Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Массовые детские и юношеские бесплатные спортивные секции будут создавать за счет профессиональных клубов. Об этом в ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций сообщил и. о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Серик Жарасбаев, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время средства профессиональных клубов направляются на открытие массовых, детских, юношеских бесплатных спортивных секций", - рассказал Жарасбаев.

По его словам, сегодня по Казахстану работают более 120 тысяч секций.

Президент поручил раскрыть спортивный и творческий потенциал подрастающего поколения, открыть спортивные секции в регионах, а также перенаправить средства из профессиональных клубов в детско-юношеские клубы и спортшколы, в массовый спорт. В настоящее время правительством, Министерством культуры и спорта совместно со всеми местными исполнительными органами ведётся работа по данному направлению. До конца года будут приняты конкретные решения", - заявил спикер.

Он отметил, что в стране насчитывается 98 профессиональных игровых клубов. 99% из них финансируются из местных бюджетов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства