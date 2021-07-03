Завотделом безопасности и правопорядка администрации президента освобожден от должности

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Алмата Байшулакова от должности заведующего отделом безопасности и правопорядка администрации президента РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Байшулаков Алмат Муратович освобожден от должности заведующего отделом безопасности и правопорядка администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

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