Журналистам рассказали, как развивается производство масличных культур в СКО

Фото: Kazakhstan Today

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Петропавловск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Журналисты ведущих СМИ Республики Казахстан посетили предприятие по производству и переработке масличных культур "Тайынша-Май" в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.





В рамках пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК представителям СМИ рассказали и показали, как устроен парк по переработке сельскохозяйственной продукции китайской корпорации "Ай Цзюй". В составе парка завод по производству масличных культур "Тайынша-Май", мукомольный и комбикормовый завод и логистический центр по переработке и перевозке зерна и масла на зернохранилище "MEMOLUX". Директор предприятия Фан Лунфей лично провел журналистов по основным объектам парка.





На первом производственном этапе, на заводе "Тайынша-Май" изготавливают такие сорта масел, как подсолнечное, льняное, рапсовое (нерафинированное). Все масла экспортируются в Китай, там же продукт проходит этап рафинирования и расфасовки по упаковкам.





Kazakhstan Today

Также на основе казахстанского рапса производят жмых, который впоследствии перерабатывает комбикормовый завод. При возникновении спроса на жмых у местных фермеров, его продают в Казахстане.





Большую часть сырья поставляют казахстанские фермерские хозяйства. Причем, если у фермеров недостаточно средств для выращивания зерна, то предприятие поддерживает поставщиков финансово.





Производимая мука тоже экспортируется в Китай, сотрудничество по переработке пшеницы осуществляется с компаниями "Саламат" и "Пионер" в Костанае, в городах Алашанькоу и Сиань.





С прошлого года предприятие отправило в Китай 28 тыс. тонн муки и 40 тыс. тонн масла. Цена рапсового нерафинированного масла, которое пользуется наибольшим спросом, составляет 950 долларов США за тонну. В сутки предприятие перерабатывает около 600 тонн рапса. Годовая мощность завода - 310 тыс. тонн





На заводе работает 110 человек, 10 из которых китайские инженеры, остальные - местные жители близлежащих сел.





Журналисты поинтересовались у одного из рабочих, устраивает ли его оплата и условия труда на заводе.





Я здесь работаю шестой год. Условия труда нормальные. Работа в основном сезонная. Например, уборка закончилась - нам завезли рапс, мы работаем с середины октября до марта. В остальное время занимаемся очисткой и ремонтом заводских помещений", - рассказал бригадир прессовочного завода Руслан Тлепбергенов.





По его словам, оклад рабочих составляет 120 тыс. тенге, но непосредственно в период переработки зерна сотрудники получают 250 тыс. тенге. При этом хорошее оборудование из Китая позволило почти полностью автоматизировать производство.





Вторым этапом на предприятии является зерновое и мукомольное производство.





Kazakhstan Today

Логистический центр по переработке и перевозке зерна и масла MEMOLUX включает в себя строительство комбикормового завода мощностью 300 тыс. тонн в год, мукомольного завода годовой мощностью 100 тыс. тонн и отгрузку и перевозку насыпного сырья мощностью 300 тыс. тонн.





После полного завершения строительства центр достигнет отметки в 1 млн тонн отгрузок в год и станет крупнейшим центром логистики и переработки зерна в Северо-Казахстанской области.





Наше качество для Китая проходит стопроцентно. Будь оно в сырье или в переработанном виде. У нас любое зерно стопроцентно без ГМО, поэтому китайцы делают упор именно на казахстанское сырье, так как это экологически чистый продукт", - сообщила замдиректора по производству Алия Сулейменова.





Парк был построен на 2 железнодорожных путях. Продукция отправляется в Китай экспрессом, следующим по направлению Китай - Европа.





К концу года инвестиции корпорации "Сиань Ай Цзюй" в основной капитал в Казахстане достигнут 50 миллионов долларов США. Кроме того, планируется общий объем инвестиций в размере 200 миллионов долларов, которые будут охватывать пять основных секторов: производство зерна и масла, хранение и переработка пищевых продуктов; разведение и сегментация говядины и баранины; сельскохозяйственное оборудование, техника, объекты поддержки сельскохозяйственной техники; услуги промышленных технологий; туризм и китайско-казахстанский товарный выставочный зал.





Предприятие приветствует размещение заводов из Китая и Казахстана в парке для формирования кластера, способного отправлять больше казахстанской продукции в Китай, развивая экономический и торговый обмен между странами.