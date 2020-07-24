Несколько алматинских домов дали крен

Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого телеэфира рассказал о проблемных многоэтажках в микрорайоне Алгабас, передает Kazakhstan Today.

Как подчеркнул Сагинтаев, жители микрорайона обратились к властям с просьбой проверить их дома. Оказалось, что шесть многоэтажек дали крен.

Начались работы. Эти все дома на нашем контроле, потому что там живет много людей", - отметил Сагинтаев.

Также аким прокомментировал ситуацию с домом №179, который накренился в декабре 2019 года.

Работы по выравниванию и восстановлению дома завершены. КазНИИСА дало свое заключение, что дом полностью вернулся в нормальное положение. Внутри дома были сломаны двери. Трещины убрали, сделали ремонт в подъезде и ремонт фасада. Многие уже возвращаются домой", - сказал Сагинтаев.

13 декабря 2019 года жители данного дома пожаловались на его состояние. На место выехали сотрудники управления комфортной среды и проинспектировали здание. Позже они установили, что критических отклонений нет. Тем не менее жильцы покинули свои квартиры и потребовали от городских властей переселить их в безопасное жилье.

В конце весны 2020 года стало известно, что накренившийся дом сносить не будут. Отмечалось, что после завершения восстановительных работ жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

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