Акмолинских школьников приняли в ряды "Жас Ұлан"

КОКШЕТАУ. 16 ДЕКАБРЯ - В преддверии 30-летия Независимости страны в Кокшетау состоялся областной форум "Ұланымыз ұлы елдің", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках мероприятия в ряды единой детско-юношеской организации "Жас Ұлан" были приняты отличники учебы, активисты, которые неоднократно защищали честь своей школы, города и области, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Как рассказали в управлении образования, в форуме приняли участие около 100 активистов детско-юношеского движения из 19 районов и 2 городов области. В ряды детской организации были приняты 10 школьников.

В этом году детско-юношескому движению "Жас Ұлан", созданному по инициативе Первого Президента республики Казахстан, исполнилось 10 лет. Это организация, формирующая подрастающее поколение в духе казахстанского патриотизма на основе высоких нравственно-духовных ценностей, принципов толерантности, демократизма и культуры взаимопонимания. В "Жас Ұлан" действует двухуровневая система членства. Членами старшего звена являются учащиеся 5-10 классов, младшего звена - учащиеся 1-4 классов, изъявившие добровольное желание стать ее членами и желающие внести свой вклад в развитие движения", - добавили в областном ведомстве.

За эти годы детская организация "Жас Ұлан" воспитала более 500 тысяч акмолинских ребят, обладающих лидерскими качествами, активно участвующих в общественной жизни области и продолжающих вносить свой вклад в развитие движения.

На сегодня в состав детско-юношеских организаций "Жас Ұлан" и "Жас Қыран" входят более 88 тысяч школьников региона.