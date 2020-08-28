Карагандинские шахматисты три месяца боролись за победу в турнире

Караганда. 27 августа. Kazakhstan Today - В течение трёх месяцев, с 23 мая по 23 августа, на игровом шахматном сайте chess.com проходил турнир, посвящённый памяти заслуженного тренера Казахстана по шахматам Владимира Медведева, передает Kazakhstan Today.

В турнире приняли участие карагандинские спортсмены.

В финале с результатом 13 очков из 16 возможных победу одержал чемпион Республики Казахстан до 12 лет Даниял Сапенов. Второе место занял международный мастер спорта Бауыржан Касимов (11,5 очка). Третье - мастер ФИДЕ Игорь Клименко (10 очков). Четвёртое и пятое места разделили мастер ФИДЕ Владимир Могила и кандидат в мастера спорта Саин Кулышов, набравшие по 9,5 очка.

В финале среди детей не старше 16 лет: 1-е место у Мадияра Алтынбекулы, 2-е - у Димаша Карибаева, 3-е место занял Бексултан Сагынтаев.

В финале среди детей не старше 12 лет: 1-е место у Абуали Скака, 2-е место занял Владислав Карагуц, третье-е - Тимофей Черепанов.

Турнир по молниеносным шахматам (блиц) был посвящен памяти заслуженного тренера Владимира Медведева, который многие годы занимался популяризацией шахмат в Караганде. Победители турнира (1-е место каждого финала) будут участвовать в Чемпионате РК по молниеносным шахматам среди мужчин.

Призовой фонд финальных соревнований составляет триста тысяч тенге. Все расходы по проведению соревнований за счет Карагандинской областной шахматной федерации

Владимир Медведев - заслуженный тренер Республики Казахстан по шахматам, один из столпов Карагандинских шахмат, воспитавший не одно поколение шахматистов. С 1981 года и до последнего дня жизни он работал педагогом в шахматном кружке Дворца пионеров (сейчас Дворец детей и юношества) Караганды. Воспитал чемпиона мира среди детей, одного из сильнейших шахматистов Израиля и мира, автора множества книг Бориса Авруха.

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