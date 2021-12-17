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Акмолинских школьников приняли в ряды "Жас Ұлан"

16.12.2021, 18:42 180466
Фото: Акимат Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 16 ДЕКАБРЯ - В преддверии 30-летия Независимости страны в Кокшетау состоялся областной форум "Ұланымыз ұлы елдің", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках мероприятия в ряды единой детско-юношеской организации "Жас Ұлан" были приняты отличники учебы, активисты, которые неоднократно защищали честь своей школы, города и области, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области. 
 
Как рассказали в управлении образования, в форуме приняли участие около 100 активистов детско-юношеского движения из 19 районов и 2 городов области. В ряды детской организации были приняты 10 школьников.
 

В этом году детско-юношескому движению "Жас Ұлан", созданному по инициативе Первого Президента республики Казахстан, исполнилось 10 лет. Это организация, формирующая подрастающее поколение в духе казахстанского патриотизма на основе высоких нравственно-духовных ценностей, принципов толерантности, демократизма и культуры взаимопонимания. В "Жас Ұлан" действует двухуровневая система членства. Членами старшего звена являются учащиеся 5-10 классов, младшего звена - учащиеся 1-4 классов, изъявившие добровольное желание стать ее членами и желающие внести свой вклад в развитие движения", - добавили в областном ведомстве.

 
За эти годы детская организация "Жас Ұлан" воспитала более 500 тысяч акмолинских ребят, обладающих лидерскими качествами, активно участвующих в общественной жизни области и продолжающих вносить свой вклад в развитие движения.
 
На сегодня в состав детско-юношеских организаций "Жас Ұлан" и "Жас Қыран" входят более 88 тысяч школьников региона.
 

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Первый рейс в Абу-Даби был совершен сегодня из Алматы авиакоманией Wizz Air Abu Dhabi

17.12.2021, 20:33 4231
АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - Сегодня состоялась церемония открытия нового международного рейса по маршруту Алматы - Абу-Даби авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает МИИР РК в своем телеграм-канале, это первый международный рейс по направлению Абу-Даби - Алматы - Абу-Даби, совершенный данной авиакомпанией благодаря достигнутым договоренностям в рамках Совместного заявления между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, при содействии посольства РК в ОАЭ и компетентных органов двух стран.
 
В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков, управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi Кис Ван Шайк , временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Республике Казахстан Аммар Омар Абдулла Альбрейки, президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой, сообщили в ведомстве.
 

Рейсы будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС А320/321NEO в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, а также со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 50 евро, в зависимости от выбранной даты", - говорится в сообщении минимтерства.

 
В настоящее время авиакомпания выполняет международные рейсы по 15 маршрутам: Россия (Москва, Краснодар), Украина (Киев, Одесса), Оман (Маскат), Бахрейн (Манама), Египет (Сохаг, Александрия), Израиль (Тель-Авив), Греция (Афины), Грузия (Кутаиси), Сербия (Белград), Армения (Ереван), Азербайджан (Баку), Албания (Тирана), Босния и Герцоговина (Сараево).
 
Новый авиамаршрут позволит жителям и гостям Казахстана воспользоваться всеми преимуществами и услугами, предлагаемыми авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi.
 
Как сообщалось ранее, с 27 декабря авиакомпания QAZAQ AIR открывает новый рейс из Нур-Султана в Екатеринбург.
 
Также напомним, что новый международный авиарейс по маршруту Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways открылся в Казахстане.
 

В жилом массиве Нур-Султана заработала первая круглогодичная сельхозярмарка

17.12.2021, 20:10 5296
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - В День независимости в жилом массиве Пригородный открылась первая круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации официального сайта акимата столицы, в крытом теплом помещении площадью 7 тыс. квадратных метров представлена продукция товаропроизводителей столицы, а также регионов страны по ценам ниже рыночных.
 
В течение всех выходных дней с 8 утра до 5 часов вечера горожане смогут приобрести на ярмарке продукцию товаропроизводителей Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также столичных аграрий.
 
Как сообщили в акимате, цены на ярмарке лояльные: говядину здесь продают за 2 тыс. тенге за килограмм, конину - 2200 тенге за килограмм,  казы, жая - 2500 тенге за килограмм.
 
На ярмарке реализована вся линейка продовольственной продукции: молочная, бакалейная, колбасная, мука, свежая рыба. Ярмарка проводится при соблюдении санитарных норм. Посетители и участники должны носить маски, не игнорировать гигиену рук, соблюдать социальную дистанцию.
 
В дальнейшем ярмарка будет проходить на еженедельной основе каждые субботу и воскресенье по адресу: жилой массив Пригородный, ул. Арнасай, здание 109.
 

Спартакиада среди школьников к юбилею Независимости прошла в Акмолинской области

17.12.2021, 19:59 9331
Спартакиада среди школьников к юбилею Независимости прошла в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 17 ДЕКАБРЯ - В городе Атбасаре состоялись соревнования среди учащихся общеобразовательных школ региона по настольным видам спорта и стрельбе из пневматической винтовки в программе национальной школьной лиги, посвященные 30-летию Независимости страны, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в управлении образования, в состязаниях приняли участие более 140 участников из 16 команд районов и городов области. Школьники показали свои умения и навыки по настольному теннису, шахматам и стрельбе из пневматической винтовки.
 
Соревнования проведены с целью укрепления здоровья учащихся, привлечения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, интеллектуального развития.
 
По итогам нелегкой борьбы в соревнованиях по настольному теннису победителем стала команда Атбасарского района, второе место заняла команда г.Кокшетау, третьими стали участники из Шортандинского района.
 
В соревнованиях по шахматам лучшей стала команда областного центра, второе место у команды Бурабайского района, третье место заняли участники из Целиноградского района.
 
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки "Снайпер" победили представители Бурабайского района, второй стала команда г.Степногорска, третьей - команда Астраханского района.
 
Торжественное закрытие и награждение призеров состоялось на базе ФОК "Олимп" города Атбасар. В церемонии награждения приняли участие представители акимата Атбасарского района, управления образования, ветераны спорта, которые поздравили ребят и пожелали им новых достижений.
 
Победителям и призерам спартакиады вручены медали, грамоты и памятные призы.
 

Бибигуль Тулегеновой исполнилось 92 года

17.12.2021, 15:39 49426
Бибигуль Тулегеновой исполнилось 92 года
Фото: qazaqstan.tv
АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - Казахстанской народной артистке Бибигуль Тулегеновой вчера, 16 декабря, исполнилось 92 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С днем рождения советскую и казахстанскую оперную певицу Бибигуль Тулегенову поздравил российский телеведущий Андрей Малахов.
 

Дорогая и уважаемая Бибигуль Ахметовна! Говорит и показывает Москва. Студия программы "Привет, Андрей" и все зрители России поздравляют вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, удачи, успехов. Мы вас очень любим и ценим. И помните, вы не только жемчужина Казахстана, но и России. Так что радуйте всегда нас своим пением. Искренне ваш Андрей Малахов, с любовью из России", - сказал он в своем  видеопоздравлении.



Что для нее значит День Независимости, который совпал с днем ее рождения, Бибигуль Тулегенова рассказала ранее в интервью телеканалу "Алматы".

Мы сейчас единственная республика, которая, в общем-то, стоит твердо на ногах. Много было разбито и сломано, но, по крайней мере, за очень небольшой срок все это подняли.Это говорит о том, что у нас патриотизма было много. Для нас это было огромное счастье, когда мы стали  отдельным государством и стали сами решать свои дела в своем большом многонациональном государстве", - сказала она.



Бибигуль Тулегенова родилась в Семипалатинске. В 1954 году окончила консерваторию в Алма-Ате. В 1954-56 и с 1971 солистка Казахского театра оперы и балета, в 1956-71 - Казахской филармонии. Обладает голосом серебристого своеобразного звучания, ее исполнение всегда отличалось непосредственностью и глубиной. 
 
Бибигуль Ахметовна посетила с гастролями более 40 стран мира. Выступала в самых престижных залах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Афин, Токио, Сеула, Каира и в других крупнейших городах мира. Пела в сопровождении лучших оркестров мира: Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова, Большого симфонического оркестра имени Чайковского (Россия), Камерного оркестра принца Уэльсского (Великобритания) и других.
 
По решению ЮНЕСКО она вошла в число двадцати выдающихся женщин XX столетия.
 

КТЖ запустил сервис SMS-оповещения для пассажиров

17.12.2021, 14:51 52081
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что с декабря текущего года запущена система SMS-оповещения для пассажиров по информированию об опозданиях пассажирских поездов свыше двух часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данное SMS-оповещение будет приходить зарегистрированным пользователям сайта BILET.RAILWAYS.KZ и тем пассажирам, которые оставили свои контактные данные при покупке билетов в билетных кассах", - сообщили в пресс-службе АО "Казахстан темир жолы".

 
Как отметили в компании, необходимо правильно указывать свои контактные сведения при оформлении проездных документов (билетов) и постоянно их обновлять.

Как сообщалось ранее, АО "Пассажирские перевозки" запустило поезда "Тальго" по двум маршрутам: Нур-Султан / Нурлы жол - Аркалык и Алматы-2 - Мангистау.

Также напомним, что национальный перевозчик во время предстоящих декабрьских праздников - Дня независимости РК и Нового года - запускает три дополнительных пассажирских поезда.
 

Из-за погодных условий закрыли трассу Ушарал - Достык в Алматинской области

17.12.2021, 14:03 61666
Из-за погодных условий закрыли трассу Ушарал - Достык в Алматинской области
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - В связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области закрыли трассу республиканского значения Ушарал - Достык для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в областном ДЧС, 17 декабря, с 11.00, в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта, автодороги республиканского значения Ушарал -Достык с 84-го по 184-й километр.
 
В департаменте по ЧС области просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и следить за СМС-сообщениями от службы 112.
 
При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях, рекомендовали в ДЧС области.
 
 

В Нур-Султане почти 400 семей-очередников получили квартиры

17.12.2021, 13:54 61816
В Нур-Султане почти 400 семей-очередников получили квартиры
Фото: Акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане в день 30-летия Независимости РК еще почти 400 семей-очередников получили ключи от квартир, в том числе, очередники по линии госпрограммы "Нурлы жер" через "Отбасы банк", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, всего в декабре ключи от соцквартир получат более 2 тыс. семей-очередников.
 
Ключи новоселам вручил заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов. Дома расположены в районе Есиль (проекторе название улицы Е34 и Е44).
 

В день 30-летия Независимости для меня большая честь вручить ключи от новых квартир в новом районе города. Сегодня буквально по соседству от этого дома мы открыли новую школу BINOM на 4 тыс. ученических мест, оснащенную самым современным оборудованием. Конечно, много работы в этом районе ещё предстоит. Продолжаем работы по инженерной инфраструктуре, организовываем дороги и проезды, работу общественного транспорта. Но в первую очередь мы сдаём жилье и школу для того, чтобы люди могли жить и учить своих детей. Уверен, что в будущем этот район станет одним из уютнейших мест в столице. Желаю всем благополучия, здоровья, счастья, успехов. С новосельем!", - сказал Нуркенов во время вручения ключей.

 
По поручению главы государства в столице проводится системная работа по увеличению объемов доступного льготного жилья. В этом году в Нур-Султане построено 10 тысяч льготных социальных квартир. Только за последние 3 года количество доступного жилья увеличилось в 5,5 раза, сообщили в акимате.
 
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане работающую молодежь планируют обеспечить недорогим арендным жильем.
 
Напомним, что по поручению Токаева в Казахстане разработают льготную ипотечную программу для переселенцев из моногородов с низким потенциалом развития.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики

17.12.2021, 09:28 87661
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, севере и востоке республики под влиянием ложбины северо-западного циклона пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается низовая метель. 
 

На остальной территории республики под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман", - отмечают синоптики.

 
На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.
 
В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, на юге - туман, гололед.
 
На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе усиление ветра 15 - 20 метров в секунду.
 
На большей части Атырауской, на западе, севере Западно-Казахстанской, на западе Актюбинской, на западе и юго-востоке Мангистауской, на юге Кызылординской, Карагандинской областей, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области, ночью и утром на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области, в горных районах и на востоке Алматинской области ожидается туман, на севере, востоке Карагандинской, в районе Алакольских озер Алматинской, ночью в горных районах Жамбылской областей усилится ветер 15 - 20 метров в секунду.
 

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