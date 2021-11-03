В Казахстане ожидаются гололед и метели

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - В Казахстане в большинстве регионов республики с 3 по 5 ноября объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", на северо-востоке Алматинской области 3 ноября днем ожидается северо-восточный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, местами туман, гололед, низовая метель, ветер северо-западный, порывы 23 метра в секунду. Кроме того, ожидается резкое понижение температуры воздуха до 8-13 градусов мороза, местами до 16 градусов мороза.

Ночью и утром 3 ноября на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге области до 15-20 метров в секунду.





Также, по прогнозу Казгидромет, 3 ноября на севере и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, на западе, востоке, в центре области порывы до 15-20 метров в секунду.





В Караганде ночью ожидается гололед, в Жезказгане ветер северо-восточный, днем порывы 15 метров в секунду.





В Усть-Каменогорске, как прогнозируют синоптики, 3 ноября ожидается северо-западный ветер, порывы 15-18 метров в секунду, а также резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10 мороза.

По данным Казгидромет, в Семее 3 ноября ожидается ночью и утром туман, ветер северо-западный, 15-18 метров в секунду, резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10 мороза.





В Кызылординской области 3 ноября ожидается северо-восточный ветер ночью на севере и в центре области до 15-20 метров в секунду, в центре области 23 метра в секунду. В Кызылорде днем 3 ноября ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду.





Кроме того, 3 ноября ночью на востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, западе и востоке области ожидается туман, гололед.





Согласно прогнозу синоптиков, 4 ноября в Алматинской области ожидается снег, на востоке и юге сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке до 23-28 метров в секунду. Значительное понижение температуры воздуха ожидается ночью - до 5-10, на севере области и в горных районах - до 13, днем - до 2-7, на севере области и в горных районах - до 10 градусов мороза.

В Алматы 4 ноября ожидается снег, временами сильный снег, ночью и утром туман, временами гололед. Также ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью до 6-8, днем до 3-5 мороза.

4 ноября в южных, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается дождь и снег, в горах сильный снег. Ветер восточный, на севере, западе и в горных районах области до 23-28 метров в секунду, днем на горных перевалах до 30 метров в секунду. Также ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5, на севере области до 8 мороза, днем до 0-5 тепла, на севере и в горных районах области до 3 градусов мороза.

В Шымкенте 4 октября ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), ветер восточный - днем порывы до 25 метров в секунду. Кроме того, днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 1-3 тепла.

В Туркестане 4 октября ожидается восточный ветер, днем до 25 метров в секунду, также днем ожидаются резкое понижение температуры воздуха до 1-3 тепла.

В Жамбылской области, на северо-востоке, юго-западе, 4 ноября ожидается снег, в горных районах сильный снег. На северо-востоке, юго-западе области, в горных районах ожидаются туман, гололед, низовая метель. 4 ноября, ночью 5 ноября на юго-западе, северо-востоке области ожидается северо-восточный ветер до 23-28 метров в секунду. В области будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10, на севере области, в горных районах - до 13 мороза, днем - до 2-7, на севере области и горных районах - до 10 градусов мороза.

По прогнозу синоптиков, в Таразе 4 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, временами до 23 метров в секунду. В городе прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10, днем до 4-6 мороза.