным образцовым портом для железно-водных интермодальных перевозок, внутренние железно-водные интермодальные перевозки были открыты в Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Хэнань, Аньхое и других крупных провинция и регионах вдоль Лонгхайской линии.﻿





Планируемая площадь бондового логистического центра в Ляньюньгане составляет 1,39 квадратного километра, а в настоящее время 800 000 квадратных метров введено в эксплуатацию, где осуществляются функции бондового хранения, простой обработки и услуг добавленной стоимости, глобального поиска поставщиков и международной дистрибуции, реэкспортной торговли и международной перевалки.





Опираясь на функции бондового логистического центра и строительство комплексного пилотного города трансграничной электронной коммерции в Ляньюньгане, ускоряется развитие индустрии трансграничной электронной коммерции. Платформа общественного обслуживания трансграничной электронной коммерции в Ляньюньгане была успешно подключена к платформе общего обслуживания трансграничного импорта и экспорта главного таможенного управления, и был введен в эксплуатацию центр распределения трансграничной электронной коммерции.