5 медалей завоевали казахстанские паралимпийцы в Токио

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ТОКИО. 4 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские спортсмены завершили своё выступление на Паралимпийских играх в Токио, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сборная завоевала на играх пять медалей: Давид Дегтярев взял "золото" в пауэрлифтинге, три "серебра" в парадзюдо завоевали Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, бронзовую медаль получил пловец Нурдаулет Жумагали, сообщает sports.kz

Последним на играх выступил паратхэквондист Нышан Омирали, который принял участие в полуфинальном поединке утешительного раунда весовой категории свыше 75 килограммов. Соперником отечественного параатлета стал мексиканец Франиско Педроса. Победу в схватке со счётом 18:15, одержал представитель латиноамериканской страны. В стартовом бою Нышан уступил со счетом 6:12 Андресу Эстебану Молине из Коста-Рики, а затем оказался сильнее марокканца Рашида Алауи (24:8)".





Паралимпиада-2020 завершится завтра, 5 сентября, но в заключительный день соревнований участия казахстанских спортсменов не запланировано.









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