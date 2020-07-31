Более 2 млн казахстанцев получили выплату 42 500 тенге

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - На сегодняшний день 2 млн 58 тыс. казахстанцев получили единовременную выплату 42 500 тенге из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, передает Kazakhstan Today

По состоянию на 09.00 30 июля принято более 2,3 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле текущего года, размер выплаты равен минимальной заработной плате - 42 500 тенге. Выплата назначена 2 млн 80 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 58 тыс. казахстанцев", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве рассказали, что заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из более 2,3 млн заявлений:

- 833,3 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

- 578,9 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

- 314,6 тыс. человек - через портал 42500.enbek.kz;

- 595,8 тыс. человек - через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий граждан:

- 833,3 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

- 186,5 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

- 1 млн 302,8 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Напомним, по поручению главы государства в связи с введением карантинных мер в июле 2020 года, при условии полной потери дохода работающим казахстанцам будет осуществлена единовременная выплата в размере одной минимальной заработной платы - 42 500 тенге.

С 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку SMS-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП.

С 18 июля плательщики ЕСП также могут подать заявку через порталы Egov.kz и 42500.enbek.kz; telegram-боты; приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки через другие каналы не надо, поскольку ответ на SMS является автоматической подачей.

С 17 июля принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.

Необходимо подчеркнуть, что за наемных работников, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, заявки подает исключительно работодатель. Прием заявок от работодателей (юридических и физических лиц) идет с 19 июля.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.

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