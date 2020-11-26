Бесплатные спортивные секции будут создавать за счет профессиональных клубов

В настоящее время средства профессиональных клубов направляются на открытие массовых, детских, юношеских бесплатных спортивных секций", - рассказал Жарасбаев.
По его словам, сегодня по Казахстану работают более 120 тысяч секций.
Президент поручил раскрыть спортивный и творческий потенциал подрастающего поколения, открыть спортивные секции в регионах, а также перенаправить средства из профессиональных клубов в детско-юношеские клубы и спортшколы, в массовый спорт. В настоящее время правительством, Министерством культуры и спорта совместно со всеми местными исполнительными органами ведётся работа по данному направлению. До конца года будут приняты конкретные решения", - заявил спикер.
Он отметил, что в стране насчитывается 98 профессиональных игровых клубов. 99% из них финансируются из местных бюджетов.
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