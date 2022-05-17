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Казахстанские спортсмены завоевали 11 медалей на Сурдлимпийских играх в Бразилии

16.05.2022, 15:23 1581
Фото: Акимат Алматы
БРАЗИЛИА. 16 МАЯ - Казахстанские спортсмены завоевали 11 медалей на Сурдлипийских играх в Бразилии. В числе наград - 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей по четырем видам спорта: дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба и легкая атлетика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Впервые в истории независимого Казахстана 2 золотые медали на одной Сурдлимпиаде завоевал алматинский борец Хайратхаан Шонку (130 кг) в греко-римском и вольном стиле по отдельности. Вторым финалистом стал Асылжан Тажиев (97 кг), добывший в финальной схватке серебро Сурдлимпийских игр. Оба спортсмена являются воспитанниками тренера Ерлана Мукажан", - сообщает акимат Алматы.

 
Среди дзюдоистов в личном зачете серебро взял Алдибек Нурмухамед, а бронзу - Шаяхмет Канапиянов. В командном зачете 4 бронзы получила мужская команда (Алдибек Нурмухамед, Канапиянов Шаяхмет, Адамбаев Асхат, Жанибекулы Ермек) и 1 бронзу в женском командном соревновании завоевала Асель Максутова. Команда дзюдоистов в полном составе является подопечными тренера Самата Апакова.
 

В соревнованиях по легкой атлетике отличился Бейсебай Рауан, завоевавший бронзовую медаль в прыжках с шестом. Тренером является Елена Пономарева", - сообщается в пресс-релизе акимата.

 
Победителям будут выплачены призовые денежные поощрения: 1-е место - 250 тысяч долларов США, 2-е место - 150 тысяч долларов США, 3-е место - 75 тысяч долларов США.
 
В общем медальном зачете Казахстан занял 13-е место среди стран-участниц.
 

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Казахстан взял второе золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии

12.05.2022, 16:14 6976
Казахстан взял второе золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии
Фото: prosports.kz
БРАЗИЛИА. 12 МАЯ - Казахстан выиграл второе золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии. Золотую награду завоевал борец греко-римского стиля Хайратхаан Шонку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В финальной схватке казахстанский борец с явным преимуществом одолел турецкого атлета Мехмета Юсалды, который выступал в весовой категории 130 кг", - сообщает Prosports.kz

 
Также медали получили еще три казахстанских борца. Серебряную награду завоевал Асылан Тажиев в весе 97 килограммов. Бронзу выиграли Нуржан Асан (77 килограммов) и Алдияр Балташев (60 килограммов). 
 
Первую золотую медаль на Сурдлимпиаде завоевал дзюдоист Еркебулан Канафин. Он стал лучшим в весовой категории до 81 килограмма. 
 
Таким образом, в копилке сборной Казахстана 2 золотые, 4 серебряные и 17 бронзовых медалей.
 

Летние Азиатские игры 2022 года перенесли на неопределенный срок

06.05.2022, 16:35 14481
Летние Азиатские игры 2022 года перенесли на неопределенный срок
Фото: instagram/ag2022official
АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Летние Азиатские игры 2022 года, которые должны были состояться с 10 по 25 сентября этого года в городе Ханчжоу (КНР), отложены на неопределенный срок, сообщает Национальный олимпийский комитет РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О новых сроках проведения будет сообщено позже.
 

После детальных обсуждений с Олимпийским комитетом Китая (COC) и Организационным комитетом Азиатских игр в Ханчжоу (HAGOC) исполнительный совет OCA сегодня принял решение отложить 19-е Азиатские игры, которые должны были состояться в Ханчжоу, Китай, с 10 по 25 сентября 2022 года. Новые даты проведения 19-х Азиатских игр будут согласованы между ОСА, COC и HAGOC и объявлены в ближайшее время. Организационный комитет Азиатских игр в Ханчжоу очень хорошо подготовился к проведению Игр в запланированные сроки, несмотря на глобальные проблемы. Однако вышеуказанное решение было принято всеми заинтересованными сторонами после тщательного рассмотрения ситуации с пандемией и масштабом Игр. Название и эмблема 19-х Азиатских игр останутся неизменными, и ОСА считает, что благодаря совместным усилиям Игры пройдут успешно", - говорится в заявлении Олимпийского совета Азии.

 
Добавим, что данное решение было объявлено сегодня, 6 мая, на заседании исполкома Олимпийского совета Азии в городе Ташкенте.
 

Главным тренером сборной РК по футболу стал Магомед Адиев

06.05.2022, 12:48 15281
Главным тренером сборной РК по футболу стал Магомед Адиев
Фото: kff.kz
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - На должность главного тренера сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Магомед Адиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Казахстанской федерации футбола, кандидатура Адиева была утверждена решением исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола.
 

Как игрок на позиции нападающего Адиев выступал за известные футбольные клубы "Анжи", ЦСКА, "Спартак", "Терек" и казахстанский "Женіс", - сказали в пресс-службе. 

 
Тренерскую карьеру начал в 2010 году. Работал в качестве тренера в таких клубах, как "Ахмат", "Анжи", "Чайка".
 
В 2021 году был назначен главным тренером карагандинского "Шахтера". Команде удалось дойти до раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА, а также быть в числе финалистов Кубка Казахстана.
 

Четыре медали на Сурдлимпийских играх завоевал Казахстан

05.05.2022, 12:35 17916
Четыре медали на Сурдлимпийских играх завоевал Казахстан
Фото: gov.kz
КАШИАС-ДУ-СУЛ. 5 МАЯ - На Сурдлимпийских играх в соревнованиях среди спортсменов с нарушениями слуха казахстанские дзюдоисты принесли стране сразу 4 медали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Хабар 24", в весовой категории до 60 килограммов Адильбек Нурмухамед завоевал серебро, а Шаяхмет Канапьянов стал обладателем бронзы. Аналогичные награды сборной принесла Фериде Караоглы и Дина Иржанова. На Всемирных играх Казахстан представляют 65 участников в 9 видах спорта.
 
Итоги соревнований станут известны 15 мая. В столице состоялась торжественная церемония открытия международного турнира по греко-римской борьбе среди юниоров, посвященного памяти прославленного олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова. 
 
В первые дни соревнований определились чемпионы в пяти весовых категориях. В легком и среднем весах лучшими стали казахстанцы Камол Камалиев и Омар Сатаев, а также кыргызстанец Раззак Бейшекеев. В тяжелом весе победителями стали Азимхан Абдалиев и Юсуф Матсиев.
 

Юношеская сборная Казахстана по теннису впервые пробилась на чемпионат мира

30.04.2022, 16:54 26731
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Казахстанцы одержали решающую победу над Таиландом 2:0 и завоевали путевку в финальный этап командного чемпионата мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Федерации тенниса Казахстана, чемпионат мира пройдет осенью текущего года.

Первое очко в копилку нашей команды принес Дамир Жалгасбай: в невероятной по накалу игре он одолел своего соперника в трех сетах в трехчасовом матче. Во втором матче победу праздновал Зангар Нурланулы, который разгромил своего оппонента", - рассказали в ФТК.


Сборная Казахстана (Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниель Тазабеков, капитан команды Сергей Квак) впервые в истории принесла стране путевку в финальный этап юниорского первенства мира.


 

МКС обвинили в неудачах советскую систему подготовки спортсменов и постановили расформировать Республиканский колледж спорта

29.04.2022, 22:04 29126
АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Айгуль Бектенова в ходе брифинга в СЦК заявила, что нынешняя система подготовки спортсменов не оправдывает себя и заявила о необходимости реорганизовать Республиканский колледж спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы провели анализ и решили, что пилотно Республиканский колледж спорта мы реорганизуем в Академию Центра олимпийской подготовки. Такую практику применяют те страны, которые входят в Топ-10 на Олимпийских играх", - сказала представитель Министерства спорта и туризма.

 
Кроме того Айгуль Бектенова пояснила, что нынешняя система подготовки спортсменов в Казахстане основана на советской системе и в нынешнем виде не оправдывает себя, что показывают результаты сборной Казахстана на последних летних и зимних Олимпийских играх, сообщают sports.kz и Zakon.kz
 
Министерство намерено перераспределить спортсменов и тренеров Республиканского колледжа спорта по другим сортивным учебным учреждениям. 
 

Все спортсмены будут распределены. Спортсмены по шести основным видам остаются в тренировочном центре. По остальным видам будут распределяться в две организации - колледж Каркена Ахметова и "Шанырак". Тренера - то же самое, по учителям - то же самое. Там есть вакантные места, куда те учителя из РКС будут трудоустроены", - сказала Бектенова. 

 
На сегодня количество учеников в РКС составляет более 400 человек. В этом году 82 студента будут выпущены, остальные будут перераспределены. Из 58 тренеров - 40 остаются, остальные переходят в другие организации.
 
Проект приказа о реорганизации РКС находится на согласовании в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК. В Комитете обещают после получения заключения представить его на публичное обсуждение, чтобы все нормы по разработке НПА были соблюдены.
 
22 декабря 2021 года министр культуры и спорта Актоты Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки в Казахстане.
 

В 2020 году было поручение главы государства о сокращении штатной численности квазигосударственных организаций. С целью выполнения этого поручения было сокращено количество ЦОП, сократили только работников административно-управленческого аппарата, ни тренеры, ни спортсмены не пострадали. История показала, что это был неправильный шаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы восстановить эти девять центров олимпийской подготовки вместе с управляющим аппаратом, но более рационально", - сообщила Раимкулова. 

 
Давайте вспомним, что же было сделано для развития большого спорта в Казахстане в последние годы. Одним из знаковых событий стало проведение в 2011 году VII зимних Азиатских игр. При подготовке к Азиаде были построены конькобежный стадион, велотрек с раскаточным катком, комплекс лыжных трамплинов, лыжно-биатлонный стадион в Солдатском ущелье, ледовая арена дворца спорта "Казахстан" в столице. Реконструированы высокогорный каток "Медео", горнолыжная база "Шымбулак", Дворец спорта имени Б. Шолака в Алматы. Все эти объекты в последующем должны были стать центрами развития массового спорта. В 2015 году в Алматы создано ТОО "Дирекция спортивных сооружений" (ДСС) со стопроцентным участием государства. Как заявляется на сайте компании, ТОО является крупнейшим спортивным предприятием в Казахстане. В Дирекцию входят высокогорный каток "Медеу", ледовый дворец Almaty arena, комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Центральный стадион Алматы, спорткомплекс Halyk Arena, Атлетическая деревня. Руководство ДСС ставит перед собой две очевидно взаимоисключающие задачи. Первая - развитие спорта высших достижений, а также детского и массового спорта. Вторая - коммерческая успешность при управлении данными объектами. И ко второй задаче здесь подошли со всей ответственностью. Спортивные сооружения исправно сдаются в аренду, в том числе вне профиля.

Результаты этой работы можно найти в открытых данных. На портале Реестра государственных предприятий и учреждений, юрлиц с участием государства в уставном капитале сообщается, что органом госуправления ДСС является управление спорта города Алматы. Уставной капитал ДСС - 1 млрд 541 млн 024 тыс. 920 тенге. В 2020 году в ТОО числилось 142 работника. Доходы за 2020 год составили 1 млрд 400 млн 044 тыс. тенге, расходы - 1 млрд 415 млн 536 тыс. тенге, расходы по подоходному налогу - 51 млн 981 тыс. тенге, прибыль - 36 млн 489 тыс. тенге. А годом ранее, в 2019, Дирекция спортивных сооружений получила убыток в размере 678 млн 104 тыс. тенге. Данных за 2021 год пока нет.
 
Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее, живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается. 
 

Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе

24.04.2022, 18:49 37896
Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе
Фото: Sports.kz
УЛАН-БАТОР. 24 АПРЕЛЯ - Сборная Казахстана по вольной борьбе выиграла первую золотую медаль на чемпионате Азии - 2022 в Улан-Баторе (Монголия), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Золото Казахстану принес Азамат Даулетбеков, победивший в финале в весовой категории до 86 килограммов индийца Дипака Пунию, который является вице-чемпионом мира 2019 года. Решающая схватка закончилась победой Даулетбекова со счетом 6:1, сообщает Sports.kz.
 
Это первая золотая медаль казахстанских борцов вольного стиля на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Ранее серебро выиграли Рахат Калжан (57 кг), и Нуркожа Кайпанов (74 кг), а бронзовыми призерами турнира стали Акбар Курбанов (61 кг), Сырбаз Талгат (70 кг) и Мамед Ибрагимов (97 кг). 
 
Кроме того, казахстанский вольник Адилет Давлумбаев в драматичной схватке выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии. В весовой категории до 92 килограммов Давлумбаев сразился за бронзу с японцем Такумой Отсу. По ходу поединка казахстанский борец был в шаге от поражения - он уступал своему сопернику девять баллов, однако в итоге положил японца на лопатки и одержал победу. Таким образом, Адилет Давлумбаев стал бронзовым призером чемпионата Азии - 2022.
 

Казахстан завоевал девять медалей на чемпионате Азии по греко-римской борьбе

21.04.2022, 10:18 46731
Казахстан завоевал девять медалей на чемпионате Азии по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz
УЛАН-БАТОР. 21 АПРЕЛЯ - Казахстан завоевал девять медалей и первое общекомандное место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Монголии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Улан-Баторе проходит чемпионат Азии по видам борьбы. 20 апреля завершились соревнования по греко-римской борьбе, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
 
От Казахстана на чемпионат Азии отправились 10 борцов греко-римского стиля. По итогам двух соревновательных дней атлетам удалось завоевать две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Данный результат позволил казахстанской команде занять первое общекомандное место по очкам в итоговом протоколе - 180.
 
 На втором месте Иран (151), третьими стали спортсмены из Кыргызстана - 133 очка.
 

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