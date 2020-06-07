Казахстан сэкономил более 4 млрд тенге из-за переноса Олимпиады

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Казахстан сэкономил 4,3 млрд тенге в связи с переносом Олимпиады на 2021 год. Об этом сообщила глава Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова, передает Kazakhstan Today.

В связи с тем что Олимпиада перенесена на 2021 год, в этом полугодии была сэкономлена значительная сумма в 4,3 млрд тенге и возвращена в госбюджет. То есть эти средства были оптимизированы и возвращены в республиканский бюджет", - сказала Раимкулова.

Она также рассказала, что пандемия коронавируса повлияла на изменение расписания международных соревнований, лицензионных соревнований, а также график подготовки спортсменов к этим крупным спортивным мероприятиям.

По словам министра, казахстанские спортсмены на сегодняшний день возобновили тренировки.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса.





Раимкулова также рассказала, что казахстанская антидопинговая лаборатория вошла в состав кандидатов на восстановление аккредитации ВАДА. В 2016 году данная лаборатория была лишена аккредитации ВАДА. Министерством культуры и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом проведена соответствующая работа по ее восстановлению.

На сегодняшний день лаборатория перемещена в новое здание площадью 1700 квадратных метров, приобретено современное оборудование, соответствующее высоким стандартам и требованиям ВАДА", - сообщили в СЦК при президенте РК.

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