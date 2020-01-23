Сборная Казахстана впервые осталась без медалей на зимних юношеских Олимпийских играх

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Лозанна. 22 января. Kazakhstan Today - Казахстанские спортсмены не смогли завоевать медали на юношеских Олимпийских играх-2020 в Лозанне (Швейцария), передает Kazakhstan Today.

Сборную Казахстана на Олимпиаде представляли 26 атлетов, которые выступили в девяти видах спорта: в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, конькобежном спорте, шорт-треке, фристайле, хоккее, пишет Sports.kz .

На предыдущей юношеской зимней Олимпиаде, которая проходила в 2016 году в Лиллехаммере (Норвегия), казахстанцы смогли завоевать две бронзовые медали. На первых зимних Олимпийских играх в 2012 году в Инсбруке (Австрия) сборная Казахстана показала свой лучший результат: три медали - одна серебряные и две бронзовые.

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