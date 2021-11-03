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В Казахстане ожидаются гололед и метели

02.11.2021, 19:26 132166
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - В Казахстане в большинстве регионов республики с 3 по 5 ноября объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", на северо-востоке Алматинской области 3 ноября днем ожидается северо-восточный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, местами туман, гололед, низовая метель, ветер северо-западный, порывы 23 метра в секунду. Кроме того, ожидается резкое понижение температуры воздуха до 8-13 градусов мороза, местами до 16 градусов мороза.
 
Ночью и утром 3 ноября на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге области до 15-20 метров в секунду.

Также, по прогнозу Казгидромет, 3 ноября на севере и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, на западе, востоке, в центре области порывы до 15-20 метров в секунду.

В Караганде ночью ожидается гололед, в Жезказгане ветер северо-восточный, днем порывы 15 метров в секунду.

В Усть-Каменогорске, как прогнозируют синоптики, 3 ноября ожидается северо-западный ветер, порывы 15-18 метров в секунду, а также резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10 мороза.
 
По данным Казгидромет, в Семее 3 ноября ожидается ночью и утром туман, ветер северо-западный, 15-18 метров в секунду, резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10 мороза.

В Кызылординской области 3 ноября ожидается северо-восточный ветер ночью на севере и в центре области до 15-20 метров в секунду, в центре области 23 метра в секунду. В Кызылорде днем 3 ноября ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду.

Кроме того, 3 ноября ночью на востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, западе и востоке области ожидается туман, гололед.

Согласно прогнозу синоптиков, 4 ноября в Алматинской области ожидается снег, на востоке и юге сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке до 23-28 метров в секунду. Значительное понижение температуры воздуха ожидается ночью - до 5-10, на севере области и в горных районах - до 13, днем - до 2-7, на севере области и в горных районах - до 10 градусов мороза.
 
В Алматы 4 ноября ожидается снег, временами сильный снег, ночью и утром туман, временами гололед. Также ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью до 6-8, днем до 3-5 мороза.
 
4 ноября в южных, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается дождь и снег, в горах сильный снег. Ветер восточный, на севере, западе и в горных районах области до 23-28 метров в секунду, днем на горных перевалах до 30 метров в секунду. Также ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5, на севере области до 8 мороза, днем до 0-5 тепла, на севере и в горных районах области до 3 градусов мороза.
 
В Шымкенте 4 октября ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), ветер восточный - днем порывы до 25 метров в секунду. Кроме того, днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 1-3 тепла.
 
В Туркестане 4 октября ожидается восточный ветер, днем до 25 метров в секунду, также днем ожидаются резкое понижение температуры воздуха до 1-3 тепла.
 
В Жамбылской области, на северо-востоке, юго-западе, 4 ноября ожидается снег, в горных районах сильный снег. На северо-востоке, юго-западе области, в горных районах ожидаются туман, гололед, низовая метель. 4 ноября, ночью 5 ноября на юго-западе, северо-востоке области ожидается северо-восточный ветер до 23-28 метров в секунду. В области будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10, на севере области, в горных районах - до 13 мороза, днем - до 2-7, на севере области и горных районах - до 10 градусов мороза.
 
По прогнозу синоптиков, в Таразе 4 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, временами до 23 метров в секунду. В городе прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10, днем до 4-6 мороза.
 

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В Караганде 249 социально уязвимых семей не попали в очередь на жилье

03.11.2021, 14:04 26299
КАРАГАНДА. 3 НОЯБРЯ - 249 социально уязвимых семей из Караганды не попали в очередь на жилье на портале eGov, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из-за этого многие из них не смогли оформить льготную ипотеку, так как учет в базе госпортала - обязательное условие для участия в жилищной программе, сообщает aibatnews.
 

Мне сказали, что создадут специальную комиссию, которая будет собирать все данные о людях, которые выпали из очереди. Но уже прошло около месяца. Никто не позвонил этим жителям, и никто не собирал их данные", - сказала руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.

 
Местная жительница Гулим Кенесбай не может найти себя в списке на портале электронного правительства. Девушка имеет инвалидность и работает в нескольких местах. Она планировала оформить жилье под ипотеку.
 

Подать заявку я не могу, так как я состою в очереди именно в акимате, а в eGov меня нет. Вот главная проблема сейчас это. Я пошла в акимат города Караганды, написала заявление, они отсылают меня в ЦОН. В ЦОНе говорят, что это якобы техническая проблема", - говорит Гулим Кенесбай.

 
По ее словам, это продолжается около пяти месяцев.
 
Чиновники утверждают, что все дело в технической ошибке. Из-за нее не смогли перенести список из базы акима на портал eGov. В акимате обещают, что внесут в госбазу каждого очередника.
 

В 2020 году в Казахстане была создана единая база - сервисная программа-продукт. Некоторые граждане по техническим причинам не попали в этот список. Нами созданы эти списки и направлены разработчикам данного продукта. В данный момент по Карагандинской области ведется инвентаризация списков. Данные граждане никуда из очереди не делись. Они в наших очередях состоят", - пояснил заведующий сектором жилья отдела жилищных отношений города Караганды Адиль Аубакиров.



 

Катар запускает регулярные рейсы в Казахстан

03.11.2021, 14:02 23923
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Авиакомпания "Qatar Airways" планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщи в пресс-службе Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, с 19 ноября 2021 года авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан по маршруту Доха - Алматы - Доха. 
 
По информации ведомства, рейсы планируются выполнять с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
 

Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром", - отметили в пресс-службе ведомства.

 

 

Суд отклонил иск банка к супруге алматинского стрелка

03.11.2021, 13:10 29620
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Бостандыкский районный суд Алматы не удовлетворил иск банка к жене Игоря Дужнова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением Бостандыкского районного суда от 3 ноября 2021 года в удовлетворении иска банка к Демирчян о понуждении устранить препятствия в пользовании нежилым помещением с земельным участком было отказано", - говорится в сообщении пресс-службы районного суда. 

 
В пресс-службе пояснили, что ранее банк был признан победителем на торгах по реализации залогового имущества Анаид Демирчян (супруги Игоря Дужнова). Ей принадлежало нежилое помещение с земельным участком. 
 

Право собственности банка за указанным объектом недвижимости зарегистрировано в органе регистрации недвижимости от 30 апреля 2021 года. При рассмотрении дела судом установлено, что вышеуказанное недвижимое имущество на основании договоров аренды арендуют четыре физических лица. Исковые требования предъявлены банком к Демирчян, хотя она на момент разрешения иска, фактически и юридически владельцем спорного имущества не является. Более того, банком суду не представлены доказательства, что Демирчян препятствует банку как собственнику пользоваться указанным нежилым помещением", - рассказали в суде

 
Также по информации суда, нежилое помещение передано Демирчян в аренду третьим лицам. Они фактически и занимают данные помещения.
 

При этом договоры аренды не оспорены банком. Хотя они были заключены с бывшим собственником до регистрации права собственности указанного имущества банком от 30 апреля 2021 года, то есть на законных основаниях", - отметили в пресс-службе.

 
С учетом этого при вынесении решения суд пришел к выводу, что истцом был избран неправильный способ защиты своих прав. В удовлетворении иска отказано. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами", - добавили в суде.
 
 
Как сообщалось ранее, 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Стороны трагедии озвучили свои версии. 
 
23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы. Также в этот день специализированный межрайонный следственный суд Алматы постановил арестовать подозреваемого в убийстве пяти человек во время стрельбы в микрорайоне Акбулак сроком на два месяца. Срок меры пресечения исчисляется с 20 сентября.
 

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