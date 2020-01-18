На высокогорном катке Медео пройдет чемпионат мира по спидвею

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - 1-2 февраля 2020 года на высокогорном катке "Медео" пройдет личный чемпионат мира по спидвею, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Отборочные соревнования должны были состояться в Финляндии и Швеции, но из-за теплой погоды отбор прошел только в городе Эрншельдсвик. В Швеции участники боролись за шесть путевок в финальные раунды личного чемпионата мира по мотогонкам на льду FIM ice Speedway World Championship - Final 1 and 2.

Абсолютную победу в гонке одержал представитель "Мега-Лада", вице-чемпион России Игорь Кононов. В пяти сериях заездов спортсмен из города Тольятти не допустил ни единой ошибки и набрал максимальное количество очков - 15.

За право участвовать в личном чемпионате мира боролись Франц Цорн и Харальд Симон (Австрия), Яспер Ивема (Голландия), Уве Лендстрем и Мартин Хаарахилтуен (Швеция).

Второй отбор в Каухайоки (Финляндия) был отменен по техническим причинам, в связи с чем Международная федерация мотоспорта распределила места между лучшими российскими гонщиками: Дмитрием Хомицевичем (Каменск-Уральский), Динаром Валеевым (Уфа), Дмитрием Колтаковым (Шадринск), а также немцем Хансом Вебером, шведами Стефаном и Николасом Свенссонами.

Действующий чемпион мира по мотогонкам на льду в личном зачете Даниил Иванов автоматически попал в состав участников личного чемпионата мира.

Процесс наращивания льда очень трудоемкий. Его толщина для проведения таких соревнований должна быть не менее 25 сантиметров, чтобы хватило на один тренировочный и два боевых дня. Мотоциклы ездят на шипах, поэтому нужна коррекция льда в перерывах. 30 января международная комиссия и жюри будут принимать стадион, 31 состоится официальная тренировка.

В настоящее время федерация автомотоспорта РК и сотрудники "Медео" готовятся к турниру.

Cостав участников:

1. Dinar Valeev (Russia)

2.Yohan Weber (Germany)

3. Jasper Iwema (The Netherlands)

4.Charly Ebner (Austria)

5. Jve Ledstrom (Sweden)

6. Dmitry Koltakov (Russia)

7. Igor Kononov (Russia)

8. Vladimir Cheblokov (Kazakhstan)

9. Stefan Svensson (Sweden)

10. Franky Zorn (Austria)

11.Dmitry Khomitsevich (Russia)

12. Danil Ivanov (Russia)

13. Harald Simon (Austria)

14. Martin Haarahiltunen (Sveden)

15. Bart Shaap (The Netherlands)

16. Niclas Svensson (Sweden)

17. Reserv: Pavel Nekrassov (Kazakhstan)

18. Reserv: Sergey Serov (Kazakhstan).

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