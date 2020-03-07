В Пекине на 79-м году жизни скончался известный уйгурский певец Карим

Урумчи. 6 марта. Kazakhstan Today - Карим родился 12 июня 1940 года в городе Турфан (Синьцзян), в семье именитых уйгурских артистов, певцов и танцоров, был членом Коммунистической партии Китая и государственным артистом высшей категории. За свою творческую жизнь, искусно исполнял национальные песни, которые отличались оригинальной постановкой и элементами юмора. Он исполнял такие песни, как "Дядя Курбан, ты где?", "Песня Ходжи Насреддина", "Тарим - родная река", "Дифирамбы, посвященные любимой партии" и многие другие военные песни, которые пользовались широкой популярностью, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, Карим был обладателем множества государственных наград, участвовал в Новогоднем гала-концерте Центрального телевидения Китая в 1998 и 2008 годах, сообщает Информационная компания города Урумчи.

Карим некогда говорил: "Я всегда гордился тем, что я из Синьцзяна. Друзья из внутренних провинций, послушав мои песни, приезжают путешествовать в Синьцзян, хотят узнать Синьцзян, познакомиться с Синьцзяном". На сцене он всегда выступал в военном мундире и национальном уйгурском костюме, чтобы представить культуру Синьцзяна. Достаточно было его выступления, чтобы атмосфера в концертном зале стала очень живой, где бы он ни был, на его лице всегда была его улыбка и смех. Любовь к Кариму выражалась в бурных аплодисментах его слушателей.

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