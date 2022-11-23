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Вместе с народом и в интересах народа Китай построит социалистическую державу

22.11.2022, 18:52 1726
Вместе с народом и в интересах народа Китай построит социалистическую державу
Фото: Генконсульство КНР
Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги 20-го съезда Коммунистической партии Китая впечатляют. За период столетней работы КПК страна стала процветающей, передовой в мире. Успешно выполнена первая "столетняя цель КНР" - победа над бедностью. Не вызывает сомнений, что так же уверенно будет выполнена центральная задача, поставленная съездом. Теперь это цель по превращению КНР в модернизированную самодостаточную социалистическую державу с мощным технико-экономическим и инновационным потенциалом. Причем страна должна стать абсолютно независимой от зарубежных высоких технологий. Такая независимость для Китая - жизненно важная необходимость. Об этом лишний раз напомнил "сюрприз" президента США Байдена. За считанные часы до начала съезда КПК он фактически объявил КНР технологическую войну. Ввел беспрецедентные санкции - запрет на использование микрочипов, произведенных за пределами США…
 
Но что больше всего бросилось в глаза, это ключевое слово "народ", которое генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин употреблял, как видно из его доклада, на протяжении всего своего выступления. Он постоянно подчеркивал, что хозяином страны является народ и что всю грандиозную работу по модернизации Китая и превращению его в мощную социалистическую державу Коммунистическая партия поведет вместе с народом и в интересах народа.
 

Мы должны неизменно идти по пути развития политического строя социализма с китайской спецификой, сохранять органическое единство партийного руководства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона в государственном управлении, отстаивать статус народа как субъекта, в полной мере воплощать волю народа, защищать права и интересы народа и пробуждать его творческую активность", - заявил, в частности, китайский лидер, выступая на 20-м съезде.

 
Действительно, без такого единства партии и народа трудно представить прорывные достижения Китая в области ядерной энергетики, искусственного интеллекта, высокотехнологичного оборудования, космоса и других сферах, упоминавшиеся в докладе руководителя партии и государства. Известно, что некоторые зарубежные наблюдатели сомневались в достижимости космических программ, намеченных когда-то Китаем, например, по пилотируемому космоплаванию. Но эти скептики явно недооценили научно-технический потенциал КНР. А главное, они не учли творческий и патриотический подъем трудолюбивого китайского народа. Вдохновленный призывами партии превратить страну в передовое государство мира большой отряд ученых и специалистов воплотил смелые планы в реальность. Это наглядно демонстрирует начавшееся в 2021-м году создание в космосе орбитальной станции "Тяньгун". В настоящее время комплекс этой станции состоит из основного модуля "Тяньхэ", лабораторного модуля "Вэньтянь" (для биологических исследований), грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14". А в конце октября Китай запустил к орбитальной станции второй лабораторный модуль "Мэнтянь" весом около 23 тонн (для исследований в области микрогравитации, материаловедения и фундаментальной физики).

 
Наращивание комплекса станции "Тяньгун" еще продолжается, но уже известно об очередном проекте другой космической станции, фантастические размеры которой поражают воображение. Национальный фонд естественных наук Китая подготовил проект создания "ультрабольшого космического корабля" длиной в несколько километров. По замыслу авторов проекта, новая станция позволит успешнее "исследовать загадки Вселенной" и оставаться на околоземной орбите как можно дольше.
 
Создается впечатление, что этот проект, а также планы постройки лунной базы, отправки зондов к Марсу и Юпитеру и другие проекты сегодня становятся для Китая обыденным делом. И лично у меня не вызывает никакого сомнения в том, что планы, провозглашенные на 20-м съезде китайским лидером по дальнейшему развитию технологического прогресса и обеспечению полной технологической независимости страны, будут безусловно выполнены в строго намеченные сроки.
 
Планируя маршруты во Вселенную, КПК помнит о земле и о людях села
 
1961 год мне запомнился на всю жизнь не только потому, что в тот год я пошел в первый класс. 12 апреля 1961 года летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство. До сих пор помню, с каким ликованием мои родители, наши соседи и мои друзья с соседнего двора встретили новость об этом подвиге простого смелого парня из первой страны социализма СССР, в которой когда-то жили народы нынешнего СНГ. А еще 1961 год мне запомнился тем, что тогда состоялся XXII съезд КПСС, на котором было объявлено, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм.
 
Думаю, советское руководство того времени поспешило с такой оптимистичной декларацией, будучи окрыленным не только успехами в космосе, но и постепенным улучшением в послевоенные годы уровня жизни советских граждан. Однако, как показала жизнь, подобная самоуспокоенность, забегание вперед, игнорирование реальных экономических, научно-технических, социально-политических факторов сыграла роковую роль в судьбе первого в мире социалистического государства.
 
Советский план построения коммунизма в СССР по степени реалистичности является полной противоположностью плану наших китайских друзей по возрождению Поднебесной, рассчитанному до 2049 года. Знакомясь с текстом выступления китайского лидера на 20-м съезде КПК, с решениями самого съезда, еще раз убеждаешься в продуманности и последовательности политики Компартии Китая. В ней нет места суете и авралу. Ее решения рассчитаны не только на года, но и на столетия. При этом партия и ее лидеры, закладывая проекты поистине космических масштабов, не отрываются от земных реалий. Обратил внимание: официально первая столетняя цель КНР - победа над крайней бедностью к вековому юбилею партии была выполнена блестяще. Однако на 20-м съезде лидер КНР вновь сделал акцент на важности "закреплять и развивать результаты интенсивной ликвидации бедности". Такой подход свидетельствует о том, что руководство партии и страны считает решение вопросов насущных нужд населения, особенно в сельских районах с невысоким уровнем жизни, по-прежнему задачей исключительной и первостепенной важности.
 
Об этом же говорит и то, что уже после съезда руководитель партии и государства в ходе своего визита в конце октября в города Янань (провинции Шэньси) и Аньян (провинции Хэнань) еще раз указал на необходимость уделять приоритетное внимание развитию аграрного сектора и закреплять достижения по борьбе с бедностью, всесторонне стимулировать подъем села.
 

В процессе всестороннего строительства модернизированного социалистического государства самая трудоемкая и тяжелая задача все же остается в деревне. Необходимо продолжать отдавать приоритет развитию сельского хозяйства и сельской местности, твердо придерживаться курса на интегрированное развитие городских и сельских территорий…" - сказал на съезде генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин. Важно "всесторонне укреплять фундамент обеспечения продовольственной безопасности, полностью претворять в жизнь систему равной совместной ответственности партийных комитетов и правительственных органов за продовольственную безопасность, надежно удерживать минимальный предел сохранения площади пахотных земель на уровне не ниже 120 млн га, постепенно превращать все постоянные основные сельскохозяйственные угодья в сельхозугодия высокого стандарта", детализировал лидер.

 
В этой связи мне вспомнилась встреча в Пекине с профессором народного университета Чжэн Синьи (Zheng Xinye). Разговор с ним состоялся во время одного из международных семинаров для иностранных журналистов, организованных в рамках информационной сети "Один пояс и один путь". Он, рассказывая нам о борьбе в КНР с бедностью, обратил внимание на еще существующий значительный разрыв в уровне жизни между городом и селом. И приводил примеры того, каким образом власти пытаются решить вопрос гармонизации развития города и села, т.е. как раз той задачи, о которой уже спустя несколько лет вновь говорилось и на нынешнем юбилейном съезде КПК.

 
Он напомнил, что в КНР приблизительно всего 15% ее суши пригодны для культивации растений. Конечно, дефицит земельных ресурсов смягчается тем, что на одних и тех же площадях получают по нескольку урожаев в год. Однако в таких условиях огромное значение приобретает бережное отношение к пахотным землям.
 

Развитие процессов урбанизации, промышленное строительство также влияет на сокращение количества обрабатываемых земель. В стране создан даже специальный комитет по предотвращению застройки пахотных угодий", - поделился тогда ученый.

 
Впрочем, во время предыдущих журналистских поездок в Китай мне доводилось воочию наблюдать за работой агрономов и крестьян, техническая вооруженность и организованность в работе которых не может не завораживать. И, судя по всему, уже в те годы китайские крестьяне стремились превращать пахотные земли, о которых упоминал на съезде лидер КНР, в сельхозугодия высокого стандарта. В этом имел возможность убедиться при посещении однажды уникальной в Китае демонстрационной зоны высоких сельхозтехнологий Янлин (в провинции Шэньси). Это единственная в стране показательная зона, которая гарантирует решение проблем нехватки продовольственной продукции как в регионе, так и в масштабах всего Китая. За 23 года исследований в области сельского хозяйства, биологической инженерии и других сферах здесь сделано много полезных открытий. На специальных участках выращивается только органическая продукция, используются исключительно натуральные удобрения. В год здесь собирают до нескольких урожаев овощных и садовых культур. Не случайно зону Янлин называют "зеленая силиконовая долина" Китая.

 
Особенно отрадно, что ученые зоны Янлин щедро делятся своими научными "секретами", в том числе и со своими казахстанскими коллегами. В 2015 году они заключили соглашение с казахстанским международным фондом "Интеграция" о развитии китайско-казахстанской демонстрационной инновационной зоны сельского хозяйства. С тех пор исследователи двух стран вместе успешно апробируют выращивание богатого урожая пшеницы, кукурузы, фруктов, овощей и другой сельхозпродукции. То есть китайские агрономы тем самым помогают эффективно использовать пахотный фонд, получать рекордные урожаи и тем самым преодолевать бедность не только своим сельчанам, но и успешно решать вопросы продовольственной безопасности, повышать урожайность, а значит, и благосостояние крестьян в других странах, в том числе в Казахстане.
 
Китайский опыт по повышению зажиточности села ценен и для Казахстана
 
Многие страны мира, в том числе и Казахстан, симпатизирующие самоотверженным усилиям китайского народа в продвижении планов по социалистической модернизации государства, внимательно следили за решениями, принятыми на 20-м съезде КПК, а по его окончании продолжают анализировать материалы партийного форума. Ведь принятые здесь рекомендации будут иметь судьбоносное значение не только для КНР, но и для других стран, в том числе и для нашей республики, связанных с Поднебесной узами дружбы и стратегического партнерства в рамках проекта "пояса и пути". Многие казахстанские эксперты в этой связи не раз отмечали ценность уникального опыта Китайской Народной Республики. В условиях мирового финансового кризиса, обострившихся геополитической и геоэкономической обстановки, а также коронавирусной эпидемии последних лет КНР сумела не только выстоять перед испытаниями, но и выйти на траекторию восстановления своей экономики. У нее оказались самые высокие в мире показатели экономического роста. И при этом здесь вывели из крайней нужды за минувшие 40 лет 800 млн человек.
 
В контексте перечисленного убежден, опыт модернизации Китая для нашей республики обретает сегодня особую актуальность. На фоне намеченных на ноябрь досрочных президентских выборов действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, также участвующий в выборной кампании, выдвинул программу строительства Справедливого Казахстана. Она предполагает завершение также модернизационного проекта "Казахстан-2050", во главу которого поставлено обеспечение поддержки социально уязвимых, занятости населения, особенно на селе, повышение благосостояния общества в целом. С реализацией данной стратегии общество связывает большие надежды, так как от успешного преодоления острых социальных проблем зависит и стабильное развитие будущего Казахстана. Тем более что годы коронавирусной пандемии в нашей республике, как и в других странах, негативно отразились на занятости и доходах казахстанцев. Так что тут правительству Казахстана есть над чем поработать.
 
Конечно, говоря о востребованности в Казахстане китайского уникального опыта социально-экономического развития, мы видим национальное своеобразие и даже несопоставимость масштабов стоящих перед каждой из двух наших стран задач. И все же в стратегических планах и Китая, и Казахстана при ближайшем рассмотрении легко обнаруживаются, по сути, похожие цели. Одна из наиглавнейших - это вывод из бедности социально незащищенных, рост благосостояния людей на основе обеспечения занятости населения высокопроизводительным трудом.

 
И здесь можно лишь признать ценность китайского опыта, наглядно убеждающего, что борьба с бедностью посредством повышения уровня жизни людей дает мультипликативный эффект для экономики страны в целом. Направление инвестиций в человеческий капитал есть наиболее рациональная стратегия для всеобъемлющего раскрытия экономического потенциала общества. Таким образом, можно утверждать, что центральная задача КПК, озвученная на 20-м съезде КПК, - достичь к столетию КНР цели полного построения модернизированной социалистической державы имеет под собой мощный фундамент. Его основу представляет ставка Компартии на технологический прорыв, помноженный на бесценный человеческий капитал. Полагаю, что и наша республика имеет все шансы успешно завершить реализацию стратегии "Казахстан-2050" при выделении важного приоритета - заботы о людях, преодоления бедности, человеческого фактора. Такой подход наверняка гарантирует поддержку народными массами планов Казахстана - к середине столетия на основе повышения благосостояния общества и развитой экономики войти в 30 самых развитых стран мира.
 
Автор: Кемар Машанло
 

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ҚЫТАЙ ПАНОРАМАСЫ. "Большая Азия" телеарнасы

22.11.2022, 09:15 2771
ҚЫТАЙ ПАНОРАМАСЫ. "Большая Азия" телеарнасы
Қытайдың медиакорпорациясы (CMG) және "Большая Азия" телеарнасы "Қытай панорамасы"ақпараттық-публицистикалық бағдарламасын ұсынады.
 
Шығарылымда:

  • Си Цзиньпин АТЭЫ елдері басшыларының кездесуіне қатысу үшін Бангкокқа келді;
  • Қытай әскери-теңіз күштерінің «Бейбітшілік кемесі» су үстінде жүзіп жүретін госпиталі Индонезияда тегін медициналық көмек көрсетуде;
  • Қытай COVID-19-ға "нөлдік төзімділік" саясатын жалғастырады;
  • Катарда қытайлық контейнерлік үйлерден жанкүйерлер ауылы салынды.

 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

21.11.2022, 12:09 8291
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:

  • Си Цзиньпин прибыл в Бангкок для участия во встрече руководителей стран АТЭС;
  • Плавучий госпиталь "Ковчег мира" ВМС Китая оказывает бесплатную медицинскую помощь в Индонезии;
  • Поднебесная продолжит политику "нулевой терпимости" к COVID-19;
  • На чемпионате мира в Катаре построили деревню болельщиков из китайских контейнерных домиков.

 

ҚЫТАЙ ПАНОРАМАСЫ. "Большая Азия" телеарнасы

18.11.2022, 17:49 10186
ҚЫТАЙ ПАНОРАМАСЫ. "Большая Азия" телеарнасы
Қытайдың медиакорпорациясы (CMG) және "Большая Азия" телеарнасы "Қытай панорамасы"ақпараттық-публицистикалық бағдарламасын ұсынады.
 
Шығарылымда:

  • G20 саммитінде Си Цзиньпин дәуір сын-қатерлеріне бірлесіп қарсы тұруға шақырды
  • Қытайлық электромобильдер G20 саммитінде ыңғайлы қозғалысты қамтамасыз етті

 

ҚЫТАЙ ПАНОРАМАСЫ. "Большая Азия" телеарнасы

17.11.2022, 19:53 13246
ҚЫТАЙ ПАНОРАМАСЫ. "Большая Азия" телеарнасы
Қытайдың медиакорпорациясы (CMG) және "Большая Азия" телеарнасы "Қытай панорамасы"ақпараттық-публицистикалық бағдарламасын ұсынады.
 
Шығарылымда:

  • Қытай Компартиясының Орталық Комитеті жетінші пленарлық отырыс өткізді
  • Бейжіңде ҚКП 20-шы съезінің баспасөз орталығы ашылды

 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна

17.11.2022, 15:33 14186
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
Фото: Кадр с видео
 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

17.11.2022, 11:23 14821
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:
 
  • На саммите "Группы двадцати" Си Цзиньпин призвал сообща противостоять вызовам эпохи;
  • Пэн Лиюань посетила мероприятие для супругов лидеров "Большой двадцатки";
  • Китайские электромобили обеспечили комфортное передвижение на саммите "Группы двадцати";
  • В устье реки Хуанхэ расширяют национальный парк.

 

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом

15.11.2022, 10:41 17121
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом
Фото: fmprc.gov.cn
14 ноября во второй половине дня по местному времени на индонезийском острове Бали председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которой состоялся откровенный обмен мнениями по стратегическим двусторонним вопросам, актуальным международным и региональным повесткам, информирует Министерство иностранных дел Китая.
 
Си Цзиньпин отметил, что нынешнее состояние китайско-американских отношений не отвечает ни коренным интересам двух стран и их народов, ни чаяниям международного сообщества. Китай и США должны исходить из ответственности перед историей, миром и своим народом, вместе работать над поиском правильного пути сосуществования двух государств в новый период, вести двусторонние отношения вперед в верном направлении, вернуть их в русло здорового и стабильного развития на благо двух стран и всего мира.

 
Си Цзиньпин проинформировал о важных итогах 20-го Всекитайского съезда КПК, разъяснив, что Компартия и правительство Китая проводят открытую и прозрачную внутреннюю и внешнюю политику, имеют честные и ясные стратегические намерения, поддерживают высокую степень ее преемственности и стабильности. С помощью китайской модернизации мы будем всесторонне продвигать процесс великого возрождения китайской нации, неизменно рассматривать реализацию мечты народа о прекрасной жизни как отправную точку нашей модернизации, неизменно придерживаться политики реформ и открытости в целях формирования открытой мировой экономики. Китай продолжает неуклонно проводить независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и политику в том или ином вопросе в зависимости от его сущности, призывает к мирному урегулированию конфликтов путем диалога и консультаций, расширяет и наращивает глобальное партнерство. Китай решительно защищает систему международных отношений, ядром которой является ООН, охраняет мировой порядок, основанный на международном праве во имя формирования сообщества единой судьбы человечества. Как участник и драйвер глобального развития, Китай твердо поддерживает мирное, открытое и взаимовыгодное развитие в целях осуществления совместного развития со всеми странами.
 
Си Цзиньпин отметил, что сегодня мир переживает исторический переломный период, всем странам предстоят не только беспрецедентные вызовы, но и небывалые возможности. Мы должны именно с этой точки зрения рассматривать и урегулировать китайско-американские отношения. Отношения между Китаем и США - это не игра с нулевой суммой, в которой или поражение и победа, или подъем и падение. Успех одной страны означает не столько вызовы другой стране, сколько возможности. Просторы мира достаточно велики для собственного развития Китая и США, а также для их совместного процветания. Обе стороны должны правильно воспринимать внутреннюю, внешнюю политику и стратегический план друг друга, задавать тон межгосударственного общения в духе диалога и обоюдного выигрыша без конфронтации и игры с нулевой суммой. Придаю большое значение неоднократным заверениям господина Президента о том, что американская сторона не стремится ни спровоцировать "новую холодную войну", ни изменить политическое устройство Китая, ни укреплять союзы против Китая, не поддерживает т.н. независимость Тайваня и не планирует вступить в конфликт с Китаем. Китай в свою очередь никогда не претендует на изменение действующего миропорядка, не вмешивается во внутренние дела США и не намерен бросить вызов тем более заменить США. Следует на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества обеспечивать развитие китайско-американских отношений по верной траектории, при этом не допуская их отклонения от заданного курса и утраты скорости, тем более столкновения между собой. В соблюдении основополагающих норм и принципов международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике видится не только ключ к урегулированию противоречий и разногласий, но и важнейший гарант и заслон безопасности для китайско-американских отношений.

 
Си Цзиньпин системно изложил историю возникновения тайваньского вопроса и принципиальные позиции китайской стороны. Подчеркнуто, что тайваньский вопрос является ядром коренных интересов Китая, а принцип "единого Китая" - основа политического фундамента китайско-американских отношений. Это первая непреодолимая красная линия в китайско-американских отношениях. Решение тайваньского вопроса - собственное дело китайцев и исключительно внутренние дела Китая. Воссоединение страны и обеспечение ее территориальной целостности отвечают общим чаяниям китайского народа и китайской нации. Любые попытки отделить Тайвань от Китая противоречат нашим национальным интересам, и с ними китайский народ никак не смирится! Мы заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в Тайваньском проливе и прилагаем к этому неустанные усилия. Но мир и стабильность несовместимы с попытками сепаратистов отделить Тайвань от материкового Китая. Рассчитываем, что американская сторона будет держать свое слово, строго соблюдать политику "Одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Президент не раз высказывал, что не поддерживает независимость Тайваня и не намерен использовать Тайвань в качестве инструмента для достижения конкурентных преимуществ перед Китаем или сдерживания Китая. Рассчитываем на выполнение этого обещания на делах.
 
Си Цзиньпин отметил, что свобода, демократия и права человека - общее стремление человечества, к чему последовательно стремится и Компартия Китая. У США есть американская демократия, а у Китая есть китайская демократия. И та, и другая соответствует конкретным особенностям своей страны. Мы гордимся тем, что китайская всеобъемлющая народная демократия зиждется на национальных реалиях, истории и культуре Китая, отражает народное чаяние. Стопроцентно безупречной демократической системы не существует, демократия нуждается в постоянном совершенствовании. Любые конкретные разногласия можем обсуждать, но есть предпосылка - это должно быть равноправной дискуссией. Так называемая демократия против автократии не присуща сегодняшнему миру и не соответствует веянию времени. 
 
Си Цзиньпин отметил, что Китай и США развиваются по разным путям, у США - капитализм, а у Китая - социализм. Такое различие возникало же не сегодня, оно будет существовать и в будущем. Руководящая роль КПК и социализм с китайской спецификой пользуются широкой поддержкой 1,4-миллиардного китайского народа и представляют собой основной залог развития и стабильности страны. Для развития нормальных китайско-американских отношений очень важно признать и уважать различие двух государств, а не навязать какой-то "универсальный шаблон", тем самым пытаться изменить или даже свергнуть политический строй другой страны. Американская сторона должна выполнить соответствующие обещания не на словах, а на деле.
 
Си Цзиньпин подчеркнул, что между Китаем и США как двумя крупными державами со своеобразной историей, культурой, социальным строем и путем развития были и остаются различия и разногласия, которые, пожалуй, сохранятся и в будущем. Но это не должно препятствовать развитию двусторонних отношений. В мире конкуренция бывает всегда, однако она должна ориентироваться на взаимный обмен и совместный прогресс, а не на порочную игру с нулевой суммой. У китайского народа славные традиции неуклонно стремиться вперед. Давление и сдерживание лишь будут разжигать энтузиазм и волю китайского народа. Те попытки, как развязать торговую и технологическую войну, создать искусственные барьеры, разорвать связи и цепочки поставок, идут только в ущерб принципам рыночной экономики и правилам международной торговли, причинят вред другим и самому себе. Китай решительно выступает против политизации и вепонизации торгово-экономических и научно-технических обменов. В нынешней ситуации общие интересы Китая и США не сокращаются, а умножаются. Среди них самые фундаментальные заключаются в мирном сосуществовании двух стран без конфликта и противостояния. Общность интересов Китая и США кроется и в том, что две страны с учетом глубокой интегрированности экономик нуждаются в развитии друг друга для достижения новых задач собственного развития. Общие интересы Китая и США заключаются еще в том, что без координации и сотрудничества двух государств невозможно добиваться постпандемийного восстановления мировой экономики, преодоления последствий изменения климата и урегулирования региональных проблем. Пекин и Вашингтона должны уважать друг друга, на принципах взаимной выгоды и общих интересов создавать благоприятные условия для сотрудничества и обеспечивать стабильность в двусторонних отношениях.

 
Дж. Байден отметил, что он давно знаком с председателем Си Цзиньпином и поддерживает с ним регулярные контакты, но ничто не может заменить очную встречу. Президент Байден поздравил председателя Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК. Как две крупные державы, США и Китай несут ответственность за продолжение конструктивных отношений. Американская сторона заинтересована в поддержании бесперебойных каналов контактов между главами государств и на разных уровнях правительств, чтобы провести откровенный диалог по вопросам, где существует разногласие, а также укреплять необходимое сотрудничество и играть важную роль в реагировании на важные глобальные вызовы, такие как изменение климата и продовольственная безопасность. Это особо важно как для двух стран и их народов, так и для всего мира в целом. Президент Байден вновь подтвердил, что стабильный и развивающийся Китай отвечает интересам США и всего мира. США с уважением относятся к государственному строю Китая и не претендуют на его изменение. США не стремятся к новой холодной войне или усилению альянсов против Китая, не поддерживают ни "независимость Тайваня", ни "два Китая", ни "один Китай и один Тайвань", не намерены вступить в конфликты с Китаем. США не собираются ни добиваться "разъединения" с Китаем, ни сдерживать или блокировать экономическое развитие Китая.  
 
Дж. Байден констатировал, что будущее развитие мира во многом будет зависеть от того, как будут выстраиваться взаимоотношения США и Китая. Мир ждет от США и Китая способности урегулировать разногласия и не допустить конфронтации или конфликта, вызванных в результате неправильного понимания друг друга или жесткой конкуренции. Вашингтон согласен с необходимостью выработать руководящие принципы для развития американо-китайских отношений, две команды могут продолжать такой диалог на основе достигнутых договоренностей, чтобы прийти к единому мнению как можно скорее. Администрация США придерживается принципа "одного Китая", не стремится к сдерживанию развития Китая с использованием тайваньского вопроса, а заинтересовано в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе. 
 
Главы государств Китая и США договорились о поддержании стратегической координации и регулярных консультаций рабочих команд. Пекин и Вашингтон будут организовать диалог и обмены по линии финансовых блоков по вопросам макроэкономической политики, торговли и экономики, способствовать успешному проведению 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Была выражена готовность развивать сотрудничество и диалог по вопросам общественного здравоохранения, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, задействовать роль китайско-американской совместной рабочей группы для разрешения конкретных вопросов. Лидеры двух государств отметили особую важность культурно-гуманитарных обменов, решили поддерживать расширение межчеловеческих обменов во всех областях.
 
Главы двух государств обменялись мнениями по вопросу украинского кризиса. Си Цзиньпин отметил, что Китай глубоко обеспокоен развитием ситуации вокруг Украины. Сразу после вспышки кризиса он изложил позицию в "четырех необходимостях", недавно еще предложил четыре "сообща". Рассматривая украинский кризис как кризис глобальный и комплексный, необходимо серьезно задуматься о следующем: во-первых, в конфликте и войне не бывает победителей; во-вторых, для сложной проблемы нет простого решения; в-третьих, необходимо избежать конфронтации между крупными державами. Китай был и остается сторонником мира, будет продолжать посреднические усилия, поддерживать и ожидать возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной, рассчитывает на полноценный диалог США, НАТО и ЕС с Россией.
 
Главы двух государств едины в том, что встреча прошла в обстоятельном, откровенном и конструктивном ключе. Рабочие команды двух стран были поручены своевременно реализовать достигнутые в верхах важные договоренности, выработать руководящие принципы для развития двусторонних отношений, принимать практические шаги в интересах возвращения китайско-американских отношений в русло стабильного развития. Главы Китая и США согласились на поддержание регулярных контактов.
 
Во встрече приняли участие Дин Сюэсян, Ван И и Хэ Лифэн.
 

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

14.11.2022, 13:37 18531
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
 
В выпуске:
 
  • Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к построению безопасного киберпространства
  • КНР готовится к запуску грузового космического корабля "Тяньчжоу-5"
  • На импортной выставке в Шанхае представили первую в мире станцию многозадачных роботов
  • На 5-м Китайском международном импортном Экспо впервые работал павильон стран Шанхайской организации сотрудничества
  • На Экспо в Поднебесной представили более 400 новых продуктов, технологий и услуг
  • На авиасалоне в Чжухае особое внимание привлекли новинки артиллерии и системы защиты от беспилотников
  • Китайская корпорация коммерческих самолетов получила рекордное количество заказов на реактивный авиалайнер C919
  • В Поднебесной восстановят 19 тысяч гектаров мангровых лесов

 

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