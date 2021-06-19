Китай отправил в космос первых строителей своей орбитальной станции

ПЕКИН. 18 ИЮНЯ - Китай 17 июня отправил в космос первую бригаду строителей своей орбитальной станции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Экипаж из трех человек полетел на корабле "Шэньчжоу-12" в трехмесячную экспедицию, которая является знаковой в сооружении космобазы, способной стать действующей альтернативой МКС, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Миссия стартовала в 09.22 по пекинскому времени (04.22 мск) с космодрома Цзюцюань - традиционной для запуска китайских пилотируемых космических кораблей площадки, расположенной в пустынном районе на границе провинции Ганьсу и автономного района КНР Внутренняя Монголия. Главная задача - проверка, наладка, и в случае необходимости - ремонт оборудования на базовом модуле орбитальной станции. Для этого члены экипажа совершат несколько выходов в открытый космос.

До сих пор китайские космонавты выходили в безвоздушное пространство лишь единожды - в 2008 году с борта корабля "Шэньчжоу-7". Одним из членов экипажа той миссии был Лю Бомин. Поскольку он уже имеет опыт организации выхода в безвоздушное пространство, его включили и в состав нынешней миссии. По словам Лю, при выходах в открытый космос с борта "Шэньчжоу-12" будут использованы новые усовершенствованные скафандры китайской разработки.

Базовый модуль китайской космической станции был выведен на орбиту 29 апреля. Он стал самым тяжелым из запущенных КНР космических аппаратов: его масса составляет 22,5 тонны. Находящийся на высоте около 390 километров модуль насчитывает пять стыковочных люков: по два для космических лабораторий и пилотируемых кораблей и один - для космических грузовиков. Первый космический грузовик уже был отправлен к базовому модулю 29 мая и совершил успешную автоматическую стыковку.

Для сборки китайской орбитальной станции в общей сложности будет совершено четыре пилотируемых полета.

Шэньчжоу-14" будет запущен в октябре нынешнего года, "Шэньчжоу-15" и "Шэньчжоу-16" - в 2022 году. Длительность каждой из последующих миссий составит приблизительно по шесть месяцев.

Бригада строителей" первой китайской космостанции была сформирована в октябре 2020 года. Она состоит из 18 космонавтов, среди которых - 7 пилотов, 7 инженеров и 4 специалиста по полезной нагрузке. Из них шесть останутся на скамейке запасных, а 12 полетят в космос. В каждой миссии будут участвовать по три человека. Известно, что в китайскую бригаду "космических строителей" включена одна женщина.

Орбитальная сборка китайской космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") будет завершена к концу 2022 года. Расчетный срок службы "Тяньгун" составляет 15 лет, то есть ориентировочно до 2037 года. За время эксплуатации станции Китай заметно усовершенствует свои космические технологии. Не исключено, в частности, что в будущем летать на орбитальную станцию китайцы будут на возвращаемых космических кораблях, успешные испытания такого аппарата прошли в КНР в сентябре 2020 года. По поступившим сообщениям, новая разработка "сделает возвращаемые путешествия на орбиту более удобными и доступными". Технические характеристики аппарата пока не раскрываются. Китайская пресса со ссылкой на экспертов сообщает, что новые космические корабли можно будет использовать для отправки на орбиту космонавтов и космических туристов, а также в качестве космических грузовиков.

Китай также активно разрабатывает возвращаемые ракеты-носители. Речь идет о ракетах "Чанчжэн-8", которые могут выводить до 4,5 тонны полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту. Ранее сообщалось, что одна из двух ступеней этой ракеты является возвращаемой, и ее можно использовать до 20 раз. Это происходит благодаря тому, что в ракете используется нетоксичное топливо, что заметно упрощает процесс повторного использования ее ступени. Китай планирует сдать в эксплуатацию ракеты-носители с двумя возвращаемыми ступенями к 2030 году, а полностью возвращаемые ракеты-носители будут созданы в КНР к 2035 году.

Со списанием МКС "Тяньгун" станет единственной станцией на орбите Земли. Именно на ее базе продолжится международное сотрудничество в космосе. Еще в мае 2018 года КНР пригласила все страны-члены ООН к взаимодействию на платформе своей космической станции. "Китайская орбитальная станция будет достоянием не только КНР, но и всего мира. Любая страна, вне зависимости от ее размера и уровня развития, сможет участвовать в проекте на равноправной основе", - отметили в Пекине. Уже в 2019 году стало известно, что к работе китайской орбитальной станции сразу после ее сдачи в эксплуатацию присоединятся 17 стран. Первый пакет международных проектов, которые будут осуществляться на новой станции, включает девять исследований при участии специалистов из 17 государств. Проекты будут осуществляться в таких сферах, как микробиология, астрономия и физика микрогравитации.

Побывать на китайской космической станции рассчитывают россияне. Так, российский космонавт Марк Серов в интервью петербургской радиостанции "МЕТРО" заявил: "Отрадно, что Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" нацелена на сотрудничество с китайскими коллегами. Думаю, это сотрудничество очень перспективно. Я надеюсь, что наши космонавты побывают на борту китайской национальной космической станции, а китайские космонавты побывают на борту нашей национальной космической станции РОСС (по планам, ее строительство может начаться в 2025 году. - Прим корр.)". "Коллеги из КНР безусловно стали значимыми участниками освоения космического пространства. Китайская космическая станция уже стала частью профессионального космического фольклора", - отметил Серов.

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